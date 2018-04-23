  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Италия. Серия A
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Италия. Серия B
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.484.77.3
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧитаЧита -:- Логотип футбольный клуб Динамо Брл (Барнаул)Динамо Брл---
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧитаЧита -:- Логотип футбольный клуб Динамо Брл (Барнаул)Динамо Брл---
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

«Золотая бутса» для героя. Месси, Салах или Иммобиле?

вчера, 15:24
«Золотая бутса» для героя. Месси, Салах или Иммобиле?

В нынешнем сезоне нет явного фаворита в погоне за «Золотой бутсой», на финишной прямой блогер «Соккер.ру»  Семенычч видит нескольких претендентов с примерно равными шансами на успех.

В последние 10 лет – только представители АПЛ и Примеры

С 2008 года, когда Криштиану Роналду выиграл свою первую «Золотую бутсу», выступая за «Манчестер Юнайтед», престижная награда доставалась только игрокам, представляющим клубы АПЛ и Ла Лиги. В подавляющем большинстве случаев речь шла о парнях из «Реала» и «Барселоны», а конкретно, как вы уже догадались, о Лионеле Месси и Криштиану Роналду. Последними обладателями премии до наступления этой эры стали итальянцы: Лука Тони в 2006 году и Франческо Тотти в 2007-м. В 2018 году у другого итальянского форварда – Чиро Иммобиле, есть шанс вклиниться в список лауреатов.

«Золотая бутса» с 2008 года

2008 – Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»; Португалия) – 62 очка (31 гол)

2009 – Диего Форлан («Атлетико»; Уругвай) – 64 (32)

2010 – Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) – 68 (34)

2011 – Криштиану Роналду («Реал»; Португалия) – 80 (40)

2012 – Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) – 100 (50) – рекорд!

2013 – Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) – 92 (46)

2014 – Криштиану Роналду («Реал»; Португалия) и Луис Суарес («Ливерпуль»; Уругвай) - 62 (31)

2015 – Криштиану Роналду («Реал»; Португалия) – 96 (48)

2016 – Луис Суарес («Барселона»; Уругвай) – 80 (40)

2017 – Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) – 74 (37)

Таким образом, с 2010 года «Золотую бутсу» выигрывали только три человека – Месси, Роналду и Суарес. На счету Луиса две победы (одна чистая, одна разделенная), а Криштиану и Лионель всего по четыре раза завоевывали награду за снайперские заслуги. В этом году один из них может вырваться вперед по числу трофеев. А может и не вырваться, ведь конкуренция в кои-то веки высокая и борьба за «Золотую бутсу» действительно захватывающая.

Кто выиграет «Золотую бутсу» в 2018 году?

Лидер. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет) – 31 гол, 62 очка (коэф. лиги – 2)

Оставшиеся матчи (3): «Сток Сити» (д), «Челси» (г), «Брайтон&Хоув» (д).

Салах стабильно забивает в каждом матче, у него есть небольшая фора – два мяча от ближайших преследователей, а еще впереди домашние встречи со «Стоком» и «Брайтоном», в которых «Ливерпуль» может выдать шоу, голевую часть которого подготовит египетский форвард. Да и матч с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» вовсе не повод для того, чтобы «промолчать». Лидирующий в гонке за «Золотой бутсой» Мохамед является одним из основных претендентов на эту награду, но главным ли? Есть фактор, который может ему помешать. Это участие «Ливерпуля» в решающих раундах Лиги чемпионов. Не исключено, что между матчами с «Ромой» в полуфинале ЛЧ Юрген Клопп прибережет главного забивалу своей команды.

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) – 29 голов, 58 очков (коэф. лиги – 2)

Оставшиеся матчи (5): «Депортиво» (г), «Реал» (д), «Вильярреал» (д), «Леванте» (г), «Реал Сосьедад» (д).

«Барселона» уже выиграла Кубок Короля, вылетела из Лиги чемпионов и в шаге от того, чтобы обеспечить себе чемпионское звание. А потом команда может намеренно переключиться на решение локальных задач, которые поднимут настроение Лионелю Месси. Несмотря на промежуточное лидерство Салаха, именно Месси следует считать фаворитом гонки за «Золотой бутсой». Во-первых, Лео выигрывал этот трофей четыре раза – для него нынешний ритм результативности не является фантастическим или самым высоким в карьере. Бывало и лучше. Во-вторых, у аргентинца впереди еще пять матчей, и ему не надо распыляться на Лигу чемпионов, не надо решать командные турнирные задачи, то есть партнеры реально могут поработать на копилку Месси. Честно говоря, хотелось бы разбавить список лауреатов после стольких лет однообразия, но объективно победа Лионеля наиболее вероятна.

