Несостоявшийся камбэк

ЦСКА подарил было надежду в противостоянии с «Арсеналом», но сил не хватило. «Соккер.ру» рассказывает о матче, который заставил понервничать лондонцев.

Невероятные истории камбэков в Лиге чемпионов наверняка увеличили количество тех, кто верил, что и ЦСКА после поражения со счетом 1:4 в Лондоне не все шансы потерял на выход в полуфинал. Хотя надежды, конечно, были призрачными. Но поединок в Москве намекнул, что верить нужно всегда. Логически его можно разделить на несколько важных законченных цельных частей.

Пролог: травмы

Еще до начала встречи у ЦСКА возникли дополнительные проблемы. Стало известно, что в матче не примет участия Вернблум – главный универсальный спасатель армейцев. Он присоединился к давно находящимся в лазарете Васину и Фернандесу. У ЦСКА, который не обладает большой скамейкой, каждый человек на счету, поэтому потеря существенная. К тому же на Понтуса можно было положиться в любой ситуации почти на любой позиции. Но это не единственная беда. Уже по ходу первого тайма травму получил Дзагоев, который ясно дал понять, что ему требуется замена. И уже на 38-й минуте ЦСКА лишился еще одного идейного вдохновителя команды. Но от плана не отступил.

Часть первая: компактная

Ганчаренко сделал выводы после лондонского матча, в котором оборона ЦСКА представляла собой проходной двор, а на флангах особенно люто гулял ветер. Бросалось в глаза, как совсем иначе работала защита армейцев в первой части ответного поединка. ЦСКА очень компактно сужался в штрафной, блокируя все подходы, оставляя кое-какое место на флангах, но оттуда уже «канонирам» было сложно обострять, потому что не было таких гектаров пространства в штрафной, как в Лондоне. Следовало так сработать и на выезде, но там ЦСКА почему-то решил поиграть широко, за что поплатился.

Сужение пошло на пользу, даже искусственные офсайды получались стройнее, качественнее. Но стоит отметить, что и «Арсенал» явно вышел на поле с задачей не создать себе лишние проблемы на ровном месте. Лондонцы тоже глубоко приседали, не торопились, выманивали армейцев, нарочито даже тянули время, что бросалось в глаза при долгих подходах к угловому флажку и так далее. При этом «канониры» ощущали свою огромную фору и задел по качеству игры, уверенность в том, что смогут прибавить в любой момент.

Вторая часть: дерзкая

Оказалось, что при расстановке в пять защитников не обязательно давать свободные зоны сопернику и можно успевать атаковать. Нет, в общем и целом о том, что против «Арсенала» можно играть в атаку и играть успешно, мы отмечали еще в первом матче. Оборона «канониров» совсем не похожа на монолит и может проигрывать как индивидуально, так и коллективно. Во вторую часть вошли отрезки из конца первого тайма и начала второго, когда ЦСКА забил два мяча и заставил «Арсенал» нервничать, переигрывал «канониров». Помните, как на несколько минут армейцы просто зажимали противника, не выпуская его из штрафной, как наносили удар за ударом, демонстрируя силу и уверенность.

И возвращаясь к теме про крайних защитников, нужно отметить, что оба гола забиты при участии Набабкина, который отринул все сомнения и лез напролом в атаку. В первом случае после его удара с подачи Кучаева случилось добивание Чалова. Во втором случае сам Кирилл отличился голом. Вот за этот отрезок, который суммарно длился от 20 до 30 минут, ЦСКА стоит сказать отдельное спасибо. Москвичи заставили лондонцев бояться за результат, Арсен Венгер бегающими глазами окидывал поле, не очень понимая, что происходит и как его команда, уверенная в себе в дебютной части, вдруг оказалась на грани. И пропала вера в то, что «Арсенал» может легко прибавить по собственному желанию.

Третья часть: опасливая

После второго гола ЦСКА обстановка стала напряженной, несколько натянутой, поскольку теперь уже армейцам было что терять. Если при счете 0:0 и 1:0 их шансы на спасение выглядели призрачными, взвешивать ничего не нужно было: атакуй и борись, а там будь что будет, то при счете 2:0 уже пошли риски. ЦСКА понимал, что время есть, а нужен всего один гол. Если продолжить напирать, то можно пропустить контратаку и все пойдет прахом, а если даже получится так рано сразу забить третий, то «Арсенал» устроит навал, и выдерживать его долго не выйдет. ЦСКА несколько завис в задумчивости. Но и «канониры» уже опасались армейцев, не ощущалось такой вальяжности, уверенности, легкости. Они понимали, что соперник настроен решительно. В воздухе повисла пауза.

Четвертая часть: обреченная

Но что отличает высококлассную команду от остальных? Умение использовать фактор исполнителя. Таким фактором для «Арсенала» в критический момент зависания стала игра Уэлбека. Он всего одним легким движением ушел на фланге от Набабкина, придав атаке команды тактический перевес. Дальше сыграл с партнером в стенку, прошил по диагонали защиту ЦСКА, которая до того почти не ошибалась, а тут устроила Дэнни коридор, а потом расстрелял Акинфеева. Всего одна ошибка, и все старания прахом.

После этого гола и моральные, и физические силы армейцев покинули. Это бросилось в глаза сразу же. Отдельные игроки еще боролись, но защитники уже не бежали толком, передачи делались неточно, ноги кое-кто еле волочил, обороты упали до минимума. Так что дальше для «Арсенала» было делом техники доводить игру до такого поражения или забивать второй. Он гостям дался очень легко. ЦСКА был не в силах что-то противопоставить, у команды Ганчаренко просто кончилась энергия, запал. И это – глобальная проблема армейцев на длинном отрезке, так что нужно опасаться, как бы не аукнулось и дальше. И все же ЦСКА стоит отдать должное, за борьбу армейцев с «Арсеналом» не стыдно. В этом матче хозяева и мячом больше владели, и били чаще и точнее, и прижимали противника, и забивали ему, не боясь и не стесняясь. Но на данный момент ресурсов на большее не хватает.