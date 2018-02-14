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Влюбленный Неймар. Все матчи бразильца против «Реала»

вчера, 18:00

Неймар ушел из «Барселоны», но все равно сыграет против «Реала» в составе ПСЖ, откуда может уехать именно в Мадрид. Блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida  - о взаимоотношениях Неймара и «Реала».

Противостояние с «Реалом» - особенное для Неймара. В юношестве он даже провел некоторое время в академии «Королевского клуба», но вернулся на родину – то ли из-за тоски по дому, то ли из-за того, что мадридцы отказались удовлетворять уже тогда немаленькие запросы отца Неймара. Как бы то ни было, связь с бразильским вундеркиндом «Мадрид» поддерживал еще долго, все шло к тому, что первым европейским клубом подрастающей звезды станет именно «Реал», выбивший себе приоритетное право выкупа. Но в какой-то момент все вышло из-под контроля, боссы «Барселоны» оказались ловчее, нашли сильного союзника, не жалели денег, и в 2013 году Малыш Ней перебрался в столицу Каталонии.

Отец Неймара поспособствовал переходу сына в «Барселону» и неплохо заработал на этом, а четыре года спустя он же был ключевым персонажем трансфера в ПСЖ, который не сделал бразильское семейство беднее. Теперь активно ходят слухи о возвращении Неймара в Испанию, причем называется конкретный адрес – мадридский «Реал». Но эти разговоры пока оставим за скобками, лучше вспомним предыдущие матчи бразильца против «сливочных», благо, в составе «Барселоны» их набралось немало. Дани Карвахаль вот выразил мнение, что Неймара невозможно остановить. Но разве «Реал» не делал этого раньше?

1. 26 октября 2013 года. Чемпионат Испании 2013/14, 10 тур

«Барселона» - «Реал» - 2:1 (Неймар; Санчес – Хесе)

Неймар стал главной звездой своего первого Эль Класико. Если помните, летом 2013-го года «Реал» подписал Гарета Бэйла, а «Барселона» - Неймара, так что первая битва в сезоне двух испанских небожителей прошла под бурные сравнения двух новичков. Этот раунд бразилец выиграл за явным преимуществом: Бэйл отметился на «Камп Ноу» только желтой карточкой, а Неймар забил гол уже на 19-й минуте, а потом еще и Алексису Санчесу помог отличиться. В концовке встречи Педро заменил героя встречи под овации трибун, а «Реал» забил свой гол, когда бразильца уже не было на поле.

2. 24 марта 2014 года. Чемпионат Испании 2013/14, 29 тур

«Реал» - «Барселона» - 3:4 (Бензема - 2; Роналду – Иньеста; Месси - 3)

Пожалуй, лучшее Эль Класико XXI века. Главным героем, конечно, стал Месси, оформивший хет-трик, да еще и ассистировавший Иньесте, однако и Неймар сыграл важнейшую роль. Во-первых, бразилец помог Лионелю Месси сделать счет 2:2 перед самым перерывом, во-вторых, в середине второго тайма бразилец заработал пенальти и красную карточку для Серхио Рамоса – ключевой эпизод всей встречи. Победный гол «Барса» забила уже после замены Неймара, но разве он мало сделал для этой победы?

3. 16 апреля 2014 года. Кубок Испании 2013/14, финал

«Барселона» - «Реал» - 1:2 (Бартра – Ди Мария; Бэйл)

Если первое Класико того сезона осталось за звездным новичком «Барселоны», то в последнем феерил уже дорогостоящий новобранец «Реала». Неймар запомнился только желтой карточкой, в то время как невероятный забег Гарета Бэйла через техническую зону каталонцев принес мадридцам победу и Кубок Короля.

4. 25 октября 2014 года. Чемпионат Испании 2014/15, 9 тур

«Реал» - «Барселона» - 3:1 (Роналду, Пепе, Бензема - Неймар)

Неймар забил уже на четвертой минуте, но потом «Реал» организовал волевую победу, а бразилец, помимо гола, отметился «горчичником» за удар локтем Карвахаля.

5. 22 марта 2015 года. Чемпионат Испании 2014/15, 28 тур

«Барселона» - «Реал» - 2:1 (Матье; Суарес – Роналду)

Результативными действиями бразилец не отметился, но «Барселона» победила, а Неймар играл красиво: раздавал передачи пятками, лез в слаломные проходы, много перемещался по полю. Классный матч в исполнении ныне форварда ПСЖ, да и в целом Эль Класико снова удалось.

6. 21 ноября 2015 года. Чемпионат Испании 2015/16, 12 тур

«Реал» - «Барселона» - 0:4 (Суарес – 2; Неймар; Иньеста)

Единственное Класико, в котором «Реалом» руководил Рафаэль Бенитес, и такой позор. «Реал» предстал недееспособной командой, и «Барселона» даже без Месси в стартовом составе разорвала принципиального противника. Неймар, естественно, играл одну из первых скрипок: и забил, и отдал, и в центр внимания лез постоянно.

7. 2 апреля 2016 года. Чемпионат Испании 2015/16, 28 тур

«Барселона» - «Реал» - 1:2 (Пике – Бензема; Роналду)

Зинедин Зидан выиграл первое Эль Класико у руля «Мадрида», а если говорить о Неймаре, это точно был не его день. Бразилец все делал невпопад, обводки не проходили, то торопился, то медлил, залезал в офсайд и совершал много потерь.

8. 3 декабря 2016 года. Чемпионат Испании 2016/17, 28 тур

«Барселона» - «Реал» - 1:1 (Суарес - Рамос)

Именно Неймар ассистировал Суаресу, потом мог забить сам и снять вопросы о победителе, но промахнулся, и в концовке «Реал» с помощью Рамоса вырвал ничью на «Камп Ноу». Правда, Неймар покинул поле при счете 1:0 в пользу «Барселоны», команда пропустила после его ухода на замену.

9. 30 июля 2017 года. Международный Кубок чемпионов

«Реал» - «Барселона» - 2:3 (Ковачич, Асенсио – Месси, Ракитич, Пике)

Класико в рамках Ла Лиги в апреле прошлого года Неймар пропустил из-за дисквалификации, зато сыграл против «Реала» в рамках летнего турнира Международный Кубок чемпионов. Вроде бы ради этой игры бразилец даже отложил переход в ПСЖ. В Майами «Барселона» одержала победу, а Неймар записал на свой счет две результативные передачи.

Неймар против «Реала»: 9 матчей = 5 побед, 1 ничья, 3 поражения.

Голы, когда Неймар на поле = 18:13. Результативные действия = 3 гола, 6 ассистов.

В матчах с «Реалом» Неймар сделал результативных действий по числу встреч – 9. Останься он в «Барселоне», уже трижды мог сыграть с «Мадридом». Два Эль Класико в Суперкубке Испании остались за «сливочными», а вот в рамках Ла Лиги они крупно уступили «Барсе». Сегодня Неймар постарается огорчить «Реал», выступая за другую команду. Удастся ли ему потешить свое самолюбие и порадовать фанатов ПСЖ яркой игрой и результативными действиями?

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NOVA
NOVA
вчера в 21:52
надеюсь Рон покажет кто такой супер игрок неймару. а Реал покажет что значит супер команда псж !!! удачи!!!
neomessi
neomessi
вчера в 19:19
Неймар хорошо помнить как надо играть против РМ.
Но сегодня я буду поддерживать клуб из Ла-лиги!
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