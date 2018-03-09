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«Зенит» проиграл и легко отделался

09 марта 2018, 01:49

«Зенит» проиграл. И проиграл по делу. «Лейпциг» мог побеждать петербуржцев и более уверенно. «Соккер.ру» не видит перспектив у такой игры «Зенита».

Вопрос – в скорости

«Лейпциг» все свои матчи проводит очень динамично, на высокой скорости. Это характерно для многих немецких команд, но вот «быки» прямо средоточие этой динамики, которой хвалится Бундеслига. Поэтому перед «Зенитом» стояла серьезная задача противостоять движению соперника. Нужно сказать, что минут 25 петербуржцы не уступали в этом показателе, отвечая контратаками и своим высоким прессингом. Но все же быстро показали, что не привыкли к такой работе на непрерывной основе. В России соперников, которые без пауз прессингуют до вратаря и постоянно играют быстро накоротке, просто нет. И в тонусе поддерживать себя тяжело.

Поэтому вторая часть стартовой половины осталась полностью за «Лейпцигом», который, впрочем, тоже страдал от своих этих принципов, как ни странно. Команде не хватало спокойствия и хладнокровия там, где оно пригодилось бы больше азартной эмоциональной спешки. Зачастую второпях игроки «Лейпцига» отдавали неточные обостряющие передачи или принимали очень спорные решения, облегчая задачу «Зенита» в обороне. Если бы к скорости «Лейпцига», к стремлению этой команды добавить больше опыта, рассудительности и еще чуток мастерства, то получилась бы голодная «Бавария». Но «Лейпциг» есть «Лейпциг», и он прощает.

Даже когда каждое проникновение игроков немецкой команды в штрафную «Зенита» с мячом ликвидировалось гостями только паническими выносами и суматошными бросками под этот самый мяч, что выглядело не очень солидно. Как не красили и регулярные стандарты у ворот Лунева, один из которых на 35-й минуте чудом не закончился голом – Форсберг со штрафного зарядил в штангу. Порой прессингом игроки «Лейпцига» накрывали толпой одного соперника даже у чужой штрафной, не давая выйти в контратаку.

Если в первой части тайма «Зениту» удавалось в том же ритме выбегать в ответные выпады и даже обострять неплохо, доставляя мяч к воротам Гулачи. То потом как отрезало, и даже на своей половине поля петербуржцы, выбираясь из защиты, не могли толком вывести мяч вперед – 61% точности передач в первом тайме – это ужасная статистика. Делалась ставка на дальние забросы, но их точность оставляла желать лучшего.

Красноречивое задумчивое лицо Манчини и его покачивания головой под новую волну набегов лихого «Лейпцига» говорили обо всем: в таком режиме противостоять задорным немцам тяжело. А ведь при прибавке в скорости у «Зенита» кое-что получалось впереди. Поскольку «Лейпциг» не славится надежностью и именно это компенсирует своей напористой атакой. Но Манчини предстояло заставить своих ребят снова задвигаться быстрее, чтобы воспользоваться недостатками чуточку взбалмошных немцев. Либо уплотнить игру так, чтобы у «Лейпцига» не было пространства для разгона.

Ключевые цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (5) – 8 (2)

Владение мячом: 63,8% - 36,2%

Точность передач: 82% - 69%

Дриблинг: 26 – 9

Отборы: 14 – 23

Нет, «Зенит» играл не с «Барселоной». Хотя по статистике так не скажешь. После взгляда на такие цифры кажется, что поражение со счетом 1:2 – это еще приятный результат для петербуржцев. В остроте и ударах «Зенит» уступил, во владении мячом проиграл по всем статьям, хотя этот показатель не самый наглядный, как мы знаем. А вот точность передач – это где-то на уровне ФНЛ. Традиционно показатели дриблинга также у российского клуба низки. Даже наличие аргентинцев не помогает. Игроки «Лейпцига» же шли в обводку смело и успешно.

