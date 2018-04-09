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50+. Лучшие бомбардиры-иностранцы клубов РФПЛ

09 апреля 2018, 13:02
50+. Лучшие бомбардиры-иностранцы клубов РФПЛ

Оформив хет-трик в матче с «Анжи», Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» среди иностранцев и вошел в топ-5 легионерского списка снайперов РФПЛ. «Соккер.ру» - о забиваках.

Говорим об иностранцах, которые забили в составах российских команд не менее пятидесяти голов и являются лучшими снайперами-легионерами в истории своих клубов. Начнем с Квинси Промеса – не по старшинству, а потому что именно он дал информационный повод, обойдя Веллитона в зачете спартаковских бомбардиров.

«Спартак» - Квинси Промес (Нидерланды) – 62 гола

Матчей: 122. Голов в среднем: 0.51.

Благодаря хет-трику в ворота «Анжи» Промес вышел на первое место среди бомбардиров-легионеров московского «Спартака». Перед матчем в Каспийске на счету голландца было 59 забитых мячей, а у лучшего забиваки «красно-белых» из числа иностранцев Веллитона – 61 мяч. Трижды поразив ворота «Анжи», Квинси опередил бразильского нападающего, у которого, к слову, и средняя результативность ниже, чем у нынешнего лидера «Спартака». Что касается всеобщего зачета спартаковских снайперов без учета национальности, то Промес перед своими свершениями во встрече с махачкалинским клубом делил 20-23 места с легендами – Георгием Ярцевым, Николаем Осяниным и Алексеем Соколовым. По пути на 16-е место, которое голландец занимает сейчас, он опередил также Веллитона, Виктора Семенова, Анатолия Исаева и Юрия Севидова. Ближайшие ориентиры для Квинси – Валерий Шмаров (63 гола) и Владимир Бесчастных (66 голов). Промес уже оставил ярчайший след в истории «Спартака», и у него есть возможность стать иконой и легендой в ближайшем будущем, если отбросит мысли об отъезде в Европу и продолжит радовать спартаковских болельщиков.

50+. Лучшие бомбардиры-иностранцы клубов РФПЛ

ЦСКА – Вагнер Лав (Бразилия) – 124 гола

Матчей: 258. Голов в среднем: 0.48.

Армейцев представляет, естественно, Вагнер Лав, который вообще особняком стоит среди всех легионеров, защищавших цвета российских клубов. Во-первых, бразилец владеет лучшим результатом по забитым мячам в РФПЛ среди иностранцев – 85 взятий ворот на его счету. Во-вторых, он забивал за ЦСКА в финале Кубка УЕФА в ворота лиссабонского «Спортинга». В-третьих, по меркам чемпионата России Вагнер – это игрок космического уровня, сейчас таких мастеров РФПЛ не хватает. Нужно еще подчеркнуть, что никто чаще Лава не забивал за ЦСКА в еврокубковых турнирах, бразилец отличился 30 раз в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Что же касается позиции в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю, то Вагнер Лав занимает второе место после легендарного Григория Федотова (161 гол), чьим именем назван клуб результативных футболистов. Нельзя не отметить еще одного иностранца, много забивавшего в красно-синих цветах: на счету Сейду Думбия 95 мячей, причем наколотил он их в 150 матчах, то есть средняя результативность даже выше, чем у Вагнера, и составляет 0.63 гола за игру.

«Зенит» – Халк (Бразилия) – 77 голов

Матчей: 148. Голов в среднем: 0.52.

Если бы в распоряжении Роберто Манчини сейчас был Халк, то итальянский тренер, постоянно жалующийся на проблемы в нападении, мгновенно повеселел бы. Да и питерская публика наверняка с удовольствием вспоминает пушечные удары бразильца и его эффективную работу на команду, ведь Живанильдо даже Артема Дзюбу выводил в лучшие бомбардиры «Зенита» в рамках одного сезона. Сам Халк забил за «сине-бело-голубых» 77 мячей, и это лучший показатель среди иностранцев, хотя совсем неподалеку Данни – 68 взятий ворот, вот только португалец провел на берегах Невы девять лет, в то время как бразилец управился за четыре сезона. В общем зачете бомбардиров «Зенита», который возглавляет Александр Кержаков (163 гола), Халк на восьмой строчке, но у всех футболистов, забивших больше Живанильдо, средняя результативность ниже.

