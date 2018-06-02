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Ломать - не строить. Каким будет новый ЦСКА

вчера, 19:01
Ломать - не строить. Каким будет новый ЦСКА

Серьезные перемены в ЦСКА – уже данность. Три легионера покинули команду, и это не предел. «Соккер.ру» размышляет о том, какими будут армейцы в следующем сезоне.

Уже покинули команду 

Сегодня о завершении своих выступлений за ЦСКА объявил Бибрас Натхо, которого пытались убедить остаться в Москве, однако договориться об условиях нового контракта с израильским полузащитником не удалось. Натхо стал уже третьим футболистом, покинувшим ЦСКА по окончании сезона. Все трое – полузащитники, средняя линия осиротела в один момент.

Георги Миланов (Болгария)

Всего за ЦСКА (2013 – 2018): 148 матчей = 6 голов + 11 ассистов.

В сезоне 2017/2018: 24 матча = 1 ассист.

Болгарин покидает клуб в связи с истечением контракта, и это наименее значимая из всех потерь. По большому счету, Миланов так и не смог заиграть при Ганчаренко, ему не нашлось места в схеме с тремя центральными защитниками и латералями, Георги везде выглядел неуместно. Легионер без твердого места в стартовом составе и без определенных перспектив – плохой помощник. Расставание с Милановым логично.

Бибрас Натхо (Израиль)

Всего за ЦСКА (2014 – 2018): 132 матча = 28 голов + 23 ассиста.

В сезоне 2017/2018: 44 матча = 5 голов + 6 ассистов.

Пожалуй, первый сезон за ЦСКА так и остался для Натхо самым ярким, а после замены Слуцкого на Ганчаренко на тренерском мостике Бибрасу понадобилось время, чтобы перестроиться под новые задачи, но в нынешнем сезоне, особенно после ухода Вернблума в нападение, израильтянин снова был системообразующим игроком ЦСКА в центре поля. От прошлогоднего спада не осталось и следа. Все восхищались хорошей игрой Александра Головина, но без надежного партнера в тылу полузащитник сборной России не нарастил бы атакующий потенциал и не добавил бы команде искр в атаке. Теперь в полузащите ЦСКА некому дергать за ниточки, ну или придется двигать Головина в опорную зону, пренебрегая его созидательными качествами. Армейцы потеряли сильного игрока, опытного и адаптированного к РФПЛ легионера. Потеря на 8 лошадок из 10.

Понтус Вернблум (Швеция)

Всего за ЦСКА (2012 – 2018): 224 матча = 23 гола + 16 ассистов.

В сезоне 2017/2018: 37 матчей = 8 голов + 4 ассистов.

А вот это все 10 из 10 по шкале невосполнимости потери. Вернблум по духу был самым настоящим капитаном и вожаком ЦСКА, это парень с уникальными бойцовскими качествами и бесстрашием. Иногда грубый и даже неоправданно жестокий – для соперников, совсем не джентльмен, но неизменно полезный для самих армейцев. Вот здесь прямо ощущение, что из ЦСКА вытащили сердце, учитывая авторитет Понтуса в команде и его универсализм. Номинальный опорный полузащитник поиграл и в обороне, и в нападении. Конечно, футбольные функции, которые выполнял Вернблум, можно компенсировать тренерской работой и качествами нескольких футболистов, но этого уникального шведского сплава армейцам точно будет не хватать.

Ахмед Муса (Нигерия) – завершение срока аренды

Форвард приезжал помочь ЦСКА во второй половине сезона и со своей задачей справился: армейцы завоевали прямую путевку в Лигу чемпионов. Но выкупить контракт Ахмеда у «Лестера» москвичам не по карману, поэтому короткая встреча с добрым знакомым завершается прощанием.

Кто ещё может уйти?

Сергей Игнашевич. С вероятностью близкой к 100% можно утверждать, что Сергей Игнашевич после чемпионата мира завершит футбольную карьеру. Собственно, поэтому и откликнулся на приглашение сборной России и Черчесова – понимая, что в следующий длинный сезон уже не пойдет. Об этом и Гинер упоминал, Евгений Леннорович планирует уломать братьев Березуцких на новые контракты, но не Сергея. Между тем, в сезоне 2017/2018 Игнашевич был основным центральным защитником, на его счету больше игрового времени, чем у Виктора Васина или Алексея Березуцкого.

Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Георгий Щенников. У всех этих футболистов действующие контракты истекают 30 июня. И ясности по новым соглашениям пока нет. Братья Березуцкие собирались заканчивать после этого сезона, и понятно, что они сейчас выбирают между свободой и ответственностью, ведь Гинер популярно объяснит, какие «вилы» ждут ЦСКА в случае их ухода. Что касается Щенникова, то есть сложности по условиям нового контракта. Обещали ясность до конца мая, но решение вопроса затягивается.

Александр Головин. На молодого хавбека есть спрос в Европе, и если сам Головин выразит твердое желание попробовать свои силы в сильном зарубежном чемпионате, то обязательно уедет. «Монако» хочет приобрести Александра еще до чемпионата мира, Моуриньо присматривается, есть и другие претенденты. Насильно ЦСКА удерживать никого не будет, но предложение должно быть достойным в финансовом плане.

Краш-тест Головина. «Армеец» против Модрича и других звёзд

Если все эти футболисты покинут ЦСКА (а еще вроде бы Витиньо смотрит в сторону родной Бразилии), то стартовый состав армейцев на данную секунду будет выглядеть следующим образом (3-5-2): Акинфеев – Васин, Чернов, Набабкин – Фернандес, Бистрович, Хосонов, Дзагоев, Кучаев – Витиньо, Чалов.  А вот дальше – пустота, вернее – молодежь и Оланаре.

Какие позиции ЦСКА требуют укрепления?

