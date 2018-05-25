Конкуренты для Промеса и Фернандеша. Лучшие вингеры РФПЛ

«Соккер.ру» приближает день оглашения сборной читателей – голосуйте за крайних атакующих хавбеков, ведь собралась невероятная футбольная компания!

Правила выбора сборной сезона. Проголосовать за кандидатов можете на странице опросов «Соккер.ру» или в нашей группе «Вконтакте». Не забывайте, что если не проголосуете вы – проголосуют вместо вас. Чем больше рационально голосующих - тем выше шанс отметить достойного кандидата. Ну или узнать, что и большинство может ошибаться.

Объяснение по позициям. В современном футболе любая привязка к амплуа – условность, игроки не стоят на месте. Например, ниже вы увидите кандидата из «Уфы» Стоцкого. Легко можете назвать Дмитрия центральным хавбеком, атакующим полузащитником или правым форвардом. Всюду светился, все варианты будут верными.

Но при этом Дмитрий успел поиграть за «Уфу» левого вингера, левого защитника и даже правого оборонца в одном матче. Не все вингеры настолько универсальные и не каждый сможет так часто менять позицию, но смысл понятен – собираем компанию достойных, напоминаем об их достижениях и статистике, а назвать абсолютных чемпионов – ваша прерогатива.

Правые атакующие полузащитники

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Молодой атакующий хавбек и даже вынужденный форвард менял позиции, как и его брат. Иногда выходил чисто справа, иногда просто правее центра, но нередко менялся местами с Антоном или даже Фернандешем на противоположном фланге. В результате много забил, немало отдал, показал, что есть талантливые молодые люди в российских селеньях – стал героем чемпионского сезона.

Дмитрий Стоцкий («Уфа»)

Пример человека, который верил в себя, невзирая на многолетние игры вне высшего общества. Но когда Дмитрий появился в РФПЛ – свой шанс использовал. После этого сезона, когда еще ярче проявил универсализм, Стоцкого забрал себе «Краснодар». И футболист, ставший примером успешной смены позиций, приглашение полностью заслужил. «Уфа» стартует в Лиге Европы без Дмитрия, но благодаря его 3 голам и 6 ассистам.

Тимофей Калачев («Ростов»)

Белорусский ветеран и легенда РФПЛ понемногу сдает позиции. Выжал 20 матчей в основе и еще в пяти случаях выходил со скамейки. Но «списать» Калачева не позволяют факты. Все поклонники ростовского клуба в курсе, что из четырех мячей три хавбек забил с пенальти, но его четыре ассиста были не менее полезными, чем удары с «точки». В матчах, в которых Тимофей отличился, «Ростов» набрал 13 пунктов, без них команда Карпина оказалась бы в ФНЛ.

Николай Димитров («Урал»)

Весной неплохо зажигал Эль-Кабир, но в противоречивом для «Урала» сезоне поставим на стабильность, а не взрыв, ведь не со всеми сыграли, как со «Спартаком». Тарханов не мог жаловаться на ключевых футболистов, вроде Кулакова, Бикфалви и Димитрова. Все сыграли здорово. Болгарский Николай придумал шесть голов ударами и передачами, но поскольку атакующий хавбек неплохо чувствует себя в отборе – отличился в прессинге, собрав отборов и перехватов, как у разрушителя. Димитров, как и его названные выше коллеги, делают РФПЛ сильнее.

Сергей Ткачев («Арсенал»)

«Арсенал» отлично смотрелся в атаке. Особенно когда Божович выпускал «пушкарей» к чужим воротам погулять без той оглядки, что сковала в первых матчах сезона, когда осторожничали. Но Сергей рисковал часто, сначала Ткачев помогал Кангва и Джорджевичу, а потом и Дзюбе. На счету полузащитника шесть голов – как у форварда Артема, четыре голевые передачи – больше удачных пасов в «Арсенале» только у Кирилла Комбарова. Ткачев сыграл так, что Ганчаренко вернет его из аренды обратно в ЦСКА и может дать шанс.

