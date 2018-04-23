«Золотая бутса» для героя. Месси, Салах или Иммобиле?

В нынешнем сезоне нет явного фаворита в погоне за «Золотой бутсой», на финишной прямой блогер «Соккер.ру» Семенычч видит нескольких претендентов с примерно равными шансами на успех.

В последние 10 лет – только представители АПЛ и Примеры

С 2008 года, когда Криштиану Роналду выиграл свою первую «Золотую бутсу», выступая за «Манчестер Юнайтед», престижная награда доставалась только игрокам, представляющим клубы АПЛ и Ла Лиги. В подавляющем большинстве случаев речь шла о парнях из «Реала» и «Барселоны», а конкретно, как вы уже догадались, о Лионеле Месси и Криштиану Роналду. Последними обладателями премии до наступления этой эры стали итальянцы: Лука Тони в 2006 году и Франческо Тотти в 2007-м. В 2018 году у другого итальянского форварда – Чиро Иммобиле, есть шанс вклиниться в список лауреатов.

«Золотая бутса» с 2008 года

2008 – Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»; Португалия) – 62 очка (31 гол)

2009 – Диего Форлан («Атлетико»; Уругвай) – 64 (32)

2010 – Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) – 68 (34)

2011 – Криштиану Роналду («Реал»; Португалия) – 80 (40)

2012 – Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) – 100 (50) – рекорд!

2013 – Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) – 92 (46)

2014 – Криштиану Роналду («Реал»; Португалия) и Луис Суарес («Ливерпуль»; Уругвай) - 62 (31)

2015 – Криштиану Роналду («Реал»; Португалия) – 96 (48)

2016 – Луис Суарес («Барселона»; Уругвай) – 80 (40)

2017 – Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) – 74 (37)

Таким образом, с 2010 года «Золотую бутсу» выигрывали только три человека – Месси, Роналду и Суарес. На счету Луиса две победы (одна чистая, одна разделенная), а Криштиану и Лионель всего по четыре раза завоевывали награду за снайперские заслуги. В этом году один из них может вырваться вперед по числу трофеев. А может и не вырваться, ведь конкуренция в кои-то веки высокая и борьба за «Золотую бутсу» действительно захватывающая.

Кто выиграет «Золотую бутсу» в 2018 году?

Лидер. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет) – 31 гол, 62 очка (коэф. лиги – 2)

Оставшиеся матчи (3): «Сток Сити» (д), «Челси» (г), «Брайтон&Хоув» (д).

Салах стабильно забивает в каждом матче, у него есть небольшая фора – два мяча от ближайших преследователей, а еще впереди домашние встречи со «Стоком» и «Брайтоном», в которых «Ливерпуль» может выдать шоу, голевую часть которого подготовит египетский форвард. Да и матч с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» вовсе не повод для того, чтобы «промолчать». Лидирующий в гонке за «Золотой бутсой» Мохамед является одним из основных претендентов на эту награду, но главным ли? Есть фактор, который может ему помешать. Это участие «Ливерпуля» в решающих раундах Лиги чемпионов. Не исключено, что между матчами с «Ромой» в полуфинале ЛЧ Юрген Клопп прибережет главного забивалу своей команды.

Лионель Месси («Барселона»; Аргентина) – 29 голов, 58 очков (коэф. лиги – 2)

Оставшиеся матчи (5): «Депортиво» (г), «Реал» (д), «Вильярреал» (д), «Леванте» (г), «Реал Сосьедад» (д).

«Барселона» уже выиграла Кубок Короля, вылетела из Лиги чемпионов и в шаге от того, чтобы обеспечить себе чемпионское звание. А потом команда может намеренно переключиться на решение локальных задач, которые поднимут настроение Лионелю Месси. Несмотря на промежуточное лидерство Салаха, именно Месси следует считать фаворитом гонки за «Золотой бутсой». Во-первых, Лео выигрывал этот трофей четыре раза – для него нынешний ритм результативности не является фантастическим или самым высоким в карьере. Бывало и лучше. Во-вторых, у аргентинца впереди еще пять матчей, и ему не надо распыляться на Лигу чемпионов, не надо решать командные турнирные задачи, то есть партнеры реально могут поработать на копилку Месси. Честно говоря, хотелось бы разбавить список лауреатов после стольких лет однообразия, но объективно победа Лионеля наиболее вероятна.

Чиро Иммобиле («Лацио»; Италия) – 29 голов, 58 очков (коэф. лиги – 2)

Оставшиеся матчи (4): «Торино» (г), «Аталанта» (д), «Кротоне» (г), «Интер» (д).

Чиро проводит прекрасный сезон, забил уже 29 голов в Серии A – сейчас идет вровень с Лео Месси, правда, форвард «Лацио» забивает сериями. Например, перед игрой с «Сампдорией» в двух матчах уходил с поля без голов, да и в ворота генуэзцев оформил дубль в концовке – голы на 85-й и 88-й минутах. Конечно, Иммобиле может и покером разразиться в отдельно взятой встрече, как в игре со СПАЛом – например, возьмет и унизит «Кротоне», но в борьбе с Салахом и Месси итальянцу, очевидно, не хватает стабильности. Разве что компенсирует отсутствие устойчивого темпа яркими вспышками.

Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) – 28 голов, 56 очков (коэф. лиги – 2)

Оставшиеся матчи (3): «Айнтрахт» (д), «Кельн» (г), «Штутгарт» (д).

Помните, как год назад Левандовски обижался на партнеров, которые не помогли ему обойти Обамеянга в бомбардирской гонке Бундеслиги? Сейчас Роберт забил вдвое больше второго лучшего снайпера чемпионата Германии и, конечно, хотел бы выиграть «Золотую бутсу». Однако обстоятельства говорят не в его пользу. Во-первых, в Бундеслиге осталось сыграть всего три тура. Во-вторых, «Бавария» досрочно выиграла чемпионат, и Юпп Хайнкес будет давать игровую практику резервистам в матчах национального первенства. В-третьих, мюнхенцы в полуфинале Лиги чемпионов, что накладывает на лидеров определенные ограничения. Так, в матче с «Ганновером» Левандовски вышел на замену в середине второго тайма. Все равно успел забить, но за 25 минут с уставшими и «сытыми» товарищами по команде особо не разгуляешься. И все-таки у Роберта, как и у Чиро Иммобиле, остается шанс опередить нынешнего лидера, выстрелив залпом в одной игре. Левандовски так умеет!

Кто-нибудь ещё?

Мауро Икарди и Харри Кейн Забили по 26 голов, то есть они уже сейчас в пяти мячах от лидера, 25 мячей у Эдинсона Кавани, у Роналду – 24, у Луиса Суареса – 23. Это все форварды из чемпионатов с коэффициентом 2, но среди них затесался Жонатас, который в чемпионате Португалии забил 33 мяча, которые нужно умножать на 1.5, чтобы определить положение бразильского форварда в общем зачете. Сейчас его сумма равна 49.5. Таким образом, понадобится еще 9 голов, чтобы обогнать Салаха при условии, что он больше не забьет. Наверное, Кавани, Роналду или Суарес могут выдать результативную серию в концовочке сезона, но все же обладателя «Золотой бутсы» определят Салах, Месси, Иммобиле и Левандовски, а если брать еще уже – то это спор Лео и Мо.