Решения по ходу матча

Деятельный подход к игре продемонстрировал Хазенхюттль, который уже в перерыве сменил Ляймера на Бернардо, желая укрепить фланг обороны и атакующий потенциал на этом краю. Он прибавил подач с приличной дистанции, хотя дальние пасы у всех работали весьма посредственно. «Зенит» вроде как сразу после перерыва смог сбить темп, а также наладить какую-никакую контригру, чего не хватало в конце первого тайма. Петербуржцы выжимали атаки «Лейпцига» на правый край, откуда хозяева били с острого угла без особых надежд на успех.

Впрочем, это сыграло как усыпляющий фактор для «Зенита», который все же по центру пропустил решающую атаку. И на высокой скорости. Брума и Вернер сыграли в стеночку с пасом пяткой от Тимо – защитники выглядели статистами. Манчини увидел, что вспышка контригры на первых порах после паузы угасла, поэтому бросил в бой Дриусси вместо Заболотного, чьи данные при таком футболе вообще были бесполезными. Хотя и другим не хватало идей. Не скажешь же, что Ригони всерьез рассчитывал на успех, когда пробрасывал мяч в окружении троих оппонентов у чужой штрафной на три метра в сторону себе на ход. И так - повсеместно.

Оставалось только прессинговать в надежде на осечки не самых надежных и стабильных игроков обороны «Лейпцига». Без особой цели и даже с риском грубых ошибок: одна такая в исполнении Краневиттера позволила Вернеру выйти один на один с Луневым. Дважды. Манчини даже не особо следил за тем, как его подопечные пробовали организовать массовое давление на штрафную «Лейпцига». С отсутствующим взглядом Роберто сидел на скамейке. Сбросившие после гола темп «быки» не испытывали больших проблем с остановкой очень читаемых и не самых изобретательных и быстрых атак «Зенита».

Для стабилизации игры в полузащите Хазенхюттль выпустил и Забитцера вместо Брумы, который свою миссию выполнил. Ну а Краневиттер оказался причастен ко второму голу «Лейпцига». Кейта как мимо стоячего прошел к штрафной мимо Матиаса и вывел на удар Вернера, который технично расправился с Луневым. Оторваться от защитника на грани офсайда для него не составило труда. Это ведь просто вопрос борьбы до последнего и самоотдачи. У «Зенита» этого нет. Как нет и не было никаких задумок в атаке.

Ужасно несобранно отыграли петербуржцы, недостатки которых еще более ярко были заметны на фоне эмоциональных азартных быстрых и напористых немцев. Провалы в обороне и опорной зоне, неспособность выдержать высокий темп и показать приличную по европейским меркам точность передач, неумение созидать в условиях высокого и жесткого прессинга, отсутствие желания бороться на каждом участке поля у каждого игрока. И много чего еще, что не делает комплиментов «Зениту» и не повышает его шансы на проход в четвертьфинал. Только если «Лейпциг» сам не напортачит, что он периодически делает, например, нарушая правила у своей штрафной. И если бы не шикарное исполнение стандарта от Кришито, то никаких светлых пятен и надежд у «Зенита» не было бы. Но мастерство исполнения штрафных одного игрока не отменяет критики в адрес команды в целом.

