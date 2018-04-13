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Несостоявшийся камбэк

13 апреля 2018, 00:45
Несостоявшийся камбэк

ЦСКА подарил было надежду в противостоянии с «Арсеналом», но сил не хватило. «Соккер.ру» рассказывает о матче, который заставил понервничать лондонцев.

Невероятные истории камбэков в Лиге чемпионов наверняка увеличили количество тех, кто верил, что и ЦСКА после поражения со счетом 1:4 в Лондоне не все шансы потерял на выход в полуфинал. Хотя надежды, конечно, были призрачными. Но поединок в Москве намекнул, что верить нужно всегда. Логически его можно разделить на несколько важных законченных цельных частей.

Пролог: травмы

Еще до начала встречи у ЦСКА возникли дополнительные проблемы. Стало известно, что в матче не примет участия Вернблум – главный универсальный спасатель армейцев. Он присоединился к давно находящимся в лазарете Васину и Фернандесу. У ЦСКА, который не обладает большой скамейкой, каждый человек на счету, поэтому потеря существенная. К тому же на Понтуса можно было положиться в любой ситуации почти на любой позиции. Но это не единственная беда. Уже по ходу первого тайма травму получил Дзагоев, который ясно дал понять, что ему требуется замена. И уже на 38-й минуте ЦСКА лишился еще одного идейного вдохновителя команды. Но от плана не отступил.

Часть первая: компактная

Ганчаренко сделал выводы после лондонского матча, в котором оборона ЦСКА представляла собой проходной двор, а на флангах особенно люто гулял ветер. Бросалось в глаза, как совсем иначе работала защита армейцев в первой части ответного поединка. ЦСКА очень компактно сужался в штрафной, блокируя все подходы, оставляя кое-какое место на флангах, но оттуда уже «канонирам» было сложно обострять, потому что не было таких гектаров пространства в штрафной, как в Лондоне. Следовало так сработать и на выезде, но там ЦСКА почему-то решил поиграть широко, за что поплатился.

Сужение пошло на пользу, даже искусственные офсайды получались стройнее, качественнее. Но стоит отметить, что и «Арсенал» явно вышел на поле с задачей не создать себе лишние проблемы на ровном месте. Лондонцы тоже глубоко приседали, не торопились, выманивали армейцев, нарочито даже тянули время, что бросалось в глаза при долгих подходах к угловому флажку и так далее. При этом «канониры» ощущали свою огромную фору и задел по качеству игры, уверенность в том, что смогут прибавить в любой момент.

Вторая часть: дерзкая

Оказалось, что при расстановке в пять защитников не обязательно давать свободные зоны сопернику и можно успевать атаковать. Нет, в общем и целом о том, что против «Арсенала» можно играть в атаку и играть успешно, мы отмечали еще в первом матче. Оборона «канониров» совсем не похожа на монолит и может проигрывать как индивидуально, так и коллективно. Во вторую часть вошли отрезки из конца первого тайма и начала второго, когда ЦСКА забил два мяча и заставил «Арсенал» нервничать, переигрывал «канониров». Помните, как на несколько минут армейцы просто зажимали противника, не выпуская его из штрафной, как наносили удар за ударом, демонстрируя силу и уверенность.

И возвращаясь к теме про крайних защитников, нужно отметить, что оба гола забиты при участии Набабкина, который отринул все сомнения и лез напролом в атаку. В первом случае после его удара с подачи Кучаева случилось добивание Чалова. Во втором случае сам Кирилл отличился голом. Вот за этот отрезок, который суммарно длился от 20 до 30 минут, ЦСКА стоит сказать отдельное спасибо. Москвичи заставили лондонцев бояться за результат, Арсен Венгер бегающими глазами окидывал поле, не очень понимая, что происходит и как его команда, уверенная в себе в дебютной части, вдруг оказалась на грани. И пропала вера в то, что «Арсенал» может легко прибавить по собственному желанию.

