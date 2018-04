Футболисты, по которым скучаем

Кружок ностальгии на «Соккер.ру» - вспомните игроков, которых вам не хватает на поле, ведь МОК подарил повод потосковать о кумирах юности.

Международный Олимпийский Комитет опубликовал символическую сборную призеров футбольных турниров. Пусть собрали тех, кто стал легендами в профессиональном футболе, а не лучших игроков самих турниров – поди вспомни, кто там феерил, все им можно простить за возможность увидеть в одной команде Яшина, Пуйоля, Пирло и Месси.

Only two months until the @FIFAWorldCup begins, and we created a dream team of Olympic football medallists! Who would be in yours? ⚽🤔 pic.twitter.com/JxW3z3Fv5K