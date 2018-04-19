Символическая сборная 23-го тура: дубль Чалова и джокер Скроботов

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Символическая сборная 23-го тура: дубль Чалова и джокер Скроботов

19 апреля 2018, 14:15
Символическая сборная 23-го тура: дубль Чалова и джокер Скроботов

23-й тур РФПЛ получился необычным: два игровых дня были отделены друг от друга месяцем ожидания. Тем не менее, «Соккер.ру» подготовил традиционную «команду избранных». 

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

Возможно, вы об этом уже забыли, но мы напомним: 17 марта «Краснодар» на своем поле проиграл «Уфе», а бывший голкипер «Кубани» Беленов совершил семь сэйвов и сделал возможной сенсационную победу своей команды в гостях у мощного противника. Похоже, Александр провел свое личное краснодарское дерби против «быков», Беленова не смог затмить даже Евгений Городов, который в выездном матче против «Локомотива» сохранил свои ворота в неприкосновенности и помог «Ахмату» взять очки во встрече с лидером РФПЛ.

Защитники

Дмитрий Живоглядов («Уфа»)

Правого защитника «Уфы» неспроста сравнивают с Марио Фернандесом – Дмитрий похож и по комплекции, и по стилю игры. За неделю до игры в Краснодаре он сделал две результативные передачи в игре с «Анжи», а в поединке с «быками» ассистировал Ивану Пауревичу, забившему победный мяч. Кстати, сам Марио Фернандес именно к 23-му туру вернулся в строй и сыграл в матче с «Амкаром», который был перенесен на апрель. Натурализованный бразилец сходу отметился результативным действием. 

Доменико Кришито («Зенит»)

Настоящий лидер и капитан «Зенита», есть мнение, что без Доменико ситуация в команде могла бы совершенно выйти из-под контроля, ведь у Кришито есть авторитет, только он может наладить контакт между россиянами и легионерами, а на поле – это настоящий лев. Переместившись в центр обороны, Миммо все так же выгрызает мячи и самоотверженно борется в каждом эпизоде (6 отборов, 3 выигранных верховых единоборства). В матче с «Динамо» он еще и голом отметился, реализовав пенальти. Доменико – большой молодец и профессионал, итальянец красиво прощается с «Зенитом», ведь летом собирается вернуться на родину.

Джемал Табидзе («Уфа»)

На самом деле, в этом матче вся тройка защитников «Уфы» выглядела здорово и слаженно. Табидзе, Неделчару и Никитин грамотно и хладнокровно встречали атаки «Краснодара», против которого приходилось обороняться низко, но это не порождало паники в редутах. Выделить можно любого из этой троицы, поэтому не нужно думать, что вся слава достается Джемалу, просто он был, возможно, чуть ярче партнеров, так как чуть чаще рисковал вступать в отбор.

Владимир Полуяхтов («Анжи»)

«Анжи» в 23-м туре одержал важнейшую победу над прямым конкурентом, переиграв в родных стенах «Тосно» со счетом 2:0. В символической команде тура не только автор дубля, о котором расскажем ниже, но и левый защитник Полуяхтов, совершивший 7 (!) отборов. Впрочем, это не должно вас сильно удивлять, ведь Владимир является лидером по этому показателю в РФПЛ уже второй сезон подряд. 

Полузащитники 

Леандро Паредес («Зенит»)

Паредес – классный футболист, но для качественных выступлений за «Зенит» ему во многих матчах не хватает мотивации, однако против «Динамо» Лео сыграл в свой футбол. Разбрасывал мячи из центральной зоны, диктовал темп, да и голевая передача – тоже серьезный аргумент, чтобы отметить аргентинца по итогам 23-го тура.

Паул Антон («Анжи»)

Румынский полузащитник «Анжи» месяц назад отметился дублем в ворота «Тосно», но его достижение не забыто: Паула включаем в основу символической сборной за решающий вклад в победу «Анжи» над прямым конкурентом.

