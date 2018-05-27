Рекорды «Реала». Величайшая команда в истории Лиги чемпионов

«Соккер.ру» собирает достижения, которые позволили «Реалу» в четвертый раз победить в Лиге чемпионов за пять лет, оставив позади «Барселону», «Милан» и всех остальных.

Зидан – магнит для трофеев

0 скандалов с игроками. Мелкие разногласия были, не более. Гениальность тренера Зидана в том, что француз, будучи великим футболистом, прекрасно понимает психологию такого типа личностей. Как и Дель Боске с Анчелотти, хотя те были мельче как игроки, Зинедин держится в стороне.

Не давит, не подстраивает команду под свое виденье, не скандалит. Не учит Роналду бить штрафные, как Бенитес, но знает, что делает: «Нет никакого секрета. Мы тяжело работаем, у нас талантливые игроки». Зидан подошел «Реалу» идеально, так бывает раз в пятьдесят лет.

1 тренер в истории ЛЧ с тремя победами подряд. Если Зидан в будущем еще раз возьмет кубок, то обойдет даже Анчелотти и Пейсли – наставников «Милана», «Реала» и «Ливерпуля», у которых тоже по три победы в финалах. Но настолько быстро войти в историю футбола как тренер на таком уровне смог только Зидан. Хитцфельд, Сакки и десятки других легенд не сумели за всю карьеру.

104 победы с «Реалом». Зидан проиграл всего шестнадцать матчей у руля «Мадрида», а добрую половину – в этом сезоне. Что не мешает выигрывать 69.8 % матчей – очень высокий процент даже для клуба-фаворита. Интересно, что было бы, не забей Роналду со штрафного «Вольфсбургу»? Никогда не узнаем.

Но фиксируем, что Зидан научился работать невероятно чисто и тонко. Клоппа он обыграл, правильно расставив приоритеты – выдержали стартовый натиск, перестроив команду после замен Карвахаля и Иско. Зинедин доверился именно Бензема, Начо и Бэйлу, изменив роль Крооса, приказав Модричу и Каземиро немного изменить позиции.

9 трофеев с января 2016 года. В тренерской карьере Зинедина одна команда, фактически он работает менее двух с половиной лет, но уже завоевал девять побед, не считая личных наград, вроде тренера года. Стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок в прошлом году, трижды брал ЛЧ, пока дважды – Суперкубок УЕФА, а также два раза удачно съездил за клубным ЧМ. Продолжение следует?

Роналду – царь Лиги чемпионов

5 побед в Лиге чемпионов. Для турнира после переименования и смены формата – абсолютный рекорд. Многие игроки выигрывали по четыре кубка, как Роналду до вчера, но теперь лишь один человек победил в пяти финалах в новое время. Опередил Зеедорфа и Иньесту, у которых еще одного финала ЛЧ не будет.

Если Роналду еще раз выиграет кубок, то сравняется с Хенто – это если считать с Кубком чемпионов включительно. А пока португалец делит второе место с Мальдини, Костакуртой и целой плеядой звезд «Реала» с Ди Стефано во главе, ведь у каждого из них тоже по пять «ушастых». Правда, не в пору Лиги чемпионов.

120 голов в Лиге чемпионов. Никто не забил больше, у Месси всего 100, отставание на 20 %. Рауль давно позади - 71 гол, а на пятки ему наступает Бензема, который забил вчера 56-й мяч в турнире и сравнялся с Ван Нистелроем. «Реал» - такая команда, что даже противоречивые могут стать героями финала, как Карим с его непонятной серой игрой. Или Бэйл с травмами и длительными периодами подготовки к новым прыжкам за трофеями.

118 лет существует «Барселона», а Роналду играет в футбол в Лиге чемпионов всего четырнадцать лет. Но теперь у них поровну побед в Лиге чемпионов. Также «всего» пять кубков у «Баварии» и «Ливерпуля». Существует только одна посторонняя команда, выигравшая турнир чаще Роналду – «Милан».

15 голов за сезон – Роналду снова лучший снайпер Лиги чемпионов, шестой год подряд. Также на его счету абсолютный рекорд сезона в прошлом – 17 мячей за сезон, 19 голов за календарный год. Шутка о переименовании турнира многими воспринялась как высокомерие Роналду, но он правда король этого турнира, ведь не вылетал в плей-офф со встречи с «Ювентусом» мстительного Мораты.

