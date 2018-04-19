Символическая сборная 23-го тура: дубль Чалова и джокер Скроботов

23-й тур РФПЛ получился необычным: два игровых дня были отделены друг от друга месяцем ожидания. Тем не менее, «Соккер.ру» подготовил традиционную «команду избранных».

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

Возможно, вы об этом уже забыли, но мы напомним: 17 марта «Краснодар» на своем поле проиграл «Уфе», а бывший голкипер «Кубани» Беленов совершил семь сэйвов и сделал возможной сенсационную победу своей команды в гостях у мощного противника. Похоже, Александр провел свое личное краснодарское дерби против «быков», Беленова не смог затмить даже Евгений Городов, который в выездном матче против «Локомотива» сохранил свои ворота в неприкосновенности и помог «Ахмату» взять очки во встрече с лидером РФПЛ.

Защитники

Дмитрий Живоглядов («Уфа»)

Правого защитника «Уфы» неспроста сравнивают с Марио Фернандесом – Дмитрий похож и по комплекции, и по стилю игры. За неделю до игры в Краснодаре он сделал две результативные передачи в игре с «Анжи», а в поединке с «быками» ассистировал Ивану Пауревичу, забившему победный мяч. Кстати, сам Марио Фернандес именно к 23-му туру вернулся в строй и сыграл в матче с «Амкаром», который был перенесен на апрель. Натурализованный бразилец сходу отметился результативным действием.

Доменико Кришито («Зенит»)

Настоящий лидер и капитан «Зенита», есть мнение, что без Доменико ситуация в команде могла бы совершенно выйти из-под контроля, ведь у Кришито есть авторитет, только он может наладить контакт между россиянами и легионерами, а на поле – это настоящий лев. Переместившись в центр обороны, Миммо все так же выгрызает мячи и самоотверженно борется в каждом эпизоде (6 отборов, 3 выигранных верховых единоборства). В матче с «Динамо» он еще и голом отметился, реализовав пенальти. Доменико – большой молодец и профессионал, итальянец красиво прощается с «Зенитом», ведь летом собирается вернуться на родину.

Джемал Табидзе («Уфа»)

На самом деле, в этом матче вся тройка защитников «Уфы» выглядела здорово и слаженно. Табидзе, Неделчару и Никитин грамотно и хладнокровно встречали атаки «Краснодара», против которого приходилось обороняться низко, но это не порождало паники в редутах. Выделить можно любого из этой троицы, поэтому не нужно думать, что вся слава достается Джемалу, просто он был, возможно, чуть ярче партнеров, так как чуть чаще рисковал вступать в отбор.

Владимир Полуяхтов («Анжи»)

«Анжи» в 23-м туре одержал важнейшую победу над прямым конкурентом, переиграв в родных стенах «Тосно» со счетом 2:0. В символической команде тура не только автор дубля, о котором расскажем ниже, но и левый защитник Полуяхтов, совершивший 7 (!) отборов. Впрочем, это не должно вас сильно удивлять, ведь Владимир является лидером по этому показателю в РФПЛ уже второй сезон подряд.

Полузащитники

Леандро Паредес («Зенит»)

Паредес – классный футболист, но для качественных выступлений за «Зенит» ему во многих матчах не хватает мотивации, однако против «Динамо» Лео сыграл в свой футбол. Разбрасывал мячи из центральной зоны, диктовал темп, да и голевая передача – тоже серьезный аргумент, чтобы отметить аргентинца по итогам 23-го тура.

Паул Антон («Анжи»)

Румынский полузащитник «Анжи» месяц назад отметился дублем в ворота «Тосно», но его достижение не забыто: Паула включаем в основу символической сборной за решающий вклад в победу «Анжи» над прямым конкурентом.

Софьян Ханни («Спартак»)

В ворота «Рубина» алжирский полузащитник забил свой первый гол за «Спартак». С тех пор прошел месяц, а Ханни убедил тренерский штаб «красно-белых» и болельщиков в том, что он является футболистом, вокруг которого можно строить комбинационную игру на последней трети поля. Из минусов – Софьян выдыхается быстрее своих партнеров, но, возможно, это решается полноценной предсезонной подготовкой, которую Ханни со «Спартаком» не проходил, приехав из «Андерлехта» в разгар бельгийского сезона.

Нападающие

Фёдор Чалов (ЦСКА)

В матче с «Амкаром» атака ЦСКА сработала как единый механизм, каждый из троицы форвардов – Муса, Витиньо, Чалов, отметился результативными действиями. Представлять армейцев в сборной тура будет Федор, который в конце сложного для него сезона набрал форму и начал забивать. В воротах пермяков форвард ЦСКА расписался дважды.

Луис Адриано («Спартак»)

Понимаю, после вчерашнего фиаско «Спартака» в Кубке России странно видеть в символической сборной представителей этой команды, но премии раздаем по итогам 23-го тура, в рамках которого спартаковцы провели свой матч месяц назад и обыграли «Рубин». Победным мячом тогда отметился Луис Адриано, который на замахе убрал всю защиту, выстроенную Курбаном Бердыевым.

Владимир Ильин («Урал»)

Владимир Ильин по итогам встречи против «СКА-Хабаровска» получил оценку 10 из 10 от портала «Whoscored» - редкий случай, но форвард действительно провел блестящий матч. Не только с точки зрения обеспечения результата, а у него «2+1» по системе «гол плюс пас», участие во всех голах в матче. Владимир еще и кучу других полезных ТТД совершил – отборы, единоборства, дриблинг. В общем, это было крутое выступление!

Тренер

Сергей Семак («Уфа»)

Присмотритесь к тренеру Семаку, наверняка в ближайшем или несколько отдаленном будущем увидим его у руля топ-клуба – ЦСКА или «Зенита». Задатки большого тренера у Сергея Богдановича налицо, а выездная победа над «Краснодаром» не обошлась без въедливой тактической работы штаба Семака.

Забили, но не попали. Артём Дзюба («Арсенал») и Алексей Ионов («Ростов»). Нельзя не отметить двух форвардов, забивших по два мяча, причем в одном матче. «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью 2:2, а забивали в этой встрече только Дзюба и Ионов, однако конкуренция в линии атаки настолько высокая, что места им «на поле» не нашлось.

Событие тура. Гол Ильи Скроботова («Зенит»). Побольше бы таких историй чемпионату России! 17-летний центральный защитник появился на поле за считанные минуты до конца матча с «Динамо» и вскоре забил победный мяч за «Зенит». Манчини не скромничает, говорит, что это он открыл Скроботова. Да какая разница? И да, Роберто нужно поблагодарить за то, что дал Илье шанс. В любом случае, сказочная получилась история для школьника. Но рано петь дифирамбы и качать Скроботова на руках. Футбольная Россия узнала о нем, теперь нужно работать над тем, чтобы его не забыли, как многих ярко дебютировавших юношей раньше.