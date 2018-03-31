Доказательства чемпиона. «Спартак» по-прежнему лучший в РФПЛ

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Доказательства чемпиона. «Спартак» по-прежнему лучший в РФПЛ

31 марта 2018, 10:06
Доказательства чемпиона. «Спартак» по-прежнему лучший в РФПЛ

Титульное похмелье было тяжелым, «красно-белых» унижали в еврокубках, но Каррера нашел рычаги влияния и футбол «Спартака» снова заслуживает внимания.

Мощнейшая атака чемпионата

- «Спартак» - первая команда чемпионата по забитым мячам. Даже те, кто пропустил матчи 23-го тура, не смогут догнать подопечных Карреры сразу же. 39 голов никто не сможет забить, «Локомотиву» нужно пять мячей в одном матче, «Зениту» - восемь;

- у банды Карреры получается коллективная игра, ведь по xG – весу созданных моментов, «Спартак» снова оказывается на вершине в РФПЛ, причем опережает ЦСКА и «Зенит» почти на четыре «наработанных» гола;

- в отличие от конкурентов, у «Спартака» нет проблем с доведением атак до ума – по количеству ударов уверенно опережают даже «Краснодар» и ЦСКА. «Локомотив», если кому интересно, всего восьмой в этой номинации – 12.2 удара за игру против 17.6 у «Спартака», разница на 30.7 % - огромная для этой категории показателей;

- по меткости ударов «Спартак» немного уступает некоторым конкурентам, но при этом общий объем попыток позволяет их опережать по голам и попаданиям, то есть явным шансам. Каррера видит в среднем по 12 ударов в створ чужих ворот за два матча, тогда как Семин получат всего 9 таких попыток, как и Манчини. Вот тебе и атакующий футбол «Зенита» - метких ударов, как у рационального «Локомотива»;

- как и лидер РФПЛ, «Спартак» в первом круге не забивал в ворота «Амкара» в РФПЛ, сыграли 0:0. Но подобных случаев было всего два – с «железнодорожниками» недавно и с «Уфой» в начале чемпионата, когда у чемпиона явно было похмелье и не хватало свежих сил и идей. Всем остальным соперникам «Спартак» забивал – классных защитных линий не боятся. И это в сезоне без Зе Луиша, на котором в прошлом году во многом держалась атакующая игра.

Настоящая командная игра

- 12.8 паса под удары напарников за игру в среднем – лучший показатель РФПЛ. Принадлежит, разумеется, футболистам «Спартака», которые замечают партнеров даже чаще, чем друг друга выводят на удары игроки «Краснодара». Показатель позволяет спорить с Билялетдиновым. Тренер «СКА-Хабаровска» считает, что «Локомотив» сильнее, но заметил только индивидуальные действия спартаковцев. И забыл, сколько командных моментов они создали против одних хабаровчан – семьдесят два подхода за две игры;

- «Спартак» опережает «Локомотив» по среднему владению мячом во всех матчах – 54.2 % против 52.8 %. Перевес небольшой, но сложно при такой ставке на пас – третьей в РФПЛ после «Краснодара» и «Зенита», говорить о том, что Каррера уповает только на подвиги отдельных игроков. У «Спартака» есть командная игра и ставка на игру первым номером ото всех на поле;

- чемпион России – самая агрессивная команда РФПЛ из лидирующей группы. Коллективный прессинг налажен очень хорошо. Второе место по перехватам в лиге после «Ростова». Даже «Краснодар» и «Локомотив» ниже. Не говоря о ЦСКА и «Зените», ведь эти команды замыкают таблицу, предпочитая ждать мяч. У «Спартака» по 16 перехватов за игру – мощно для тех, кто владеет мячом;

- «Локомотив» и ЦСКА опережают «Спартак» по количеству отборов. Но «Зенит» и «Краснодар» заметно ниже, так что обвинить «красно-белых» в работе на чистых мячах не получится. Речь о командной игре и умении пахать, ведь по отборам «Спартак» выше «Ростова», «Рубина» или «Уфы», которые явно умеют трудиться. И выше «Амкара», хотя пермяки ставят на разрушение чужих идей;

