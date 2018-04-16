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Футболисты, по которым скучаем

16 апреля 2018, 20:28
Футболисты, по которым скучаем

Кружок ностальгии на «Соккер.ру» - вспомните игроков, которых вам не хватает на поле, ведь МОК подарил повод потосковать о кумирах юности.

Международный Олимпийский Комитет опубликовал символическую сборную призеров футбольных турниров. Пусть собрали тех, кто стал легендами в профессиональном футболе, а не лучших игроков самих турниров – поди вспомни, кто там феерил, все им можно простить за возможность увидеть в одной команде Яшина, Пуйоля, Пирло и Месси.

Лев Иванович – великое прошлое футбола, Леонид Георгиевич – настоящее, а душа просит на поле тех, кто играл между эпохами вратаря и форварда. Ведь у каждого свои кумиры девяностых, начала двухтысячных или других эпох. Целую команду можно собрать.

Вратарь

Оливер Кан (Германия)

Что объединяет Облака, Де Хеа, тер Штегена, Эдерсона, Алиссона и остальных крутых новых вратарей? Отсутствие харизмы масштаба Кана. Нойер тоже не Оливер по характеру, хотя и веселый парень. Похоже, настолько диких больше не делают. Кан спасал, орал и на все реагировал – приятно вспомнить.

Защитники

Маркуш Кафу (Бразилия)

У бразильцев всегда хулиганы и джентльмены играли рядом. У Кафу на лице написано – добрый дядька (надеюсь, не окажется потом, что ел младенцев). А вот современные крайние защитники мирового уровня неоднозначные пошли. Всем не хватает монументальности Кафу и его техники. Уникальный был у бразильцев капитан, двукратный чемпион мира – не хватает его на поле.

Карлес Пуйоль (Испания)

Отаменди слишком технично работает с мячом, чтобы тягаться с Пуйолем по персональной дикости. В мире меньше защитников, которые берут игрой один в один, как это всегда делал Пуйоль. Был честен в тактических изъянах, таких мужиков на поле не хватает. А помните, как Карлес отобрал у Пике брошенную на поле зажигалку и не дал Жерару поныть арбитру в Эль Класико? Мужик!

Алессандро Неста (Италия)

Художников нет, остались ремесленники? Сейчас защитники сильные, но нет эталонных. И джентльменов в футболе мало. Рамос – легенда испанского футбола, но у Серхио за карьеру 24 красные карточки и рекорд по предупреждениям в истории Примеры. А у Несты пять удалений за карьеру, а каждый его подкат – как картина эпохи Возрождения.

Биксант Лизаразю (Франция)

Футболисты, по которым скучаемБишенте, как его на самом деле зовут, не всегда играл круто, но что-то в его действиях определенно было. Дзанетти или Мальдини – крайние защитники, игравшие на других позициях, завоевали статус икон, а Лизаразю хватило титулов с «Баварией» и сборной Франции. Какая-то тонкость была, и позже поймать ее на слух мог, пожалуй, только Лам.

Полузащитники

Павел Недвед (Чехия)

Косолапый, патлатый, странный по игре и не только. Недвед стал футбольным менеджером, шишкой в «Ювентусе», а раньше этот крепкий чех, который в детстве тренировал игру двумя ногами у стены рядом с родительским домом – лупил часами то правой, то левой завоевал «Золотой мяч» и был частью замечательных «Лацио» и «Ювентуса».

Андреа Пирло (Италия)

Кто еще был человеком-амплуа и вышел за рамки классических пониманий? Все реже встречаются в истории превращения того, в кого не поверили в «Интере», в легенду из больших финалов в «Милане». Может, у Салаха получится в зрелом возрасте перейти в высшую лигу, но Пирло тоже особенный бородач.

Кларенс Зеедорф (Нидерланды)

Футболисты, по которым скучаемНикогда не болел за «Милан», но та команда Анчелотти – нечто невероятное, особенно по одному. Зеедорф прошел большой путь, играл за великие клубы, показывал феноменальный уровень подготовки, с юности до глубокой старости чтил профессию. Жаль, что с тренерской деятельностью не складывается, а на поле его не хватает.

Пол Скоулз (Англия)

Легендарность без гламура – вот чего точно не хватает многим современным игрокам. Конечно, в эпоху Скоулза тоже были Гиггз и Бекхэм – «богема». Но Пол от них не отставал на поле и его ценили знатоки. Согласитесь, Скоулз и Погба как люди с разных планет. Первый был взрослым в восемнадцать, второй как ребенок в двадцать пять.

