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Большие задачи «Зенита» на 2018 год

вчера, 21:27

Многие обещания самому себе начинаются со слов «а в новом году», и «Соккер.ру» составляет список для футбольного клуба из Санкт-Петербурга. 

Выиграть десять матчей из десяти

Манчини обмолвился, что перевернуть расклад в лиге можно только одним способом – выиграв у всех весной. Причем не считайте его сумасшедшим. Ведь если говорить о победной серии в рамках чемпионатов России, то у ЦСКА есть тринадцать встреч подряд не так давно. А в рамках одного сезона речь о 12 поединках. 10 не будет рекордом. Более того, сам «Зенит» три с половиной года тому назад выдал на старте серию из восьми побед. 

Сейчас это звучит дико, но «Зенит» и «Спартак» не потеряли шансы при идеальной игре. Даже если «Локомотив» сохранит осеннюю динамику набора пунктов, то к концу сезона у Семина будет 67 пунктов. На два пункта меньше, чем у чемпионского «Спартака» прошлого года. А «Зенит», если выиграет 10 матчей, получит те же 67 очков. При равенстве теперь учитывают не количество побед, а личные встречи, так что задачу стать чемпионами ставить глупо. Не все зависит от «Зенита». Но победа в каждом матче – задача на 2018-й. 

Достойно выступить в Лиге Европы

«Зениту» достался очень плохой соперник. «Селтик» - команда агрессивная, бегущая. Отвыкли проигрывать у себя дома из-за полураспада великого «Рейнджерс». Правда, от этого не стали равными ПСЖ и «Баварии» - французы и немцы их хорошенько громили, особенно парижане. Но при этом «Селтик» обыграл в гостях «Андерлехт» 0:3.

И хотя бельгийская команда в сентябре была не так хороша, как при встрече с «Зенитом» в плей-офф Лиги Европы в домашнем поединке, «хупс» и «лиловые» являются командами примерно одного силового диапазона. А это значит, что «Зенит» совсем не фаворит. Особенно учитывая состояние команды Манчини осенью и понимание, что на «Селтик» выйдут без игровой практики в конце февраля. Но надо пройти дальше и сыграть достойно до последней игры «Зенита» в ЛЕ. 

Научиться продавать игроков

«Зенит» не виноват, что ряд игроков хотят сидеть на газовой трубе, где тепло, уютно и хорошо платят и не думают, как бы поскорее найти игровую практику, если оказались в третьем составе в Петербурге. Но это ФК «Зенит» выдает Дзюбе, как свободному агенту, такой контракт, что теперь Артема трудно куда-то отдать в аренду. Разве что самим платить его миллионы. И где тут грамотный с точки зрения клуба подход?

Артем пошел бы в «Зенит» даже за меньшие деньги. Новосельцев, Панюков,  Нобоа, Лодыгин, Шатов – в составе хватает людей, которые могут зимой покинуть «Зенит». Но грамотно продавать игроков не научились. А хвастаться отправкой Халка и Витселя в Китай в приличном обществе не принято. Если игрок не способствует своему уходу, как Жулиано, то «Зенит» в замешательстве. Раздать лишних – одна из главных задач года. 

Заставить Манчини принять решение

Если Роберто не будет знать, чего хочет – работать со сборной Италии, тренировать «Милан» или делать «Зенит» сильнее, не требуя удвоения дозы аргентинцев, то зачем такой наставник команде из Санкт-Петербурга? Нельзя поверить, что Роберто полностью сконцентрирован на работе в России, если он сам в интервью говорит обратное. Летом были разногласия по трансферам, и до сих пор не все гладко. 

А после скомканной осени, с поражений от «Локомотива» и «Спартака», у Миллера и Фурсенко должны быть вопросы к наставнику. Ему можно дать время, но разве сам Роберто об этом просил? Он снова может быть уволен, но получать зарплату, как когда-то в «Интере». Так что определиться по главному тренеру – одна из ключевых задач «Зенита» в 2018-м году. От того, как решат этот вопрос, зависит качество футбола. 

Выстроить новую атакующую игру

У «Зенита» Виллаш-Боаша, Луческу и Манчини есть одна общая беда. Каждая версия, невзирая на имена футболистов, страдала из-за проблем с позиционной атакой. Даже сейчас, если проследите за двумя кривыми – голевой динамикой Кокорина и результатами «Зенита», то отметите связь. Александр не забивал в 12 играх, в которых сыграл. И его команда в этих матчах одержала жалкие 2 победы при 5 поражениях и 5 ничьих. 

Нельзя ставить на действия одного футболиста в атаке и считать эту линию работающей против всех соперников. Особенно тех, кто закрывается. Класс футболистов «Зенита», безусловно, позволяет команде доминировать, но грамотно атаковать Манчини команду пока не научил. А ведь пора, петербуржцам не хотелось бы еще раз потерять очки с ЦСКА, проиграть «Краснодару» дома или «Локомотиву» в гостях. Атаки нет, для агрессивной команды ее вернуть – большая задача. 

Делать логичные трансферы

Заболотный нужен, чтобы отпустить Дзюбу? Или Антона взяли просто потому, что могли себе позволить? Манчини вообще просил покупать именно этого нападающего? Много вопросов по банальному трансферу, коих «Зенит» за последние годы совершил немало. Но покупать надо с умом, даже если денег хватает, а проблемные позиции известны. Нельзя перебирать с «отрицательной массой». 

