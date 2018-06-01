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Краш-тест Головина. «Армеец» против Модрича и других звёзд

вчера, 22:21
Краш-тест Головина. «Армеец» против Модрича и других звёзд

«Соккер.ру» сравнивает Александра с футболистами топ-5. Не только Моуриньо мог приглянуться Головин в последнем сезоне за ЦСКА. 

Чтобы играть за «Наполи», «Монако» или когда-то «Манчестер Юнайтед», надо показать независимым специалистам и тренерам качественный футбол. Раньше считали ТТД при оценке новичка, а теперь еще больше качественной статистики для оценки уровня мастерства. И раз про Головина за рубежом говорят, как про главного таланта сборной России, а Дзагоев допускает отъезд Александра за рубеж после ЧМ-18, самое время сравнить хавбека с теми, на кого может равняться, или кого должен перещеголять. 

Ролевая модель. Лука Модрич («Реал»)

Сравниваем именно с четырехкратным обладателем кубка чемпионов, чтобы понять, куда Головину расти, кого наследовать? Модрич – мегазвезда, футбольный зверь. Хорват в молодости играл как Головин, но позже его прижало к опорной зоне из-за флангов Зидана и эгоизма форвардов. Но сравнивать лучше с ним, а не с игроками вроде Иско, те слишком атакующие.

Головин пашет на поле и от борьбы ради чистоты и яркости игры не уходит. Пусть не всегда умело, зато охотно работает в отборе. А один из основных минусов Модрича отражается в одном из ключевых козырей Александра. Речь о разнице в возрасте. Оцените статистику на одиннадцать лет старшего Луки в Ла Лиге. Хорват намного круче?

Параметры

Матчи

(минуты)

Голы

(ассисты)

Точность передач

Пасов за поединок

Удары

(пасы под удар)

Отборы (перехваты)

xG90* (xA90)

Модрич

26 (1 976)

1 (6)

89.9 %

59.5

1.3 (1.5)

1.3 (1.2)

0.09 (0.21)

Головин

27 (2 283)

6 (3)

82.4 %

48.9

2.1 (1.5)

1.4 (1.0)

0.17 (0.15)

xG90 – оценка качества голевых моментов на полный матч; xA90 – качество созданных шансов для напарников за 90 минут. 

А ведь похожи по статистике. Александр играет ближе к атаке, что сразу видно по голам. А Лука чаще берет игру на себя - заметно по разнице в пасах за один матч. Но поскольку Модричу с соперниками «Реала» в Примере играть легче – из-за мощи команды, чем Головину в РФПЛ, то равенство, или даже преимущество Александра по отдельным параметрам вправду впечатляет. А вот если подключить статистику, которая оценивает «билдап», выход из обороны, то Модрич опередит Головина. Проще говоря, хорват чаще принимает умные и правильные решения, что видно даже по разнице в точности пасов. Но статистика похожая, только Головин забивает из ничего – его реализация выше, чем у Модрича. А Лука очень хорош в ассистах. Или это форварды ЦСКА нивелируют передачи Головина промахами?  

Игроки из топ-5 его возрастной группы

С Модричем понятно – намного выше классом. А как играют одногодки и погодки Александра из клубов топ-5 на похожих позициях в центре поля? Возьмем героя Кубка Конфедераций из Германии – Горецку, обладателя Лиги Европы испанца Сауля Ньигеса, раз он столько играл в центре поля, а также разностороннего гвинейца Наби Кейта – самого дорого игрока в истории «Ливерпуля». Деле Алли в силу крена в атаку не подходит, Рабьо слишком окопался в защите, а Ло Чельсо часто выходил со скамейки, чтобы сравнивать его с Головиным.

Параметры

Матчи

(минуты)

Голы

(ассисты)

Точность передач

Пасов за поединок

Удары

(пасы под удар)

Отборы (перехваты)

xG90 (xA90)

Головин

27 (2 283)

6 (3)

82.4 %

48.9

2.1 (1.5)

1.4 (1.0)

0.17 (0.15)

Кейта

27 (1 962)

6 (5)

81.4 %

44.8

2.6 (1.6)

3.0 (1.4)

0.15 (0.19)

Ньигес

36 (3 175)

2 (3)

82.8 %

46.9

1.5 (0.6)

3.7 (1.5)

0.07 (0.09)

Горецка

26 (1 983)

4 (2)

79.8 %

32.7

1.7 (0.7)

1.9 (1.6)

0.21 (0.05)

Сразу видно, что Горецка играет чуть выше, хотя это ему не сильно добавляет результативности. Очевидно, что Кейта физически крепкий, ведь успевает буквально всюду. А Ньигес перешел в разряд взрослых игроков, поскольку на полтора года старше, но при этом сделал выбор в пользу обороны, а не атаки. Но на их фоне Головин хорошо держится, по отдельным параметрам наравне или превосходит.