На самом деле, все, кроме вратарской. Акинфеев – навсегда! Понятно, что на молодежь придется полагаться в любом случае, но вводить необстрелянных ребят в таком количестве в основной состав очень рискованно. В последние годы мы очень много говорили о короткой скамейке ЦСКА, и потеря такой группы опытных футболистов с учетом этого обстоятельства – настоящая катастрофа. Планомерная селекция, которую ведет армейский клуб, сейчас не поможет, потому что нужно срочно латать дыры в составе и надеяться, что новых прорех возникнет как можно меньше. В любом случае нужно формировать новую обойму центральных защитников, даже если Березуцкие согласятся поиграть еще годик. В полузащите тоже много вакансий. На фоне дефицита футболистов в двух этих линиях даже померкла традиционная проблема ЦСКА последних сезонов – отсутствие сильного форварда. К тому же есть надежда, что Чалов подрастет и основательно заиграет на этой позиции.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 09:56
Что-то слухи про аргентинца из Шахтера умолкли, очень надеялся на его переход!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 09:23
Главное не быть такими как свиньи! Гыгыгы
vka1970
vka1970
сегодня в 09:19
Надеюсь из подвала турнирной таблицы вылезут.Хотя, это вряд ли.
Лошади копытами априори играть не умеют.
ndedov
ndedov
сегодня в 08:10
Ломать не строить, что тут такого. Вот посмотрим, что тренер свое построит, а то на старом все играл.
maldalik
maldalik
сегодня в 06:36
По ходу затяжка с обновлением дорого обойдется коням. Хотя хз, их уже столько раз хоронили, а они живее всех живых...
oFANATo
oFANATo ответил papic337
вчера в 23:23
papic337:
Какой восторг. Конявые в последнем туре, и то с помощью Динамо, смогли опередить Спартак. Срамотники.
Согласен - срамотники, не обыграть Динамо в 30 туре, и упустить Л/Ч
А еще большие - срамотники, после 0:7, 1/16 финала Л/Е, Тосно.
blitz
blitz ответил scikuni
вчера в 23:20
scikuni:
главное с карасевым продлить
карасев на балансе в тарасовке!
scikuni
scikuni
вчера в 23:07
главное с карасевым продлить
lobstersss
lobstersss
вчера в 23:06
Да таким же г... будет
papic337
papic337 ответил oFANATo
вчера в 22:53
oFANATo:
У Карреры в квалификации?
Какой восторг. Конявые в последнем туре, и то с помощью Динамо, смогли опередить Спартак. Срамотники.
ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟
ИСМЕТ 🌟🌟FCSM🌟 FOREVER🌟🌟
вчера в 22:16
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    вчера в 21:58
    Автор статьи, всё таки, выражает своё личное мнение. Конечно Мусу армейцы хотят подписать, и уверен подпишут. Не просто так же арендовывали! Схема старая - Муса говорит лисам, мол или продавайте меня ЦСКА на их условиях, либо буду сидеть на лавке и получать полагающуюс мне высокую зряплату. Это даже не сам Ахмед будет решать, а по большей части его агент. У Лестера патовая ситуация, ведь деньги англичане считать умеют и им придётся отдать Ахмеда в ЦСКА за символическую сумму.Так что все ваши нагнетания, наверно, очень преувеличены. Я уж молчу о том, что КАКАЯ молодёжь подрастает! А Головин, если и уйдёт, то только за очень хорошие деньги, на которые в принципе пол команды обновить можно.С Березуцкими и Игнашевичем похоже ведутся переговоры по поводу их финального сезона, и предположу что они команде помогут и ещё немножко поиграют (уж братья та точно должны), чтоб всю команду разом перестраивать не пришлось.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил Zimka
    вчера в 21:34
    Zimka:
    Вернутся Ткачёв, Ефремов, Марков возможно кто то из них займёт левый фланг, Базелюк и Оланаре скорее всего будут проданы или в аренду.
    Чернов вернется еще из аренды в Урале!
    Zimka
    Zimka
    вчера в 21:17
    Вернутся Ткачёв, Ефремов, Марков возможно кто то из них займёт левый фланг, Базелюк и Оланаре скорее всего будут проданы или в аренду.
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko ответил mangoх12
    вчера в 20:46
    mangoх12:
    Скорей всего подпишем пару защитников, поэтому легов и отцепили в первую очередь
    трансферы и свободные агенты-играть в ЛЧ мечта многих
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko ответил Красно Синий воин
    вчера в 20:43
    Красно Синий воин:
    Им просто надоело позориться со спартаком в Европе и в РФПЛ! Вот и побежали!
    в точку!
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
    вчера в 20:42
    в этом сезоне уже обстрелялись,подготовку пройдут и к 2 кругу, будет команда ЧТО НАДО!!!
    А так же трансферы и кто без выкупа....Народ хочет играть в ЛЧ так что выбор будет
    ЦСКА Чемпион!!!
    oFANATo
    oFANATo ответил papic337
    вчера в 20:41
    papic337:
    Начало конца?
    У Карреры в квалификации?
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил Владимир_Спартак
    вчера в 20:37
    Владимир_Спартак:
    Так, они не побежали их просто выставили за " плодотворно работу".
    Им просто надоело позориться со спартаком в Европе и в РФПЛ! Вот и побежали!
    papic337
    papic337
    вчера в 20:34
    Начало конца?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Красно Синий воин
    вчера в 20:32
    Так, они не побежали их просто выставили за " плодотворно работу".
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный ответил Absinthe6
    вчера в 20:23
    Absinthe6:
    Цска был никаким, есть никакой и будет никаким)
    ДОГОНЯЙТЕ ПУПСИКИ!
    Absinthe6
    Absinthe6
    вчера в 20:07
    Цска был никаким, есть никакой и будет никаким)
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил saha100
    вчера в 20:00
    saha100:
    Похрду запасы кокса закончились. Все побежали как крысы.
    Кричите громче с ТРЕТЬЕГО места РФПЛ! ха-ха

    из тарасовки убежали Пилипчук, Хавьер Нойя Сальсес, который отвечал за физическую готовность футболистов и Джорджо д’Урбано. Все побежали как крысы.
    saha100
    saha100 ответил Красно Синий воин
    вчера в 19:49
    Похрду запасы кокса закончились. Все побежали как крысы.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 19:38
    Ломать - не строить. Но раз пришла пора расставаться с ветеранами, значит так тому и быть. ЦСКА будет строить новую молодую команду, а всем кто верой и правдой отдавал свои силы для побед ЦСКА, как на международной арене, так и в РФПЛ скажем - большое спасибо и удачи в дальнейшей карьере.
    Артём Сальников
    Артём Сальников
    вчера в 19:25
    Почему Кучаев в основном составе на следующий сезон? Автор не в курсе, что у него кресты и в этом году скорее всего не сыграет(восстановится в конце ноября, т.е. 6 месяцев, да и играть в минус даже полностью здоровым опасно)?
    И что, ЦСКА в следующем году, по мнению автора, будет играть только правым флангом? Левого латераля вообще нет. Хосонов и Бистрович вдвоём в опорной зоне, Кучаев травмирован, а Дзагоев защитником крайне сомнительное зрелище.
    mangoх12
    mangoх12
    вчера в 19:23
    Скорей всего подпишем пару защитников, поэтому легов и отцепили в первую очередь
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