Тем более, сами футболисты, как Кузяев в недавнем интервью, намекают о непонимании между своими и чужими. Не допустить раскол можно, если впредь совершать трансферы, сохраняющие баланс в раздевалке. Но пока Манчини снова охотится за видными из Серии А – вроде Пьяцы, чей агент исключает переезд в Россию. А на деле может получить Набиуллина, который окажется в положении Цаллагова. 

Вернуться в группу Лиги чемпионов

Ни Шалимов, ни Каррера, ни Семин не заявят, что нет возможности выбить армейцев или лазурных с привычного места в Лиге чемпионов, потому что такое заявление вызовет улыбку не только в Ростове-на-Дону. Даже когда было всего два места, «Зенит» вылетал в Лигу Европы. Ни деньги не помогали, ни опыт, ничего. В новом сезоне та же картина. 

И если «Локомотив» сохранит темп, а «Спартак» и еще одна команда хорошо проведут весну – Санкт-Петербург снова будет без Лиги чемпионов. Разве что выиграет Лигу Европы, хотя это трудно, сами понимаете. Поэтому одна из ключевых задач на 2018 год решится еще до чемпионата мира в России. «Зениту» нужно оказаться в ЛЧ. Фальшивить, как при Луческу и Манчини, больше нельзя. 

Такой подход не работает. «Зенит» будет минимум вторым и попадет в групповой раунд ЛЧ, только если заслужит. А год непростых задач стартует против «Селтика», у которого нет проблем с чемпионским характером. Но дальше будет сложнее, ведь если не весной, то осенью «Зенит» должен быть российским «Манчестер Сити». 

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Все комментарии
FILL3286
FILL3286
сегодня в 06:29
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 03:56
    В теории всегда есть возможность достичь цели но на практике это получается не всегда если не будет здоровой и хороший атмосферы как на поле так и в раздевалке то Зенит к осени с этим тренером станет манчини сити.
    parallels
    parallels
    сегодня в 00:28
    концовка чемпа будет весёлой.
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    вчера в 23:31
    Зениту не быть чемпионом еще лет 5. Команда деградирует. Скандалы.скандалы.
    Тупая политика.
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 23:27
    Всё просто: купить 10 побед "Зенита" и три поражения "Локомотива"! У "проекта" всё для этого имеется.
    obana777
    obana777 ответил SurgutSibir
    вчера в 22:21
    SurgutSibir:
    Ну сейчас начнётся! Одни дилетанты сайт офигенный сделали. Другой балбес новость написал (он всё знает). А третьи очень умные будут с пеной у рта друг друга помоями поливать. С Новым Годом! Попейте лучше водки в кругу друзей повеселитесь.
    Попей водки, а лучше ложись спать.
    SurgutSibir
    SurgutSibir
    вчера в 22:16
    Ну сейчас начнётся! Одни дилетанты сайт офигенный сделали. Другой балбес новость написал (он всё знает). А третьи очень умные будут с пеной у рта друг друга помоями поливать. С Новым Годом! Попейте лучше водки в кругу друзей повеселитесь.
    Т34
    Т34
    вчера в 22:06
    Если в начале сезона, после трансферной кампании и успеха в первых матчах, Зениту стали цеплять лавры победителей и петь дифирамбы, как новому чемпиону, а Манчини сразу заявил, что Зенит чемпион, то сейчас даже самый большой оптимист из футбольных экспертов не будет уверен в победе питерцев. Сейчас уже даже при победах во всех оставшихся матчах судьбу чемпионства решает Локомотив. Результаты именно его выступления стоят во главе всей всей борьбы за первое место. И пройти без потери очков никому не удастся. У лидирующей группы борьба за выход в еврокубки, а у аутсадеров не менее важная задача удержаться в премьер-лиге, что делает их не менее опасными и неуступчивыми. В любом случае нас ждет интересное продолжение чемпионата, результаты которого точно не сможет предсказать ни один человек.
    Большие задачи Зенита не больше задач других клубов, только у питерцев больше возможностей для претворение их в жизнь, но как показала практика трубы бывают разные, одни приносят финансовый доход, а в другие этот доход бездумно улетает.
    Shagrath82
    Shagrath82
    вчера в 22:01
    По моему у Зенита только одна задача. удержаться в тройке.
    Аденн
    Аденн
    вчера в 22:00
    а в итоге, будут мАааааленькие типа успехи, в виде 3 места в РПФЛ (в лучшем случае).
    mc_borrow
    mc_borrow
    вчера в 21:47
    Задача Зенита - получить ещё 100млн народных денег на трансферы и наловить новых аргентинцев :)
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 21:42
    -В новом году постараемся выпить еще больше бутылок шампанского, празднуя проигрыши нацоинальной команды, в окторых непосредственно удалось принять участие
    -В новом году обзаведемся автоматами, и будем стрелять на пьяных вечеринах уже из них
    -В новом году езда повстречке будет еще быстрее и радостнее, а всем, кто против, скажем "чувак, я из Зенита, ты знаешь кто у нас крыши? умолкни"
    -В новом году потратим еще пару миллиардов на поле с подагревом и выдвижную крышу, профессионала из Селиконовой долины научат крышу разговаривать, обсуждать последние новости, а поле приплясывать, выдвигаясь
    -В новом году купим еще пачку футболистов - бабушек в стране много, они затянут пояса, зато Дриусси и Передесы будут замечательно и артистично падать на поле, без какого бы то ни было удара
    -В новом году лицо Манчини станет еще высокомернее, состав Зенита дороже, а результаты ниже - даешь третий год подряд Лигу Европы! Состав под Лигу чемпионов, играющий в Лиге Европы - это наш девиз. Мы - Зенит! Мы бирюзовая сила России, и наши мечты - сбываются за вас счет!
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