Краш-тест Головина. «Армеец» против Модрича и других звёзд

«Соккер.ру» сравнивает Александра с футболистами топ-5. Не только Моуриньо мог приглянуться Головин в последнем сезоне за ЦСКА.

Чтобы играть за «Наполи», «Монако» или когда-то «Манчестер Юнайтед», надо показать независимым специалистам и тренерам качественный футбол. Раньше считали ТТД при оценке новичка, а теперь еще больше качественной статистики для оценки уровня мастерства. И раз про Головина за рубежом говорят, как про главного таланта сборной России, а Дзагоев допускает отъезд Александра за рубеж после ЧМ-18, самое время сравнить хавбека с теми, на кого может равняться, или кого должен перещеголять.

Ролевая модель. Лука Модрич («Реал»)

Сравниваем именно с четырехкратным обладателем кубка чемпионов, чтобы понять, куда Головину расти, кого наследовать? Модрич – мегазвезда, футбольный зверь. Хорват в молодости играл как Головин, но позже его прижало к опорной зоне из-за флангов Зидана и эгоизма форвардов. Но сравнивать лучше с ним, а не с игроками вроде Иско, те слишком атакующие.

Головин пашет на поле и от борьбы ради чистоты и яркости игры не уходит. Пусть не всегда умело, зато охотно работает в отборе. А один из основных минусов Модрича отражается в одном из ключевых козырей Александра. Речь о разнице в возрасте. Оцените статистику на одиннадцать лет старшего Луки в Ла Лиге. Хорват намного круче?

Параметры Матчи (минуты) Голы (ассисты) Точность передач Пасов за поединок Удары (пасы под удар) Отборы (перехваты) xG90* (xA90) Модрич 26 (1 976) 1 (6) 89.9 % 59.5 1.3 (1.5) 1.3 (1.2) 0.09 (0.21) Головин 27 (2 283) 6 (3) 82.4 % 48.9 2.1 (1.5) 1.4 (1.0) 0.17 (0.15)

xG90 – оценка качества голевых моментов на полный матч; xA90 – качество созданных шансов для напарников за 90 минут.

А ведь похожи по статистике. Александр играет ближе к атаке, что сразу видно по голам. А Лука чаще берет игру на себя - заметно по разнице в пасах за один матч. Но поскольку Модричу с соперниками «Реала» в Примере играть легче – из-за мощи команды, чем Головину в РФПЛ, то равенство, или даже преимущество Александра по отдельным параметрам вправду впечатляет. А вот если подключить статистику, которая оценивает «билдап», выход из обороны, то Модрич опередит Головина. Проще говоря, хорват чаще принимает умные и правильные решения, что видно даже по разнице в точности пасов. Но статистика похожая, только Головин забивает из ничего – его реализация выше, чем у Модрича. А Лука очень хорош в ассистах. Или это форварды ЦСКА нивелируют передачи Головина промахами?

Игроки из топ-5 его возрастной группы

С Модричем понятно – намного выше классом. А как играют одногодки и погодки Александра из клубов топ-5 на похожих позициях в центре поля? Возьмем героя Кубка Конфедераций из Германии – Горецку, обладателя Лиги Европы испанца Сауля Ньигеса, раз он столько играл в центре поля, а также разностороннего гвинейца Наби Кейта – самого дорого игрока в истории «Ливерпуля». Деле Алли в силу крена в атаку не подходит, Рабьо слишком окопался в защите, а Ло Чельсо часто выходил со скамейки, чтобы сравнивать его с Головиным.

Параметры Матчи (минуты) Голы (ассисты) Точность передач Пасов за поединок Удары (пасы под удар) Отборы (перехваты) xG90 (xA90) Головин 27 (2 283) 6 (3) 82.4 % 48.9 2.1 (1.5) 1.4 (1.0) 0.17 (0.15) Кейта 27 (1 962) 6 (5) 81.4 % 44.8 2.6 (1.6) 3.0 (1.4) 0.15 (0.19) Ньигес 36 (3 175) 2 (3) 82.8 % 46.9 1.5 (0.6) 3.7 (1.5) 0.07 (0.09) Горецка 26 (1 983) 4 (2) 79.8 % 32.7 1.7 (0.7) 1.9 (1.6) 0.21 (0.05)

Сразу видно, что Горецка играет чуть выше, хотя это ему не сильно добавляет результативности. Очевидно, что Кейта физически крепкий, ведь успевает буквально всюду. А Ньигес перешел в разряд взрослых игроков, поскольку на полтора года старше, но при этом сделал выбор в пользу обороны, а не атаки. Но на их фоне Головин хорошо держится, по отдельным параметрам наравне или превосходит.

