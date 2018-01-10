Горячие путевки. География сборов клубов РФПЛ

Дубай, Марбелья и Белек – привычные места встречи с российскими футболистами зимой, но есть и оригинальные маршруты. О сборах российских клубов – на «Соккер.ру»

Турция

Самый популярный маршрут у российских клубов. Сравнительно близко – ближе, чем Испания или ОАЭ, дешевле и при этом достаточно комфортно, чтобы успешно потренироваться и встретить нужных соперников, не создавая проблем людям, которые организовывают поединки. Из 16 клубов РФПЛ сразу 10 навестят берег турецкий.

Пять клубов – «Анжи», «Арсенал», «Ахмат», «Динамо» и «Тосно», на данный момент собираются провести все три сбора в Турции. «Амкар», «СКА-Хабаровск» и «Ростов» проведут в Белеке или Анталье по два сбора. «Зенит» и «Рубин» заглянут в гости на один сбор, и в результате 23 сбора из 46 подтвержденных клубы РФПЛ проведут в одной стране.

Более того, еще два оставшихся тоже могут пройти в Турции, просто второй и третий сбор тому же «Зениту», возможно, придется объединить из-за Лиги Европы. Летать на юг - давняя традиция, в прошлом году планировали провести на турецкой земле 25 сборов. Но потом количество сократили на шесть штук, поскольку на тот момент страны временно не дружили.

А теперь все в порядке, все взяли билеты и отправляются в путешествие. И сразу видно, у кого самые большие проблемы с деньгами. «Амкар» третий сбор проведет дома в Перми. Или хотят пройти акклиматизацию после теплых краев? Скорее экономят. Впрочем, даже «Зенит» и «Рубин» в этот раз решили заглянуть в Турцию, ведь удобно. Половину от общего количества зимних сборов проведут в обычно теплой стране.

Испания

12 сборов из 46 – четверть, российские клубы предпочитают посвятить изучению испанской природы и игре рядом с клубами Примеры. Подышат одним воздухом с футболистами из страны, где играть умеют, мастера из «Краснодара» - второй и третий сборы пройдут в Марбелье. «Локомотива» - первые два сбора там же. И «Спартака» - второй точно и, похоже, третий сбор, ведь и так надо в Испанию на ответную игру с «Атлетиком» лететь в Бильбао на 22 февраля.

Также в Испании традиционно три сбора в местечке Кампоамор проводит ЦСКА. Плюс «Рубин», «Уфа» и «Ростов» решили, что завершат зимнюю подготовку надо в отличных условиях и в географических пределах Европы – наскребли денег на испанские каникулы на третьих по счету сборах. По «Ростову», в принципе, сомнений особых не было после назначения нового тренера.

Карпин не мог упустить возможность оказаться ближе к знакомой земле – проведают друзей Валерия Георгиевича в Малаге. Как видите, в Испании тренируются или те, у кого чуть больше денег, или те, кто так привык – как ЦСКА. Все клубы хотят третий сбор провести в улучшенных условиях. Испанское направление традиционно второе по популярности в сфере зимнего футбольного туризма для российских клубов.

Экзотические направления. ОАЭ, Кипр и Южная Корея

Даже самые богатые клубы – «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», а также команды, которые раньше могли себе многое позволить – «Рубин», не проводят в ОАЭ больше одного сбора. В случае коллективов Манчини и Карреры все понятно – надо быстрее остальных стартовать в новом году в официальных матчах Лиги Европы, поэтому жаркое солнце ОАЭ не стыкуется с тем, что предстоит в середине и конце февраля.

А вот «Краснодар» просто напоминает, что может себе позволить то же самое, что «Зенит» и «Спартак». И что не могут позволить ЦСКА или «Локомотив», например. Сборы в ОАЭ обходятся не дешево, но относительно качества отдыха футболистов они все на пять звезд. Можно и поработать, и позагорать, и все успеть, даже попробовать подписать младшего брата Еременко, чем и занялся Каррера, встретив в Дубае часть футбольной семьи.

Так что ОАЭ – полезная площадка для подготовки, чего не скажешь о Кипре, который потерял популярность. «Урал» проведет на острове три сбора, «Уфа» - два, но больше российские команды на Кипр ни ногой. Интересно, почему так? Видать, цены и условия в Турции ничем не хуже, а лететь даже чуть ближе.

А самое интересное место для сборов по географическому принципу выбрал клуб из Хабаровска. Третий сбор тамошние «армейцы» проведут в Южной Корее. Получают виртуальный приз «Самое оригинальное путешествие футбольной зимы». Причем успеют завершить свои дела в Южной Корее до начала Олимпиады.

Получается, из 46 сборов 95.6 % проведут в четырех странах – Турции, Испании, ОАЭ и на Кипре. Только «Амкар» с домашним сбором и «СКА-Хабаровск» с Южной Кореей пока выделяются. А если добавят еще два сбора в Турции, чтобы получилось по 3 на каждый клуб, то получите те же цифры, ничего не меняется, есть любимые маршруты.

Кто ближе и дальше всех от дома?

На футбольной карте России сразу все понятно – расстояния неблизкие. Но маршруты знакомые и каждый клуб еще до начала сезона примерно знает, сколько налетает. Но как далеко от дома будут зимой на сборах? Понятно, что рекорд поставит «СКА-Хабаровск» - 7 925 км. от дома, если считать по воздуху от турецкого Сиде до Хабаровска. Восточный клуб легко бьет прошлогоднее достижение «Томи», которая отправилась за тридевять земель – на 4 523 км.

На фоне таких путешествий 3 823 км., которые пролетит ЦСКА от Москвы до Испании – мелочи. Да и от Екатеринбурга до Кипра не так далеко, как от Москвы до Испании. Традиционно немало налетает «Рубин», особенно с учетом трех сборов в трех разных странах. А вот ближе всех к месту соборов окажутся «Ахмат» и «Арсенал» - им до Турции всего-то полторы-две тысячи километров. Это если не считать вояж из Хабаровска в Южную Корею – «армейцы» могут оказаться даже чуть ближе будут к дому, чем грозненцы и туляки.

В среднем же получим от двух до трех тысяч в одну сторону в большинстве случаев. Хотя на фоне перелетов из Москвы и других городов западной части России в Хабаровск – свыше 6 000 километров, любые путешествия на сборах кажутся пустяковыми.

Чем новые сборы отличаются от предыдущих лет?

Особенности зимнего перерыва – футбольная карта сборов ведет четырех лидеров домой быстрее обычного. Готовятся к соперникам в Лиге Европы. «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА сыграют первые матчи плей-офф 15 февраля, тогда как многие сборы продлятся до конца последнего месяца зимы, а тот же «Арсенал» заканчивает подготовку в Турции вообще 1 марта.

Так что от качества работы подопечных Манчини, Карреры, Семина и Ганчаренко на укороченных сборах во многом зависит, с каким настроением Россия войдет в знаковый год для ее футбольной истории. И хотя маршруты привычные, а среди соперников по спаррингам мелькают давние знакомые – вроде «Астаны», «Црвены Звезды» или «Марибора», качество подготовки прямо повлияет и на результаты ЛЕ, и на развязку в чемпионате России.

«Локомотив» сделает первые шаги по защите лидерства именно в Испании, а многие его конкуренты будут рядом разрабатывать тактические схемы и планы физической подготовки, чтобы сорвать планы Семина. Сборы нельзя недооценивать, особенно если позже придется играть в непростую мартовскую погоду, а в первом же туре весны ждет дерби «Локомотив» - «Спартак».