Софьян Ханни («Спартак»)

В ворота «Рубина» алжирский полузащитник забил свой первый гол за «Спартак». С тех пор прошел месяц, а Ханни убедил тренерский штаб «красно-белых» и болельщиков в том, что он является футболистом, вокруг которого можно строить комбинационную игру на последней трети поля. Из минусов – Софьян выдыхается быстрее своих партнеров, но, возможно, это решается полноценной предсезонной подготовкой, которую Ханни со «Спартаком» не проходил, приехав из «Андерлехта» в разгар бельгийского сезона.

Нападающие

Фёдор Чалов (ЦСКА)

В матче с «Амкаром» атака ЦСКА сработала как единый механизм, каждый из троицы форвардов – Муса, Витиньо, Чалов, отметился результативными действиями. Представлять армейцев в сборной тура будет Федор, который в конце сложного для него сезона набрал форму и начал забивать. В воротах пермяков форвард ЦСКА расписался дважды. 

Луис Адриано («Спартак»)

Понимаю, после вчерашнего фиаско «Спартака» в Кубке России странно видеть в символической сборной представителей этой команды, но премии раздаем по итогам 23-го тура, в рамках которого спартаковцы провели свой матч месяц назад и обыграли «Рубин». Победным мячом тогда отметился Луис Адриано, который на замахе убрал всю защиту, выстроенную Курбаном Бердыевым. 

Владимир Ильин («Урал»)

Владимир Ильин по итогам встречи против «СКА-Хабаровска» получил оценку 10 из 10 от портала «Whoscored» - редкий случай, но форвард действительно провел блестящий матч. Не только с точки зрения обеспечения результата, а у него «2+1» по системе «гол плюс пас», участие во всех голах в матче. Владимир еще и кучу других полезных ТТД совершил – отборы, единоборства, дриблинг. В общем, это было крутое выступление!

Тренер

Сергей Семак («Уфа»)

Присмотритесь к тренеру Семаку, наверняка в ближайшем или несколько отдаленном будущем увидим его у руля топ-клуба – ЦСКА или «Зенита». Задатки большого тренера у Сергея Богдановича налицо, а выездная победа над «Краснодаром» не обошлась без въедливой тактической работы штаба Семака. 

Забили, но не попали. Артём Дзюба («Арсенал») и Алексей Ионов («Ростов»). Нельзя не отметить двух форвардов, забивших по два мяча, причем в одном матче. «Арсенал» и «Ростов» сыграли вничью 2:2, а забивали в этой встрече только Дзюба и Ионов, однако конкуренция в линии атаки настолько высокая, что места им «на поле» не нашлось.

Событие тура. Гол Ильи Скроботова («Зенит»). Побольше бы таких историй чемпионату России! 17-летний центральный защитник появился на поле за считанные минуты до конца матча с «Динамо» и вскоре забил победный мяч за «Зенит». Манчини не скромничает, говорит, что это он открыл Скроботова. Да какая разница? И да, Роберто нужно поблагодарить за то, что дал Илье шанс. В любом случае, сказочная получилась история для школьника. Но рано петь дифирамбы и качать Скроботова на руках. Футбольная Россия узнала о нем, теперь нужно работать над тем, чтобы его не забыли, как многих ярко дебютировавших юношей раньше.  