Третья часть: опасливая

После второго гола ЦСКА обстановка стала напряженной, несколько натянутой, поскольку теперь уже армейцам было что терять. Если при счете 0:0 и 1:0 их шансы на спасение выглядели призрачными, взвешивать ничего не нужно было: атакуй и борись, а там будь что будет, то при счете 2:0 уже пошли риски. ЦСКА понимал, что время есть, а нужен всего один гол. Если продолжить напирать, то можно пропустить контратаку и все пойдет прахом, а если даже получится так рано сразу забить третий, то «Арсенал» устроит навал, и выдерживать его долго не выйдет. ЦСКА несколько завис в задумчивости. Но и «канониры» уже опасались армейцев, не ощущалось такой вальяжности, уверенности, легкости. Они понимали, что соперник настроен решительно. В воздухе повисла пауза.

Четвертая часть: обреченная

Но что отличает высококлассную команду от остальных? Умение использовать фактор исполнителя. Таким фактором для «Арсенала» в критический момент зависания стала игра Уэлбека. Он всего одним легким движением ушел на фланге от Набабкина, придав атаке команды тактический перевес. Дальше сыграл с партнером в стенку, прошил по диагонали защиту ЦСКА, которая до того почти не ошибалась, а тут устроила Дэнни коридор, а потом расстрелял Акинфеева. Всего одна ошибка, и все старания прахом.

После этого гола и моральные, и физические силы армейцев покинули. Это бросилось в глаза сразу же. Отдельные игроки еще боролись, но защитники уже не бежали толком, передачи делались неточно, ноги кое-кто еле волочил, обороты упали до минимума. Так что дальше для «Арсенала» было делом техники доводить игру до такого поражения или забивать второй. Он гостям дался очень легко. ЦСКА был не в силах что-то противопоставить, у команды Ганчаренко просто кончилась энергия, запал. И это – глобальная проблема армейцев на длинном отрезке, так что нужно опасаться, как бы не аукнулось и дальше. И все же ЦСКА стоит отдать должное, за борьбу армейцев с «Арсеналом» не стыдно. В этом матче хозяева и мячом больше владели, и били чаще и точнее, и прижимали противника, и забивали ему, не боясь и не стесняясь. Но на данный момент ресурсов на большее не хватает.

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spartach n1
spartach n1 ответил Jum13
14 апреля в 12:27
Jum13:
Пеппа "Волосатая ладошка" )))
    Jum13
    Jum13 ответил spartach n1
    14 апреля в 11:26
    spartach n1:
    Думаешь такие люди рисуют перф для цска ?
    Пеппа "Волосатая ладошка" )))
    Великолепный
    Великолепный ответил ALEX26659
    13 апреля в 20:33
    ALEX26659:
    а по итогам сезона ЦСКА попадет в ле,а мы в ЛЧ)))
    Что бы потом там в Л/Ч опять опозориться 0:7 или 1:18
    Persenchik
    Persenchik
    13 апреля в 19:37
    Не занимайся Арсенал дураковалянием, даже и ничьи бы не было. Накостыляли бы армейцам так, что мало не показалось. :-)
    Ver
    Ver ответил ruustik86
    13 апреля в 18:45
    ruustik86:
    Гончаренко допустил просчёт во втором тайме, вместо уставшего Игнашевича надо было выпустить свежего Виктора Онопко дабы укрепить оборону!! Если серьезно, посмотрите второй гол и увидите как за Рэмзи бегут братья и Игнашевич , а он все далеко и далеко
    так же и первый мяч, за напом метнулся - не догнать, метнулся на перехват - было поздно...
    mox 11
    mox 11
    13 апреля в 17:48
    достойно не достойно ... 1 команда которая вышла из 4 но показала как можно играть
    Roger Young
    Roger Young
    13 апреля в 15:30
    Вылетели достойно, но пропускать на последней минуте было необязательно.
    ruustik86
    ruustik86
    13 апреля в 15:28
    Гончаренко допустил просчёт во втором тайме, вместо уставшего Игнашевича надо было выпустить свежего Виктора Онопко дабы укрепить оборону!! Если серьезно, посмотрите второй гол и увидите как за Рэмзи бегут братья и Игнашевич , а он все далеко и далеко
    drimmer
    drimmer ответил ALEX26659
    13 апреля в 13:56
    ALEX26659:
    всех лошадей вчера загнали...некоторых даже прис... отправить на пенсию решили
    Так им лет под сорок. Они еще этих парней обыгрывали

