Доказательства чемпиона. «Спартак» по-прежнему лучший в РФПЛ

Титульное похмелье было тяжелым, «красно-белых» унижали в еврокубках, но Каррера нашел рычаги влияния и футбол «Спартака» снова заслуживает внимания.

Мощнейшая атака чемпионата

- «Спартак» - первая команда чемпионата по забитым мячам. Даже те, кто пропустил матчи 23-го тура, не смогут догнать подопечных Карреры сразу же. 39 голов никто не сможет забить, «Локомотиву» нужно пять мячей в одном матче, «Зениту» - восемь;

- у банды Карреры получается коллективная игра, ведь по xG – весу созданных моментов, «Спартак» снова оказывается на вершине в РФПЛ, причем опережает ЦСКА и «Зенит» почти на четыре «наработанных» гола;

- в отличие от конкурентов, у «Спартака» нет проблем с доведением атак до ума – по количеству ударов уверенно опережают даже «Краснодар» и ЦСКА. «Локомотив», если кому интересно, всего восьмой в этой номинации – 12.2 удара за игру против 17.6 у «Спартака», разница на 30.7 % - огромная для этой категории показателей;

- по меткости ударов «Спартак» немного уступает некоторым конкурентам, но при этом общий объем попыток позволяет их опережать по голам и попаданиям, то есть явным шансам. Каррера видит в среднем по 12 ударов в створ чужих ворот за два матча, тогда как Семин получат всего 9 таких попыток, как и Манчини. Вот тебе и атакующий футбол «Зенита» - метких ударов, как у рационального «Локомотива»;

- как и лидер РФПЛ, «Спартак» в первом круге не забивал в ворота «Амкара» в РФПЛ, сыграли 0:0. Но подобных случаев было всего два – с «железнодорожниками» недавно и с «Уфой» в начале чемпионата, когда у чемпиона явно было похмелье и не хватало свежих сил и идей. Всем остальным соперникам «Спартак» забивал – классных защитных линий не боятся. И это в сезоне без Зе Луиша, на котором в прошлом году во многом держалась атакующая игра.

Настоящая командная игра

- 12.8 паса под удары напарников за игру в среднем – лучший показатель РФПЛ. Принадлежит, разумеется, футболистам «Спартака», которые замечают партнеров даже чаще, чем друг друга выводят на удары игроки «Краснодара». Показатель позволяет спорить с Билялетдиновым. Тренер «СКА-Хабаровска» считает, что «Локомотив» сильнее, но заметил только индивидуальные действия спартаковцев. И забыл, сколько командных моментов они создали против одних хабаровчан – семьдесят два подхода за две игры;

- «Спартак» опережает «Локомотив» по среднему владению мячом во всех матчах – 54.2 % против 52.8 %. Перевес небольшой, но сложно при такой ставке на пас – третьей в РФПЛ после «Краснодара» и «Зенита», говорить о том, что Каррера уповает только на подвиги отдельных игроков. У «Спартака» есть командная игра и ставка на игру первым номером ото всех на поле;

- чемпион России – самая агрессивная команда РФПЛ из лидирующей группы. Коллективный прессинг налажен очень хорошо. Второе место по перехватам в лиге после «Ростова». Даже «Краснодар» и «Локомотив» ниже. Не говоря о ЦСКА и «Зените», ведь эти команды замыкают таблицу, предпочитая ждать мяч. У «Спартака» по 16 перехватов за игру – мощно для тех, кто владеет мячом;

- «Локомотив» и ЦСКА опережают «Спартак» по количеству отборов. Но «Зенит» и «Краснодар» заметно ниже, так что обвинить «красно-белых» в работе на чистых мячах не получится. Речь о командной игре и умении пахать, ведь по отборам «Спартак» выше «Ростова», «Рубина» или «Уфы», которые явно умеют трудиться. И выше «Амкара», хотя пермяки ставят на разрушение чужих идей;

- 41 желтая и 3 красных карточки – «Спартак» является самой агрессивной командой из группы лидеров. Даже «Локомотив», играя довольно жестко, на самом деле является одной из самых дисциплинированных банд РФПЛ, совершая только тактические фолы. «Спартак» отлично дерется и даже в сомнительной категории – первый в группе лидеров;

- теория о «Спартаке» как команде, где играют только Промес и Луис Адриано, разбивается о факты. В чемпионате России с голами 11 разных игроков, у опорника Фернандо четыре забитых мяча, десять игроков отдавали голевые передачи, причем подход разнообразный – штрафные, подачи с флангов, дальние удары и комбинации. Когда в ударной группе 10-11 человек – речь о коллективе, который ставит на командную игру.