Нападающие

Деннис Бергкамп (Нидерланды)

Футболисты, по которым скучаемВсегда восхищал напором и кристальным мастерством Роналдо. Нравилось, как хамил миру Тотти. Но аэрофоба из «Арсенала» не хватает современной игре, чтобы показать, насколько одно мгновение важнее тысяч секунд. Бергкамп действовал так, что словами не описать – надо видеть. У него есть чему поучиться современным нападающим.

Рауль Гонсалес (Испания)

Бомбардиры сейчас с претензией на уникальность, а Рауль был простым парнем. Всегда нравился и тем, что автор этих строк мог копировать его игру и некоторые вещи даже получались – вроде голов-парашютов. Умнейший был форвард, сейчас в его стиле не работают – игра интенсивнее, нужны бегунки, а жаль. Может, юношей из «Реала» чему научит полезному?

А вам лично кого в футболе не хватает? Хорошенько вспоминайте – обязательно всплывет в памяти тот, о ком не слышали годами, но чья игра заставляла восхищаться и радоваться. Приятно возродить в памяти, ведь раньше телевизионная картинка была хуже, экраны меньше, цвета тусклее, но футбол казался теплее и был как-то роднее. Даже если просто казалось, это было приятное чувство.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
21 апреля в 21:19
Мне не хватает бомбардирской гонки АПЛ начала 2000-х : Анри против Ван Нистелроя
Miraldis
Miraldis ответил Правдин Семён
19 апреля в 23:24
Правдин Семён:
Рауль-конечно,он не стал бы бить в цель недавний пенальти(7 номер был ведь).Титов,Тихонов,Цымбаларь-как спартаковец не вспомнить их не могу.Стоичков,Зидан,Давидс, любимый Дель Пьеро.Индзаги,Каннаваро (оба),Пуйоль,Хави,Роналдиньо.Скоулс,Инс,Ширер,Оуэн,Лэмпард,Джеррард..Роналдо,Бартез,упавший на него в финале ЧМ-98?,черт меня подери!Тольдо-помнит кто-нибудь? Конечно,Кантона,Анри,Ривалдо..Ди Вайо..Матеус..Клозе..Разве всех перечислишь?Эхх....
в особенности Тольдо на евро 2000, и его феерия против голландцев
и любимый Дель Пьеро...
sn_spb
sn_spb
18 апреля в 14:29
Рейна
Р.Карлос - Р.Фердинанд - Д.Каррагер - Кафу
М. Овермарс - С.Джерард - Рональдиньо
Оуэн - Роналдо - Клюверт
benderivan
benderivan
18 апреля в 09:18
Роналдиньо, Анри.
Максим Тригуба 1
Максим Тригуба 1
17 апреля в 23:00
Мне не хватает Алехандро домингеза в рубин
тот еще добряк
тот еще добряк
17 апреля в 22:37
Дель Пьеро, Монтеро
Alexander Chernetsov
Alexander Chernetsov
17 апреля в 21:05
Юрий Гаврилов, Фёдор Черенков... Если бы у них была возможность играть в Европе... Но тогда было другое время и люди были другие.
drimmer
drimmer
17 апреля в 19:35
Самого счастливого футболиста мира
drimmer
drimmer
17 апреля в 19:33
Этих парней
Впрочем кое кто еще на ходу)
drimmer
drimmer
17 апреля в 19:31
drimmer
drimmer
17 апреля в 19:30
drimmer
drimmer
17 апреля в 19:24
Роналдиньо. Шевченко. Анри. Непобедимых и Милана начала 2000-ых. Локо и ЦСКА середины 2000-ых
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
17 апреля в 19:13
Мне не хватает штрафные Жуниньо
Рыжая Борода
Рыжая Борода
17 апреля в 18:32
на любую букву алфавита можно собрать великолепную сборную, даже среди "почти" забытых героев, не указывая Марадону или Кройфа...на вскидку (буква "К"): Кастакурта, Каниджа, Кулеманс, Каскарино :)
Павел Якунин
Павел Якунин
17 апреля в 18:10
Как фан МЮ, я бы поставил в защиту Рио Фердинанда. Ни чем он не уступал Пуйолю и Несте.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил JackNorz
17 апреля в 16:25
