«Зенит» проиграл и легко отделался

09 марта 2018, 01:49

«Зенит» проиграл. И проиграл по делу. «Лейпциг» мог побеждать петербуржцев и более уверенно. «Соккер.ру» не видит перспектив у такой игры «Зенита».

Вопрос – в скорости

«Лейпциг» все свои матчи проводит очень динамично, на высокой скорости. Это характерно для многих немецких команд, но вот «быки» прямо средоточие этой динамики, которой хвалится Бундеслига. Поэтому перед «Зенитом» стояла серьезная задача противостоять движению соперника. Нужно сказать, что минут 25 петербуржцы не уступали в этом показателе, отвечая контратаками и своим высоким прессингом. Но все же быстро показали, что не привыкли к такой работе на непрерывной основе. В России соперников, которые без пауз прессингуют до вратаря и постоянно играют быстро накоротке, просто нет. И в тонусе поддерживать себя тяжело.

Поэтому вторая часть стартовой половины осталась полностью за «Лейпцигом», который, впрочем, тоже страдал от своих этих принципов, как ни странно. Команде не хватало спокойствия и хладнокровия там, где оно пригодилось бы больше азартной эмоциональной спешки. Зачастую второпях игроки «Лейпцига» отдавали неточные обостряющие передачи или принимали очень спорные решения, облегчая задачу «Зенита» в обороне. Если бы к скорости «Лейпцига», к стремлению этой команды добавить больше опыта, рассудительности и еще чуток мастерства, то получилась бы голодная «Бавария». Но «Лейпциг» есть «Лейпциг», и он прощает.

Даже когда каждое проникновение игроков немецкой команды в штрафную «Зенита» с мячом ликвидировалось гостями только паническими выносами и суматошными бросками под этот самый мяч, что выглядело не очень солидно. Как не красили и регулярные стандарты у ворот Лунева, один из которых на 35-й минуте чудом не закончился голом – Форсберг со штрафного зарядил в штангу. Порой прессингом игроки «Лейпцига» накрывали толпой одного соперника даже у чужой штрафной, не давая выйти в контратаку.

Если в первой части тайма «Зениту» удавалось в том же ритме выбегать в ответные выпады и даже обострять неплохо, доставляя мяч к воротам Гулачи. То потом как отрезало, и даже на своей половине поля петербуржцы, выбираясь из защиты, не могли толком вывести мяч вперед – 61% точности передач в первом тайме – это ужасная статистика. Делалась ставка на дальние забросы, но их точность оставляла желать лучшего.

Красноречивое задумчивое лицо Манчини и его покачивания головой под новую волну набегов лихого «Лейпцига» говорили обо всем: в таком режиме противостоять задорным немцам тяжело. А ведь при прибавке в скорости у «Зенита» кое-что получалось впереди. Поскольку «Лейпциг» не славится надежностью и именно это компенсирует своей напористой атакой. Но Манчини предстояло заставить своих ребят снова задвигаться быстрее, чтобы воспользоваться недостатками чуточку взбалмошных немцев. Либо уплотнить игру так, чтобы у «Лейпцига» не было пространства для разгона.

Ключевые цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (5) – 8 (2)

Владение мячом: 63,8% - 36,2%

Точность передач: 82% - 69%

Дриблинг: 26 – 9

Отборы: 14 – 23

Нет, «Зенит» играл не с «Барселоной». Хотя по статистике так не скажешь. После взгляда на такие цифры кажется, что поражение со счетом 1:2 – это еще приятный результат для петербуржцев. В остроте и ударах «Зенит» уступил, во владении мячом проиграл по всем статьям, хотя этот показатель не самый наглядный, как мы знаем. А вот точность передач – это где-то на уровне ФНЛ. Традиционно показатели дриблинга также у российского клуба низки. Даже наличие аргентинцев не помогает. Игроки «Лейпцига» же шли в обводку смело и успешно.

Решения по ходу матча

Деятельный подход к игре продемонстрировал Хазенхюттль, который уже в перерыве сменил Ляймера на Бернардо, желая укрепить фланг обороны и атакующий потенциал на этом краю. Он прибавил подач с приличной дистанции, хотя дальние пасы у всех работали весьма посредственно. «Зенит» вроде как сразу после перерыва смог сбить темп, а также наладить какую-никакую контригру, чего не хватало в конце первого тайма. Петербуржцы выжимали атаки «Лейпцига» на правый край, откуда хозяева били с острого угла без особых надежд на успех.

Впрочем, это сыграло как усыпляющий фактор для «Зенита», который все же по центру пропустил решающую атаку. И на высокой скорости. Брума и Вернер сыграли в стеночку с пасом пяткой от Тимо – защитники выглядели статистами. Манчини увидел, что вспышка контригры на первых порах после паузы угасла, поэтому бросил в бой Дриусси вместо Заболотного, чьи данные при таком футболе вообще были бесполезными. Хотя и другим не хватало идей. Не скажешь же, что Ригони всерьез рассчитывал на успех, когда пробрасывал мяч в окружении троих оппонентов у чужой штрафной на три метра в сторону себе на ход. И так - повсеместно.

Оставалось только прессинговать в надежде на осечки не самых надежных и стабильных игроков обороны «Лейпцига». Без особой цели и даже с риском грубых ошибок: одна такая в исполнении Краневиттера позволила Вернеру выйти один на один с Луневым. Дважды. Манчини даже не особо следил за тем, как его подопечные пробовали организовать массовое давление на штрафную «Лейпцига». С отсутствующим взглядом Роберто сидел на скамейке. Сбросившие после гола темп «быки» не испытывали больших проблем с остановкой очень читаемых и не самых изобретательных и быстрых атак «Зенита».

Для стабилизации игры в полузащите Хазенхюттль выпустил и Забитцера вместо Брумы, который свою миссию выполнил. Ну а Краневиттер оказался причастен ко второму голу «Лейпцига». Кейта как мимо стоячего прошел к штрафной мимо Матиаса и вывел на удар Вернера, который технично расправился с Луневым. Оторваться от защитника на грани офсайда для него не составило труда. Это ведь просто вопрос борьбы до последнего и самоотдачи. У «Зенита» этого нет. Как нет и не было никаких задумок в атаке.

Ужасно несобранно отыграли петербуржцы, недостатки которых еще более ярко были заметны на фоне эмоциональных азартных быстрых и напористых немцев. Провалы в обороне и опорной зоне, неспособность выдержать высокий темп и показать приличную по европейским меркам точность передач, неумение созидать в условиях высокого и жесткого прессинга, отсутствие желания бороться на каждом участке поля у каждого игрока. И много чего еще, что не делает комплиментов «Зениту» и не повышает его шансы на проход в четвертьфинал. Только если «Лейпциг» сам не напортачит, что он периодически делает, например, нарушая правила у своей штрафной. И если бы не шикарное исполнение стандарта от Кришито, то никаких светлых пятен и надежд у «Зенита» не было бы. Но мастерство исполнения штрафных одного игрока не отменяет критики в адрес команды в целом.