50+. Лучшие бомбардиры-иностранцы клубов РФПЛ

«Динамо» – Кевин Кураньи (Германия) – 56 голов

Матчей: 145. Голов в среднем: 0.39.

Немецкий нападающий играл в «Динамо» нестабильно, чередуя периоды бомбардирских подвигов с отрезками анабиоза, но пять лет в составе «бело-голубых» и мастерство, которое, как известно, не пропьешь, дали о себе знать. Кураньи наколотил 56 мячей за «Динамо», что является 11-м результатом в истории легендарного клуба. Конечно, до первого места, которое занимает Сергей Соловьев со 138-ю точными ударами, как до Луны, но в пятерку Кевин вполне мог войти, если бы не периоды спячки. Скажем, у занимающего пятое место Игоря Численко 68 голов за «Динамо».

50+. Лучшие бомбардиры-иностранцы клубов РФПЛ

«Локомотив» – Заза Джанашия (Грузия) – 55 голов

Матчей: 194. Голов в среднем: 0.28.

Любимец болельщиков «Локомотива» второй половины 90-х годов – начала XXI века, Джанашия запомнился своими знаменитыми кульбитами после взятий ворот. Никто из иностранцев не расписывался в чужих воротах чаще в футболке железнодорожников, хотя второй бомбардир-иностранец выступает за «Локо» прямо сейчас – это Мануэл Фернандеш, наколотивший уже 30 мячей. В историческом списке снайперов «Локомотива» Джанашия далек от первых мест, где расположились Дмитрий Лоськов (128 голов), Дмитрий Сычев (92) и Виктор Соколов (91).

Легионеры, забившие в составе одного российского клуба 50+ голов

1. Вагнер Лав (ЦСКА) – 124 гола

2. Сейду Думбия (ЦСКА) – 95 голов

3. Халк («Зенит») – 77 голов

4. Данни («Зенит») – 68 голов

5. Квинси Промес («Спартак») – 62 гола

6. Веллитон («Спартак») – 61 гол

7. Кевин Кураньи («Динамо») – 56 голов

8. Ахмед Муса (ЦСКА) – 54 гола

9. Заза Джанашия («Локомотив») – 52 гола

10. Вандерсон («Краснодар») – 49 голов (дополняем список до топ-10 бразильцем из «Краснодара», которому не хватило одного точного удара, чтобы соответствовать заявленному требованию – 50 забитых мячей за один клуб).

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Все комментарии
mortid
mortid ответил Colonist
10 апреля в 17:18
Colonist:
Печально, что не можем за русских игроков порадоваться!
Как же, как же? А супер голеадоры наши: Кокорин, Смолов, Дзюба? :D Нам ещё только предстоит "радость", летом ;)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил MAUS
10 апреля в 07:00
MAUS:
Это тебе к зенитчикам! Это у них уханье, бананы! Это у них чисто арийский ФК КЛУП)))
    DAD81
    DAD81 ответил Бутсы
    09 апреля в 19:18
    Эти ребята, за редким исключением, делали и делают игру команд.
    MAUS
    MAUS ответил Jum13
    09 апреля в 18:51
    Jum13:
    Только армейцы никогда не стеснялись своих "зулусов", а спартачи всегда кичились своей арийской принадлежностью, всячески высмеивая игроков ЦСКА негроидной расы
    Это тебе к зенитчикам!
    Это у них уханье, бананы!
    Это у них чисто арийский ФК КЛУП)))
    Миклухо Маклаевич
    Миклухо Маклаевич
    09 апреля в 17:38
    Эх Халк. Как же тебя не хватает. Возвращайся!
    Сибирь за Спартак
    Сибирь за Спартак
    09 апреля в 16:28
    где то хныкают бакланчики, которые каждый год завозят всякий шлак из за границы - а те только с них деньги дерут и в китай сваливают, хехеехехе
    Литейный 4
    Литейный 4
    09 апреля в 16:10
    Явно Федун своего протеже Зулусика протаскивает в топ. :))
    mikysss
    mikysss
    09 апреля в 15:56
      cevin cigan
      cevin cigan
      09 апреля в 15:52
      Все ребята лучше играли ,чем замес!
      Jum13
      Jum13 ответил Бутсы
      09 апреля в 15:25
      Бутсы:
      Я знаю, я вообще без зла пишу, просто ваши постоянно пишут о наших зулусах, забывая про своих, хоть и бывших.
      Только армейцы никогда не стеснялись своих "зулусов", а спартачи всегда кичились своей арийской принадлежностью, всячески высмеивая игроков ЦСКА негроидной расы
      spartak kursk
      spartak kursk ответил zim289
      09 апреля в 15:03
      zim289:
      По каким критериям Халк в Зените был лучше Вагнера в ЦСКА?
      Халк был лучшим не в Зените.Халк был лучшим в РПЛ.

