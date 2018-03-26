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Фавориты ЧМ-18. Сколько их на самом деле?

26 марта 2018, 10:29
Фавориты ЧМ-18. Сколько их на самом деле?

Буффон выбрал сборные, в которые верит на чемпионате мира. И чем читатели «Соккер.ру» хуже? Сверим ожидания, вспомнив козыри главных фаворитов.

Буффон, проиграв первый матч после возвращения в сборную Италии команде Аргентины в два мяча, отметил силу соперника и других лидеров в мире сборных: «У Аргентины большой потенциал. Их атака очень сильна. Они являются претендентами на победу вместе с командами Бразилии, Германии и Испании».

Легендарному вратарю итальянская ревность не позволила добавить Францию, но с радостью назвал бы Италию, пройди они квалификацию на турнир в России. Но его прогноз не отличается попыткой выступить оригинально. А как можно разделить фаворитов за 80 дней до первой игры будущего чемпионата мира? Ведь есть опытные, молодые, а есть те, кто сочетает в себе все козыри одновременно.

Фавориты по статусу

Начну с тех, кому полагается быть фаворитом. Таких сборных несколько, и Буффон о них упомянул. Конечно, это немцы – действующие чемпионы мира, которые вылетели на последнем Евро-2016 в полуфинале, но не позволяют усомниться в талантливости и классе Лева.

Также в этой категории должна быть сборная Аргентины – вице-чемпионы всего на свете. А следующей командой в этой компании может стать только чемпион Европы или Южной Америки. Но раз сборная Чили поступила по-итальянски – не прошла отбор, то остается Португалия.

Козыри Аргентины: Месси, Сампаоли и современная тактика, цепкость команды, нераскрытый потенциал молодых игроков, шикарный защитник Отаменди, огромный выбор в атаке – Ди Мария, Дибала, Икарди, Игуаин и Агуэро. Жесткость игры, которая позволяет быть резче многих соперников, аргентинская школа футбола – на зависть многим.

Козыри Португалии: Роналду, Сантуш и его прагматизм, невероятно опытный состав, новая порция сильных, на первый взгляд неприметных игроков уровня «Манчестер Сити», скрытые резервы, вроде Фернандеша из «Локомотива» и его дикости в решающий момент. Вратарь Патрисиу и умение выползти в полуфинал, не оглядываясь на Роналду.

Козыри Германии: состав из чемпионов мира – от Хуммельса до Мюллера, уязвленное самолюбие Лева после невыхода в финал Евро-2016, хотя немцы хотели побывать и в этом решающем матче. Наличие минимум трех добротных составов. Молодые ребята вроде Киммиха, Сане и Вернера, которые хотят быть лидерами сборной.

Сроки восстановления Нойера – Мануэль отдохнет, пока был в лазарете, и соберется ради ЧМ-18. И молодость немецкого состава, ведь многие в самом соку. Если для костяков сборных Аргентины и Португалии ближайший мундиаль – последний шанс, то Германия – команда настоящего и будущего. Однозначный фаворит.

Фавориты в «списке ожидания»

На самом деле у Англии и Бельгии – соперников по группе, такая же ситуация, как у фаворитов другого квартета – Польши и Колумбии. Заняв первое или второе места в своих группах, даже пройдя первый раунд плей-офф, могут нарваться на Бразилию и Германию в четвертьфиналах. Но все-таки англичане и бельгийцы в «списке ожидания» - команды талантливые, и если не сейчас, то когда?

Козыри Англии: первый - в них никто особо не верит и, наверное, правильно делает. Новое поколение игроков, не имеющее отношения к неудачам предшественников. Алли, Кейн, Стоунз, Стерлинг – ребята, которым есть что доказывать на уровне сборных. Ставка на результат – Англия забивает один мяч, но его часто хватает. Или не пропускает от Германии с Бразилией. Они скучноватые, но талантливые.

Козыри Бельгии: лучшая сборная, собранная из звезд АПЛ, заждалась прорыва. Азар и Де Брюйне – мастера невероятного класса, которым немало лет, и сейчас они вместе с коллегами из других линий могут выстрелить. Мартинес со своими идеями. Взрывной темперамент части игроков основы – «дьяволы» могут завестись. Нацеленность на полуфинал – Вертонген напомнил, что к прорыву бельгийцы готовились всю жизнь, ведь воспитали несколько прекрасных поколений.

Фавориты по готовности

Можно выделить три сборные, которые попадают в этот список. Это Бразилия, в чем можно было убедиться в «Лужниках» - одной левой убрали команду России, хотя хозяева старались. Франция – тут тоже можно будет проверить силы финалиста Евро-2016 на себе буквально завтра, а также Испания, с которой Россия тоже играла и даже не проиграла.