Леон и Сауль показали игру, которую футболист с талантами Александра может попробовать повторить. Оба едут на ЧМ-18 в составах Германии и Испании, хотя не будут основными. А Наби Кейта перебирается в состав «Ливерпуля». И вот он смотрится наглее и мощнее Александра, как и Ньигес, хотя с такой же плавающей позицией и широким игровым диапазоном.

К слову, Юри Тилеманса – возможного напарника по «Монако», Головин опережает заметно по подавляющему большинству параметров. В основах клубов топ-5 всего шесть десятков хавбеков из основ, которым нет 24 лет. И если не учитывать ребят, вроде Милинковича-Савича – с ценой более 100 миллионов евро, а также дикой результативностью и физикой боксера, то мало кто из погодков Головина с ним сравнится.

Головина в России недооценивают?

Перспективы Александра оценивают скептически из-за поддельной игры футбольной сборной. Из-за неудачных выступлений ЦСКА в группах Лиги чемпионов. Из-за опыта его предшественников за рубежом. Что общего у этих подходов? Ничего из списка к Александру железной привязки не имеет. Даже робкая игра на Евро-2016 утратила релевантность, ведь парень заметно подрос.

Люди посмеиваются, когда ставишь рядом фамилию Головина и МЮ, особенно когда читают про замену Мате – игроку атаки. Но в МЮ не одного испанца можно подменить Головиным. Эррера недоволен положением. И хотя Андер и Хуан – звезды разных позиций, оба не основные у Моуриньо и у двух есть черты, которые Александр может в себе развить. Если сравнить, то вы удивитесь, но по многим показателям «армеец» даже лучше. И точно перспективнее, поскольку намного моложе.

Понятно, что Александра никто в основу МЮ не поставит, купят Фреда за гору денег. Но если Моуриньо шепнет знакомым, что парень интересный – хавбек ЦСКА найдет себе достойный клуб в топ-5. Любой качественный тренер сообразит, что из Головина можно выковать приличного игрока. А когда на стол наставникам лягут отчеты с такими схемами, как чуть ниже, где визуально и без объяснений видно, что Головин растет от года к году, цена в 15 млн фунтов покажется копейками:

G90 – голы (здесь и далее параметры в пересчете на 90 минут); xG90 – ожидаемые голы; Sh90 – удары; A90 – ассисты; xA90 – ожидаемые ассисты; KP90 – ключевые передачи (под удар); xGChain90 – ожидаемые голы в атаках с участием игрока; xGBildup90 – личный вклад хавбека в выход в атаку (от предыдущего показателя отнимают xG и xА игрока).

Когда всего за два года такой прогресс, нельзя не отметить психологический настрой. Не каждое дитя лимита пригодно для свободного конкурентного плавания. Многие бы сломались или ушли от вызова в гараж с дорогими авто. Александр думает иначе. Не раз говорил, что ему сложно быть на скамейке или пропускать игры, оказавшись на трибунах. При этом ему всего двадцать два года, можно прибавить в отборе, сбавить в пустой агрессивности, поработать с последним пасом. Но критически важно грамотно выбрать учителя и университет за рубежом.

Этого студента важно отправить на учебу. Чтобы другие повторяли, а сборная получила мастеров, которые играют в футбол не только ради денег и не абы как. В Головине заметна ставка на победы, и это подтверждается цифрами. Сравнение со звездами вторых клубов Ла Лиги и Бундеслиги выдерживает легко. А поскольку в РФПЛ плотный футбол, нет ставки на контроль мяча и голевую яркость, то можно даже предположить, что у Головина в клубе топ-5 с поставленной игрой будет больше возможностей себя проявить. В 22 года тащить вперед ЦСКА и быть надеждой сборной – испытание, но наградой за него может быть путевка в футбольную жизнь чемпиона.