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Все комментарии
OLESOCC
OLESOCC
10 марта в 19:31
Пройдут Ляйпциг - скажу "повезло".
pomor45
pomor45
10 марта в 17:35
Когда-то Зенит отскочил от Марселя голом Аршавина (1:3) и ... выиграл КУЕФА. Может ли история повторится? Ведь, тогда Зенит тоже не выглядел победителем, а затем вдруг фортуна резко развернулась к нему лицом.
Нефонтан
Нефонтан
10 марта в 10:29
Статья совершенно не по делу. Зенит - единственная команда, которая достойно и без ляпов сыграла с топ-5. Таким же образом, полагаясь больше на дисциплину, нежели на обводки, команда играла в Глазго. Ответный матч всем известен.
Так что на гол в Лейпциге, хоть и фартовый, на выезде команда наработала. Ждем 15 марта.
mugik1973
mugik1973 ответил Великолепный
09 марта в 22:25
1-0 хе-хе
Simovsky Constantin
Simovsky Constantin
09 марта в 18:24
"показатели дриблинга также у российского клуба низки. Даже наличие аргентинцев не помогает." Автор - вы профан. Аргентинцы (к Месси не относится) - не мастера обводок. Это можно было заметить и вчера. Выдержки из индивидуальной статистки по дриблингу: Краневиттер - 0 обводок, Ригони - 2 обводки (1 удачная), Кузяев - 5 обводок (4 удачные). Объяснить почему я выбрал этих троих? Есть такое амплуа в футболе, полузащитник называется. Статистику по Дриусси и Кокорину найдите сами.
ildar_3871
ildar_3871
09 марта в 17:52
Как всегда Зенит разочаровал , столько народных денег вложили в этот клуб , а Лейпцигу проигрывает , тфу !
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Andrejka
09 марта в 17:29
Andrejka:
Почему он обязан проходить Лейпциг? Есть хоть что то в Зеньке на его стороне? Разве что опыт, Но опыт Лейпциг возместил с лихвой Своими исполнителями, игрой, тренером к тому же, которого нет у зеньки.
Болеешь за немцев, Андрейка?
kingoffam
kingoffam ответил Nikola45
09 марта в 15:01
Nikola45:
Дима вы так мало понимаете в футболе! РБ Лейпциг стоит в 3 раза дороже Зенита! Учите мат часть!
А во сколько раз Зенит дороже Амкара? Вы никак не поймёте,что в футбол играют не только деньги.
kingoffam
kingoffam
09 марта в 14:59
Я вот не понимаю,чем недовольны питерские.Зенит проиграл в одну калитку.Счёт должен был быть гораздо крупнее.
Nikola45
Nikola45 ответил Дмитрий Маккавеев
09 марта в 13:59
Дмитрий Маккавеев:
Ты не понимаешь. Самая богатая команда Европы, имеющая ТРИ СОСТАВА, не должна камня на камне оставлять от Амкаров, Лейпцигов и прочих равноценных середняков. Ни одной из команд - включая ЦСКА и Спартак, не дано столько, сколько дано Зениту. А кому дано больше - с того и спрос выше!!!
Дима вы так мало понимаете в футболе! РБ Лейпциг стоит в 3 раза дороже Зенита! Учите мат часть!
Дмитрий Маккавеев
Дмитрий Маккавеев ответил Nikola45
09 марта в 12:15
Nikola45:
оБделались Пупсики по этому их вчера и невидать было! Самое интересное! У Зенита самый привлекательный результат из всех наших команд играющих в Евролиге! Но нужно необходимо нагнетать обстановку! Написать о Зените гадость!
Ты не понимаешь. Самая богатая команда Европы, имеющая ТРИ СОСТАВА, не должна камня на камне оставлять от Амкаров, Лейпцигов и прочих равноценных середняков. Ни одной из команд - включая ЦСКА и Спартак, не дано столько, сколько дано Зениту. А кому дано больше - с того и спрос выше!!!
Roger Young
Roger Young
09 марта в 11:54
Огульная критика в статье не обоснованна. Ставлю тройку. Я не знаю куда смотрел автор, но Зенит единственная русская команда, которая билась, а не сливала игру как Локо и ЦСКА.

Выбрали абсолютно правильную тактику игры в один пас, но банально не хватило исполнения. Самоотдача при этом была на высоте.

