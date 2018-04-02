Символическая сборная 24-го тура: возвращение Квинси и неудержимый Оланаре

Может случиться так, что 24-й тур станет поворотным во всем чемпионате, ведь «Локо» уступил «Амкару», а конкуренты одержали победы. «Соккер.ру» называет имена героев.

Вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

В 24-м туре три матча завершились ничьими, а пять других – со счетом 2:1. Из вратарей не пропускали только Городов и Криворучко из поединка «Ахмат» - «СКА-Хабаровск», но они и не выиграли, к тому же вратарские подвиги хабаровских стражей ворот уже не так впечатляют, если это только не суперматчи Довбни против «Спартака». Слишком слабая команда у Билялетдинова, моменты у их ворот всегда возникают в солидном количестве. Если же говорить о вратарях-победителях, то выделю Акинфеева, который умеет сохранять хладнокровие для редких невероятных сэйвов. Пропусти ЦСКА от Гацкана в первом тайме, игра могла повернуть в другое русло, но Игорь был начеку и внес важный вклад в успех армейцев.

Защитники

Андрей Ещенко («Спартак»)

Пожалуй, самый стабильный футболист «Спартака». У партнеров меняются настроения, фееричные матчи сменяются безобразными, плохое настроение перетекает в хорошее. Андрей всегда бьется, рубится и поддерживает в 34 года уровень, который позволяет быть ему основным защитником одной из сильнейших команд России. В матче с «Тосно» Ещенко пришлось поработать за себя и за того парня, ведь Александр Самедов в игру толком не попал.

Бранислав Иванович («Зенит»)

Можно сказать, играл полусреднего защитника, ведь, формально располагаясь на правом фланге, во время оборонительных действий фактически становился третьим в компании с Мевлей и Кришито, а Игорь Смольников закрывал фланг. По весне опытный Иванович выделяется в «Зените» с лучшей стороны, в Уфе он снова забил, а потом и в защите отработал самоотверженно. Долгожданная победа питерцев в РФПЛ стала возможна благодаря классной работе Бано.

Владимир Рыков («Динамо»)

Отметим и еще одного защитника, отметившегося голом: Рыков в матче «Динамо» - «Арсенал» сравнял счет и положил начало резкому перелому, когда «бело-голубым» удалось в течение трех минут перевернуть счет в свою пользу. Естественно, защитнику для попадания в символическую сборную мало забить в чужие ворота, нужно надежно исполнить прямые обязанности. Владимир справился и с этим, что подчеркивается статистикой отборов, выигранных единоборств и точностью передач.

Петар Занев («Амкар»)

Здесь мог быть еще один защитник с голом в активе – армеец Георгий Щенников, поразивший ворота «Ростова», но выбираем Петара Занева из «Амкара», чья результативная передача на Аарона Оланаре позволила сотворить главную сенсацию тура. После прострела болгарина нигерийский форвард пробил пяткой, заставив Гильерме капитулировать.

Полузащитники

Бибрас Натхо (ЦСКА)

Некоторое время назад Натхо пришлось пережить невразумительный отрезок в ЦСКА, израильтянин даже не всегда попадал в стартовый состав, но сейчас он важнейшее звено в команде Виктора Ганчаренко. Бибрас – системообразующий игрок, регулятор темпа и указатель направлений. ЦСКА – умная команда, армейцев часто упрекают в том, что они, мол, не выглядели сильнее соперника, и так действительно бывает, если смотреть в целом по игре. Но ЦСКА умеет создавать «точки кипения» и мудро распределять силы, а на этом пути без грамотного центрального полузащитника в центре тактической композиции не обойтись.

Александр Ташаев («Динамо»)

Хороший парень вырос в «Динамо», ведь Александра отмечаем уже не в первый раз. Нужно пару сезонов, чтобы полноценно отследить прогресс Ташаева на длительной дистанции, но складывается полное впечатление, что вектор развития у этого полузащитника направлен в верную сторону и Саша прилежно ему следует. В матче с «Арсеналом» отметился голевой передачей и хорошим объемом полезной работы.

