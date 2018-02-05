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Обладатели «Золотых мячей». Как они поживали в 33 года?

вчера, 18:09

Сегодня Криштиану Роналду празднует свой 33-й день рождения, и блогер «Соккер.ру» Арнольд Шварценеггер вспоминает о состоянии других обладателей ЗМ в возрасте Христа.

Пожалуй, для футбола именно этот возраст является гроссмейстерским. Если 30 лет, 31, 32 года - это еще не совсем старый футболист, а просто «опытный», то именно после 33-х игроки в футболе, как правило, вступают в ту фазу карьеры, когда их принято величать уважительным cловом «ветеран». И как показывают наблюдения за миром футбола, как раз после 33-х многие футболисты либо серьезно сдают, либо предпочитают отойти от серьезных дел и попинать мяч в захолустье, либо же и вовсе завершают карьеру.

Давайте проверим эту теорию на примере 10 последних обладателей «Золотых мячей» до Месси и Роналду.

Кака
Получил ЗМ: 2007-й год. Возраст: 25 лет

Кака забрался на вершину футбольного Олимпа в едва ли не самый прекрасный возраст для игрока - 25 лет. Когда футболист уже не юн, а достаточно опытен и при этом имеет впереди много лет, которые можно провести на пике.

Кака в 33 года (22.04.2015): Бразилец в тот момент уже год выступал за американский «Орландо Сити». Европейская карьера Кака пошла на спад задолго до его переезда в Штаты в 2014-м. Еще в «Реале», где Кака оказался в 2009 году, он начал сильно сдавать по причине постоянных травм. Таким образом, уже в 31 год Кака, можно сказать, закончил с большим футболом и переехал доигрывать за океан. После своего 33-летия Кака поиграл еще полтора года и в прошлом году завершил карьеру в 35 лет.

Последний человек с «Золотым мячом». Кака от «А» до «Я»

Фабио Каннаваро
Получил ЗМ: 2006 год. Возраст: 33 года

Итальянский центрбек-ветеран является одним из немногих исключением из правил. Он получил «Золотой мяч» как раз в 33 года, после успешной игры за Италию на ЧМ-2006. Но этому есть отчасти и объяснение в том, что Каннаваро сам по себе долго выходил на пик славы. Лет до 25 Каннаваро не считался защитником уровня топ, и лишь после Евро-2000 загорелась звезда этого игрока, который в 27 лет вошел в когорту элитных оборонцев мира.

Каннаваро в 33 года: Фабио не только получил «Золотой мяч», но и был приглашен в «Реал», за который отыграл 3 сезона. Затем был еще год в «Ювентусе» и сезон в «Аль-Ахли», после чего Канна завершил карьеру в 38 лет.

Роналдиньо
Получил ЗМ: 2005 год. Возраст: 25 лет

Та же история, что с Кака. Бразилец Роналдиньо тоже получил «Золотой мяч» в самом расцвете футбольных лет.

Роналдиньо в 33 года (21.03.2015): Но, как и Кака, закат Роналдиньо начался вскоре после большого триумфа. Бразильца хватило на игру в Европе до 31 года, а затем состоялось возвращение в комфортные условия в Бразилию. А к 33 годам Ронни, можно сказать, и вовсе завершил с футболом на серьезном уровне - в 2015 году он играл в мексиканском «Керетаро». В том же году он пытался заиграть на родине за «Флуминенесе», но безуспешно - 7 матчей и 0 голов. После этого клубов в карьере Диньо не было, хотя официально он завершил карьеру только в 2018 году.

Андрей Шевченко
Получил ЗМ: 2004 год. Возраст: 28 лет

Шева не так быстро, как бразильцы, добрался до своей футбольной славы. Уже под конец своей итальянской карьеры нападающий вышел на уровень, который позволил ему взять ЗМ.

Шевченко в 33 года (29.09.2009): Неудачный вояж в «Челси» привел к тому, что карьера Шевченко стремительно рухнула на рубеже его 4-го десятка. Поэтому на момент своего 33-летия Шева уже не был востребован в серьезных клубах и вернулся тихо и мирно доигрывать в родное «Динамо» Киев. В его составе он достойно провел три года, забив приличное число мячей и в 2012 году, в возрасте 35 лет, повесил бутсы на гвоздь.

Павел Недвед 
Получил ЗМ: 2003 год. Возраст 31 год

Еще один восточноевропеец, который вышел на пик карьеры ближе к ее закату.

Недвед в 33 года (30.08. 2005): В свои 33 года Недвед оставался полезным игроком для «Ювентуса» и стабильно проходил в основу этой команды. Хотя, конечно, безусловным лидером, как в начале 00-х, он уже не был. Однако свою роль в успехах «Юве» Недвед играл до последних лет карьеры, которую он окончил в 2009 году в 36 лет. Таким образом, чеха можно причислить к той редкой группе игроков, которая и в возрасте хорошо за 30 способна дать фору молодым.

Роналдо
Получил ЗМ: 1997 и 2002 год. Возраст: 21 год и 26 лет

Как видим, еще один бразилец был удостоен «Золотого мяча» в самом расцвете сил. При этом свой первый мяч Роналдо и вовсе получил в 21 год. Вероятно, у «Зубастика» были шансы на гегемонию по типу Месси и Роналду, но в дело вмешались проблемы с коленом. В итоге между своими «Золотыми мячами» Роналдо по сути и не играл почти.