На том Евро он взял 5 или 7 пенальти и в день рождения получил 11-метровый торт )
Руки-базуки
Руки-базуки
17 апреля в 15:31
Эрик Кантона
Бутсы
Бутсы
17 апреля в 13:50
Какой молодой Лизаразю на фото, даже без бороды.
AzzY
AzzY
17 апреля в 12:59
Ринат Дасаев ,Федор Черенков, Олег Блохин, Давид Кипиани... Разве всех упомнишь?
МКС
МКС ответил Roman73
17 апреля в 11:28
Roman73:
Мне не хватает ... Мне не хватает внимательнх глаз Бескова на трибуне, нервного покачивания Лобановского, хмурого взгляда Фергюссона и клоунады Билардо у кромки. Не хватает распасовки Кипиани , его голов Крыльям в 80 ом и Интеру в 77 ом. Проходов и финтов Гуцаева и фирменных ударов по дуге над вратарём от Шенгелия. Не хватает Размашистой геометрии и мощи Киева и такой же геометрии Манчестер Юнайтед, похожие были команды. Не хватает Джентиле на поле при котором не было никаких Зико и Марадон. Не хватает хитроумия и техники Платини и Фигу, кроссов и штрафных Бекхема, скорости Овермарса. Не хватает стрремительных уколов Бутрагеньо и Рауля. Не хватает элегантной аристократичности Сократеса , просачивающеся сквозь защитников пластики Ромарио, Не умеющего падать Джовани Эльбера. Не хватает железных капитанов Дунги, Дешама, Пуйоля. Не хватает Тони Адамса и Александра Заварова. Конечно не хватает мэстро Микаеля Лаудрупа, Андреа Пирло, Хави. Не хватает пронзительных ударов Батистуты. Мужественного Япа Стамма и тафгаев Рональда Кумана и Роя Кина. Италии 82, Франции 84, Голландии 88Германии 90, Киева 99 и МЮ 99, Италии 2006, Барселоны Гвардьолы, Луиса Энрике и его пресс-конференции, добродушных Дель-Боске и папы Карло. Не могу То были боги на Олимпе. А сейчас один нарцисс и парочка лиллипутов. Не можу...
Еще Диего Марадонну , Марка Ван Бастена и Гарри Гаринчо Забыл. Спасибо
Bars kg
Bars kg
17 апреля в 03:50
Помимо них Хави, Клюйверт, Роналдиньо, Овермарс, Эдгар Давидс, Тюрам.
dimagas1
dimagas1
16 апреля в 23:38
Мой кумир детства - Беланов.
DXTK
DXTK ответил Viduka
16 апреля в 23:15
Viduka:
Скучаю по этим ребятам:)
всем не хватает Лидса в АПЛ.....классная тогда была команда у О'Лири.
УрсХох
УрсХох ответил JackNorz
16 апреля в 23:14
JackNorz:
Тольдо, он вроде на Евро 2000 в одном матче 2 пенальти взял, а потом ещё в послематчевой серии Италия выйграть. Не помню с кем играли.
С Голландией
Евгений Сибель
Евгений Сибель
16 апреля в 23:13
Роналдиньо Кака Форлан Муту Шевченко Булыга
CSKA2012
CSKA2012
16 апреля в 23:11
Ривалдо, Гигз, Коллер, Неста, Макелеле, Лусио (защитник из Баварии) баллак времён леверкузена и Баварии ) Роналдо из вратарей всегда Кан выделялся из наших ребят Цимбаларь , Семак , Сенников )
JackNorz
JackNorz ответил Правдин Семён
16 апреля в 23:09
Тольдо, он вроде на Евро 2000 в одном матче 2 пенальти взял, а потом ещё в послематчевой серии Италия выйграть. Не помню с кем играли.
Viduka
Viduka
16 апреля в 23:04
Скучаю по этим ребятам:)
Deville
Deville
16 апреля в 23:02
Мне лично не хватает МЮ 1999 года и Фергюсона. Тот памятный и волшебный требл (АПЛ, КА, и ЛЧ). Но они навсегда останутся в моей памяти и сердце.
Abbath
Abbath
16 апреля в 22:59
Если укомплектовать из таковых команду, то получилось бы что-то вроде этого:
Прюдомм - Неста, Барези, Мальдини - Райкард. Маттеус, Зидан, Бобан - Баджо, Гуллит, Ван Бастен.
Хотя, разумеется, данными товарищами ностальгический список не ограничивается.
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