Леон и Сауль показали игру, которую футболист с талантами Александра может попробовать повторить. Оба едут на ЧМ-18 в составах Германии и Испании, хотя не будут основными. А Наби Кейта перебирается в состав «Ливерпуля». И вот он смотрится наглее и мощнее Александра, как и Ньигес, хотя с такой же плавающей позицией и широким игровым диапазоном. 

К слову, Юри Тилеманса – возможного напарника по «Монако», Головин опережает заметно по подавляющему большинству параметров. В основах клубов топ-5 всего шесть десятков хавбеков из основ, которым нет 24 лет. И если не учитывать ребят, вроде Милинковича-Савича – с ценой более 100 миллионов евро, а также дикой результативностью и физикой боксера, то мало кто из погодков Головина с ним сравнится. 

Головина в России недооценивают?

Перспективы Александра оценивают скептически из-за поддельной игры футбольной сборной. Из-за неудачных выступлений ЦСКА в группах Лиги чемпионов. Из-за опыта его предшественников за рубежом. Что общего у этих подходов? Ничего из списка к Александру железной привязки не имеет. Даже робкая игра на Евро-2016 утратила релевантность, ведь парень заметно подрос.

Люди посмеиваются, когда ставишь рядом фамилию Головина и МЮ, особенно когда читают про замену Мате – игроку атаки. Но в МЮ не одного испанца можно подменить Головиным. Эррера недоволен положением. И хотя Андер и Хуан – звезды разных позиций, оба не основные у Моуриньо и у двух есть черты, которые Александр может в себе развить. Если сравнить, то  вы удивитесь, но по многим показателям «армеец» даже лучше. И точно перспективнее, поскольку намного моложе. 

Понятно, что Александра никто в основу МЮ не поставит, купят Фреда за гору денег. Но если Моуриньо шепнет знакомым, что парень интересный – хавбек ЦСКА найдет себе достойный клуб в топ-5. Любой качественный тренер сообразит, что из Головина можно выковать приличного игрока. А когда на стол наставникам лягут отчеты с такими схемами, как чуть ниже, где визуально и без объяснений видно, что Головин растет от года к году, цена в 15 млн фунтов покажется копейками: 

Краш-тест Головина. «Армеец» против Модрича и других звёзд

G90 – голы (здесь и далее параметры в пересчете на 90 минут); xG90 – ожидаемые голы; Sh90 – удары; A90 – ассисты; xA90 – ожидаемые ассисты; KP90 – ключевые передачи (под удар); xGChain90 – ожидаемые голы в атаках с участием игрока; xGBildup90 – личный вклад хавбека в выход в атаку (от предыдущего показателя отнимают xG и xА игрока). 

Когда всего за два года такой прогресс, нельзя не отметить психологический настрой. Не каждое дитя лимита пригодно для свободного конкурентного плавания. Многие бы сломались или ушли от вызова в гараж с дорогими авто. Александр думает иначе. Не раз говорил, что ему сложно быть на скамейке или пропускать игры, оказавшись на трибунах. При этом ему всего двадцать два года, можно прибавить в отборе, сбавить в пустой агрессивности, поработать с последним пасом. Но критически важно грамотно выбрать учителя и университет за рубежом. 

Этого студента важно отправить на учебу. Чтобы другие повторяли, а сборная получила мастеров, которые играют в футбол не только ради денег и не абы как. В Головине заметна ставка на победы, и это подтверждается цифрами. Сравнение со звездами вторых клубов Ла Лиги и Бундеслиги выдерживает легко. А поскольку в РФПЛ плотный футбол, нет ставки на контроль мяча и голевую яркость, то можно даже предположить, что у Головина в клубе топ-5 с поставленной игрой будет больше возможностей себя проявить. В 22 года тащить вперед ЦСКА и быть надеждой сборной – испытание, но наградой за него может быть путевка в футбольную жизнь чемпиона.