Козыри Испании: Давид Де Хеа – один из лучших голкиперов планеты. Свежие идеи тренера Лопетеги. Отличная атмосфера в сборной, Пике и Рамос не враги, а приятели, которые друг друга подкалывают. Сплав опыта и молодости – подрастает новое поколение испанских мастеров, и им не хочется повторять за соратниками Рауля и проваливать большие турниры. Эта Испания больше похожа на ту, что была у Иньесты и Хави, тем более, часть тех чемпионов до сих пор на поле.

Козыри Франции: невероятный состав, даже несколько составов. Опыт финального поражения и вылета от Германии на ЧМ-10. Они проигрывают только чемпионам, но в какой-то момент могут научиться у них выигрывать. Шикарная атакующая игра. Уго Льорис, чья оборона так себе, но вратарь-то на ЧМ – важная фигура. Гризманн, Мбаппе и еще добрый десяток молодых и талантливых. Слишком хороши, чтобы не цепляться как минимум за полуфинал.

Козыри Бразилии: сформированный костяк – Тите определился с основой и даже назвал 15 человек, которые уже в заявке на ЧМ-18. Решение ключевых проблем «селесао» - теперь у них правильно работает линия атаки. Две рабочих схемы, прагматичность, опыт фланговых игроков Марсело и Алвеса. Мощный костяк в центре поля. Неймар, который после вылета из ЛЧ и травмы захочет сатисфакции на ЧМ-18 и попытается быть мужчиной, который на ваших глазах сбросит шкуру подростка.

Влияние сетки - важно помнить

В плей-офф, если никто из списка не умудрится вылететь из группы, как делала Франция в 2002 и 2010 годах или Англия в 2014, весьма вероятен матч французов и второго места группы Испании и Португалии в четвертьфинале. А Бразилия может встретить чуть позже победителя квартета Англии и Бельгии – тоже будет интересно.

С другой стороны сетки Аргентине светит победитель четверки Испании и Португалии (если из группы России не вмешаются). А у Германии прямо по курсу первое место группы Колумбии, Сенегала и Польши, или же вторая команда в бою Бельгии и Англии. То есть Германия не встретит Бразилию или Францию до финала, если все трое будут первыми. Зато могут сыграть с Испанией или Аргентиной.

Ваш фаворит. Кто победит на чемпионате мира?

На чемпионате мира восемь основных фаворитов на восемь мест в четвертьфиналах. Причем если расставлять их по местам, то Германия и Бразилия стоят особняком, дальше идет Франция – невероятная по потенциалу, но взбалмошная, способная проиграть матч неожиданно и глупо. Дальше Испания с Аргентиной – мощные команды с яркими личностями в основах. Также Бельгия с Англией имеют все, чтобы выстрелить, но скорее не справятся с давлением.

А вот чемпионам Европы сборной Португалии может не хватить везения, как порой у них бывает на чемпионатах мира. Конечно, многое будет зависеть от группового раунда, травм и нюансов. Но полуфинал Германия – Франция сюрпризом точно не станет. Как и матч Германии с одним из возможных по сетке соперников – Испанией, Португалией или Аргентиной. Можно сколько угодно фантазировать, ожидая сенсацию – вроде Польши или России в полуфинале, но скорее выиграют те, кто и сейчас смотрится лучше остальных.

А своего личного фаворита вы, как и Буффон, скорее выберете из списка, где фигурируют Германия, Бразилия, Франция, Испания и Аргентина. Кто же будет чемпионом мира, какой прогноз вам кажется логичным за два с половиной месяца до начала турнира?