Чиро Иммобиле («Лацио»; Италия) – 29 голов, 58 очков (коэф. лиги – 2)

Оставшиеся матчи (4): «Торино» (г), «Аталанта» (д), «Кротоне» (г), «Интер» (д).

 Чиро проводит прекрасный сезон, забил уже 29 голов в Серии A – сейчас идет вровень с Лео Месси, правда, форвард «Лацио» забивает сериями. Например, перед игрой с «Сампдорией» в двух матчах уходил с поля без голов, да и в ворота генуэзцев оформил дубль в концовке – голы на 85-й и 88-й минутах. Конечно, Иммобиле может и покером разразиться в отдельно взятой встрече, как в игре со СПАЛом – например, возьмет и унизит «Кротоне», но в борьбе с Салахом и Месси итальянцу, очевидно, не хватает стабильности. Разве что компенсирует отсутствие устойчивого темпа яркими вспышками.

Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) – 28 голов, 56 очков (коэф. лиги – 2)

Оставшиеся матчи (3): «Айнтрахт» (д), «Кельн» (г), «Штутгарт» (д).

Помните, как год назад Левандовски обижался на партнеров, которые не помогли ему обойти Обамеянга в бомбардирской гонке Бундеслиги? Сейчас Роберт забил вдвое больше второго лучшего снайпера чемпионата Германии и, конечно, хотел бы выиграть «Золотую бутсу». Однако обстоятельства говорят не в его пользу. Во-первых, в Бундеслиге осталось сыграть всего три тура. Во-вторых, «Бавария» досрочно выиграла чемпионат, и Юпп Хайнкес будет давать игровую практику резервистам в матчах национального первенства. В-третьих, мюнхенцы в полуфинале Лиги чемпионов, что накладывает на лидеров определенные ограничения. Так, в матче с «Ганновером» Левандовски вышел на замену в середине второго тайма. Все равно успел забить, но за 25 минут с уставшими и «сытыми» товарищами по команде особо не разгуляешься. И все-таки у Роберта, как и у Чиро Иммобиле, остается шанс опередить нынешнего лидера, выстрелив залпом в одной игре. Левандовски так умеет!

Кто-нибудь ещё?

Мауро Икарди и Харри Кейн Забили по 26 голов, то есть они уже сейчас в пяти мячах от лидера, 25 мячей у Эдинсона Кавани, у Роналду – 24, у Луиса Суареса – 23. Это все форварды из чемпионатов с коэффициентом 2, но среди них затесался Жонатас, который в чемпионате Португалии забил 33 мяча, которые нужно умножать на 1.5, чтобы определить положение бразильского форварда в общем зачете. Сейчас его сумма равна 49.5. Таким образом, понадобится еще 9 голов, чтобы обогнать Салаха при условии, что он больше не забьет. Наверное, Кавани, Роналду или Суарес могут выдать результативную серию в концовочке сезона, но все же обладателя «Золотой бутсы» определят Салах, Месси, Иммобиле и Левандовски, а если брать еще уже – то это спор Лео и Мо. 

Поделиться
Другие материалы по теме
«Золотая бутса»: Иммобиле догнал Месси
Вчера, 08:12 46
«Золотая бутса»: Салах стал единоличным лидером
16 апреля 65
«Золотая бутса»: Месси и Салах лидируют
09 апреля 61
В рейтинге гонки за «Золотую бутсу» произошли изменения
02 апреля 50
Роналду и Икарди вошли в десятку претендентов на «Золотую бутсу»
19 марта 36
Роналду приближается к топ-10 в гонке за «Золотую бутсу»
12 марта 36
Обсудить
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 05:59
если ЗБ возьмёт Салах будет только справедливо
Юве и Бавария
Юве и Бавария
сегодня в 01:41
президент Ла-судья-Лиги, имей совесть, поставь мессику на оставшиеся игры Леганесы
maliw
maliw
сегодня в 00:55
Салах должен брать . отлично ровный сезон проводит .
rzn88
rzn88
вчера в 22:46
Если кто и заслужил в этом сезоне бутсу то это Салах!!! Иммобиле тоже красава но шансов маловато.
benderivan
benderivan ответил Так Себе Аналитик
вчера в 22:02
Так Себе Аналитик:
Вообще неинтересно. Я помню, как Кейн в прошлом году конце статистику набивал, чтобы выйти в лучшие бомбардиры АПЛ. Особенно в конце, когда он сделал очень странный хэт-трик в матче с "Лестером" ворота Шмейхеля, который пропустил два удара издалека по центру. Сколько Каспер за эти голы получил, интересно? Так же и с Месси, ради маркетинговой составляющей "Золотой бутсы" ему будут все матчи с "Депортиво" и "Леванте" мяч под ногу раз за разом скатывать. Адекватны командные победы, а эти маркетинговые псевдобутсы только для увеличения продаж.
Помню интервью с каким-то футболистом примеры, который говорил, что очень любит месси и болеет за него и тд, вот меська таким потом и забивает.
AktobeBarca
AktobeBarca
вчера в 21:46
Кто больше забьет тот и заслужил! Странная логика у некоторых экспертов
League1
League1
вчера в 21:32
муся конечно плохой человек. Но он может выиграть. И даже Реалу может забить. При Зидане Реал многовато пропускает. В последние годы при Моуриньо и при Анчелотти меся даже в своих лучших снах не видел, что забивает Реалу.
dimagas1
dimagas1
вчера в 19:33
А почему гномятник жрет бутсу на фото?)))
El Dassory
El Dassory
вчера в 19:18
Скорее всего Месси победит, матчей больше, соперники слабее, да и в ЛЧ не играет.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 18:10
Лео всех порвёт. Его рекорд не победим :)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:07
Вообще неинтересно. Я помню, как Кейн в прошлом году конце статистику набивал, чтобы выйти в лучшие бомбардиры АПЛ. Особенно в конце, когда он сделал очень странный хэт-трик в матче с "Лестером" ворота Шмейхеля, который пропустил два удара издалека по центру. Сколько Каспер за эти голы получил, интересно?