- 41 желтая и 3 красных карточки – «Спартак» является самой агрессивной командой из группы лидеров. Даже «Локомотив», играя довольно жестко, на самом деле является одной из самых дисциплинированных банд РФПЛ, совершая только тактические фолы. «Спартак» отлично дерется и даже в сомнительной категории – первый в группе лидеров;

- теория о «Спартаке» как команде, где играют только Промес и Луис Адриано, разбивается о факты. В чемпионате России с голами 11 разных игроков, у опорника Фернандо четыре забитых мяча, десять игроков отдавали голевые передачи, причем подход разнообразный – штрафные, подачи с флангов, дальние удары и комбинации. Когда в ударной группе 10-11 человек – речь о коллективе, который ставит на командную игру.  

Успешный вменяемый тренер

- Каррера после неудачного старта сделал выводы. Помните, что после 11 матчей «Спартак» набрал жалкие 14 пунктов и отставал от лидера «Зенита» на 13 очков, занимая ужасную девятую строчку? Тогда еще шутки о ФНЛ были. А потом Манчини в последних 11 матчах взял всего 12 очков и сильно скатился.

Многие даже не заметили, что у Роберто график хуже, чем у Семака – «Уфа» набрала в 11 последних турах 20 очков, а не 12. Получается, «Зенит» плох в чемпионате России с конца сентября 2017 года – длительный отрезок, явный намек на прекрасную тренерскую работу.

- а вот Массимо Каррера наоборот прибавил, после двенадцати последних попыток («Спартак» сыграл на матч больше, чем большинство конкурентов) набрал 30 пунктов из 36 возможных – мощная игра;

- даже если учесть, что у Семина матч в запасе, получается, что Юрий Павлович в 11 последних турах взял 26 пунктов, а Каррера в 11 последних турах, не считая последнего – 27. График «Спартака» после выхода из донной точки сезона даже немного опережает график «Локомотива»;

- в чемпионате России тренер Каррера не проигрывал с 19 августа прошлого года – более семи месяцев, что не снилось ни одному другому клубу лиги. Даже «Локомотив», для сравнения, после победы 4:3 над «Спартаком», потерпел два поражения от «Амкара» и «Уфы»;

- Каррера не лидирует в чемпионате России из-за мировых со «СКА-Хабаровском», «Тосно», «Анжи» и «Амкаром», а не из-за поражений – их столько же, как у конкурентов. Во всех ничейных матчах могли выиграть, это «плюс восемь» и чистое лидерство прямо сейчас. Впрочем, тут же надо учесть, что у Семина такая же история с поражениями от середняков – могли набрать еще больше пунктов, исходя из перевеса в классе в таких матчах;

- у Массимо 59.38 % игр – победы, в чемпионате России процент выше – 63 с копейками. В новом веке у «Спартака» не было тренера с такими показателями, даже у позднего Романцева статистика немного хуже. Об остальных можно не говорить, они не становились чемпионами России со «Спартаком» в 21 веке;

- Семин - в ударе. А почему тогда Каррера, повторяющий его результаты, не может быть назван героем и этого сезона? Для счастья не хватило разве что победы в дерби над самим «Локомотивом», чтобы возродить чемпионскую интригу по-взрослому и не надеясь на помощь со стороны будущих соперников Семина;

- существует современная оценочная категория «ожидаемые очки». Расчетная система учитывает статистику по созданным моментам у чужих и своих ворот. Так вот, «Локомотив» тренера Семина «перебрал» десять пунктов – самый везучий результат РФПЛ, даже «Уфа» Семака набрала всего на девять пунктов больше, чем можно было ожидать по моментам.

А кто на первом месте по заработанным на поле ожидаемым пунктам? Каррера и «Спартак» - в сезоне, похожем на предыдущий, шли бы первыми с показателем в 44 очка. Причем у команды есть поставленная игра, как у «Локомотива» и ЦСКА. И в отличие от «Зенита», где класса хватает, но чемпионским футбол Манчини не назовут ни под каким соусом;

- Каррера работает намного успешнее соотечественника, он даже умудряется своих игроков не унижать, а хвалить. Трудно не заметить, что «Спартак» прошел большой путь с прошлой осени.  Команда сохранила плохую привычку крупных, преимущественно гостевых влетов – теперь чаще в еврокубках, но реакция на такие поражения – победы в РФПЛ.

