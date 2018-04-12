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Лига чемпионов: четвертьфиналы мечты

12 апреля 2018, 16:00
Лига чемпионов: четвертьфиналы мечты

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов оставили обманчивое впечатление отсутствия интриги, но ответные поединки поразили «Соккер.ру» в самое сердце. 

Неделю назад на «Соккер.ру» вышла статья под названием «Без интриги. Полуфиналисты Лиги чемпионов известны». Так жестоко мы еще никогда не ошибались. Не считая случая с коллегой Славновым, который умудрился за несколько часов до фиаско каталонцев в Риме написать статью о «сильнейшей „Барселоне“ со времен Гвардиолы» и одним махом приобрел десяток изумительных прозвищ под дружный хохот (или правильнее даже сказать - ржание) всей редакции. Так что если нужны антипрогнозы – обращайтесь к нашему местному Черданцеву, сенсей-оракул не подведет. Ну да с кем не бывает, прогнозы – вообще неблагодарная штука, а вот разговоры постфактум безопасны и полезны, ведь перед завтрашней жеребьевкой важно систематизировать пережитые впечатления и отправить их на соответствующую полочку. 

Самый скучный. «Севилья» - «Бавария» (1:2; 0:0)
Рейтинг зрелищности (3 гола): 5 из 10
Рейтинг интриги: 4 из 10

На самом деле, вполне добротное получилось противостояние, учитывая изначальные котировки букмекеров, в которых «Бавария» выглядела явным фаворитом. «Севилья» дала бой мюнхенскому гранду в обеих встречах, но после поражения дома было проблематично создать интригу в Германии, где андалусийцы именно удержали нулевую ничью, а не претендовали на победу. Подумалось, что интрига могла вырасти сразу на пару пунктов, если поменять матчи местами. То есть на «Рамон Санчес Писхуан» хозяева играют 0:0 с «Баварией», а потом открывают счет в Мюнхене, что заставляет команду Юппа Хайнкеса забивать дважды. Совсем другая линия напряжения получилась бы. Но вышло так, как вышло: мюнхенский гранд без разгромов и издевательств над симпатичной испанской командой, и так прыгнувшей чуть выше потолка, вышел в полуфинал. Повторюсь – добротное противостояние, но меркнущее на фоне других разборок, получившихся не в пример ярче и круче. 
Играют все, а побеждают немцы 

Английский своячок. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» (3:0; 2:1)
Рейтинг зрелищности (6 голов): 7 из 10
Рейтинг интриги: 6 из 10

Фаворитом в этой паре казался «Сити» - а как иначе? Безапелляционный лидер АПЛ в нынешнем сезоне, выигравший у «Ливерпуля» в одном из матчей чемпионата со счетом 5:0. Жестоко, да. Впрочем, оговорки ведь делались еще до старта противостояния: мол, «красные» со своими реактивными ранцами – самый неудобный противник для дружины Гвардиолы, велик риск для «горожан» нарваться на вспарывающие брюхо их построений атаки. В итоге, эти самые оговорки оказались весомее предположений о фундаментальном фаворитизме «Манчестер Сити». «Ливерпулю» хватило 30 минут из 180, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, ведь в стартовые полчаса игры на «Энфилде» Эдерсон трижды доставал мяч из сетки своих ворот. Но это сейчас так легко говорить, опираясь на крепость заднего ума, а в действительности смертью шансов «горожан» на положительный исход дуэли и не пахло, а после быстрого гола Жезуса в ответной игре повеяло ароматом крутого камбэка. Нет, не сбылось, «Ливерпуль» забил два мяча и снова выиграл, но до забитого Салахом мяча в Манчестере английское противостояние держало зрителей у экранов и не давало им расслабиться. Вот когда Мохамед поставил «Сити» перед необходимостью отвечать четырьмя голами за 40 минут – тут-то все и начали переключаться на игру в Риме, где…
Беспомощные арбитры и яркий «Ливерпуль» 

Императорская «Романтада». «Барселона» - «Рома» (4:1; 0:3)
Рейтинг зрелищности (8 голов): 8 из 10
Рейтинг интриги: 10 из 10

Этому противостоянию незаслуженно досталось мало внимания из-за того, что «Барса» с «Ромой» играли параллельно с английскими клубами, а после первой встречи оставалось мало сомнений в успешном исходе дуэли для каталонцев. Но как же мы все ошибались! 10 из 10 с точки зрения интриги, развития событий, сюжетных линий – взять хотя бы тот факт, что Де Росси и Манолас забивали на «Камп Ноу» в свои ворота, а неделю спустя отметились решающими голами в правильную рамку. Максимальную оценку по зрелищности не поставлю, потому что судьбу решали автоголы, пенальти, ошибки защитников и стандарты. То есть эта игра захватывала на эмоциональном уровне, эстетическое удовольствие несколько опаздывает. Все болельщики «Ромы», вся итальянская спортивная пресса до сих пор пребывают в состоянии счастливого недоумения: как такое вообще могло случиться? Выбить «Барселону» с Месси после 1:4 на «Камп Ноу». Фантастика! 
«Барселона» бездарно вылетела из Лиги чемпионов 