Успешный вменяемый тренер

- Каррера после неудачного старта сделал выводы. Помните, что после 11 матчей «Спартак» набрал жалкие 14 пунктов и отставал от лидера «Зенита» на 13 очков, занимая ужасную девятую строчку? Тогда еще шутки о ФНЛ были. А потом Манчини в последних 11 матчах взял всего 12 очков и сильно скатился.

Многие даже не заметили, что у Роберто график хуже, чем у Семака – «Уфа» набрала в 11 последних турах 20 очков, а не 12. Получается, «Зенит» плох в чемпионате России с конца сентября 2017 года – длительный отрезок, явный намек на прекрасную тренерскую работу.

- а вот Массимо Каррера наоборот прибавил, после двенадцати последних попыток («Спартак» сыграл на матч больше, чем большинство конкурентов) набрал 30 пунктов из 36 возможных – мощная игра;

- даже если учесть, что у Семина матч в запасе, получается, что Юрий Павлович в 11 последних турах взял 26 пунктов, а Каррера в 11 последних турах, не считая последнего – 27. График «Спартака» после выхода из донной точки сезона даже немного опережает график «Локомотива»;

- в чемпионате России тренер Каррера не проигрывал с 19 августа прошлого года – более семи месяцев, что не снилось ни одному другому клубу лиги. Даже «Локомотив», для сравнения, после победы 4:3 над «Спартаком», потерпел два поражения от «Амкара» и «Уфы»;

- Каррера не лидирует в чемпионате России из-за мировых со «СКА-Хабаровском», «Тосно», «Анжи» и «Амкаром», а не из-за поражений – их столько же, как у конкурентов. Во всех ничейных матчах могли выиграть, это «плюс восемь» и чистое лидерство прямо сейчас. Впрочем, тут же надо учесть, что у Семина такая же история с поражениями от середняков – могли набрать еще больше пунктов, исходя из перевеса в классе в таких матчах;

- у Массимо 59.38 % игр – победы, в чемпионате России процент выше – 63 с копейками. В новом веке у «Спартака» не было тренера с такими показателями, даже у позднего Романцева статистика немного хуже. Об остальных можно не говорить, они не становились чемпионами России со «Спартаком» в 21 веке;

- Семин - в ударе. А почему тогда Каррера, повторяющий его результаты, не может быть назван героем и этого сезона? Для счастья не хватило разве что победы в дерби над самим «Локомотивом», чтобы возродить чемпионскую интригу по-взрослому и не надеясь на помощь со стороны будущих соперников Семина;

- существует современная оценочная категория «ожидаемые очки». Расчетная система учитывает статистику по созданным моментам у чужих и своих ворот. Так вот, «Локомотив» тренера Семина «перебрал» десять пунктов – самый везучий результат РФПЛ, даже «Уфа» Семака набрала всего на девять пунктов больше, чем можно было ожидать по моментам.

А кто на первом месте по заработанным на поле ожидаемым пунктам? Каррера и «Спартак» - в сезоне, похожем на предыдущий, шли бы первыми с показателем в 44 очка. Причем у команды есть поставленная игра, как у «Локомотива» и ЦСКА. И в отличие от «Зенита», где класса хватает, но чемпионским футбол Манчини не назовут ни под каким соусом;

- Каррера работает намного успешнее соотечественника, он даже умудряется своих игроков не унижать, а хвалить. Трудно не заметить, что «Спартак» прошел большой путь с прошлой осени. Команда сохранила плохую привычку крупных, преимущественно гостевых влетов – теперь чаще в еврокубках, но реакция на такие поражения – победы в РФПЛ.

Скорость набора очков выросла в 3 раза, с 0.79 пункта за матч в РФПЛ в конце сентября до 2.5 на отрезке октябрь-март. Впечатляющая работа тренера с командой в кризисе, с грузом травм и налетом самолюбования после титула. «Спартак» рисковал посрамить звание чемпионов России в новом сезоне – откат в начале сезона был явным. Но теперь выступают намного удачнее, что подтверждают цифры и факты.