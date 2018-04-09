50+. Лучшие бомбардиры-иностранцы клубов РФПЛ

Оформив хет-трик в матче с «Анжи», Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» среди иностранцев и вошел в топ-5 легионерского списка снайперов РФПЛ. «Соккер.ру» - о забиваках.

Говорим об иностранцах, которые забили в составах российских команд не менее пятидесяти голов и являются лучшими снайперами-легионерами в истории своих клубов. Начнем с Квинси Промеса – не по старшинству, а потому что именно он дал информационный повод, обойдя Веллитона в зачете спартаковских бомбардиров.

«Спартак» - Квинси Промес (Нидерланды) – 62 гола

Матчей: 122. Голов в среднем: 0.51.

Благодаря хет-трику в ворота «Анжи» Промес вышел на первое место среди бомбардиров-легионеров московского «Спартака». Перед матчем в Каспийске на счету голландца было 59 забитых мячей, а у лучшего забиваки «красно-белых» из числа иностранцев Веллитона – 61 мяч. Трижды поразив ворота «Анжи», Квинси опередил бразильского нападающего, у которого, к слову, и средняя результативность ниже, чем у нынешнего лидера «Спартака». Что касается всеобщего зачета спартаковских снайперов без учета национальности, то Промес перед своими свершениями во встрече с махачкалинским клубом делил 20-23 места с легендами – Георгием Ярцевым, Николаем Осяниным и Алексеем Соколовым. По пути на 16-е место, которое голландец занимает сейчас, он опередил также Веллитона, Виктора Семенова, Анатолия Исаева и Юрия Севидова. Ближайшие ориентиры для Квинси – Валерий Шмаров (63 гола) и Владимир Бесчастных (66 голов). Промес уже оставил ярчайший след в истории «Спартака», и у него есть возможность стать иконой и легендой в ближайшем будущем, если отбросит мысли об отъезде в Европу и продолжит радовать спартаковских болельщиков.

ЦСКА – Вагнер Лав (Бразилия) – 124 гола

Матчей: 258. Голов в среднем: 0.48.

Армейцев представляет, естественно, Вагнер Лав, который вообще особняком стоит среди всех легионеров, защищавших цвета российских клубов. Во-первых, бразилец владеет лучшим результатом по забитым мячам в РФПЛ среди иностранцев – 85 взятий ворот на его счету. Во-вторых, он забивал за ЦСКА в финале Кубка УЕФА в ворота лиссабонского «Спортинга». В-третьих, по меркам чемпионата России Вагнер – это игрок космического уровня, сейчас таких мастеров РФПЛ не хватает. Нужно еще подчеркнуть, что никто чаще Лава не забивал за ЦСКА в еврокубковых турнирах, бразилец отличился 30 раз в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Что же касается позиции в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю, то Вагнер Лав занимает второе место после легендарного Григория Федотова (161 гол), чьим именем назван клуб результативных футболистов. Нельзя не отметить еще одного иностранца, много забивавшего в красно-синих цветах: на счету Сейду Думбия 95 мячей, причем наколотил он их в 150 матчах, то есть средняя результативность даже выше, чем у Вагнера, и составляет 0.63 гола за игру.

«Зенит» – Халк (Бразилия) – 77 голов

Матчей: 148. Голов в среднем: 0.52.

Если бы в распоряжении Роберто Манчини сейчас был Халк, то итальянский тренер, постоянно жалующийся на проблемы в нападении, мгновенно повеселел бы. Да и питерская публика наверняка с удовольствием вспоминает пушечные удары бразильца и его эффективную работу на команду, ведь Живанильдо даже Артема Дзюбу выводил в лучшие бомбардиры «Зенита» в рамках одного сезона. Сам Халк забил за «сине-бело-голубых» 77 мячей, и это лучший показатель среди иностранцев, хотя совсем неподалеку Данни – 68 взятий ворот, вот только португалец провел на берегах Невы девять лет, в то время как бразилец управился за четыре сезона. В общем зачете бомбардиров «Зенита», который возглавляет Александр Кержаков (163 гола), Халк на восьмой строчке, но у всех футболистов, забивших больше Живанильдо, средняя результативность ниже.

«Динамо» – Кевин Кураньи (Германия) – 56 голов

Матчей: 145. Голов в среднем: 0.39.

Немецкий нападающий играл в «Динамо» нестабильно, чередуя периоды бомбардирских подвигов с отрезками анабиоза, но пять лет в составе «бело-голубых» и мастерство, которое, как известно, не пропьешь, дали о себе знать. Кураньи наколотил 56 мячей за «Динамо», что является 11-м результатом в истории легендарного клуба. Конечно, до первого места, которое занимает Сергей Соловьев со 138-ю точными ударами, как до Луны, но в пятерку Кевин вполне мог войти, если бы не периоды спячки. Скажем, у занимающего пятое место Игоря Численко 68 голов за «Динамо».

«Локомотив» – Заза Джанашия (Грузия) – 55 голов

Матчей: 194. Голов в среднем: 0.28.

Любимец болельщиков «Локомотива» второй половины 90-х годов – начала XXI века, Джанашия запомнился своими знаменитыми кульбитами после взятий ворот. Никто из иностранцев не расписывался в чужих воротах чаще в футболке железнодорожников, хотя второй бомбардир-иностранец выступает за «Локо» прямо сейчас – это Мануэл Фернандеш, наколотивший уже 30 мячей. В историческом списке снайперов «Локомотива» Джанашия далек от первых мест, где расположились Дмитрий Лоськов (128 голов), Дмитрий Сычев (92) и Виктор Соколов (91).

Легионеры, забившие в составе одного российского клуба 50+ голов

1. Вагнер Лав (ЦСКА) – 124 гола

2. Сейду Думбия (ЦСКА) – 95 голов

3. Халк («Зенит») – 77 голов

4. Данни («Зенит») – 68 голов

5. Квинси Промес («Спартак») – 62 гола

6. Веллитон («Спартак») – 61 гол

7. Кевин Кураньи («Динамо») – 56 голов

8. Ахмед Муса (ЦСКА) – 54 гола

9. Заза Джанашия («Локомотив») – 52 гола

10. Вандерсон («Краснодар») – 49 голов (дополняем список до топ-10 бразильцем из «Краснодара», которому не хватило одного точного удара, чтобы соответствовать заявленному требованию – 50 забитых мячей за один клуб).