Скорость набора очков выросла в 3 раза, с 0.79 пункта за матч в РФПЛ в конце сентября до 2.5 на отрезке октябрь-март. Впечатляющая работа тренера с командой в кризисе, с грузом травм и налетом самолюбования после титула. «Спартак» рисковал посрамить звание чемпионов России в новом сезоне – откат в начале сезона был явным. Но теперь выступают намного удачнее, что подтверждают цифры и факты.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Локомотив» потерял очки в матче с «Уфой»
Вчера, 20:56 198
ЦСКА рвется в Лигу чемпионов
Вчера, 20:04DaveGrohl в блоге Оценочные суждения18
«Кубань» крупно уступила «Авангарду»
Вчера, 18:57 4
«Амкар» одержал победу над «Тосно»
Вчера, 18:29 33
ЦСКА вырвал победу в матче с «Краснодаром»
Вчера, 18:23 412
Дзюба и «Арсенал» едва не победили «Зенит»
Вчера, 17:00Игнат Березин в блоге РФПЛ - лучшая лига мира!55
Обсудить
Все комментарии
Дмитрий Кириллов
Дмитрий Кириллов
06 апреля в 16:38
Еще бы несколько десятков секунд Хабаровской устойчивости, и этого материала не было бы. Весело, однако.

Исходим из следующего ... Вадим Евсеев на многих стадионах (не только на Локо) - свой человек. О нем, кстати, вернее, о его радостной эмоции, даже и в Уэльсе помнят, судя по репортажу с боя Поветкина.

А вообще, почему никто не сподобился подумать, что Палыч просто захотел по-хорошему помочь бывшему подопечному? И нахрена для этого мотаться на край света в Хабаровск, если всё можно спокойно сделать (что и сделали) на милом для всех "Локомотиве"? Прикинули?

Риск, конечно, есть, особенно в связи с подло перенесенными в честь выборов Президента матчами. Между тем, Локо, верю, выкарабкается. Но потом будет просто цирк.

А ведь именно как помощь хитрюги-Палыча, еще много-много раз "знающие люди", возможно, всё и объяснят недельки, эдак, через три-четыре, когда станет понятно, что Амкар - благодаря трем очкам "от Палыча" - напрямую-то не вылетает, а кто-то другой - скорее всего, "команда "Ростов", где не тренер, а куча понтов" (уже такая кричалка есть) - вылетает вместо Амкара. На злорадство Артемке, который заклятый друган Валерки. А вот Валеркин дружок Вася Балашихинский на Палыче поотыгрывается. По полной программе, особенно, если Спартак не будет первым ...
П.Пар
П.Пар
06 апреля в 03:24
Может быть Спартак и не будет снова чемпионом. Может быть он и не лучший. Но то, что Каррера вытащил команду из задницы, в которую она залезла после начала сезона, уже характеризует и его, и всех игроков команды с лучшей стороны
П.Пар
П.Пар
06 апреля в 03:19
Не знаю, какой Каррера реально тренер, но для Спартака это просто находка
ckori
ckori
03 апреля в 16:58
Я не болельщик Спартака,но мне второй год нравится смотреть как они играют!Конечно главные ребята там не наши,а эти шоколадки просто прелесть-смотреть как они играют!Почему и забивают,а так было бы как у всех!Локомотив тоже два игрока имеет которые делают голы!Поэтому если Спартак станет чемпионом опять возражать не буду-уж очень красивые и важные голы забивают!
vka1970
vka1970
03 апреля в 11:41
Добрые слова и кошке приятны.
Автор, спасибо.
za logiku
za logiku ответил oFANATo
02 апреля в 16:03
oFANATo:
Если требовалось дополнительное подтверждение тому, что ЦСКА сегодня – объективно наиболее классная команда в РФПЛ (разве девяти выигранных матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы плюс выхода в четвертьфинал недостаточно?), то оно было получено в дотоле неприступном Ростове. Просто сравните мысленно картинки. Как напоролся на Амкар Локомотив. В какой горячке спасал свою победу над Тосно Спартак. Как тупо отбивался от Уфы Зенит. И – с какой компетентностью выиграл свой матч в Ростове ЦСКА.
для тех, кто в танке, напоминаю ход матчей спартака и цска:

