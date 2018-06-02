Ломать - не строить. Каким будет новый ЦСКА

Серьезные перемены в ЦСКА – уже данность. Три легионера покинули команду, и это не предел. «Соккер.ру» размышляет о том, какими будут армейцы в следующем сезоне.

Уже покинули команду

Сегодня о завершении своих выступлений за ЦСКА объявил Бибрас Натхо, которого пытались убедить остаться в Москве, однако договориться об условиях нового контракта с израильским полузащитником не удалось. Натхо стал уже третьим футболистом, покинувшим ЦСКА по окончании сезона. Все трое – полузащитники, средняя линия осиротела в один момент.

Георги Миланов (Болгария)

Всего за ЦСКА (2013 – 2018): 148 матчей = 6 голов + 11 ассистов.

В сезоне 2017/2018: 24 матча = 1 ассист.

Болгарин покидает клуб в связи с истечением контракта, и это наименее значимая из всех потерь. По большому счету, Миланов так и не смог заиграть при Ганчаренко, ему не нашлось места в схеме с тремя центральными защитниками и латералями, Георги везде выглядел неуместно. Легионер без твердого места в стартовом составе и без определенных перспектив – плохой помощник. Расставание с Милановым логично.

Бибрас Натхо (Израиль)

Всего за ЦСКА (2014 – 2018): 132 матча = 28 голов + 23 ассиста.

В сезоне 2017/2018: 44 матча = 5 голов + 6 ассистов.

Пожалуй, первый сезон за ЦСКА так и остался для Натхо самым ярким, а после замены Слуцкого на Ганчаренко на тренерском мостике Бибрасу понадобилось время, чтобы перестроиться под новые задачи, но в нынешнем сезоне, особенно после ухода Вернблума в нападение, израильтянин снова был системообразующим игроком ЦСКА в центре поля. От прошлогоднего спада не осталось и следа. Все восхищались хорошей игрой Александра Головина, но без надежного партнера в тылу полузащитник сборной России не нарастил бы атакующий потенциал и не добавил бы команде искр в атаке. Теперь в полузащите ЦСКА некому дергать за ниточки, ну или придется двигать Головина в опорную зону, пренебрегая его созидательными качествами. Армейцы потеряли сильного игрока, опытного и адаптированного к РФПЛ легионера. Потеря на 8 лошадок из 10.

Понтус Вернблум (Швеция)

Всего за ЦСКА (2012 – 2018): 224 матча = 23 гола + 16 ассистов.

В сезоне 2017/2018: 37 матчей = 8 голов + 4 ассистов.

А вот это все 10 из 10 по шкале невосполнимости потери. Вернблум по духу был самым настоящим капитаном и вожаком ЦСКА, это парень с уникальными бойцовскими качествами и бесстрашием. Иногда грубый и даже неоправданно жестокий – для соперников, совсем не джентльмен, но неизменно полезный для самих армейцев. Вот здесь прямо ощущение, что из ЦСКА вытащили сердце, учитывая авторитет Понтуса в команде и его универсализм. Номинальный опорный полузащитник поиграл и в обороне, и в нападении. Конечно, футбольные функции, которые выполнял Вернблум, можно компенсировать тренерской работой и качествами нескольких футболистов, но этого уникального шведского сплава армейцам точно будет не хватать.

Ахмед Муса (Нигерия) – завершение срока аренды

Форвард приезжал помочь ЦСКА во второй половине сезона и со своей задачей справился: армейцы завоевали прямую путевку в Лигу чемпионов. Но выкупить контракт Ахмеда у «Лестера» москвичам не по карману, поэтому короткая встреча с добрым знакомым завершается прощанием.

Кто ещё может уйти?

Сергей Игнашевич. С вероятностью близкой к 100% можно утверждать, что Сергей Игнашевич после чемпионата мира завершит футбольную карьеру. Собственно, поэтому и откликнулся на приглашение сборной России и Черчесова – понимая, что в следующий длинный сезон уже не пойдет. Об этом и Гинер упоминал, Евгений Леннорович планирует уломать братьев Березуцких на новые контракты, но не Сергея. Между тем, в сезоне 2017/2018 Игнашевич был основным центральным защитником, на его счету больше игрового времени, чем у Виктора Васина или Алексея Березуцкого.

Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Георгий Щенников. У всех этих футболистов действующие контракты истекают 30 июня. И ясности по новым соглашениям пока нет. Братья Березуцкие собирались заканчивать после этого сезона, и понятно, что они сейчас выбирают между свободой и ответственностью, ведь Гинер популярно объяснит, какие «вилы» ждут ЦСКА в случае их ухода. Что касается Щенникова, то есть сложности по условиям нового контракта. Обещали ясность до конца мая, но решение вопроса затягивается.

Александр Головин. На молодого хавбека есть спрос в Европе, и если сам Головин выразит твердое желание попробовать свои силы в сильном зарубежном чемпионате, то обязательно уедет. «Монако» хочет приобрести Александра еще до чемпионата мира, Моуриньо присматривается, есть и другие претенденты. Насильно ЦСКА удерживать никого не будет, но предложение должно быть достойным в финансовом плане.

Краш-тест Головина. «Армеец» против Модрича и других звёзд

Если все эти футболисты покинут ЦСКА (а еще вроде бы Витиньо смотрит в сторону родной Бразилии), то стартовый состав армейцев на данную секунду будет выглядеть следующим образом (3-5-2): Акинфеев – Васин, Чернов, Набабкин – Фернандес, Бистрович, Хосонов, Дзагоев, Кучаев – Витиньо, Чалов. А вот дальше – пустота, вернее – молодежь и Оланаре.

Какие позиции ЦСКА требуют укрепления?

На самом деле, все, кроме вратарской. Акинфеев – навсегда! Понятно, что на молодежь придется полагаться в любом случае, но вводить необстрелянных ребят в таком количестве в основной состав очень рискованно. В последние годы мы очень много говорили о короткой скамейке ЦСКА, и потеря такой группы опытных футболистов с учетом этого обстоятельства – настоящая катастрофа. Планомерная селекция, которую ведет армейский клуб, сейчас не поможет, потому что нужно срочно латать дыры в составе и надеяться, что новых прорех возникнет как можно меньше. В любом случае нужно формировать новую обойму центральных защитников, даже если Березуцкие согласятся поиграть еще годик. В полузащите тоже много вакансий. На фоне дефицита футболистов в двух этих линиях даже померкла традиционная проблема ЦСКА последних сезонов – отсутствие сильного форварда. К тому же есть надежда, что Чалов подрастет и основательно заиграет на этой позиции.