Поделиться
Другие материалы по теме
Антисборная 23-го тура: провал обороны Бердыева и тень Шалимова
19 апреляАлександр Чистяков в блоге Символические антисборные10
Пятеро игроков «Манчестер Сити» вошли в символическую сборную года в АПЛ
18 апреля 40
Футболисты, по которым скучаем
16 апреляAngry Ded в блоге Футбольная ностальгия57
Сборная 26-го тура: «Локомотив», «Урал» и «Краснодар» в ударе
16 апреляFace2Face в блоге Символические сборные22
Антисборная 26-го тура: неудачи «Динамо» и «Спартака»
16 апреляВадим Багров в блоге Символические антисборные45
МОК включил Яшина в символическую сборную олимпийских призеров
14 апреля 26
Обсудить
Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
20 апреля в 09:45
Вместо Адриано можно было Дзюбу или Ионова.Всё-таки по дублю у обоих.
Leningrad 84
Leningrad 84
19 апреля в 22:24
Спартачи явно здесь лишние!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
19 апреля в 20:55
Ваня лучший:
Назар, я в этой игре специально за ним наблюдал. Парень очень толковый. Ему еще надо быстрее мыслить, точнее отдавать пас вперед в атаку, а так это потенциальный игрок сборной. Спокойно летом могут увести, например в Зенит, если Кришито уйдет, а он уйдет точно. Жирков уже старый, а Набиуллин - кот в мешке. Спартаку он тоже может быть интересен.
Здорово, Толя ! Только Черчесову , видимо, косячный Рауш ближе )
Никак не зовет Володю в сборную .Надеюсь , если останемся в РФПЛ,
у руководства хватит возможностей, чтобы сохранить таких людей,
как Полуяхтов, Пауль Антон, Данченко и Самарджич. Остов Анжи.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил NAZAR 007
19 апреля в 19:58
NAZAR 007:
Полуяхтова в сборную давно пора !!!!!!!!!!!!
Назар, я в этой игре специально за ним наблюдал. Парень очень толковый. Ему еще надо быстрее мыслить, точнее отдавать пас вперед в атаку, а так это потенциальный игрок сборной. Спокойно летом могут увести, например в Зенит, если Кришито уйдет, а он уйдет точно. Жирков уже старый, а Набиуллин - кот в мешке. Спартаку он тоже может быть интересен.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Не спартак
19 апреля в 19:30
Не спартак:
Совершенно не уместны в сборной игроки спартака, проигравшие довольно слабой команде.
В 23 туре поросятки выиграли у Рубина
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Семьнуль команда
19 апреля в 19:29
Семьнуль команда:
Зачем спартак в этой сборной? Разве спартак выиграл?
К сожалению да, в 23 туре спартак выиграл у Рубина
NAZAR 007
NAZAR 007
19 апреля в 18:43
Полуяхтова в сборную давно пора !!!!!!!!!!!!
sir-5
sir-5 ответил MALOVAR
19 апреля в 18:38
MALOVAR:
и что? что такого в том через какой ход кто вышел? похоже на цитату человека не разбирающегося в игре
Это истинный дух "Спартака" нынешнего времени.Как что-в кусты.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
19 апреля в 17:33
А я бы добавил в сборную Супер Марио. Хорошо сыграл и в атаке и в защите.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
19 апреля в 17:28
Странная "сборная"...
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил MALOVAR
19 апреля в 17:25
MALOVAR:
Да ,Денис ужасный матч провел,выбесил,но это впрошлом. Ты мне лучше скажи,я набираю в гюгле "гол Головина " а он мне выдает ничего не найдено,попробуйте позже,может чего не так набираю?
Всё в КБ-локалке сидишь? Выйди в нормальный мир и будет тебе счастье... ;)
cadmiy
cadmiy
19 апреля в 16:25
Какая разница какой тур, спартак во всем чемпионате играет на пределе с подкупом судей, теперь, очевидно, силы кончились.
Не спартак
Не спартак ответил makkie
19 апреля в 16:18
makkie:
Объясните "эГГГсперту" в топе, что это Сборная за 23-й тур. Впору банить не разбирающихся в футболе бумагомарателей.
А чем так отичился спартак в 23 туре, скатав явный договорняк с рубином?
makkie
makkie
19 апреля в 16:04
Объясните "эГГГсперту" в топе, что это Сборная за 23-й тур.
Впору банить не разбирающихся в футболе бумагомарателей.
Bekelman55
Bekelman55 ответил mikysss
19 апреля в 16:02
mikysss:
сколько неумных на ветке, им черным по белому объясняют что 23-й тур который был разделен, а они спрашивают почему тут Спартаковцы. Кубок и чемп это разные турниры недалекие!!!
да это вообще трындец . Они точно не футбол обсуждают. таких, как правило, берут вести передачи на Матч ТВ ))))))))))
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
19 апреля в 16:01
MALOVAR:
так этот стандарт шальной я помню ,а так чтоб прям гол гол ,как Промес забивает в каждом туре,такие есть?
В каждом туре? Да ты словоблуд )))
Bekelman55
Bekelman55 ответил Семьнуль команда
19 апреля в 16:01
Семьнуль команда:
Зачем спартак в этой сборной? Разве спартак выиграл?