спартак 1:0 тосно 45+1 минута
спартак 2:0 тосно 75 минута
спартак 2:1 тосно 81 минута

цска 1:0 ростов 44 минута
цска 1:1 ростов 61 минута
цска 2:1 ростов 75 минута

так кто спасал матч? не тот ли, кто рисковал сыграть в ничью?!
или мы по разному понимаем глагол "спасал"...
oFANATo
oFANATo
01 апреля в 23:39
Если требовалось дополнительное подтверждение тому, что ЦСКА сегодня – объективно наиболее классная команда в РФПЛ (разве девяти выигранных матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы плюс выхода в четвертьфинал недостаточно?), то оно было получено в дотоле неприступном Ростове. Просто сравните мысленно картинки. Как напоролся на Амкар Локомотив. В какой горячке спасал свою победу над Тосно Спартак. Как тупо отбивался от Уфы Зенит. И – с какой компетентностью выиграл свой матч в Ростове ЦСКА.
корабел
корабел
01 апреля в 19:16
Лучший - точно! По скорости...... вылета из Еврокубков))) Со свистом!
CSKA--
CSKA--
01 апреля в 18:17
Когда Спартак сыграл с ЛОКО в ничью авторы сайта похоронили Спартак . А я писал не надо нас еще всех хоронить . Авторы не надо делать резких выводов вы ща выглядите не очень .
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
01 апреля в 16:20
По окончании сезона и видно будет, прав ли автор статьи или нет! Гадай не гадай-Спартак почти догнал Локомотив! Локомотив начал сбиваться, а Спартак погнал вперёд! А ЦСКА, ну нет там пока на мой взгляд изюминки в игре, новья что ли! Команда постарела, физики не хватает. Сегодня посмотрю, что мой ЦСКА выдаст в Ростове, хотелось бы победы, но загад небывает богат!
mikysss
mikysss ответил Т34
01 апреля в 09:16
Т34:
Чтобы не говорили, чтобы не писали реальное о команде Спартак, о его тренере Массимо Каррере, глоры цска и зенита зависли на 0:7, как старый компьютер и похоже, что выйти с этого положения им невозможно. Но, это их проблемы! Если они оценивают команду по одному-двум матчам, то это говорит об их авторитетности в футболе, об их понимании этой игры. Ворочать языком, совершенно не думая, это все, на что способны эти "горе-аналитики" и эХсперты. Да им и дела нет-то до футбола, у них совершенно другие цели и задачи. Какие? Это знают все и нет нужды объяснять.
рано автор статьи выпустил статью))) локо оступился мы выйграли интересно как цифры поменялись?)))
MAUS
MAUS ответил Serg_Diamond
31 марта в 22:58
Serg_Diamond:
Сегодня гол забил Фернандо, которого до этого должны были удалить, да это лучший клуб РФПЛ)))
Скажи что это ещё придуманный штрафной))) и мешков топил Тосно))))
Алекс_Plus_Спартак
Алекс_Plus_Спартак
31 марта в 22:17
Что остается у местных глоров это 0-7 и 1-3... жаль таких экспертов футбола, у них даже с такими знаниями может получится оценивать крикет или матч местных в их городе команд в какой-нибудь гандбол... им все равно будет, главное увидеть слово "Спартак" и их понесет... да так что аж слюни и выхлоп из трубы будут доносится до Камчатки и там оценят местные сейсмологи эту встряску в 6-7 баллов. Но у этих "экспертов" есть один плюс - они всегда и везде будут повышать самооценку Спартаковских болельщиков за счет своей умственной отсталости от футбола!
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответил Т34
31 марта в 21:52
Т34:
