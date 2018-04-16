Футболисты, по которым скучаем

Кружок ностальгии на «Соккер.ру» - вспомните игроков, которых вам не хватает на поле, ведь МОК подарил повод потосковать о кумирах юности.

Международный Олимпийский Комитет опубликовал символическую сборную призеров футбольных турниров. Пусть собрали тех, кто стал легендами в профессиональном футболе, а не лучших игроков самих турниров – поди вспомни, кто там феерил, все им можно простить за возможность увидеть в одной команде Яшина, Пуйоля, Пирло и Месси.

Only two months until the @FIFAWorldCup begins, and we created a dream team of Olympic football medallists! Who would be in yours? ⚽🤔 pic.twitter.com/JxW3z3Fv5K — Olympic Channel (@olympicchannel) 14 апреля 2018 г.

Лев Иванович – великое прошлое футбола, Леонид Георгиевич – настоящее, а душа просит на поле тех, кто играл между эпохами вратаря и форварда. Ведь у каждого свои кумиры девяностых, начала двухтысячных или других эпох. Целую команду можно собрать.

Вратарь

Оливер Кан (Германия)

Что объединяет Облака, Де Хеа, тер Штегена, Эдерсона, Алиссона и остальных крутых новых вратарей? Отсутствие харизмы масштаба Кана. Нойер тоже не Оливер по характеру, хотя и веселый парень. Похоже, настолько диких больше не делают. Кан спасал, орал и на все реагировал – приятно вспомнить.

Защитники

Маркуш Кафу (Бразилия)

У бразильцев всегда хулиганы и джентльмены играли рядом. У Кафу на лице написано – добрый дядька (надеюсь, не окажется потом, что ел младенцев). А вот современные крайние защитники мирового уровня неоднозначные пошли. Всем не хватает монументальности Кафу и его техники. Уникальный был у бразильцев капитан, двукратный чемпион мира – не хватает его на поле.

Карлес Пуйоль (Испания)

Отаменди слишком технично работает с мячом, чтобы тягаться с Пуйолем по персональной дикости. В мире меньше защитников, которые берут игрой один в один, как это всегда делал Пуйоль. Был честен в тактических изъянах, таких мужиков на поле не хватает. А помните, как Карлес отобрал у Пике брошенную на поле зажигалку и не дал Жерару поныть арбитру в Эль Класико? Мужик!

Алессандро Неста (Италия)

Художников нет, остались ремесленники? Сейчас защитники сильные, но нет эталонных. И джентльменов в футболе мало. Рамос – легенда испанского футбола, но у Серхио за карьеру 24 красные карточки и рекорд по предупреждениям в истории Примеры. А у Несты пять удалений за карьеру, а каждый его подкат – как картина эпохи Возрождения.

Биксант Лизаразю (Франция)

Бишенте, как его на самом деле зовут, не всегда играл круто, но что-то в его действиях определенно было. Дзанетти или Мальдини – крайние защитники, игравшие на других позициях, завоевали статус икон, а Лизаразю хватило титулов с «Баварией» и сборной Франции. Какая-то тонкость была, и позже поймать ее на слух мог, пожалуй, только Лам.

Полузащитники

Павел Недвед (Чехия)

Косолапый, патлатый, странный по игре и не только. Недвед стал футбольным менеджером, шишкой в «Ювентусе», а раньше этот крепкий чех, который в детстве тренировал игру двумя ногами у стены рядом с родительским домом – лупил часами то правой, то левой завоевал «Золотой мяч» и был частью замечательных «Лацио» и «Ювентуса».

Андреа Пирло (Италия)

Кто еще был человеком-амплуа и вышел за рамки классических пониманий? Все реже встречаются в истории превращения того, в кого не поверили в «Интере», в легенду из больших финалов в «Милане». Может, у Салаха получится в зрелом возрасте перейти в высшую лигу, но Пирло тоже особенный бородач.

Кларенс Зеедорф (Нидерланды)

Никогда не болел за «Милан», но та команда Анчелотти – нечто невероятное, особенно по одному. Зеедорф прошел большой путь, играл за великие клубы, показывал феноменальный уровень подготовки, с юности до глубокой старости чтил профессию. Жаль, что с тренерской деятельностью не складывается, а на поле его не хватает.

Пол Скоулз (Англия)

Легендарность без гламура – вот чего точно не хватает многим современным игрокам. Конечно, в эпоху Скоулза тоже были Гиггз и Бекхэм – «богема». Но Пол от них не отставал на поле и его ценили знатоки. Согласитесь, Скоулз и Погба как люди с разных планет. Первый был взрослым в восемнадцать, второй как ребенок в двадцать пять.

Нападающие

Деннис Бергкамп (Нидерланды)

Всегда восхищал напором и кристальным мастерством Роналдо. Нравилось, как хамил миру Тотти. Но аэрофоба из «Арсенала» не хватает современной игре, чтобы показать, насколько одно мгновение важнее тысяч секунд. Бергкамп действовал так, что словами не описать – надо видеть. У него есть чему поучиться современным нападающим.

Рауль Гонсалес (Испания)

Бомбардиры сейчас с претензией на уникальность, а Рауль был простым парнем. Всегда нравился и тем, что автор этих строк мог копировать его игру и некоторые вещи даже получались – вроде голов-парашютов. Умнейший был форвард, сейчас в его стиле не работают – игра интенсивнее, нужны бегунки, а жаль. Может, юношей из «Реала» чему научит полезному?

А вам лично кого в футболе не хватает? Хорошенько вспоминайте – обязательно всплывет в памяти тот, о ком не слышали годами, но чья игра заставляла восхищаться и радоваться. Приятно возродить в памяти, ведь раньше телевизионная картинка была хуже, экраны меньше, цвета тусклее, но футбол казался теплее и был как-то роднее. Даже если просто казалось, это было приятное чувство.