Испанские клубы – сильнейшие

9 из 10 последних основных еврокубков выиграли испанские клубы. Только «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне смог прервать эту серию, но «Севилья», «Атлетико», «Барселона» и «Реал» вряд ли расстроились. Разве что Пуйоля огорчила не столько четвертая победа «сливочных», как неправильная расстановка приоритетов «Барселоны» - Карлес ждет от своего клуба больше финалов ЛЧ.

5 потерянных возможностей. Пять раз в финале Лиги чемпионов «Реал» мог играть против «Барселоны», даже в этот раз. В УЕФА слепой жребий упрямо разводит испанских грандов так, чтобы они в итоге встретились в решающем поединке, но каждый раз то «Реал», то «Барселона» оступались. В первом случае «блаугранас» вылетели от «Атлетико», через год «сливочные» не смогли добраться до Берлина – проиграли «Ювентусу». Дальше в истории «Барселоны» были влеты финалистам – Симеоне и Аллегри, а теперь опустились до поражения от «Ромы».

6 проигранных финалов из 7. Бедняга Клопп - неудачник, а Кариусу до него еще ошибаться и ошибаться. Причем Юргену должно быть обиднее, чем вратарю – тот и раньше не считался большим мастером в профессии, а немецкий тренер добивался больших успехов с «Боруссией» и «Ливерпулем», но в кубковых финалах ему не везет. Клопп имеет отношение к испанским победам, ведь «Ливерпуль» проигрывал «Севилье» и «Реалу».

19 финалов было в истории Мадрида. Это больше, чем в истории Милана, где «Интер» и «Милан» собрали 16 решающих матчей на двоих. 13 раз «Реал» брал кубок, причем дважды обыгрывал «Атлетико». Испанцы – короли Лиги чемпионов и ее отца, ведь выиграли турнир 18 раз, причем на счету «Реала» две трети успехов – 13 против 5 у «Барселоны».

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«Реал» Зидана - главная команда ЛЧ

13-й кубок чемпионов после шестнадцатой попытки завоевал мадридских клуб. Конечно, пока не повторили рекорд первых сезонов турнира – когда «Реал» выиграл пять кубков подряд, но для современного футбола, где каждый второй богатый и знаменитый, 4 кубка за 5 лет – невероятное достижение. Тринадцать кубков в ближайшие десятилетия никто не соберет, у «Милана» всего 7 побед, у остальных – меньше.

7 побед именно в ЛЧ у «Реала». За двадцать лет поставили рекорд турнира в новом формате. Только у одной команды столько же кубков с учетом древних – «Милана». «Реал» успешнее в ЛЧ, чем другие клубы за всю историю турнира.

37 лет «Реал» не проигрывает в финалах кубка чемпионов. Всего у них три поражения, что больше, чем трофеев за всю историю у «Ювентуса» (2 победы и 7 поражений в финалах), «Бенфики» (2 победы и 5 поражений), и столько же, как у «Интера» или МЮ (по 3 победы и по 2 поражения). «Реал» настолько успешен в этом кубке, что проигрывал чаще, чем другие побеждали.

4 победы в Лиге чемпионов у «Барселоны» за девять лет, но «Реал» увеличил темп – 4 победы за 5 сезонов, три подряд, чего не было с середины семидесятых и успеха «Баварии». Каталонцы Гвардиолы были более сильной командой? Вряд ли, у них тоже были спады. Находились претензии к манере, ведь «блаугранас» порой не столько играли, как душили соперника, ожидая озарения Месси.

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Но если вспомнить все грехи – арбитры УЕФА тащили в финалы и «Барселону», и «Реал», то при равенстве по «грешности», у «сливочных» есть преимущество в споре о величии благодаря темпу. Сделали то, на что не были способны ни «Манчестер Юнайтед» Фергюсона, ни «Барселона» Гвардиолы, ни «Милан» Анчелотти, разок проигравший своему «Ливерпулю», ни раньше «Реал» Дель Боске.

Зидан выиграл ЛЧ трижды подряд, по пути опережая чемпионов разных стран. Сначала это была первая команда, которая покорила турнир два года подряд, а потом пришла к третьей победе в том же составе. Пока конкуренты вылетали от «Ромы» и «Ливерпуля», «Реал» выбил ПСЖ, «Ювентус» и «Баварию», а после оказался сильнее симпатичной команды Клоппа.

Придираться к нюансам можно и нужно, но вердикт понятный. «Реал» - легендарная команда профессионалов, которая показательно опережает по классу и мастерству игроков «Атлетико», «Ювентуса» и «Ливерпуля» в финалах, а до этого прошли по воде в каждой из дуэлей в плей-офф. Такого в истории Лиги чемпионов не было никогда. Быть может, и не будет.