Чтобы не говорили, чтобы не писали реальное о команде Спартак, о его тренере Массимо Каррере, глоры цска и зенита зависли на 0:7, как старый компьютер и похоже, что выйти с этого положения им невозможно. Но, это их проблемы! Если они оценивают команду по одному-двум матчам, то это говорит об их авторитетности в футболе, об их понимании этой игры. Ворочать языком, совершенно не думая, это все, на что способны эти "горе-аналитики" и эХсперты. Да им и дела нет-то до футбола, у них совершенно другие цели и задачи. Какие? Это знают все и нет нужды объяснять.
Их задача - С одного Аккаунта написал, с другого прочитал, посмеялся, лайкнул и успокоил своё Эго.))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
31 марта в 20:52
Сегодня гол забил Фернандо, которого до этого должны были удалить, да это лучший клуб РФПЛ)))
scikuni
scikuni
31 марта в 18:49
и самый пиаримый сми
obana777
obana777 ответил denmig
31 марта в 17:27
denmig:
на этой ветке запах от газпромовских - ну прямо газовый!
Вы не правы! Запах общественного туалета, в жаркую декаду лета.
dimarik_86
dimarik_86
31 марта в 16:34
Чемпион России-Великий Спартак!это вам не лазурный зенит из провинции!
PROMES
PROMES ответил Павел Амурский
31 марта в 14:56
Павел Амурский:
Успешный вменяемый тренер никогда не опозорит страну со счетом 7-0 в главном соревновании сезона, а физрук всегда будет играть с более слабыми командами в никому не нужном кубке, чтобы утешить свое самолюбие.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    31 марта в 14:26
    И каждый месяц здешние завсегдатаи видят очередную статейку о величии спартака. Ну не бред?
    MAUS
    MAUS ответил Ладожский
    31 марта в 14:10
    Ладожский:
    Доказательства представят Ливерпуль и Атлетик, можно и у Зенита спросить про 5-1.
    Доказательство- это последняя игра Зенита на Арене Спартака, нопомнить счёт?
    Спартак -Зенит 3:1
    MAUS
    MAUS ответил Павел Амурский
    31 марта в 14:07
    Павел Амурский:
    Успешный вменяемый тренер никогда не опозорит страну со счетом 7-0 в главном соревновании сезона, а физрук всегда будет играть с более слабыми командами в никому не нужном кубке, чтобы утешить свое самолюбие.
    «всегда будет играть с более слабыми командами»
    Да да ты совершенно прав на 100%, сам же и оценил соперников Спартака- которыми являются Локо,Краснодар,ЦСКА и Зенит!
    Начнёшь оправдываться!!!! Подтвердишь свой статус - то что ляпаешь слова не по делу и без толку!!!
    MAUS
    MAUS
    31 марта в 13:59
    у банды Карреры получается коллективная игра,
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1042642
    А кое-кто под фамилией Билялетдинов, который выстроил жд-вокзал в Москве, ляпнул, что у Локо командная игра , а у Спартака нет игры вообще )))))
    Биля еще тот ИКСпертд ))))
    denmig
    denmig
    31 марта в 13:22
    на этой ветке запах от газпромовских - ну прямо газовый!
    112910415
    112910415
    31 марта в 13:22
    Спартак сейчас очень хорош...ближайшие победы это подтвердят!
    Александр Северный
    Александр Северный
    31 марта в 13:09
    Надо же такую ерунду написать, этот бред понравится только одержимым пупсикам для поднятия духа.
    Павел Амурский
    Павел Амурский
    31 марта в 12:56
    Успешный вменяемый тренер никогда не опозорит страну со счетом 7-0 в главном соревновании сезона, а физрук всегда будет играть с более слабыми командами в никому не нужном кубке, чтобы утешить свое самолюбие.
    Ладожский
    Ладожский
    31 марта в 12:50
    Доказательства представят Ливерпуль и Атлетик, можно и у Зенита спросить про 5-1.
    АСХАБАДЗЕ
    АСХАБАДЗЕ
    31 марта в 12:40
    Безбородова забыли упомянуть
    blitz
    blitz
    31 марта в 12:38
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100