Так же и с Месси, ради маркетинговой составляющей "Золотой бутсы" ему будут все матчи с "Депортиво" и "Леванте" мяч под ногу раз за разом скатывать.

Адекватны командные победы, а эти маркетинговые псевдобутсы только для увеличения продаж.
Robinson
Robinson
вчера в 17:05
Заболотного забыли)
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 17:03
Походу Месси очень серьезно настроится на матчи с Депортиво и Леванте. Как он настраивался на матч с Леганесом (между матчами с Ромой). Ну как же, надо ведь стату набивать, а то Рон и так далеко ушел и не дай бог опять золотой мячик получит
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил DXTK
вчера в 16:51
DXTK:
вот еще один вопрос: многие считают что в 2001 году Оуэну отдали не заслуженный ЗМ, по мнению многих его заслужил или Кан или Рауль, твое мнение на этот счет?
мое мнение - маркетинговая составляющая (престиж) для фифа и уефа стоит выше, нежели реальное положение дел, оттого могут быть незаслуженные победители. тот же снейдер, иньеста, рибери должны были победить ,каждый в свое время, но эти три мяча разделили между собой маркетингово более яркие и "прибыльные" Месси и Роналду
а по Оуэну, я ничего не могу сказать, ибо футбол тогда меня не интересовал)
DXTK
DXTK ответил Y.N.W.A.
вчера в 16:44
Y.N.W.A.:
дык, рано еще кто лч возьмет, тот и заслужил. ну и резалт на чм важен, естественно
вот еще один вопрос: многие считают что в 2001 году Оуэну отдали не заслуженный ЗМ, по мнению многих его заслужил или Кан или Рауль, твое мнение на этот счет?
DXTK
DXTK ответил Y.N.W.A.
вчера в 16:39
Y.N.W.A.:
дык, рано еще кто лч возьмет, тот и заслужил. ну и резалт на чм важен, естественно
кто ЛЧ возьмет? мы уже видели кто в 2013 году взял титул ЛЧ оформив еще и требл, а кому отдали ЗМ с 0 трофеев для команды.
Александр Уваров
Александр Уваров
вчера в 16:38
Не вижу в списке наших нападающих!!! лига у нас сложнее- за 5 голов 2 бутсы!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил DXTK
вчера в 16:18
DXTK:
Кто больше заслужил в этом году Золотой мяч Роналду или Салах?
дык, рано еще
кто лч возьмет, тот и заслужил. ну и резалт на чм важен, естественно
DXTK
DXTK ответил Y.N.W.A.
вчера в 15:58
Y.N.W.A.:
Наверняка, Месси наколотит хет-трики Эйбарам и прочим Леванте, и выйдет в лидеры. Но все же до последнего буду топить за Салаха. Заслужил.
Кто больше заслужил в этом году Золотой мяч Роналду или Салах?
DVoxNN
DVoxNN
вчера в 15:56
Месси возьмет, т.к. впереди его главный клиент из Мадрида
dimagas1
dimagas1
вчера в 15:56
Посмотрим у гномика больше игр все таки.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 15:44
Наверняка, Месси наколотит хет-трики Эйбарам и прочим Леванте, и выйдет в лидеры.
Но все же до последнего буду топить за Салаха. Заслужил.
Liver1892
Liver1892
вчера в 15:41
вы серьезно, меська если пару максимум забьет то хорошо будет, мо ещё как минимум два положит
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 15:36
Какой Месси? Ахахаха )))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100