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Все комментарии
Emilan__
Emilan__
27 марта в 20:27
Я думаю Полуфиналисты и Финалисты - это:
1) Немцы, потому что они немцы.
2) Бразилия талантливый состав
3) Франция звездный состав
4) Аргентина, Месси должен тащит, тем более, не плохой состав
5) Бельгия очень, очень симпатичный состав
Уровня 1/4 это:
1) Испания
2) Англия
3) Португалия
4) Хорватия
5) Колумбия
6) Мексика
7) Швейцария
8) Уругвай
Emilan__
Emilan__ ответил Duda Gigolaev Osetin
27 марта в 20:15
Duda Gigolaev Osetin:
Слишком много авансов дали французам. Состав сильный, но реально же у них нет ни одного подвига (победы над Германией, Бразилами или ещё какой сильной сборной). Англия - еле еле играет. Их предел - выход с группы. Бельгия то же самое. НА Европе мы их видели, перспективных и темных лошадок. Только слово тёмные в итоге им подошло. Германия, Бразилия, Аргентина, Испания. Других фаворитов нет.
Евро 2016 Франция выиграла Германию в полуфинале, ЧМ 2006 Франция 1- 0 Бразилия, футбол вообще смотришь?
Байкал-38
Байкал-38 ответил Roman73
27 марта в 16:13
Roman73:
Сегодня играют Германия-Бразилия, Англия-Италия, Испания-Аргентина. Вот вам уже Чемпионат Мира. Кроме этих сборных в полуфиналах можно ожидать Уругвай или Чили и Хорватию.
Я думаю сборная Чили вообще в не конкуренции! Разделают всех под орех, Германию думаю обыграют в полуфинале со счётом 8:1, в финале порвут Бразилию 9:0!!!
Так же возможны финалы Чили - Голландия или Чили - Нидерланды, Италия - Украина (если не будет бойкотировать).
Да ладно тебе пересмотри участников финальной части чемпионата мира 2018, Италии и Чили там точно нет!!! Надеюсь чувство юмора есть!!!
Roman73
Roman73
27 марта в 10:53
Сегодня играют
Германия-Бразилия,
Англия-Италия,
Испания-Аргентина.
Вот вам уже Чемпионат Мира.
Кроме этих сборных в полуфиналах можно ожидать
Уругвай или Чили и Хорватию.
Triem
Triem
27 марта в 01:31
У Германии в составе будут много чемпионов мира а это опасно. Отсутствие таким образом концентрации может сыграть с немцами жестокую шутку, как это уже было с французами (2002, 2010), итальянцами (2010, 2014) и испанцами (2014). Ну а если выйдут все же из группы, то в полуфинал Бундестим точно выйдет! Но вот дальше уже есть сомнения. Всё таки концентрация будет уже не та, и это прежде всего касается чемпионов мира в составе Бундестим.
Ushakov Andrey
Ushakov Andrey
27 марта в 00:21
Интерактивный симулятор результатов Чемпионата Мира
http://iwc2018.ru/simulator.html
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
26 марта в 21:35
Жду финала Германия - Аргентина.
Red Green Devil
Red Green Devil
26 марта в 21:10
перед чм 2010 и 2014 делал прогноз. В обоих случаях угадывал финалистов но не победителя бедные Голландцы и Аргентинцы). В это году ставлю на победу Французов в матче с Германией.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
26 марта в 19:15
Сегодня 13:21, редактировал Сегодня 13:25
у Аргов тока если Месси будет в ударе, дойдут до финала(А Месси будет рвать себя = последний его финал)..Фурия немцев удавит, если втретимся(Иньеста трехнет стариной, традиционно мы без напов нормальных, но наша сила в другом=Барселонская философия)..Французские негры - команда куража(сильнее немцев ЧЕ2017)..Бразилы новое покаление. Тите родил новую команду для побед(но тока с Неймаром в составе, если они встретятся с теми же немцами = жестоко отомстят немчуре))..Явных фаворитов просто нет..
_________________________________________________________________________
Боже, что же ты несешь? Ты явно не разбираешься в футболе. Меська вылетит в 1/8 финала, испашки в четвертьфинале
Nety-net
Nety-net ответил kiendjin
26 марта в 18:15
Как нет, Немцы на голову сильнее всех, разве это не явный фаворит?
Аргентина? Серьёзно? Им чуть не повезло, но кто то его умудрился вернуть в сборную, теперь он решает что да как.
Франция слишком недоделанная,
Англия Бельгии это ниже Хорватов.
Испания смена поколений.
Бразилия все же в решающий момент я скорее поставлю на 7-1 чем на их победу.
Португалия вряд-ли ещё раз так повезет, а вообще повезет если выйдут из группы.
Кьянти
Кьянти
26 марта в 18:03
Испания вообще досвидания, кто ее в фовариты-то записал? Так по привычке что ли? Максимум полуфинал. Немцы и Бразилии. Франция может, если кураж поймает.
борька
борька
26 марта в 15:34
Х
Победит та команда, у которой дух бойца! Пока это демонстрируют немцы и бразильцы!
дурман
дурман
26 марта в 15:23
Как всегда Германия, потом идет Испания.
Хотелось бы чтоб Аргентина выиграла, я со времен Батистуты более за них. Хотя больше 50% я бы им не дал. Набор звезд как у бельгийцев.
Если не они пусть испанцы или немцы
HashmalS
HashmalS
26 марта в 14:01
Очевидные Германия и Испания, возможно ещё Бразилия с Португалией. Франция даже со своим составом не похожа на команду, способную победить фаворитов. Аргентина мёртвая, только набор звёзд в атаке, полузащита и оборона отсутствуют. Хорваты могут пройти далеко и даже выбить кого-то из фаворитов, но скорее всего опять оступятся с какой-нибудь Нигерией. Бельгию и Англию рассматривать в качестве фаворитов просто смешно.
Ruslan3132
Ruslan3132
26 марта в 13:48
Моя ставка на Испанию. Желаю им победы на турнире, т.к. Россия вряд ли доберется до финала.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
26 марта в 13:32
Бразилия фаворит номер один. Далее испанцы и немцы. Остальные ещё дальше.
SashaVRN888
SashaVRN888
26 марта в 12:57
Германия Испания и может быть Аргентина -вероятность ,что выиграет другая команда наверное 5%)) Португалии повезло на Евро2016!
kiendjin
kiendjin
26 марта в 12:21
у Аргов тока если Месси будет в ударе, дойдут до финала(А Месси будет рвать себя = последний его финал)..Фурия немцев удавит, если втретимся(Иньеста трехнет стариной, традиционно мы без напов нормальных, но наша сила в другом=Барселонская философия)..Французские негры - команда куража(сильнее немцев ЧЕ2017)..Бразилы новое покаление. Тите родил новую команду для побед(но тока с Неймаром в составе, если они встретятся с теми же немцами = жестоко отомстят немчуре))..Явных фаворитов просто нет...
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
26 марта в 12:05
Более всего полагаю, шансов у Германии. Немцы стабильны и сильны как команда, и имеют немало хороших игроков. Немцев может остановить, на мой взгляд, только яркая и хаотичная команда, которая, при этом сама может и не выиграть, как это было на ЕВРО.