Квинси Промес («Спартак»)

По первому тайму игры с «Тосно» могло показаться, что Промес хочет в третий раз подряд загреметь в антисборную тура, но там весь «Спартак» действовал ужасно и невпопад. Зато после перерыва Квинси от эпизода к эпизоду себя разгонял, и спартаковские болельщики, наконец, увидели голландца в его лучшем виде – резкого, дерзкого, уверенного в себе, но ставящего интересы команды превыше всего. Так, Квинси отдал передачу, с которой Луис Адриано забил победный гол, а еще как минимум в трех случаях партнеры упускали голевые шансы, созданные непосредственно Промесом. Чего стоит только промах Мельгарехо в концовке!

Нападающие

Ивелин Попов («Рубин»)

В «Рубине» Ивелин Попов действует в линии атаки, освобождение от оборонительной работы сказалось на нем наилучшим образом, Курбан Бердыев показывает Массимо Каррере, что он недостаточно эффективно использовал таланты болгарина в «Спартаке» в последнее время. За «Рубин» Попов забил уже второй мяч в трех встречах, в Казани им, очевидно, довольны. Интересно, что ждет Ивелина летом? Его контракт может выкупить «Рубин», или Массимо Каррера все-таки найдет болгарину место в команде, особенно в свете травмы Джано?

Понтус Вернблум (ЦСКА)

Конечно, такой парень всегда будет раздражать, когда он играет за соперников, но когда он на твоей стороне – все становится иначе. ЦСКА за Вернблумом как за каменной стеной: швед и забьет победный мяч, и судью пошлет, и товарищей поругает, и с тренером поругается, и позицию сменит по ходу игры даже без команды со скамейки. Возможное расставание с Понтусом в конце сезона станет колоссальным ударом по армейцам.

ЦСКА в погоне за «Спартаком» и «Локомотивом»

Аарон Оланаре («Амкар») – герой тура

В ЦСКА у Аарона, мягко говоря, не очень получалось, раз он проиграл конкуренцию в атаке номинальному опорному полузащитнику Вернблуму, однако в «Амкаре» Оланаре стал опасным форвардом. В 24-м туре не было звезды ярче нигерийского нападающего, который в формально домашнем матче на выезде оформил дубль в ворота лидера чемпионата и подставил плечо чемпионской интриге в РФПЛ. А представляете, если Оланаре забьет еще и «Спартаку», а чемпионом станет ЦСКА? Да ведь отъезд Аарона в Пермь на правах аренды может стать определяющим событием всего чемпионата 2017/18!

Тренер

Вадим Евсеев («Амкар»)

Есть масса добрых слов, которых заслуживает команда «Амкар» - футболисты и тренерский штаб. На фоне всей этой странной истории с переносом домашнего матча с «Локо» в Москву подопечные Вадима Евсеева консолидировались и сыграли на «РЖД-Арене» за свою честь и своих болельщиков, которых лишили возможности посмотреть на игру своей любимой команды и лидера сезона. «Амкар» преподнес сенсацию в духе Вадима Евсеева, который передал такой же привет, как после матча Уэльс – Россия, клубу, где провел немало лет.

Евсеев и «Амкар» обхитрили «Локомотив»

Единство тура. Акция молчания. Фанаты приняли решение почтить память погибших в кемеровской трагедии людей молчанием. Первые таймы 24-го тура РФПЛ прошли в гнетущей обстановке тишины, но это очень правильная и искренняя акция, которую провели дружно. К сожалению, на центральных трибунах не везде понимают, что значит молчать, будем считать, что не все люди были информированы.

Фишка тура. Закрутка чемпионской интриги. Поражение «Локомотива» на фоне побед «Спартака», ЦСКА и «Зенита» подогревает интерес к последним турам РФПЛ. Сейчас в таблице железнодорожники опережают действующих чемпионов всего лишь на два балла, ЦСКА отстает на пять очков, сыграв столько же матчей, как и «Локо». Важно подчеркнуть, что команда Юрия Семина допустила осечку в той игре, где вроде бы не должна была, а ведь впереди еще матчи с «Зенитом», «Краснодаром», «Ростовом», «Ахматом», «Уфой», «Динамо» и «Арсеналом». Трудный календарь на финише, «Локомотиву» нужно делом подтверждать свои чемпионские амбиции.