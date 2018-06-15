Уругвай ранил Египет без Салаха. Тревожные новости для Черчесова

Вязкий и сложный матч завершился поражением команды именинника Мохамеда. «Соккер.ру» делится наблюдениями, которые помогут подготовиться к следующим матчам сборной России.

- Салах сегодня празднует двадцать шестой день рождения, но Купер решил поберечь его специально для поединка против России. Думал сыграть вничью, но не получилось. При этом сегодня без Мохамеда египтяне оставили по матчу даже лучшее командное впечатление, чем Уругвай, у которого выделялись отдельные звезды, а целостной игры долго не было;

- оборона Уругвая – великая стена, у Година за матч 5 перехватов, 4 победы на втором этаже, 4 отбора, 2 удачных обводки – много ходил вперед. У Хименеса цифры не хуже – 8 перехватов, 5 верховых дуэлей, 3 отбора, 1 обводка. Они вообще люди? Пробить Уругвай будет сложно любому сопернику, невзирая на то, что фланговые беки слабее Година и Хименеса;

- у напарника Диего по сборной и «Атлетико» Хименеса в двадцать три года 43 матча за сборную и уже шестой гол. Отличный результат для центрального защитника. Хосе Мария разобрался в окружении троих игроков Египта, сыграв в стиле Серхио Рамоса – результативно в важный момент на последних минутах;

- хотя Суарес несколько раз пытался напомнить Екатеринбургу, что играет за «Барселону», когда Луис сближался с голкипером Аль-Шенави, то оба раза намного лучше действовал вратарь Египта, оставивший на скамейке ветерана Аль-Хадари. Даже жаль Мохамеда – пришлось пропускать на 89-й минуте матча;

- Кавани взял на себя диспетчерские функции из-за странной игры Бентанкура, а также откровенно слабого футбола Де Арраскаэты. Смотришь на Джорджиана и думаешь, что стоило вызывать в сборную Уругвая Перейру из «Краснодара»;

- хотя Эдинсон и Луис старались и в своих зонах доминировали даже под плотным прессингом, по результату получаем всего три точных удара для этого дуэта за матч против Египта. Слабый результат, дополнительный выстрел в каркас ничего не меняет. Суареса и Кавани не остановили, но им сильно мешали;

- сборная Египта – тренерская команда, даже когда играет против банды из Уругвая, умеет сохранять структуру и не тушуется, если соперник взвинчивает темп. У фаворита из 15 ударов только 4 в створ, причем не все невероятно опасные для вратаря;

- египтяне атакуют вертикально, долго не думают, спокойно играют длинными передачами, даже если впереди Годин и некому толком зацепиться за мяч. Поэтому у некоторых защитников Египта больше пасов, чем у центральных хавбеков – сокращают время атак, пропускают промежуточные ходы;

- Мохамеда Салаха не хватило не столько в качестве снайпера – за сборную порой и просто с пенальти забивает, как в качестве плеймейкера. Из 315 точных передач только 4 были под удары – комбинационной игру не назвать, что и Купер после матча подметил. И у Уругвая не получилось с последним пасом – 502 передачи и только 10 из них под выстрелы;

- египетские футболисты любят применять дриблинг, но у них не очень получается, ведь из 11 попыток только 5 прошли. Конечно, это подчеркивает умение уругвайцев сыграть один в один, но одновременно говорит, что Египет не всегда готов к стилю, который сам проповедует;

- Уругвай провел плохой поединок, но показал, что является командой с игроками высоченного уровня. Иначе, когда на поле люди из «Атлетико», «Интера», «Ювентуса», «Барселоны» и ПСЖ, быть не может. 86 % точных передач, 13 обводок, 15 ударов (хотя только четыре точных), 24 выигранных верховых единоборства. Даже Уругвай, к которому у Табареса будут вопросы, по мощности – лидер группы А;

- забывший о своем костыле после гола Оскар в первом же матче поставил рекорд чемпионата мира. На этом мундиале не будет тренера, который старше, чем ветеран сборной Уругвая. Эль Маэстро 71 год, одногодок Семина. Пусть его команда сыграла неидеально, настоящий класс Табарес показал после игры – заявил, что был бы рад увидеть Салаха на поле;

- в турнирном плане сборной России была выгодна победа Уругвая. Если бы команда Табареса оказалась на голову сильнее всех, то Черчесову хватило бы положительного результата против Египта в виде ничьей, на которую теперь нельзя играть – всегда опасно ставить на мировую, как убедились сегодня на примере матча в Екатеринбурге;

- по качеству футбола Египет выше, чем Саудовская Аравия – бесспорно и однозначно. Шутки ради можно сравнить показатели первого тура. По сэйвам вратарей счет 3:1, по ударам – 8:7, но саудовцы не попали по воротам Акинфеева ни разу, а египтяне трижды тревожили Муслеру – 3:0.