    Арсенал
    (В) Леманн Йенс Германия
    75′ (З) Джуру Йоан Швейцария
    75′ (З) Клиши Гаэль Франция
    (З) Хойт Джастин Тринидад и Тобаго
    (З) Туре Коло Кот-д'Ивуар
    (З) Галлас Вильям Франция
    80′ (П) Росицки Томаш Чехия
    80′ (Н) Уолкотт Тео Англия
    (П) Фабрегас Сеск Испания
    (П) Жилберто Силва Бразилия
    (П) Глеб Александр Белоруссия
    68′ (Н) ван Перси Робин Нидерланды
    68′ (Н) Адебайор Эмманюэль Того
    86′ (Н) Анри Тьерри Франция

    те же лица

    ЦСКА
    Россия Акинфеев Игорь (В)
    Россия Березуцкий Алексей (З)
    Россия Березуцкий Василий (З)
    Россия Игнашевич Сергей (З)
    drimmer
    drimmer
    13 апреля в 13:45
    Зенит пятое. Манчини на рею.
    ALEX26659
    ALEX26659 ответил drimmer
    13 апреля в 13:38
    drimmer:
    Как Вы верно заметили ранее "это всё на уровне *если бы у бабушки...*,а счёт на тобло" а на табло локо спартак и цска в лч, краснодар, зенит в ле. Впрочем именно цска - лч (квалификация)
    всех лошадей вчера загнали...некоторых даже прис... отправить на пенсию решили
    drimmer
    drimmer ответил ALEX26659
    13 апреля в 13:35
    ALEX26659:
    а по итогам сезона ЦСКА попадет в ле,а мы в ЛЧ)))
    Как Вы верно заметили ранее
    "это всё на уровне *если бы у бабушки...*,а счёт на тобло"
    а на табло локо спартак и цска в лч, краснодар, зенит в ле. Впрочем именно цска - лч (квалификация)
    drimmer
    drimmer ответил ALEX26659
    13 апреля в 13:32
    ALEX26659:
    это всё на уровне *если бы у бабушки...*,а счёт на тобло
    Я бы даже сказал по таблу)) По сути именно так оно по итогу и получилось. А могло быть ровно наоборот. Авось и венгера бы поперли
    ALEX26659
    ALEX26659 ответил Великолепный
    13 апреля в 13:30
    Великолепный:
    Российские клубы в общей сложности набрали 63 очка Больше всего очков в копилку страны принёс ЦСКА – 21. Затем идут «Зенит» (16), «Локомотив» (12), «7партак» (11) и «Краснодар» (3).
    а по итогам сезона ЦСКА попадет в ле,а мы в ЛЧ)))
    drimmer
    drimmer ответил ALEX26659
    13 апреля в 13:29
    ALEX26659:
    это всё на уровне *если бы у бабушки...*,а счёт на тобло
    Ну да, так и есть) И все-же счастье было так возможно)))
    ALEX26659
    ALEX26659 ответил drimmer
    13 апреля в 13:27
    drimmer:
    Это сейчас четырех. А когда при счете 2-0 наши стучались в ворота Чеха, арсовцы были расстроены, а Венгер бегал и матюкался, тогда не хватило сантиметров при ударе из-за пределов штрафной Игнашевичу. И то не единственный момент. А дальше у арса шансов было бы не столь уж много)) Нашим в 88-ом тоже не хватило сантиметров. Ну и пенку не забили
    это всё на уровне *если бы у бабушки...*,а счёт на тобло
    drimmer
    drimmer ответил ALEX26659
    13 апреля в 13:25
    ALEX26659:
    арсенал играл по счёту,и говорить о том что *чуть не повезло*или *чуть не хватило* - бред! для победы не хватило ЧЕТЫРЁХ мячей!!!
    Это сейчас четырех. А когда при счете 2-0 наши стучались в ворота Чеха, арсовцы были расстроены, а Венгер бегал и матюкался, тогда не хватило сантиметров при ударе из-за пределов штрафной Игнашевичу. И то не единственный момент. А дальше у арса шансов было бы не столь уж много)) Нашим в 88-ом тоже не хватило сантиметров. Ну и пенку не забили
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    13 апреля в 11:24
    Играли хорошо))) Бились и за это отдельное спасибо))) Спасибо)))
    П.Пар
    П.Пар
    13 апреля в 11:14
    В конце первого тайма в штрафной Арсенала была явная игра рукой. Рука англа была даже не отставлена в сторону крестом, а выставлена вперёд и движение было навстречу мячу. Пенальти был явный. А 2:0 после первого тайма - неизвестно, чем бы всё закончилось
    Великолепный
    Великолепный ответил Ваня лучший
    13 апреля в 10:09
    Ваня лучший:
    Спартак с учетом "бонуса" за 0:7 в Ливерпуле , или без. Если с учетом, то всего 4 очка.
    По хорошому за 0:7 их надо вообще отстранять от Еврокубков!))
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Великолепный
    13 апреля в 10:06
    Великолепный:
    Российские клубы в общей сложности набрали 63 очка Больше всего очков в копилку страны принёс ЦСКА – 21. Затем идут «Зенит» (16), «Локомотив» (12), «7партак» (11) и «Краснодар» (3).
    Спартак с учетом "бонуса" за 0:7 в Ливерпуле , или без. Если с учетом, то всего 4 очка.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил spartach n1
    13 апреля в 10:05
    spartach n1:
    Ну если стадион коробочка может стоит делать что-то попроще,лил хотяб найти нормального художника который сделает красиво и без ошибок ?
    При умении читать на уровне 2-го класса, читается легко. Но я не об этом. "Коробочка" как ты пишешь выглядит гораздо современнее и комфортнее ,чем мыльница в Тушино. Я бывал и там и там и могу сравнивать. Но хрякам по известным причинам привычнее мыльница.
    Великолепный
    Великолепный
    13 апреля в 09:59
    Российские клубы в общей сложности набрали 63 очка Больше всего очков в копилку страны принёс ЦСКА – 21. Затем идут «Зенит» (16), «Локомотив» (12), «7партак» (11) и «Краснодар» (3).
    Великолепный
    Великолепный
    13 апреля в 09:48
    Молодцы армейцы! За вас не стыдно, как за семинулевых!))

