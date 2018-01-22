Лишние люди. Клубы РФПЛ и их обузы

Трансферное окно нужно не только для того, чтобы купить что-нибудь нужное. Продать или хотя бы отдать что-нибудь ненужное – тоже искусство. Блогер «Соккер.ру» Игнат Березин помечает касту «лишних».

«Локомотив»: Борис Ротенберг, Алан Касаев.

Никто не хочет уходить из команды, рвущейся к чемпионству, - это факт, как и то, что в «Локомотиве» есть футболисты, не поспевающие за нынешними амбициями команды. Нужно учитывать, что расставание с Ротенбергом и Касаевым освободит место в составе для футболистов, которые могут реально пригодиться Семину весной. Борис в первых 20 турах сыграл 11 минут, Алан – 45. Очевидно, что они даже на глубину состава не работают. «Локомотиву» будет логично избавиться от этих товарищей, которые полностью подпадают под категорию «лишних людей».

«Зенит»: Артём Дзюба, Олег Шатов, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Кристиан Нобоа.

«Зенит» обозначил неугодных игроков, даже додумывать за петербургский клуб пришлось лишь самую малость: к четверке «изгнанников» добавим только Кристиана Нобоа, который у Манчини почти не играет (137 минут за две трети чемпионата), хотя мы знаем, что это качественный по меркам РФПЛ полузащитник. Дзюба, Шатов и Анюков занимаются с «Зенитом-2» и ждут, как решится их судьба в рамках зимнего трансферного окна. Возможно, по ним нет единого мнения даже внутри клуба, сейчас «сине-бело-голубые», вероятно, нацелены на промежуточные решения, а не радикальные. Однозначно лишний только Новосельцев, которого в последние дни слухи активно отправляют то в «Арсенал», то в «Уфу», то в «Рубин» к Бердыеву.

«Спартак»: Ивелин Попов, Марко Петкович.

Артем Самсонов, дважды появлявшийся на поле в футболке «Спартака» в нынешнем сезоне, уже отправился в «СКА-Хабаровск». Он был в «черном списке» - 24-летний россиянин уже не молодой и перспективный, он перерос «Спартак-2», но уровня главной команды так и не достиг. Под прицелом сейчас остаются два легионера. Во-первых, Петкович, принявший участие только в пяти матчах и выступающий на лимитной позиции, где есть Ещенко, молодой Рассказов и Тигиев, который скоро восстановится после разрыва крестообразных связок. Марко не сильнее своих конкурентов, да еще и иностранец, впрочем, зимой «Спартак» не выставит серба за дверь, у Петковича будет время до конца сезона, чтобы перевернуть мнение о себе.

А вот Попов в «Спартаке» себя изжил, хотя был важным звеном в чемпионском сезоне. У лучшего футболиста Болгарии трех последних лет запредельный брак на поле и неполадки в отношениях с Массимо Каррерой: был вариант, что итальянец даже не возьмет Ивелина на зимний сбор, но страсти поутихли, и Попов даже вышел в основе на сегодняшний контрольный матч с «Астаной». Однако поиски вариантов трудоустройства для Попова продолжаются, хотя, если «Спартак» не подпишет полузащитника, болгарин может задержаться в Москве до конца сезона.

ЦСКА: Георги Миланов, Аарон Оланаре.

Вы скажете, странно говорить о «лишних людях» применительно к ЦСКА, где и без того узкая обойма, но ведь замена «отработанного материала» на свежие силы как раз поможет качественно улучшить состав. У Миланова в конце сезона истекает контракт, армейцы не предлагают новое соглашение, а агент полузащитника говорит, что проблемы у Георги из-за того, что в схемах Ганчаренко нет удобной позиции для болгарина. Через месяц Миланову стукнет 26 лет, на новый уровень в ЦСКА он не вышел, по всему получается, что это неликвидный легионер для вице-чемпионов страны. То же самое с еще большей уверенностью говорим об Аароне Оланаре: чудо-форвард год назад подписал с армейцами контракт на 4.5 года и в 2017-м отметился аж одним голом. Молодые Чалов и Жемалетдинов, как и вчерашний «цепной пес» Вернблум, котируются выше него в атаке ЦСКА. Долой!

«Краснодар»: Ренат Янбаев.

В «Краснодаре» немало людей, барражирующих на грани бесполезности, однако не будем рубить с плеча. Молодые Михайло Ристич и Андрей Иван потратили полгода на адаптацию, Торнике Окриашвили должен порвать отношения с лазаретом – все они в группе риска, а вот 33-летний Ренат Янбаев точно не нужен «Краснодару» и вряд ли понадобится в будущем.

«Рубин»: Рубен Рочина, Алекс Сонг, Максим Лестьенн.

Курбан Бердыев в своем программном интервью признался, что ожидал трудностей в «Рубине» еще летом, потому что не увидел у команды сверхмотивации. Зимняя чистка в казанском клубе – естественный процесс, обусловленный и недовольством тренерского штаба, и финансовыми проблемами. «Рубин» уже расстался с Тарасом Бурлаком, Мийо Цакташем и Янном М’Вила, на очереди Рочина, Сонг и Лестьенн, которые абсолютно не устраивают Бердыева по соотношению «зарплата/статус – самоотдача/качество игры».

«Динамо»: Павел Погребняк, Александр Сапета, Александр Зотов, Вандерсон, Хали Тиам.

Можно вечно смотреть, как течет вода, горит огонь и как Павел Погребняк сидит на скамейке запасных московского «Динамо». Есть клубные активы, а это главный клубный «пассив» «бело-голубых»: футболист с зарплатой в 2 миллиона евро является обузой команды, к выполнению своих обязательств подходит непрофессионально. Но Погребняк не единственный лишний в «Динамо». По слухам, москвичи подыскивают новые клубы Сапете, Зотову и Вандерсону, а аренду Тиама продлевать не станут.

Другие клубы РФПЛ

В составах середняков и аутсайдеров сложнее отыскать ненужных футболистов. Во-первых, здесь фигурируют другие деньги, во-вторых, разрыв в классе между сегодняшними игроками стартового состава и резервистами часто невелик. В таком разрезе логично искать «сидящих на шее» легионеров – от них точно мало прока. Например, Кэтэлин Карп в «Уфе» - странная рыба, Федерико Расич в тульском «Арсенале» проиграл конкуренцию Джорджевичу и бесполезно выходит на замены. В «Урале» безвылазно на лавке сидит серб Доминик Динга, но парню всего 19 лет – возраст может служить оправданием, как и травмы для его одноклубника Эдгара Манучаряна. Бразилец Андерсон Карвальо из «Тосно» провел на поле 26 минут в этом сезоне, раньше таких называли «пляжниками». А кого вы считает лишним и заслуживающим «списания»?