По отборам счет в пользу будущего соперника огромный – 22:13, по перехватам еще серьезнее, разгромный – 20:8. Эта разница сформировалась против защиты Уругвая и без Салаха! Египет намного, намного сложнее саудовцев, поскольку так наивно не раскрывается и работает слаженно и четко;

- у Египта та же проблема, что у Саудовской Аравии – нет центрального форварда. Мидо набрал лишний вес и давно перешел в разряд зрителей, а Мухсин за час игры нанес один точный удар. Заменивший его Кахраба за полчаса даже на одну попытку не наиграл. Без Салаха не сложилось с завершением атак ударами;

- теперь России может быть выгодна результативная победа Уругвая над Саудовской Аравией, ведь с шестью очками южноамериканцы почти гарантируют себе выход в плей-офф. При равенстве очков считают разницу мячей во всех матчах, и если у уругвайцев она будет заметно лучше, чем у африканцев – на третий тур Суарес и Кавани выйдут без большого желания рвать Кутепова и Игнашевича;

- для Черчесова вязкое действо с подвигами голкипера Египта, грамотным переходом команды Купера из атаки в оборону и неуверенной игрой Уругвая против хорошо выстроенного соперника должно стать пищей для размышлений. Египет проиграл, и теперь им нужна игра на победу против России.

Классическая плохая хорошая новость. Хорошая весть из-за того, что явный лидер квартета в лице Уругвая может быть выгодным по турнирной сетке именно в третьем туре. И плохой итог тоже понятен: Египет сыграл качественно и претендовал на трудовую ничью. Купер обидно оступился в концовке, а отыгрываться Салах и компания «фараонов» будут на российской сборной и с Мохамедом на поле.

Сборной России выгодна победа Уругвая над Египтом?

Тревогу вызывает разница в классе саудовцев и будущих соперников. Египет стилистически точно не подходит команде России так же хорошо, как те же испанцы или южные корейцы. Египет и Уругвай оказались похожими сборными с разницей в исполнителях, а победил тот, кто номинально выше классом и выше выпрыгнул. Для уругвайцев матч не был легкой прогулкой, а Египет не наиграл на поражение, в двух выходах Сауреса скрывалась опасность, но это не удары по пустым воротам.

В группе «А» многое решит второй тур и матч команд Купера и Черчесова. И сборной России точно нельзя играть на ничью, ведь африканцы хорошо огрызались и с Мохамедом на поле станут лишь сильнее. Как обычно бывает, если сам победил, а будущий соперник проиграл, остаются разные пути. Россия обыграет Египет – сразу выйдет из группы и даже поборется за первое место.

Будет ничья – у Салаха останутся скорее теоретические шансы на второе место. Только если саудовцы решат проиграть египтянам еще крупнее, а уругвайцы пожелают обязательно обыграть хозяев, во что слабо верится. Наконец, существует пессимистичный сценарий, но поскольку впервые в своей истории сборная России может выйти из группы на чемпионате мира – его не будем рассматривать. Судя по цифрам и ощущениям от не самого яркого матча, Уругвай – спящий гигант.

Но им срочно нужно наладить связь между командой и двумя блоками монстров. Годин и Хименес, а также Кавани и Саурес – связки мирового класса, но оторваны от остальной команды, где справа робкий призрак Кришито, в центре поля – парни, которые боятся возить мяч, а плеймейкера забыли где-то по пути в Екатеринбург. А вот Египет даже без главной звезды и заводилы – добротная единая команда, которой сегодня не хватило удачи и сил в концовке. Но Салах сыграет с Россией, и после поражения в первом туре тест Купера станет для Черчесова определяющим.

Верите теперь, что сборная справится с Египтом во втором туре и заслужит продолжение домашнего банкета в плей-офф?