      Критерий-.....да хотя бы банальное КПД-0,52 мяча за игру....
      Взгляните не взором болельщика ЦСКА.Тогда и доказательства Вам не нужно будет предоставлять..Играя вполноги,делал результат.Это другая весовая категория))))Наш чемпионат для него был базой отдыха.

      Касаемо Вагнера Лава....Это украшение нашего чемпионата.Настоящий боец и профессионал.Такие легионеры нашему чемпионату точно не помешали бы....
      zim289
      zim289 ответил spartak kursk
      09 апреля в 14:36
      spartak kursk:
      Касаемо только бомбардиров..... Лучшим легионером в нашем чемпионате был Халк.Это ТОП-уровень. Ценными легионерами были Вагнер Лав и Данни. Достаточно удачными-Думбия. Будь немного посдержаннее за ценных легионеров сошёл бы и Веллитон. Ну а Квинси Промес достаточно перспективен.И если выдержит испытание медными трубами и задержится в российском чемпионате,где он является всё же одним из лучших,то вполне может побороться с Вагнером и Данни.
      По каким критериям Халк в Зените был лучше Вагнера в ЦСКА?
      Jum13
      Jum13 ответил spartach n1
      09 апреля в 14:28
      spartach n1:
      Зулус зулусу мяч пинает,-так цска в футбол играет ))
      Постой под холодным душем, Пеппа )))
      spartak kursk
      spartak kursk
      09 апреля в 14:27
      Касаемо только бомбардиров.....

      Лучшим легионером в нашем чемпионате был Халк.Это ТОП-уровень.

      Ценными легионерами были Вагнер Лав и Данни.

      Достаточно удачными-Думбия.

      Будь немного посдержаннее за ценных легионеров сошёл бы и Веллитон.