Роналдо в 33 года (18.09.2009): В 33 года Роналдо уже не претендовал на европейскую славу и доигрывал на родине, испытывая ужасные проблемы с лишним весом. С 2009 по 2011 год Роналдо играл за «Коринтианс», записав на свой счет 31 матч с 18 голами. Впрочем, серьезная европейская карьера закончилась для Роналдо задолго до 33-летия. Пожалуй, еще в «Реале» в 2007 году Роналдо понял, что больше не может поддерживать себя на достойном уровне, после чего резко сдал во всех аспектах и выпал из сборной Бразилии.

Майкл Оуэн
Получил ЗМ: 2001 год. Возраст: 22 года

Как и первый Мяч Роналдо, свой ЗМ Оуэн получил в очень юном для этого возрасте. И это был очень спорный ЗМ, прямо скажем. В тот год были претенденты и покруче - Рауль и Оливер Кан, например. Но что сделано, то сделано, Оуэна отметили за 5:1 против Германии в Мюнхене и победу «Ливерпуля» в Кубке УЕФА.

Оуэн в 33 года (14.12.2012): На тот момент Оуэн был на пороге завершения карьеры и проводил свой последний сезон в футболе, защищая цвета «Стока», где отыграл 8 матчей и забил 1 гол. Прямо скажем, после ЗМ карьера Оуэна стремительно покатилась вниз. Года до 2004-го еще была надежда, что Майкл вырастет в большого и великого форварда, но потом стало понятно, что дело не пойдет - лавка в «Реале», годы в непонятном «Ньюкасле», роль первого запасного в МЮ.

Луиш Фигу
Получил ЗМ: 2000 год. Возраст: 28 лет

Фигу, как и Шевченко, довольно долго шел к своей вершине. Только ближе к 30 Фигу получил статус суперзвезды и заработал свой ЗМ.

Фигу в 33 года (4.11.2005): На пике, однако, Фигу пробыл не очень долго. В 33 года, через 5 лет после завоевания мяча, Луиш уже не мог похвастаться статусом топ-футболиста, а потому «Реал» со спокойной душой отпустил его в «Интер», где португалец провел еще 4 сезона. Волшебства от Фигу там особого не было, но он всё же был достаточно полезен и регулярно выходил на поле. Чем-то его статус в команде напоминал тот, что сейчас имеет, скажем, Рибери в «Баварии».

Ривалдо
Получил ЗМ: 1999 год. Возраст: 27 лет

Ривалдо, как и остальные бразильцы, получил свой мяч в самом разгаре славной карьеры.

Ривалдо в 33 года (19.04.2005): К сожалению, карьера бразильца стремительно начала угасать, когда Борба Феррейра перевалил за 30-летний рубеж. После 30 у Ривалдо был неудачный опыт с трансфером в «Милан», затем его карьера пошла по наклонной стремительно: «Крузейро», «Олимпиакос» (именно там он играл в 33), АЕК... Привело это все к узбекскому «Бунедкору» и ангольскому «Кабушкорпу». Но в то же время отметим, что Ривалдо долго не сдавался и продолжал играть аж до 43 лет! В 2015 году он повесил бутсы на гвоздь как игрок «Моги-Мирим».

Зинедин Зидан
Получил ЗМ: 1998 год. Возраст: 26 лет

Зидан достиг своего пика славы в прекрасном возрасте, отыграв на победном ЧМ-1998 и забив два мяча в финале.

Зидан в 33 года (23.06.2005): Зидан решил не играть до старческих лет, а потому, когда ему было 33, то впереди его ждал еще всего лишь один сезон на серьезном уровне, после чего Зизу окончательно и бесповоротно повесил бутсы на гвоздь, решив не играть во всяких третьесортных клубах. Нужно сказать, что Зизу до последних дней карьеры оставался настоящим магом с мячом, а потому и в 33 мог зажечь на поле на все деньги.

Итак, что же до нашей теории, что после 33 в футболе жизни нет - подтверждена она или нет. Скорее нет, чем да. Мы видим, что в 33 года, как правило, карьера завершена для бразильских игроков, но тут причиной служит их особый карнавальный менталитет, который не позволяет поддерживать себя в форме после 30. А вот европейские игроки, как правило, и в возрасте хорошо за 30 способны попылить знатно. Исключение составил лишь Майкл Оуэн, но тут можно все списать на хроническую предрасположеннность игрока к травмам.

Так что фанаты Роналду радуйтесь: ваш кумир еще имеет шансы поиграть года 3 или 4!

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Gigante Buono
Gigante Buono
вчера в 23:25
"Фабио не только получил «Золотой мяч», но и был приглашен в «Реал», за который отыграл 3 сезона."

Капелло свистнул - Каннаваро тут как тут. Побрезговал, понимаешь, остаться и помочь команде выбраться из Серии B. Не зря в Турине его освистывали, когда он вернулся туда в составе "Реала". Да и ЗМ он не заслуживал, ибо у итальянцев лучшим был Буффон, а если учитывать еще и клубный сезон, то награда должна была достаться Анри.
Фата лист
Фата лист
вчера в 20:11
На Фигу можно было остановиться!
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