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Все комментарии
UrAn54
UrAn54 ответил kyxy
сегодня в 17:15
kyxy:
зобнин, головин, миранчук от этого трио ждал выхода на новый уровень, но вышел только головин
Это Вы зря. Зобнин тоже хорош. Миранчуков видел меньше, поэтому промолчу.
Головину надо учить английский (и Муса это говорил), а то хреново будет и может ничего путного не получиться.
Кирилл Сергеев
Кирилл Сергеев
сегодня в 15:40
видно,что талантлив,если поставит на первое место саморазвитие,то толк будет
JirkoFF
JirkoFF
сегодня в 13:23
Хорошая статья, от Горина. Но может хватит сравнивать их с другими?! Просто дайте Саше шанс сыграть в Европе и убедимся, что он лучше всех выше перечисленных. И Модрич (я очень уважаю этого игрока, он действительно большой игрок, мастер, звезда), не лучше Головина. Вспомните, каким он был в возрасте Саши? Намного хуже. Но.....стал играть в Реале и......стал звездой. Так вот. Дайте Головину играть в Реал, МЮ, МС, Баварии и т.д, дайте ему 1-2 месяца на адаптацию и сыграться с партнерами такого уровня, которые играют в этих клубах и увидите разницу. Уверен, он будет даже намного лучше, тех, которые там сейчас играют зк 50-100 миллионов.
Просто в ЦСКА (к нашему великому сожалению), нет таких игроков и ему не с кем играть и прогрессировать. Вспомните Дзагоева, как он играл и забивал и передачи голевые отдавал, когда играл в паре с Вагнером?! Он многому научился у бразильца и играл шикарно! Потому на ЕВРО-2012, он был лучшим, лучшим бомбардиром, забившим 3 гола в трех матчах, хотя сборная даже из группы не вышла. А после того как Вагнер ушел, все, не было партнеров такого уровня и он погас. Вот именно тогда, ему тоже нужно было уехать за границу и прогрессировать, но......к сожалению.....
JirkoFF
JirkoFF ответил d_fincher
сегодня в 13:05
d_fincher:
Как же надоело про Головина отовсюду слышать. Бужто это молодой Роналду, а он не то что до Аршавина не дотягивает, но даже до Сычева. Вот выстраивают опять культ вокруг молодого человека, вновь звездную болезнь прям впихивают в голову.
Твой Аршавин, в 21-22 года и рядом не стоял с Головиным. Вспомни, сколько ему было лет, когда он стал ТЕМ Аршавиным, которым был недолго?
И на счет звездной болезни, сколько разговоров о нем не идут, он все равно не звездится, в отличае от твоего Аршавина-чипсоеда...
Лучше бы порадовался за парня и пожелал бы ему удачи (и не только ему, а всем талантливым молодым российским футболистом), чтобы поехал и заиграл в хорошем европейском клубе. Это будет ОГРОМНЫЙ ПЛЮС, для всей футбольной, сборной страны! А то, в сборной играют всякие "форварды-звезды", российского чемпионата, которые с ВОСЬМИ метров, не попадают в СЕМИМЕТРОВЫЕ, практически ПУСТЫЕ ворота. Явный пример, деревянный Смолов, в тов.матче с Австрией, который целился не в ворота, а в банкомат, за "кэш-бэком"... Снялся в рекламе и теперь, пипец, МЕГА-ЗВЕЗДЕЦ!!!
kyxy
kyxy
сегодня в 13:01
зобнин, головин, миранчук от этого трио ждал выхода на новый уровень, но вышел только головин
yasukuni
yasukuni
сегодня в 12:58
Интересно, сколько агент заплатил журналисту за это 73о? Или сам Головин? Ну, это уже вряд ли.
Кёниг
Кёниг
сегодня в 12:46
Характер лидера у парня есть.
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответил ALIEV AA
сегодня в 11:28
ALIEV AA:
А теперь сравните против каких клубов играют Кейта и другие. И Головин против Амкаров и т.д
Он в каждом матче проявляет себя топом. И против Лиона Арсенала Бенфики и тд. Не один наш игрок сейчас не дотянет до этого
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Свиняка
сегодня в 11:27
Свиняка:
Да заколебали уже эти бредовые сравнения с футболистами топ-уровня!!! Сравнение здесь неуместно - наши калечи даже до среднего европейского уровня не дотягивают, куда уж выше)))
А если судить по цифрам - очень даже уместно и Саша смотрится неплохо
ALIEV AA
ALIEV AA
сегодня в 09:58
А теперь сравните против каких клубов играют Кейта и другие. И Головин против Амкаров и т.д
павел2112
павел2112
сегодня в 09:52