    spartach n1
    spartach n1 ответил Шлёпни Бромантана
    13 апреля в 09:39
    Шлёпни Бромантана:
    "Онанизм ухудшает зрение.жпж"
    Думаешь такие люди рисуют перф для цска ?
    Шлёпни Бромантана
    Шлёпни Бромантана ответил spartach n1
    13 апреля в 09:29
    spartach n1:
    "Онанизм ухудшает зрение.жпж"
    spartach n1
    spartach n1 ответил Jum13
    13 апреля в 09:28
    Jum13:
    Пеппа - со зрением беда?
    Верим,или верни не могу прочесть,может я не помню,а Роналдо разве играл за конюшню ?
    spartach n1
    spartach n1 ответил Князько
    13 апреля в 09:27
    Князько:
    и у тебя, и у автора мема (хотя, возможно, это ты и есть) явные проблемы со зрением
    Ну если стадион коробочка может стоит делать что-то попроще,лил хотяб найти нормального художника который сделает красиво и без ошибок ?
    Князько
    Князько ответил spartach n1
    13 апреля в 09:21
    spartach n1:
    и у тебя, и у автора мема (хотя, возможно, это ты и есть) явные проблемы со зрением
    Jum13
    Jum13 ответил Scuderia Ferrari
    13 апреля в 09:17
    Scuderia Ferrari:
    Как бы то ни было ЦСКА vs спартак в Еврокубках 2017-18 ЦСКА (с собранной по кусочкам линией атаки) 16 матчей 9 побед 2 ничьих 5 поражений 1/4 Финала ЛЕ Обыграли Бенфику в обоих матчах спартак (с "лучшей атакой РФПЛ") 8 матчей 2 победы 3 ничьих 3 поражения 1/16 Финала ЛЕ (соперник вылетел в 1/8 Финала) Не смогли обыграть Марибор в обоих матчах Обыграны лишь соперники, которые всё равно прошли дальше, - Севилья в плей-офф ЛЧ, Атлетик Бильбао в 1/8 Финала ЛЕ
    Тут достаточно просто посчитать, сколько команды принесли евроочков. Интересно, где все эти свиные ораторы, которые летом кричали, что спартак в этом розыгрыше еврокубков наберет их больше всех?
    И это при том, что спартак попал в ЛЧ напрямую. В этом году есть вероятность, что пищевик не выиграет чемпионат, а значит он начнет с квалов. И если вдруг попадется какой-нибудь АЕК - невероятные приключения свиней в еврокубках в который раз бесславно закончатся )))
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