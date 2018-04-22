ЦСКА рвется в Лигу чемпионов

Теперь Ганчаренко не усадит Мусу на скамейку – Ахмед помог ЦСКА одержать волевую победу над прямым конкурентом «Краснодаром» в родных стенах.

Ганчаренко задавил Мусаева опытом?

За путевку в Лигу чемпионов с «Краснодаром» сражается тренер, который заметно моложе Игнашевича. Мураду Олеговичу всего 34 года, и понятно, что намного более опытный, хотя тоже молодой Виктор Михайлович сумел лучше выстроить план на первый тайм, а потом правильно отреагировал в концовке в сложной ситуации. ЦСКА смотрелся здорово, причем Ганчаренко замечательно отсек возможность отдать мяч «Краснодару», ведь соперник умеет с ним обращаться.

«Армейцы» правильно выбрали высоту прессинга, присев на свои ворота только на старте второго тайма. Увидели один из матчей, в которых ЦСКА играл на уровне команды из Лиги чемпионов. Создать много явных моментов не получилось – «горожане» неплохо держали удар, и это погубило в итоге шансы на игру с разменом ударами. Зато Мусаев взял передышку в перерыве, внес необходимые правки, на которые отреагировал Ганчаренко. В результате в дуэли тренеров победил тот, кто опытнее, и тот, у кого был хорошо выбирающий позицию Муса.

Без Смолова «Краснодар» стал слабее?

До матча тренер ЦСКА предполагал, что без Федора структура игры «горожан» не изменится. Ошибался – без Смолова не было связи между формально центральным нападающим Вандерсоном и центром поля. Федор ведь не просто завершает атаки, он еще связывает центральных полузащитников и фланговых атакующих хавбеков, оказываясь на позиции плеймейкера и открывая зоны для подключений коллег.

У «Краснодара» не пошла широкая игра флангами. Шишкин и Рамирес не впечатляли, а вот Перейра и Газинский после перерыва завелись на пару минут. Классон стал чаще оказываться на позиции Смолова, но на постоянной основе обустроиться у ворот Акинфеева «быки» не сумели. Раньше в решающий момент их часто выручал именно центральный нападающий – в трети случаев, но сегодня он был на трибунах. Потеря основного игрока сказалась, «Краснодар» был сам не свой в завершающих фазах атак.

Каким оказалось цифровое выражение игры?

- 7 ударов нанес по чужим воротам в этой игре Ахмед Муса, это всего на пять меньше, чем весь «Краснодар». Более того, по точным ударам нигериец сравнялся с суммарным показателем всех соперников – вот это нацеленность на ворота;

- 47 % игрового времени с мячом был «Краснодар». Это падение на десять процентов от среднего значения, что для такого показателя – очень много. ЦСКА не просто контролировал игру в начале матча и в концовке, но и смог поломать привычный для «быков» уклад матча. Правильно сделали – без мяча соперник не настолько грозный. Во втором тайме гости растерялись;

- 17:11 – «армейцы» выиграли по результативным комбинациям с ударами в конце. У «Краснодара» только Классон помнил, что нужно играть на партнеров по ходу атак, но у ЦСКА один Чалов, хотя провел не самый успешный матч, создал больше моментов для напарников, чем Виктор из Краснодара. Жоаозиньо, Мамаев, Вандерсон и Перейра могли бы сыграть намного лучше – атакующая группа «Краснодара» провела плохой поединок без Смолова;

- нет ни одного игрового показателя, по которому ЦСКА был слабее, чем «Краснодар» - удары (22 против 12), владение (53 на 47), точность передач (разница в 3 %), удачные обводки (ничья), верховая борьба (перевес 21:8) и перехваты подтверждают, что «армейцы» наиграли на победу. Пускай визуально без ударов Мусы сложно набрать большое количество хороших возможностей пробить Синицына. Но у «Краснодара» тоже гол после всего трех точных ударов – негусто без привычного автора ударов.