Если автор решил пройтись катком, чтобы не было обидно болельщикам других клубов, то лучше не писать вообще, чем писать такой бред.
Betman
Betman
09 марта в 11:42
Это да, отскочили бакланы, опять. Удачи Лейпцигу в ответке.
Великолепный
Великолепный ответил Nikola45
09 марта в 11:36
Nikola45:
ЦСКА как вчера сыграло? ))
Он не болельщик ЦСКА! Все уже знают. Это мясо.
У мясных 0:7 не позор, у них 1-0 и 2-1 считается позор!)) хе-хе
mugik1973
mugik1973 ответил Nikola45
09 марта в 11:15
тебе отвечу словами Великолепного.
1-0 и 2-1 смекаешь. Так что Зенит опозорился так как пропустил 2 мяча, а ЦСКА 1 мяч. ЦСКА достойно проиграл.
Для сведения челу поод ником Великолепный предмет логика чужда.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
09 марта в 11:14
Смотрел вчера и матч Локо, и матч Зенита, плюс обзор игры ЦСКА.
Парадокс - учитывая уровень соперников и собственную показанную игру, Зенит сыграл хуже ЦСКА и Локомотива, но при этом смог добиться лучшего результата.
Nikola45
Nikola45 ответил mugik1973
09 марта в 11:09
mugik1973:
Не убедил. ЗЕНИТ ПОЗОР РОССИИ
ЦСКА как вчера сыграло? ))
mugik1973
mugik1973 ответил Nikola45
09 марта в 11:07
Не убедил. ЗЕНИТ ПОЗОР РОССИИ
Nikola45
Nikola45 ответил Воин666
09 марта в 10:56
Воин666:
У них крытый стадион. При чём здесь холода?
А Это от незнания действительности))
Nikola45
Nikola45 ответил dimarik_86
09 марта в 10:55
dimarik_86:
В заголовке опечатка! слово оБделался пишется через Б!
оБделались Пупсики по этому их вчера и невидать было! Самое интересное! У Зенита самый привлекательный результат из всех наших команд играющих в Евролиге! Но нужно необходимо нагнетать обстановку! Написать о Зените гадость!
Воин666
Воин666 ответил Apex Predator
09 марта в 10:41
Apex Predator:
По игре напрашивался счёт 3:0, но при таком раскладе определенные шансы у Зенита есть. Главное, чтобы потепления на следующей неделе в Питере не было. Правда сам факт гола на выезде мало что даёт. С трудом верится, что Лейпциг не забьёт. Так что на 1:0 вряд ли нужно настраивать команду.
У них крытый стадион. При чём здесь холода?
dimarik_86
dimarik_86
09 марта в 10:00
В заголовке опечатка! слово оБделался пишется через Б!
Andrejka
Andrejka ответил Gahi
09 марта в 09:44
Почему он обязан проходить Лейпциг? Есть хоть что то в Зеньке на его стороне? Разве что опыт, Но опыт Лейпциг возместил с лихвой Своими исполнителями, игрой, тренером к тому же, которого нет у зеньки.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
09 марта в 09:43
По сути, 2-1 - это как ничья. Теперь победа 1-0 или в 2 и более мячей устроит.
Но всё равно, результаты неутешительные.
denmig
denmig
09 марта в 09:32
    Казанский
    Казанский
    09 марта в 09:18
    Владение мячом: 63,8% - 36,2%
    ---------------------------
    Зенит что-ли с МС или Баварией играл?Нет,с Лейпцигом такая статистика))
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Apex Predator
    09 марта в 09:14
    Apex Predator:
    По игре напрашивался счёт 3:0, но при таком раскладе определенные шансы у Зенита есть. Главное, чтобы потепления на следующей неделе в Питере не было. Правда сам факт гола на выезде мало что даёт. С трудом верится, что Лейпциг не забьёт. Так что на 1:0 вряд ли нужно настраивать команду.
    А при чем здесь "потепление"?
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    09 марта в 09:13
    В общем-то справедливо, автор почти во всем прав. Но дома в Питере будет другая игра. И надо просто играть, ведь это же, действительно, не Барселона!
    Gahi
    Gahi
    09 марта в 09:00
    Остаётся надеяться на ответную игру. Зенит обязан проходить РБЛейпциг.
    Кошк 47
    Кошк 47
    09 марта в 08:10
    Эти три игры показали уровень российского футбола....дно полнейшее-увы.
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