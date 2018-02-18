10 рекордов, которые предстоит побить Месси

Лионель Месси продолжает устанавливать рекорд за рекордом. Казалось бы, аргентинец уже побил все что можно, но это на самом деле не так. Блогер «Соккер.ру» Железный Арнольд предлагает вашему вниманию 10 рекордов, которые одному из величайших игроков в истории футбола пока не покорились.

1. Наибольшее число матчей за «Барселону»

У Месси на данный момент 620 игр за «блаугранас», но это лишь 4-е место в табеле о рангах. Выше Месси идут Хави (767 матчей), Пуйоль и Андрес Иньеста (657 матчей). Этот рекорд в перспективе 30-летнему Месси вполне может покориться. Если у Лео все будет в порядке со здоровьем, то Хави он обойдет примерно через два с половиной сезона - то есть к концу кампании 2019/20. Что касается Иньесты, который еще играет за «Барсу», то его Месси опередит просто по возрасту - Андрес более возрастной и завершит карьеру явно раньше Лионеля.

Шансы побить рекорд - 95%

2. Наибольшее число голов за «Барселону» в Кубке Испании

Сейчас у Месси 47 мячей, что на 18 меньше, чем у рекордсмена - Хосепа Самитьера, который играл за клуб в 1919-1932 годах. В последних четырех Кубках Испании Месси забивал по 5 мячей, в текущем турнире у него уже 3 мяча. При сохранении такой скорострельности, Лионель обгонит Самитьера примерно через 3 года - тоже вполне реально побить этот рекорд.

Шансы побить рекорд - 85%

3. Наибольшее число матчей за сборную Аргентины

Лео уже стал лучшим бомбардиром в истории «альбиселесте», но вот по числу игр его пока опережает Хавьер Дзанетти (143). У Месси 123 матча. Впереди, правда, есть еще играющий за сборную Маскерано (139), но он старше Лео и завершит карьеру раньше. Поэтому у Месси есть все шансы стать к концу своего пути в футболе лидером. Думается, это тоже случится через 2-2,5 года.

Шансы побить рекорд - 95%

4. Наибольшее число голов за Аргентину в финальных этапах ЧМ

Сейчас у Месси на мундиалях только 5 голов. И он проигрывает 5 мячей Габриэлю Батистуте. Что тут сказать - шансы у Месси выйти на первое место есть, но они не самые лучшие. Для этого надо либо как следует назабивать на ЧМ-2018 в России, либо еще поехать на ЧМ-2022 - чтобы там тоже добавить пару-тройку мячей.

Шансы побить рекорд - 50%

5. Наибольшее число мячей в ЛЧ

Один из самых интригующих пунктов. Месси и Роналду еще недавно шли вровень в табели о рангах лучших снайперов ЛЧ, однако феноменальная результативность КриРо в последние сезоны позволила ему солидно оторваться от Лионеля. Сейчас у португальца 116 мячей против 97 у Месси. Отрыв солидный, но не стоит забывать, что Роналду на два с половиной года старше Месси. Таким образом, у Лео теоретически еще будет шанс отквитать отставание, когда Роналду завершит карьеру на топ-уровне.

Шансы побить рекорд - 40%

6. Наибольшее число мячей в финальной стадии ЧМ

На прошлом ЧМ Мирослав Клозе установил новую планку для лучшего снайпера ЧМ в истории. Сейчас это 16 голов. У Месси, как уже сказано выше, 5 мячей на Мундиалях. Лео долго раскочегаривался, по сути провалил в бомбардирском плане и ЧМ-2006, и ЧМ-2010. Достать и опередить Клозе Лионелю будет неимоверно сложно. Даже если представить, что Лео сыграет и на ЧМ-2018, и на ЧМ-2022, ему нужно забить за эти два турнира не меньше 12 мячей. Если представить, что это будут два турнира по 6 голов, то нужно отметить, что такое количество мячей в рамках одного турнира фактически означает выигрыш гонки снайперов мундиаля. Таким образом, Месси нужно феерить на обоих ЧМ. Либо же выдать нечто невероятное в России, приблизившись к рекорду Жюста Фонтена, который за один ЧМ в 1958 году забил 13 голов.

Шансы побить рекорд - 1%

7. Наибольшее число хет-триков в Примере

У Месси их сейчас 28, у его главного соперника Роналду - 33. Ситуация схожая с той, что есть в споре лучших снайперов в истории ЛЧ. Роналду впереди, но его карьера в Примере может закончиться раньше, чем у Месси, а потому Лео тут, пожалуй, фаворит.

Шансы побить рекорд - 75%

8. Наибольшая серия в Ла Лиге с голами в домашних матчах

Один из бывших игроков «Барсы» Мариано Мартин в 1942-1943 годах забивал в 18 домашних матчах Примеры подряд. Уникальный рекорд, который будет сложно побить не только Месси, но и любому другому игроку.

Шансы побить рекорд - 5%

9. Игрок «Барселоны» с наибольшим участием в финалах ЛЧ

У Месси их сейчас 3 (2009, 2011, 2015), хотя Лео и выиграл фактически 4 ЛЧ - в 2006 году он не вышел на поле против «Арсенала», оставшись в резерве. А вот Андрес Иньеста играл во всех 4-х победных финалах, и именно он лидер в этом рейтинге. Обойти его будет довольно проблематично. Месси за остаток карьеры надо попасть как минимум в два финала ЛЧ и сыграть в них - при условии, что Иньеста, который пока тоже не собирается покидать клуб, их пропустит. Сложный рекорд для того, чтобы побить его.

Шансы побить рекорд - 15%

10. Наибольшее число Эль-Класико

У Месси и Серхио Рамоса на данный момент их 37. Лидирует же экс-реаловец Маноло Санчис - 43 матча. Нет сомнений, что и Месси, и Рамос в итоге обойдут Санчиса. Но вот кто из них будет иметь наибольшее число игр под конец карьеры - большой вопрос. Рамос чуть старше Месси, но он защитник и может теоретически оставаться в обойме «Реала» даже чуть дольше, чем более молодой Месси. Борьба будет жаркой.

Шансы побить рекорд - 45%