Поэтому ставлю на победу Германии. Но Испания может выиграть вновь. Также, возможна победа Аргентины, если Месси вытянут, но вряд ли, Аргентина слаба.

Бельгия - переоценена. Англия - разве что если никто не воспримет их всерьез. Франция? Не уверен, что вытянет весь турнир, хотя может выбить кого-то из главных фаворитов, как она делала в 2006, выбив Испанию с ЧМ, или в 2016, выбив Германию не ЕВРО. Но как показывает практика, побеждает обычно стабильность, и в этом плане немцам нет равных. Бразилия непредсказуема. Но сдается мне, ставка на гламурную куклу за 200+ миллионов погубит их, также, как и ставка Аргентины на Месси.

Португалия - средняя команда, но целеустремленная, что она показала не ЕВРО. И если повезет, может добыть вымученную победу с не самой яркой игрой.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
26 марта в 12:03
Слишком много авансов дали французам. Состав сильный, но реально же у них нет ни одного подвига (победы над Германией, Бразилами или ещё какой сильной сборной).
Англия - еле еле играет. Их предел - выход с группы. Бельгия то же самое. НА Европе мы их видели, перспективных и темных лошадок. Только слово тёмные в итоге им подошло.
Германия, Бразилия, Аргентина, Испания. Других фаворитов нет.
faneng
faneng
26 марта в 11:40
Пусть победит Германия или Португалия!
ATG
ATG
26 марта в 11:32
Как бы там не говорили но сборную Аргентины к фаворитам сложно отнести. И эти разговоры кажутся странными что это последний шанс Лео завоевать кубок. Почему последний? Через 4 года ему будет 34 для плеймекера не приговор.
Фавориты всё теже Испания и Германия. Сборная народов африки играющая в французской форме тоже кажутся фаворитами. Все остальные андердоги способные выиграть. Всмысле все кроме Саудов, Египта, Наших, и типо того
MALOVAR
MALOVAR ответил Saang
26 марта в 11:09
я все таки верю ,что они приедут ,ну как наши на олимпиаде)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
26 марта в 11:04
Победит сборная из Европы, думаю у Франции больше шансов, так же буду болеть за Англию и Португалию
Анд-м
Анд-м
26 марта в 11:00
Выиграет либо Франция,либо Германия.
Saang
Saang ответил MALOVAR
26 марта в 10:58
MALOVAR:
Германия,Уругвай,Нидерланды
мммм... нидерланды ведь не играют...
Saang
Saang
26 марта в 10:57
Исландия, Марокко и Германия\Аргентина)))
MALOVAR
MALOVAR
26 марта в 10:49
Германия,Уругвай,Нидерланды
ndedov
ndedov
26 марта в 10:43
Фавориты Чемпионата мира 2018, кто они? Думаю, что фаворитом можно считать Германию. Они всегда фавориты. Испания спорный вопрос. Перенасытились они уже победами в этом составе. Португалию, можно отнести, думаю после чемпионства в Европе и тут есть желание. Аргентина, да тут последний шанс Месси и думаю, что они с Германией главные фавориты.
NAZAR 007
NAZAR 007
26 марта в 10:36
Германия ...Наличие минимум трех добротных составов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1041966

В отличие от Черчесова,у Лёва за 2,5 года задействованы
футболисты из 13 клубов Бундеслиги, от мала до велика,
он не ждет,пока они перейдут в первую пятерку Бундеслиги,
а берет их оттуда, где они играют в конкретное время,
что говорит о том,что никакими лобби и протекциями
он не руководствуется, ему это не нужно, и не место
в таблице для этого тренера , красит футболиста,
а его игра на данный момент. Вот принцип Лёва.
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