Сожаления вечера. Травмы Шатова и Набабкина

На ровном месте получили повреждения Олег и Кирилл. Пусть быстро возвращаются на поле. И если уход Набабкина сумел закрыть успешным выходом на поле Щенников, то Шатова заменить не получилось. Жоаозиньо не был готов к матчу, часто шел на соперников и постоянно не мог их обыграть. Потеряв Олега, который способен сыграть и на фланге, и в центре, «Краснодар» так и не наладил четкий переход от хавбеков до Вандерсона. Пусть гол Газинского стал приятным сюрпризом и результатом четкой комбинации, но ЦСКА не испугался и ответил.

ЦСКА - фаворит в борьбе за третье место?

Многое здесь зависит от «Спартака», ведь может остаться только путевка в квалификационный раунд ЛЧ. А может быть и один билет прямо в группу. Если ЦСКА зацепится за второе место после победы над «Краснодаром», то Ганчаренко проявит ловкость, достойную победы над Каррерой, Манчини и Мусаевым. Теперь у ЦСКА важнейшая игра против «Зенита», и если наберут очки, дождавшись потерь от «Спартака» - все возможно.

Впрочем, у «горожан» впереди матч-реванш против «Локомотива», упрощенный вылетом «СКА-Хабаровска» матч в гостях на Дальнем Востоке, а благодаря «Спартаку» Мусаеву будет проще играть против «Рубина», ведь Бердыев теперь не воюет за шестую строчку. Так что пока ЦСКА и «Зенит» будут рубиться между собой (Манчини ждет еще и игра против «Локомотива»), «Краснодар» может прошмыгнуть на позицию, о которой не могли мечтать.

Третьими уже были, но поскольку «Спартак» еще не играл – можно помечтать. Поскольку ситуация запутанная и пути конкурентов пересекаются, не отдавайте ЦСКА третью строчку до матча с «Зенитом». Сегодня опытная команда прилично сыграла в центре поля, а когда соперник отдал передачу на Мусу – нападающий выжал максимум из подарка Классона. Да, «армейцы» могут быть третьими как минимум. Но если «Краснодар» вдруг обыграет «Локомотив» - все снова завертится, закрутится. Две путевки, четыре претендента – борьба до последнего тура, если ЦСКА не обыграет «Зенит» в гостях.

Гранквиста стоило удалить?

Грубовато работали футболисты «Краснодара» в Москве. Может, их завела непростая посадка самолета в аэропорту? Хотя каждый эпизод надо рассматривать отдельно. Мамаев случайно врезался в Акинфеева, хотя и больно для Игоря – этот момент не стоит долго рассматривать. А вот когда Витиньо получил по голове шипами с бутсы Гранквиста, судья мог поступить жестко. Это не чистая красная карточка по той причине, что швед боролся за мяч и заметил лицо Витиньо в последнюю секунду. Но явная опасная игра без попытки убрать ногу и с риском нанести травму. Это штрафной и желтая карточка – как минимум, так что арбитр ошибся.

Герой матча. Ахмед Муса (ЦСКА)

Как хорошо, что Ганчаренко не сдержал матерное обещание. В недавнем прошлом Ахмед не пожал руку тренеру после замены, наставник обещал усадить нигерийца на скамейку, но остыл, выяснил отношения с нападающим и дождался важнейшего дубля. Казалось, что «Краснодар» сможет заработать хотя бы один пункт в Москве, но сначала красивый удар, а потом умно прочитанный эпизод после ошибки Классона перевернули игру.

Муса стал героем в момент, когда у ЦСКА заканчивались силы, и если бы гости перестроились вслед за переходом хозяев на игру в четыре в линию – концовка могла получиться такой же сказочной, как в Туле. Но «Краснодар» тоже остановился, а Ахмед наоборот завелся - набрал форму после простоя в «Лестере». Красивое возвращение героя чемпионских сезонов, и очередное напоминание, что уставший ЦСКА годами играет решающие матчи, сжав зубы, и нередко в ответ им улыбается удача.