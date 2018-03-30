«Бавария» в поисках бомбардира

Левандовски хочет в «Реал», поэтому «Бавария» вынуждена искать ему замену. Блогер «Соккер.ру» Ivan1908 изучает короткий список тех, кто может прийти вместо Роберта.

«Бавария» всеми правдами и неправдами отбивается от слухов про уход Роберта Левандовски. С уверенным видом Карл-Хайнц Румменигге и Юпп Хайнкес то и дело твердят о том, что никуда поляк не уйдет, что как минимум следующий сезон он проведет в Мюнхене. Однако разговоры о близком переходе Левандовски в «Реал» ходят все настойчивее и настойчивее. Дошло до того, что появилась информация, будто Роберт сам готов просить боссов «Баварии» отпустить его в мадридский клуб.

Это для него последний крупный переход, последний такой решающий шаг в карьере, учитывая возраст. И если не сделать этот шаг сейчас, то потом уже проще оставаться в «Баварии» до конца карьеры, или пока позволяют физические силы, а после отправиться доигрывать по старой схеме куда-то в менее напряженное и менее трофейное место. Но Левандовски хочет не только с «Баварией» разметать Бундеслигу раз за разом. В мюнхенском клубе он свои амбиции вполне удовлетворил, а вот «Реал» - прекрасный выбор, к тому же там он сразу станет игроком основного состава за неимением другого такого центрфорварда.

Никто же не думает всерьез, что Бензема составит ему конкуренцию, если вообще останется в «Реале» после нынешнего сезона. И смена агента Левандовски тоже имеет определенный сигнал. Вряд ли футболист, который решил, что точно остается в своем нынешнем клубе, будет менять агента. Это не имеет особого смысла. Хотя придавать значения этому не будем – всякое бывает в человеческих отношениях. В «Баварии» работают люди прагматичные, поэтому поиск вариантов на случай, если Левандовски решил все же уйти, наверняка ведется. И список приоритетов попал в СМИ. Посмотрим, кого же в Мюнхене видят заменой Роберту.

Альваро Мората («Челси»)

Стоимость: 65 млн евро (здесь и далее суммы - Transfermarkt)

Матчей в сезоне: 39; голов: 13; голевых передач: 5.

Испанец продолжает искать себя. После неудачного второго захода в «Реал» казалось, что Альваро обрел свою команду, когда перебрался в «Челси» прошлым летом. Однако и там стали возникать проблемы. Они есть и у всей команды в целом, и лично у Мораты, которого все больше критиковали во второй части сезона, который не проявлял себя в больших матчах, что очень важно для оценки в Англии, а порой вообще не попадал в состав в серьезных поединках.

Это создает очередную волну слухов о том, что Мората может отправиться куда-то дальше в поисках своей команды. К тому же Антонио Конте, приводивший его, может уйти летом, а новому тренеру необходимость Мораты не будет так очевидна. Поэтому вполне можно допустить, что Альваро отправится в Мюнхен. Но «Челси» наверняка потребует за него неплохие деньги, ведь контракт у испанца действует еще долго, куплен он был за 66 миллионов евро, и их нужно отбить как минимум.

Эдинсон Кавани (ПСЖ)

Стоимость: 60 млн евро

Матчей в сезоне: 40; голов: 33; голевых передач: 8.

Довольно привлекательный вариант для «Баварии», поскольку Кавани в нынешнем сезоне показывает потрясающую форму. Он результативен и эффективен именно на позиции центрального нападающего. Возможно, реализация моментов не такая блестящая, как у Левандовски, однако другие навыки уругвайца не уступают мастерству поляка. Так что «Бавария», подписав Кавани, вряд ли пожалеет об уходе Роберта, конечно, со скидкой на то, что Левандовски уже адаптирован в «Баварии», а Кавани предстоит это сделать. Но Эдинсон большой профессионал и сохраняет хорошую мотивацию, что видно по его старательной игре в Париже, по тому, как он терпел, когда при Ибрагимовиче его задвигали на фланг, как он показывает себя при Неймаре, которому теперь отданы все привилегии в ПСЖ.

Именно это и спровоцирует уход Кавани из Парижа. Многое, конечно, можно терпеть, но у всего есть свои пределы. И цикл Кавани в ПСЖ подошел к концу. Понимают это и в парижском клубе, так что готовы расстаться с Эдинсоном, чтобы в том числе и Неймара не раздражать его присутствием лишний раз. Да и деньги нужно хоть какие-то отбить, поскольку при колоссальных тратах финансовый фэйр-плей накроет парижан уже скоро. Словом, очень привлекательный переход для всех троих участников сделки.

Тимо Вернер («Лейпциг»)

Стоимость: 60 млн евро

Матчей в сезоне: 37; голов: 18; голевых передач: 6.

Но «Бавария» не была бы собой, если бы не рассматривала возможность высосать кровь из очередного немецкого клуба, который проявляет себя более-менее прилично. Это давнее и довольно приятное для мюнхенцев хобби. Чаще других от него, наверное, в последние годы страдала дортмундская «Боруссия», но сейчас там вычищено неплохо все, поэтому «Бавария» посматривает на других выскочек, чтобы своевременно утащить у них звезд, попутно решив свои вопросы усиления.

Вариант с Вернером как раз из этого списка. Он вполне вписывается в концепцию поведения «Баварии», к тому же Тимо всего 22 года, он способен прогрессировать и будет это делать, повышая свою результативность. Так что это еще и вложение в будущее. Хотя в «Баварии» обычно берут игроков под решение конкретных текущих задач, а не для выращивания на продажу. Но вариант с Вернером – совмещение приятного с полезным.

Довольно интересные кандидаты на замену Левандовски. Есть у них и схожие черты, но в целом ситуация каждого уникальна. Тем интереснее, какие решения будет принимать прагматичное руководство «Баварии», которое привыкло все просчитывать. Или же просто сосредоточит огонь из всех орудий на том, чтобы удержать Левандовски и не использовать работу на рынке для его замены.