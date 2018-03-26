Фавориты ЧМ-18. Сколько их на самом деле?

Буффон выбрал сборные, в которые верит на чемпионате мира. И чем читатели «Соккер.ру» хуже? Сверим ожидания, вспомнив козыри главных фаворитов.

Буффон, проиграв первый матч после возвращения в сборную Италии команде Аргентины в два мяча, отметил силу соперника и других лидеров в мире сборных: «У Аргентины большой потенциал. Их атака очень сильна. Они являются претендентами на победу вместе с командами Бразилии, Германии и Испании».

Легендарному вратарю итальянская ревность не позволила добавить Францию, но с радостью назвал бы Италию, пройди они квалификацию на турнир в России. Но его прогноз не отличается попыткой выступить оригинально. А как можно разделить фаворитов за 80 дней до первой игры будущего чемпионата мира? Ведь есть опытные, молодые, а есть те, кто сочетает в себе все козыри одновременно.

Фавориты по статусу

Начну с тех, кому полагается быть фаворитом. Таких сборных несколько, и Буффон о них упомянул. Конечно, это немцы – действующие чемпионы мира, которые вылетели на последнем Евро-2016 в полуфинале, но не позволяют усомниться в талантливости и классе Лева.

Также в этой категории должна быть сборная Аргентины – вице-чемпионы всего на свете. А следующей командой в этой компании может стать только чемпион Европы или Южной Америки. Но раз сборная Чили поступила по-итальянски – не прошла отбор, то остается Португалия.

Козыри Аргентины: Месси, Сампаоли и современная тактика, цепкость команды, нераскрытый потенциал молодых игроков, шикарный защитник Отаменди, огромный выбор в атаке – Ди Мария, Дибала, Икарди, Игуаин и Агуэро. Жесткость игры, которая позволяет быть резче многих соперников, аргентинская школа футбола – на зависть многим.

Козыри Португалии: Роналду, Сантуш и его прагматизм, невероятно опытный состав, новая порция сильных, на первый взгляд неприметных игроков уровня «Манчестер Сити», скрытые резервы, вроде Фернандеша из «Локомотива» и его дикости в решающий момент. Вратарь Патрисиу и умение выползти в полуфинал, не оглядываясь на Роналду.

Козыри Германии: состав из чемпионов мира – от Хуммельса до Мюллера, уязвленное самолюбие Лева после невыхода в финал Евро-2016, хотя немцы хотели побывать и в этом решающем матче. Наличие минимум трех добротных составов. Молодые ребята вроде Киммиха, Сане и Вернера, которые хотят быть лидерами сборной.

Сроки восстановления Нойера – Мануэль отдохнет, пока был в лазарете, и соберется ради ЧМ-18. И молодость немецкого состава, ведь многие в самом соку. Если для костяков сборных Аргентины и Португалии ближайший мундиаль – последний шанс, то Германия – команда настоящего и будущего. Однозначный фаворит.

Фавориты в «списке ожидания»

На самом деле у Англии и Бельгии – соперников по группе, такая же ситуация, как у фаворитов другого квартета – Польши и Колумбии. Заняв первое или второе места в своих группах, даже пройдя первый раунд плей-офф, могут нарваться на Бразилию и Германию в четвертьфиналах. Но все-таки англичане и бельгийцы в «списке ожидания» - команды талантливые, и если не сейчас, то когда?

Козыри Англии: первый - в них никто особо не верит и, наверное, правильно делает. Новое поколение игроков, не имеющее отношения к неудачам предшественников. Алли, Кейн, Стоунз, Стерлинг – ребята, которым есть что доказывать на уровне сборных. Ставка на результат – Англия забивает один мяч, но его часто хватает. Или не пропускает от Германии с Бразилией. Они скучноватые, но талантливые.

Козыри Бельгии: лучшая сборная, собранная из звезд АПЛ, заждалась прорыва. Азар и Де Брюйне – мастера невероятного класса, которым немало лет, и сейчас они вместе с коллегами из других линий могут выстрелить. Мартинес со своими идеями. Взрывной темперамент части игроков основы – «дьяволы» могут завестись. Нацеленность на полуфинал – Вертонген напомнил, что к прорыву бельгийцы готовились всю жизнь, ведь воспитали несколько прекрасных поколений.