      Ну а Квинси Промес достаточно перспективен.И если выдержит испытание медными трубами и задержится в российском чемпионате,где он является всё же одним из лучших,то вполне может побороться с Вагнером и Данни.
      d_fincher
      d_fincher
      09 апреля в 14:19
      О, Литейный вылез, со всеми своими фейками, что ставят его комментам лайки) Ну как там твой любимый Манчини - вдохновляет на борьбу?))
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Великолепный
      09 апреля в 14:15
      Великолепный:
      ЦСКА – Вагнер Лав (Бразилия) – 124 гола
      Да уж, Вагнер был хорош.
      Литейный 4
      Литейный 4
      09 апреля в 14:13
      Промеске до популярности Данни, Халка и Вагнера как до Луны! Гыгыгы.
      амурец
      амурец
      09 апреля в 14:13
      если брать кто лучший из легионеров, то украшение всего РПФЛ был конечно конь Вагнер Лав
      Верг
      Верг
      09 апреля в 13:57
      Вагнер + Карвальо самые топовые, только первый продолжал играть на своем уровне, а второй быстро обленился и растолстел
      Бутсы
      Бутсы ответил DAD81
      09 апреля в 13:52
      DAD81:
      Особенно смешно читать твой пост, вспоминая состав Спартака. )))
      Я знаю, я вообще без зла пишу, просто ваши постоянно пишут о наших зулусах, забывая про своих, хоть и бывших.
      DAD81
      DAD81 ответил Бутсы
      09 апреля в 13:46
      Особенно смешно читать твой пост, вспоминая состав Спартака. )))
      Бутсы
      Бутсы ответил spartach n1
      09 апреля в 13:45
      spartach n1:
      Зулус зулусу мяч пинает,-так цска в футбол играет ))
      Думбия уже тогда выглядел на все 60, я моложе его выгляжу лет на 30, хотя по паспорту он меня младше на 7 лет. Ну Гинер, ну махинатор.
      spartach n1
      spartach n1 ответил Бутсы
      09 апреля в 13:34
      Бутсы:
      Умора, я таких то и не помню, они мельком промелькнули где то в начале 2000-х, Фло чу-чуть бегал, помню, Зоа наверное пару матчей сыграл. Огунсунья вообще не помню чтобы выходил, и его самого. Да не суть. Суть в том, что перечисленные тобой игроки толком то не играли в Спартаке, так, статисты, кроме Кебе и Эменике пожалуй, которые пару сезонов побегали. А вот Дуду, Вагнер Лав, Жо, Одиа, Думбия и прочие зулусы это несомненно легенды цска, без которых Великолепный не скидывал бы половину youtube в ветку.
      Зулус зулусу мяч пинает,-так цска в футбол играет ))

      Бутсы
      Бутсы ответил Scuderia Ferrari
      09 апреля в 13:33
      Scuderia Ferrari:
      А это значит лишь тот факт, что у нас "зулусы" заиграть смогли, а у вас Фло/Зоа - нет. То бишь это наши трансферные удачи - и наоборот.
      Что наоборот то? Это значит что у нас легенды Черенков и Тихонов, Цымбаларь и Дасаев, а у вас - зулусы, только и всего.
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Бутсы
      09 апреля в 13:30
      А это значит лишь тот факт, что у нас "зулусы" заиграть смогли, а у вас Фло/Зоа - нет. То бишь это наши трансферные удачи - и наоборот.
      Бутсы
      Бутсы ответил Scuderia Ferrari
      09 апреля в 13:27
      Scuderia Ferrari:
      спартак: Фло, Кебе, Зоа, Баги, Огунсанья, Мукунку, Эменике......
      Умора, я таких то и не помню, они мельком промелькнули где то в начале 2000-х, Фло чу-чуть бегал, помню, Зоа наверное пару матчей сыграл. Огунсунья вообще не помню чтобы выходил, и его самого. Да не суть. Суть в том, что перечисленные тобой игроки толком то не играли в Спартаке, так, статисты, кроме Кебе и Эменике пожалуй, которые пару сезонов побегали. А вот Дуду, Вагнер Лав, Жо, Одиа, Думбия и прочие зулусы это несомненно легенды цска, без которых Великолепный не скидывал бы половину youtube в ветку.
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Бутсы
      09 апреля в 13:22
      спартак: Фло, Кебе, Зоа, Баги, Огунсанья, Мукунку, Эменике......
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил ndedov
      09 апреля в 13:21
      Именно так. В плей-офф ЧМ-2014 были Халк, Витсель, Муса, но не сборная России; на ЧМ-2010 были Тошич, Хонда, Гонсалес, Данни, Уилкшир, но не сборная России. И вот сейчас, наверное, лучшими из РФПЛ окажутся Гранквист и Классон, Фарфан, да и Фернандеш вполне игрок стартового состава Португалии. Как обычно, Премьер-Лигу тащат легионеры.
      Великолепный
      Великолепный
      09 апреля в 13:18
      ЦСКА – Вагнер Лав (Бразилия) – 124 гола
      Бутсы
      Бутсы
      09 апреля в 13:18
      Думбия, Вагнер Лав, Муса. цска всю жизнь тащат зулусы.
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