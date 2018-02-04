«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»: динамическое равновесие

Матч представителей лидирующей группы обещал быть горячим. Таким он и стал. «Соккер.ру» рассказывает о двух разных по содержанию матчах в рамках одного.

Дебют – за Клоппом

Схожие в стилевом подходе команды должны были на первых же минутах расставить акценты и определить, чей центр поля окажется эффективнее. И «Ливерпуль», и «Тоттенхэм» много внимания в своей игре уделяют подготовке атак в середине поля мелкими передачами, направленными преимущественно вперед. В этой встрече Почеттино предусмотрительно решил поглубже держать Дембеле и Дайера. Но повышенная плотность перед штрафной «шпор» вкупе с высоким прессингом «Ливерпуля» и смещением центра масс «красных» поближе к чужой штрафной создала большую толчею в районе опорной зоны «Тоттенхэма» на первых минутах.

Именно эта неразбериха привела к голевой ошибке Дайера, который просто ткнул мяч, запутавшись, на ход Салаху. Позднее не раз допускали подобные осечки игроки «шпор» примерно на той же горизонтали. Чуть более удачная схема «Ливерпуля» и быстрый гол обеспечили «красным» необходимое дебютное превосходство в игре. Обескураженные футболисты «Тоттенхэма» отключили сразу несколько элементов в своей привычной игре.

Во-первых, они действовали очень медленно, заторможенно практически во всех линиях. Неточные передачи накоротке, «тычки» в ноги, старт с прямых ног на пасы на ход – все свидетельствовало о несобранности игроков «Тоттенхэма», которые свой первый приличный момент создали лишь к 16-й минуте, тогда как «Ливерпуль» к тому времени достаточно наобострял. Во-вторых, то, что задумывалось, как плотная игра, у «Тоттенхэма» превратилось в какую-то скукоженность. По-настоящему плотные построения не позволили бы относительно легко игрокам «Ливерпуля» вклиниваться в штрафную Льориса и доставлять туда регулярно мяч.

В-третьих, переход в атаку у «Тоттенхэма» хромал на обе ноги. Переваливаться за центральную линию удавалось в одном случае из трех попыток. А дальше атака размазывалась и угасала. Сложно сказать, была ли причина в том, что «Ливерпуль» просто лучше подготовился тактически и настроился психологически на матч. Но он был быстрее и четче в каждом действии. Либо это моральный эффект от быстрого гола, подавившего «шпор», которые потеряли динамику и концентрацию надолго – отсюда все беды.

Кейн против Салаха

Матч особенно интересен был противостоянием двух лучших бомбардиров Премьер-Лиги. У Кейна перед матчем был 21 гол, у Салаха – 19. Харри оборона «Ливерпуля» со старта прикрыла наглухо, вспомнить о нем пришлось только в середине первого тайма, а первый удар в сторону ворот мегабомбардир нанес только на 27-й минуте. Для сравнения, у Салаха уже гол был на третьей минуте, а также масса обострений, прорывов, подач после смещения на фланги. «Ливерпуль» готовился к Кейну – и это было заметно, а вот «Тоттенхэм» к Салаху явно не был готов. Такие факторы необходимо учитывать.

Впрочем, всякая подготовка нивелируется как правило по ходу встречи, когда явственнее фактор усталости. Поэтому на финише поединка Кейн себя проявил, начав бить гораздо чаще. На его счету заработанный пенальти и гол с одиннадцатиметрового. Но один из ударов с «точки» Харри запорол – даже Кариус к нему готовился. А вот Салах стабилен – спас команду в конце, сохранив тонус от первой до последней минуты. В этом локальном поединке победил Мохамед, хотя по числу ударов Кейн немного впереди – 5:4.

Ключевые цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (3) – 13 (6)

Ударов, кстати, получилось в итоге не так много. «Тоттенхэм» большую часть матча находился в положении отыгрывающегося, поэтому чаще бил из менее подготовленных позиций. Отсюда и статистика. До активизации «шпор» она была в пользу «Ливерпуля» за счет преимущества «красных».

Владение мячом (точность передач): 34,3% (68%) - 65,7% (80%)

В этом компоненте «Тоттенхэм» всю дорогу был лучше «Ливерпуля». Но это лишь подчеркивает, что данная статистика не коррелирует с качеством игры вне контекста. Просто где-то в течение первого часа «шпоры» в основном держали мяч под прессингом на своей половине поля, передвинув эту линию контроля в последние полчаса встречи.

Отборы (воздушные единоборства): 16 (13) – 16 (15)

Практически полный паритет в этих компонентах подчеркивает боевой характер встречи, неуступчивость оппонентов и обоюдное жесткое пресечение атак. Но стоит отметить, что терял мяч «Тоттенхэм» чаще, а его отборы оказывались более судорожными в опорной зоне в первый час игры. В заключительной фазе, напротив, ошибался под давлением в защите «Ливерпуль».

Решения по ходу матча

Учитывая тонус, пружинистость и скорость «Ливерпуля», Клопп поступил логично, давая невразумительному сопернику повладеть мячом. Все равно «шпоры» ошибутся и спровоцируют контратаку «красных» - такой расчет в этот день, казалось, работал. Почеттино и в перерыве ничего не смог поделать с заторможенностью в опорной зоне, с нелепыми передачами на выходе из обороны в атаку.

Поджимать более-менее получалось, если «Тоттенхэм» с трудом протискивался к чужой опорной зоне и держал там мяч за счет достойно отработавших Эриксена, Сона и поддержки иногда включающихся на привычном уровне Кейна и Алли. Собственно, наладить регулярные подходы к воротам самоуспокоившегося «Ливерпуля» «шпоры» смогли к исходу часа игры. Отдавший было инициативу слегка сознательно Клопп быстро начал понимать, что нить уходит из-под контроля. Решение было принято мгновенно – после пары острот от «шпор»: вышли Вейналдум и Окслейд-Чемберлен.

В этом районе матча соперники будто поменялись ролями. Теперь тестированию давлением подверглись опорная зона и фланги обороны «красных». Почеттино подождал минут десять такой игры, затем кардинально сменил схему на атакующую, выпустив Ламелу вместо Санчеса. В принципе дальнейшие ходы обоих тренеров подчинялись строгой логике: одним нужно удержать счет, другим – сравнять. Причем все это – с учетом дефицита времени.

На нервных последних минутах поединка огня добавил и судья. Два пенальти в одной игре. В центральной игре тура. Два пенальти в одни ворота. Два пенальти на самых последних минутах. Это точно будет обсуждаться. И не все согласятся с главным арбитром, который принял такие решения. Но «Ливерпуль» позволил подобным инцидентам случиться.

Можно сказать, что Клопп не сработал так четко, как со стартовым составом. Его замены не переломили неприятную тенденцию, заключавшуюся в росте давления «Тоттенхэма» по ходу второго тайма, он не смог оттянуть игру от своих ворот. И если бы не Салах, то все висты, заработанные в первый час игры, по ходу которого «Ливерпуль» был лучше, оказались бы упущенными. Подготовку и дебют лучше провели «красные», но в течение поединка эффективнее набирали обороты «шпоры». В итоге – динамическое равновесие в пользу конкурентов.