Драма с остросюжетной развязкой. «Ювентус» - «Реал» (0:3; 3:1)
Рейтинг зрелищности (7 голов): 10 из 10
Рейтинг интриги: 10 из 10

И все-таки в моем личном рейтинге именно этот четвертьфинал на первом месте. Да, в успех «Ювентуса» после крупного поражения верилось примерно так, как в камбэк «Ромы», но есть важная деталь. В Лиге чемпионов уже бывали случаи, когда команда отыгрывалась в домашнем матче после разгрома на выезде. «Старая Синьора» едва не написала историю, ведь «бьянконери», проиграв 0:3 в Турине, вели 3:0 на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» в еврокубках никогда не проигрывал крупно. Эпизод с пенальти и удалением Буффона на последних секундах – попросту исторический, это будут помнить не до конца сезона, а годами, как красную карточку Зидана в финале чемпионата мира. Ну а за красоту голосует роскошный гол Роналду в Турине, который, видимо, будет признан лучшим в этом розыгрыше. А после каких стеночек забил Марсело?! Шик! Как и два точных попадания Манджукича со второго этажа. И это только голы, а сколько еще было моментов чистого футбольного удовольствия… 
Сказка превратилась в драму

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Все комментарии
NOVA
NOVA
13 апреля в 02:56
Реал прошел по делу!!! кто бы что ни говорил!!! а роме брависсимо, видно барса пожелала юве свалить Реал!!
bublikyo
bublikyo ответил RDeanW
13 апреля в 00:39
RDeanW:
Рейтинг зрелищности (8 голов): 8 из 10 Рейтинг зрелищности (7 голов): 10 из 10 ????
Написано же, автоголы и пенальти а в другом матче все голы с игры
Правдин Семён
Правдин Семён
12 апреля в 21:48
Согласен с автором в его оценках.
RDeanW
RDeanW
12 апреля в 18:42
Рейтинг зрелищности (8 голов): 8 из 10
Рейтинг зрелищности (7 голов): 10 из 10

????
RomM84
RomM84
12 апреля в 18:36
Спасибо за статью и за самокритичность. В принципе каждая статья это чье то мнение и не более, и все могут ошибаться! Главное это признание своих ошибок и отсутствие зазвезданности))))
Real_Naiman
Real_Naiman
12 апреля в 18:34
Барселонаские сектанты на 11 минуте Иско забил чистый гол без офсайда но гол не защитали. Можете видео посмотреть и все станет ясно!
Roger Young
Roger Young
12 апреля в 17:50
Y.N.W.A.
последнее даже не стал читать. Много слов, неинтересно.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Roger Young
12 апреля в 17:15
Roger Young:
"лишь бы пукнуть" это писать сообщения в футбольной статье в стиле "не надо льстить себе" и фамильярничать с редакцией. Так что сначала учись контролировать собственные выс.ры.
    Roger Young
    Roger Young ответил Y.N.W.A.
    12 апреля в 17:08
    Y.N.W.A.:
    Аргументы будут, или лишь бы п.кнуть?
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил Roger Young
      12 апреля в 16:49
      Roger Young:
      Не надо строить из себя самого умного.
      Аргументы будут, или лишь бы п.кнуть?
      Roger Young
      Roger Young ответил Y.N.W.A.
      12 апреля в 16:46
      Y.N.W.A.:
      Лол, соккер, не надо льстить себе. У вас было предостаточно косячных и провокационных статей. И зачем было выносить своё "редакционное ржание" над коллегой на всеобщее обозрение?
      Не надо строить из себя самого умного.
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A.
      12 апреля в 16:28
      Лол, соккер, не надо льстить себе. У вас было предостаточно косячных и провокационных статей. И зачем было выносить своё "редакционное ржание" над коллегой на всеобщее обозрение?
      Roger Young
      Roger Young
      12 апреля в 16:02
      Драма с остросюжетной развязкой. «Ювентус» - «Реал» (0:3; 3:1)
      Рейтинг зрелищности (8 голов): 10 из 10
      Рейтинг интриги: 10 из 10

      Было забито 7 голов
      Немец.
      Немец.
      12 апреля в 15:58
      Команды в турнире за которую я болею нет, но чисто из истории искренне верю в победу Реал Мадрида, 3 раза подряд ЛЧ взять, это ли не безумная безупречность.
      MALOVAR
      MALOVAR
      12 апреля в 15:53
      Молодцы,что признали свою ошибку
      Nerai Sairensa
      Nerai Sairensa
      12 апреля в 15:52
      Самые мерзкие 1/4 в истории лч. Судейки которые утопили Сити и красная Буффону. Разве что камбэк Ромы поднимает настроение.
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