Фавориты по готовности

Можно выделить три сборные, которые попадают в этот список. Это Бразилия, в чем можно было убедиться в «Лужниках» - одной левой убрали команду России, хотя хозяева старались. Франция – тут тоже можно будет проверить силы финалиста Евро-2016 на себе буквально завтра, а также Испания, с которой Россия тоже играла и даже не проиграла.

Козыри Испании: Давид Де Хеа – один из лучших голкиперов планеты. Свежие идеи тренера Лопетеги. Отличная атмосфера в сборной, Пике и Рамос не враги, а приятели, которые друг друга подкалывают. Сплав опыта и молодости – подрастает новое поколение испанских мастеров, и им не хочется повторять за соратниками Рауля и проваливать большие турниры. Эта Испания больше похожа на ту, что была у Иньесты и Хави, тем более, часть тех чемпионов до сих пор на поле.

Козыри Франции: невероятный состав, даже несколько составов. Опыт финального поражения и вылета от Германии на ЧМ-10. Они проигрывают только чемпионам, но в какой-то момент могут научиться у них выигрывать. Шикарная атакующая игра. Уго Льорис, чья оборона так себе, но вратарь-то на ЧМ – важная фигура. Гризманн, Мбаппе и еще добрый десяток молодых и талантливых. Слишком хороши, чтобы не цепляться как минимум за полуфинал.

Козыри Бразилии: сформированный костяк – Тите определился с основой и даже назвал 15 человек, которые уже в заявке на ЧМ-18. Решение ключевых проблем «селесао» - теперь у них правильно работает линия атаки. Две рабочих схемы, прагматичность, опыт фланговых игроков Марсело и Алвеса. Мощный костяк в центре поля. Неймар, который после вылета из ЛЧ и травмы захочет сатисфакции на ЧМ-18 и попытается быть мужчиной, который на ваших глазах сбросит шкуру подростка.

Влияние сетки - важно помнить

В плей-офф, если никто из списка не умудрится вылететь из группы, как делала Франция в 2002 и 2010 годах или Англия в 2014, весьма вероятен матч французов и второго места группы Испании и Португалии в четвертьфинале. А Бразилия может встретить чуть позже победителя квартета Англии и Бельгии – тоже будет интересно.

С другой стороны сетки Аргентине светит победитель четверки Испании и Португалии (если из группы России не вмешаются). А у Германии прямо по курсу первое место группы Колумбии, Сенегала и Польши, или же вторая команда в бою Бельгии и Англии. То есть Германия не встретит Бразилию или Францию до финала, если все трое будут первыми. Зато могут сыграть с Испанией или Аргентиной.

Ваш фаворит. Кто победит на чемпионате мира?

На чемпионате мира восемь основных фаворитов на восемь мест в четвертьфиналах. Причем если расставлять их по местам, то Германия и Бразилия стоят особняком, дальше идет Франция – невероятная по потенциалу, но взбалмошная, способная проиграть матч неожиданно и глупо. Дальше Испания с Аргентиной – мощные команды с яркими личностями в основах. Также Бельгия с Англией имеют все, чтобы выстрелить, но скорее не справятся с давлением.

А вот чемпионам Европы сборной Португалии может не хватить везения, как порой у них бывает на чемпионатах мира. Конечно, многое будет зависеть от группового раунда, травм и нюансов. Но полуфинал Германия – Франция сюрпризом точно не станет. Как и матч Германии с одним из возможных по сетке соперников – Испанией, Португалией или Аргентиной. Можно сколько угодно фантазировать, ожидая сенсацию – вроде Польши или России в полуфинале, но скорее выиграют те, кто и сейчас смотрится лучше остальных.

А своего личного фаворита вы, как и Буффон, скорее выберете из списка, где фигурируют Германия, Бразилия, Франция, Испания и Аргентина. Кто же будет чемпионом мира, какой прогноз вам кажется логичным за два с половиной месяца до начала турнира?