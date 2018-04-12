Лига чемпионов: четвертьфиналы мечты

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов оставили обманчивое впечатление отсутствия интриги, но ответные поединки поразили «Соккер.ру» в самое сердце.

Неделю назад на «Соккер.ру» вышла статья под названием «Без интриги. Полуфиналисты Лиги чемпионов известны». Так жестоко мы еще никогда не ошибались. Не считая случая с коллегой Славновым, который умудрился за несколько часов до фиаско каталонцев в Риме написать статью о «сильнейшей „Барселоне“ со времен Гвардиолы» и одним махом приобрел десяток изумительных прозвищ под дружный хохот (или правильнее даже сказать - ржание) всей редакции. Так что если нужны антипрогнозы – обращайтесь к нашему местному Черданцеву, сенсей-оракул не подведет. Ну да с кем не бывает, прогнозы – вообще неблагодарная штука, а вот разговоры постфактум безопасны и полезны, ведь перед завтрашней жеребьевкой важно систематизировать пережитые впечатления и отправить их на соответствующую полочку.

Самый скучный. «Севилья» - «Бавария» (1:2; 0:0)

Рейтинг зрелищности (3 гола): 5 из 10

Рейтинг интриги: 4 из 10

На самом деле, вполне добротное получилось противостояние, учитывая изначальные котировки букмекеров, в которых «Бавария» выглядела явным фаворитом. «Севилья» дала бой мюнхенскому гранду в обеих встречах, но после поражения дома было проблематично создать интригу в Германии, где андалусийцы именно удержали нулевую ничью, а не претендовали на победу. Подумалось, что интрига могла вырасти сразу на пару пунктов, если поменять матчи местами. То есть на «Рамон Санчес Писхуан» хозяева играют 0:0 с «Баварией», а потом открывают счет в Мюнхене, что заставляет команду Юппа Хайнкеса забивать дважды. Совсем другая линия напряжения получилась бы. Но вышло так, как вышло: мюнхенский гранд без разгромов и издевательств над симпатичной испанской командой, и так прыгнувшей чуть выше потолка, вышел в полуфинал. Повторюсь – добротное противостояние, но меркнущее на фоне других разборок, получившихся не в пример ярче и круче.

Играют все, а побеждают немцы

Английский своячок. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» (3:0; 2:1)

Рейтинг зрелищности (6 голов): 7 из 10

Рейтинг интриги: 6 из 10

Фаворитом в этой паре казался «Сити» - а как иначе? Безапелляционный лидер АПЛ в нынешнем сезоне, выигравший у «Ливерпуля» в одном из матчей чемпионата со счетом 5:0. Жестоко, да. Впрочем, оговорки ведь делались еще до старта противостояния: мол, «красные» со своими реактивными ранцами – самый неудобный противник для дружины Гвардиолы, велик риск для «горожан» нарваться на вспарывающие брюхо их построений атаки. В итоге, эти самые оговорки оказались весомее предположений о фундаментальном фаворитизме «Манчестер Сити». «Ливерпулю» хватило 30 минут из 180, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, ведь в стартовые полчаса игры на «Энфилде» Эдерсон трижды доставал мяч из сетки своих ворот. Но это сейчас так легко говорить, опираясь на крепость заднего ума, а в действительности смертью шансов «горожан» на положительный исход дуэли и не пахло, а после быстрого гола Жезуса в ответной игре повеяло ароматом крутого камбэка. Нет, не сбылось, «Ливерпуль» забил два мяча и снова выиграл, но до забитого Салахом мяча в Манчестере английское противостояние держало зрителей у экранов и не давало им расслабиться. Вот когда Мохамед поставил «Сити» перед необходимостью отвечать четырьмя голами за 40 минут – тут-то все и начали переключаться на игру в Риме, где…

Беспомощные арбитры и яркий «Ливерпуль»

Императорская «Романтада». «Барселона» - «Рома» (4:1; 0:3)

Рейтинг зрелищности (8 голов): 8 из 10

Рейтинг интриги: 10 из 10

Этому противостоянию незаслуженно досталось мало внимания из-за того, что «Барса» с «Ромой» играли параллельно с английскими клубами, а после первой встречи оставалось мало сомнений в успешном исходе дуэли для каталонцев. Но как же мы все ошибались! 10 из 10 с точки зрения интриги, развития событий, сюжетных линий – взять хотя бы тот факт, что Де Росси и Манолас забивали на «Камп Ноу» в свои ворота, а неделю спустя отметились решающими голами в правильную рамку. Максимальную оценку по зрелищности не поставлю, потому что судьбу решали автоголы, пенальти, ошибки защитников и стандарты. То есть эта игра захватывала на эмоциональном уровне, эстетическое удовольствие несколько опаздывает. Все болельщики «Ромы», вся итальянская спортивная пресса до сих пор пребывают в состоянии счастливого недоумения: как такое вообще могло случиться? Выбить «Барселону» с Месси после 1:4 на «Камп Ноу». Фантастика!

«Барселона» бездарно вылетела из Лиги чемпионов

Драма с остросюжетной развязкой. «Ювентус» - «Реал» (0:3; 3:1)

Рейтинг зрелищности (7 голов): 10 из 10

Рейтинг интриги: 10 из 10

И все-таки в моем личном рейтинге именно этот четвертьфинал на первом месте. Да, в успех «Ювентуса» после крупного поражения верилось примерно так, как в камбэк «Ромы», но есть важная деталь. В Лиге чемпионов уже бывали случаи, когда команда отыгрывалась в домашнем матче после разгрома на выезде. «Старая Синьора» едва не написала историю, ведь «бьянконери», проиграв 0:3 в Турине, вели 3:0 на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал» в еврокубках никогда не проигрывал крупно. Эпизод с пенальти и удалением Буффона на последних секундах – попросту исторический, это будут помнить не до конца сезона, а годами, как красную карточку Зидана в финале чемпионата мира. Ну а за красоту голосует роскошный гол Роналду в Турине, который, видимо, будет признан лучшим в этом розыгрыше. А после каких стеночек забил Марсело?! Шик! Как и два точных попадания Манджукича со второго этажа. И это только голы, а сколько еще было моментов чистого футбольного удовольствия…

Сказка превратилась в драму