Никто в здравом уме не купит у Гинера больше не одного футболиста за огромные деньги. Всех кого он продавал раньше- обделались , за исключением может быть Вагнера Лава. Этот Головин по меркам РПЛ так себе футболист, а в более сильных чемпионатах тупо будет лавку полировать, а потом вернется в аренду за 500 тыщ..это все знают, проходили. Понятно что Гинеру нужны деньги, но в этот раз не прокатит
Свиняка
Свиняка
сегодня в 09:35
Да заколебали уже эти бредовые сравнения с футболистами топ-уровня!!! Сравнение здесь неуместно - наши калечи даже до среднего европейского уровня не дотягивают, куда уж выше)))
Фата лист
Фата лист
сегодня в 09:27
Хм, сомнительные сравнения, если уж решили сравнивать с лучшими, то нужно в пример приводить статистику Погбы, Крооса...
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 09:02
Вся эта статистика и расчеты по игре Головина в РФПЛ......а это вряд ли соответствует уровню европейских чемпионатов )))))
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил Правдин Семён
сегодня в 08:59
Правдин Семён:
"Цена 15 фунтов"..?Это и правда копейки))
Исправили
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 08:47
Добротный игрок,вот-вот и станет стабильным.Но сравнивать его сейчас с Модричем,Горецкой,Кейтой,Ньигесом-неуместно. Даже Тилеманс , обладая не худшими качествами и прогрессируя семимильными шагами,присел на лавку , оказавшись в компании звездных партнеров.Саше было бы идеально перейти в клуб типа Эвертона или Лестера,чтобы занять место в железной основе. А там подтянуть физику,мастерство и дальше куда угодно.
WAARLOT
WAARLOT
сегодня в 08:41
это как сравнить х...,из пальцем
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 08:41
"Цена 15 фунтов"..?Это и правда копейки))
MALOVAR
MALOVAR ответил toljkirich45
сегодня в 07:57
ЧМ все расставит по местам и его забудут
Gahi
Gahi
сегодня в 07:52
Уникальный шанс для Головина это Ч/М, где он может показать себя во всей красе,а для этого нужно сыграть так что те кто сомневался были удивлены его возможности так хорошо сыграть. Таланту нужна огранка. Дерзай Саша у тебя всё получится.
toljkirich45
toljkirich45
сегодня в 07:49
Мое мнение,игрок среднего уровня,последняя игра в сборной,ни паса,ни удара по воротам а соперник середняк,он далеко от Широкова,Аршавина,сейчас сборники одного уровня при бездарном тренере.
valt134
valt134
сегодня в 06:57
Никуда Александр не уйдёт пока не станет с ЦСКА чемпионом России. Он пообещал болельщикам. Он же не трепло дешёвое (надеюсь).
bbb370
bbb370 ответил Евгений Быстров
сегодня в 06:39
Евгений Быстров:
В России поиграть это предел мечтаний?Какой интерес киснуть в скучном чемпионате?
Интересней киснуть на лавке запасных в Европе?
112910415
112910415
сегодня в 05:47
в добрый час, как говорится!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:18
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответил bbb370
    сегодня в 03:01
    В России поиграть это предел мечтаний?Какой интерес киснуть в скучном чемпионате?
    gentlewolf
    gentlewolf
    сегодня в 02:22
    "Но поскольку Модричу с соперниками «Реала» в Примере играть легче – из-за мощи команды, чем Головину в РФПЛ, то равенство, или даже преимущество Александра по отдельным параметрам вправду впечатляет."

    Одной этой фразы достаточно что бы перестать читать аффтара...
    aigaziFIGHTER
    aigaziFIGHTER
    сегодня в 00:18
    Из российских клубов- ЦСКА самый адекватный клуб. Без никаких трансферов, с ветеранами, воспитанниками добиваются результатов. А в этом сезоне вообще порадовали. А Головин действительно лучший российский полузащитник. Хоть и болею за Спартак, но это очевидно.
    vinyardrip
    vinyardrip ответил MALOVAR
    сегодня в 00:05
    MALOVAR:
    посмеялся,чесслово,даже не читал
      d_fincher
      d_fincher
      вчера в 23:39
      Как же надоело про Головина отовсюду слышать. Бужто это молодой Роналду, а он не то что до Аршавина не дотягивает, но даже до Сычева. Вот выстраивают опять культ вокруг молодого человека, вновь звездную болезнь прям впихивают в голову.
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