Футболист (клуб) Матчи (минуты) Голы (ассисты) Точность пасов Удары (пасы под удар) Алексей Миранчук («Локомотив») 30 (2 643) 7 (3) 80.6 % 1.8 (1.7) Дмитрий Стоцкий («Уфа») 28 (2 404) 3 (6) 67.5 % 1.0 (1.7) Тимофей Калачев («Ростов») 25 (1 709) 4 (4) 66.9 % 1.3 (2.2) Николай Димитров («Урал») 25 (2 159) 2 (4) 79.1 % 1.4 (2.1) Сергей Ткачев («Арсенал») 28 (2 332) 6 (4) 77.0 % 2.7 (1.6)

Левые атакующие полузащитники

Квинси Промес («Спартак»)

22 результативных действия в РФПЛ – солидные аргументы. И вопрос к «Спартаку», зачем было все лето искать левого атакующего игрока, подписывать Педро Рошу, а потом мучить Промеса игрой на левом же фланге? У голландца справа продуктивность в два раза выше. Быть может, именно из-за частой игры слева его победа в гонке снайперов не сильно впечатлила? Не покидает ощущение, что Промес мог отбегать куда ярче, будь он на подходящем месте в окружении готовых ко второму чемпионству напарников.

Виктор Классон («Краснодар»)

Для Классона сезон сложился замечательно – заиграл в «Краснодаре», убедил тренеров сборной Швеции, что должен быть частью команды, которая прошла Италию и сыграет в России. У Виктора немало личных побед – 6 ассистов, 10 забитых мячей, очень чистая работа с мячом, нет проблем со сменой позиций. Еще бы «Краснодар» выступил успешнее – у шведа могли быть шансы на основу сборной сезона. Но его место среди ваших кандидатов не обсуждается.

Александр Ташаев («Динамо»)

Ташаев наиграл на светлое будущее и даже в заявку на ЧМ-18, похоже, попадет. Может остаться в «Динамо» - если договорятся о «подъемных» и зарплате. Может уйти в ЦСКА или «Спартак» - хоть завтра. В «Зенит» или «Краснодар» - еще вчера. Сыграл продуктивно, забил семь мячей, отдал шесть голевых. Причем весной за десять туров почти повторил достижение прошлогоднего отрезка. Рванул ярко, осталось не потерять голову от свалившихся на голову денег и предложений.

Эванс Кангва («Арсенал»)

Не отпахал сезон от звонка до звонка, как Классон, но сыграл достаточно ярко. «Арсенал» высоко финишировал в таблице, в отличие от «Тосно» с Мирзовым – потенциальным конкурентом Кангва при выборе в финальную шестерку кандидатов. За Эванса говорит взрывной момент, скорость, техника, нацеленность на ворота и щедрость при выдаче важных промежуточных или завершающих передач в атаке. Кангва может еще лучше, но и в ушедшем сезоне сыграл здорово, пусть не так результативно, как коллега Ткачев.

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Один из главных футболистов сезона. А если говорить о тонкости игры, португалец может оказаться первым и лучшим. Техничный хавбек, ставший первым дриблером чемпионата – совершал по 2 удачные обводки за поединок в среднем, пропустил лишь один матч, забил 7 мячей, добавил 4 голевые передачи, постоянно бил по воротам и создавал моменты. Фернандеш показал футбол мирового уровня. В результате справедливо попал в заявку Португалии на ЧМ-18.

Футболист (клуб) Матчи (минуты) Голы (ассисты) Точность пасов Удары (пасы под удар) Квинси Промес («Спартак») 26 (2 270) 15 (7) 81.8 % 4.0 (3.0) Виктор Классон («Краснодар») 30 (2 490) 10 (6) 80.4 % 2.3 (2.1) Александр Ташаев («Динамо») 27 (2 223) 7 (6) 75.9 % 1.4 (1.9) Эванс Кангва («Арсенал») 18 (1 446) 2 (2) 78.2 % 2.2 (1.7) Мануэл Фернандеш («Локомотив») 29 (2 476) 7 (4) 81.9 % 2.3 (1.3)

Атакующие хавбеки, которые выделялись на флангах в сезоне 2017/18, отобраны. Пришла пора голосовать за этих вингеров или за представителей других позиций по ссылке.