ты на этом сайте явно не по футбольную тему
Bekelman55
Bekelman55
19 апреля в 15:59
Господи. Сколько в комментариях просто провокаторов и "идет он". КАК....КАК?! полуфинал кубка России связан с 23 туром Премьер-Лиги ?! КАААААК?!
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
19 апреля в 15:52
так этот стандарт шальной я помню ,а так чтоб прям гол гол ,как Промес забивает в каждом туре,такие есть?
Jum13
Jum13 ответил sir-5
19 апреля в 15:48
sir-5:
Цитата : "Легионеры «Спартака» сбежали со стадиона через чёрный ход. Зачем им вообще кому-то объяснять поражение от «Тосно»?! Они созданы для карнавала: для игры, для финтов, для красивых голов, которые в этому году им хочется закатывать самым изысканным образом. "
Это как с Крыльями - только дома и с Тосно )))
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
19 апреля в 15:47
MALOVAR:
Да ,Денис ужасный матч провел,выбесил,но это впрошлом. Ты мне лучше скажи,я набираю в гюгле "гол Головина " а он мне выдает ничего не найдено,попробуйте позже,может чего не так набираю?
Возможно ты вводишь на спартаковском - попробуй на человеческом.

MALOVAR
MALOVAR ответил sir-5
19 апреля в 15:46
и что? что такого в том через какой ход кто вышел? похоже на цитату человека не разбирающегося в игре
sir-5
sir-5 ответил MALOVAR
19 апреля в 15:21
MALOVAR:
не,друг,мимо,с Тосно мы в кубке бились,из которого вас вышвырнули еще когда-то там)) А где Головин?))
Цитата :

"Легионеры «Спартака» сбежали со стадиона через чёрный ход. Зачем им вообще кому-то объяснять поражение от «Тосно»?! Они созданы для карнавала: для игры, для финтов, для красивых голов, которые в этому году им хочется закатывать самым изысканным образом. "
MALOVAR
MALOVAR ответил Jum13
19 апреля в 15:21
Да ,Денис ужасный матч провел,выбесил,но это впрошлом.
Ты мне лучше скажи,я набираю в гюгле "гол Головина " а он мне выдает ничего не найдено,попробуйте позже,может чего не так набираю?
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
19 апреля в 15:15
MALOVAR:
не,друг,мимо,с Тосно мы в кубке бились,из которого вас вышвырнули еще когда-то там)) А где Головин?))
А где Глушакиньо? Я думаю - это игрок года и обладатель "Коричневой бутсы" после его вчерашнего пенальти!
mikysss
mikysss
19 апреля в 15:13
сколько неумных на ветке, им черным по белому объясняют что 23-й тур который был разделен, а они спрашивают почему тут Спартаковцы. Кубок и чемп это разные турниры недалекие!!!
борька
борька
19 апреля в 15:09
Смешная сборная
MALOVAR
MALOVAR ответил Семьнуль команда
19 апреля в 15:01
потому что Спартак честно играл и нам не дарили пены с нарушением в метре от штрафной)))
MALOVAR
MALOVAR ответил Jimmy Jimmy
19 апреля в 15:00
на него просто мяч упал
MALOVAR
MALOVAR ответил sir-5
19 апреля в 14:59
не,друг,мимо,с Тосно мы в кубке бились,из которого вас вышвырнули еще когда-то там))
А где Головин?))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100