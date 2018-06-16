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Чемпионат мира 2018, 1 тур1X2
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Месси теряет величие. Его ломают стабильные неудачи

вчера, 22:23
Месси теряет величие. Его ломают стабильные неудачи

Лионель – гений, но «Соккер.ру» после очередного промаха в решающий момент напоминает, что аргентинец от вдохновения и поддержки зависит сильнее, чем Роналду.

С каждым годом Месси все ужаснее играет решающие матчи клуба и сборной, хотя великий игрок нередко помогает в поединках, которые предшествуют ключевым, но получаются у его команд лучше. Голов за год всегда много, класс не обсуждается, но формальный капитан клуба и сборной не тот, кто выручает так, как Роналду обычно делает в Португалии или в «Реале» частенько.

2014 год. «Атлетико» - «Барселона» - 1:0, четвертьфинал ЛЧ

В апреле накануне чемпионата мира Месси вылетел из Лиги чемпионов в четвертьфинале. Коке забил на пятой минуте, а Месси ничего не показал. Не просто уступил обороне Симеоне и вратарю Куртуа, а из 4 ударов 3 отправил мимо ворот, и еще один его выстрел заблокировали. Каждая четвертая передача – мимо.

2014 год. Германия – Аргентина – 1:0, финал чемпионата мира

Вы помните промах Игуаина, а у Месси даже промаха не было – провалил финал. Достаточно было забить один раз, чтобы Гетце не стал героем на 113-й минуте. Лионеля назвали лучшим игроком ЧМ-14, но в этом меньше смысла, чем в награде Оливера Кана в 2002 году. Ведь с немцами аргентинец умудрился терять мяч в 30 % случаев и ни разу не попал в створ ворот Нойера после четырех попыток.

2015 год. Чили – Аргентина – 0:0 (4:1 по пенальти), финал Кубка Америки

Месси забил пенальти в серии, это позже чилийцы собрали четыре точных удара против двух промахов Игуаина и Банеги. Но где Лионель был по ходу матча с овертаймом? Можно кивать на промахи Гонсало, но лучше признать, что на турнире, на котором у Варгаса и Герреро по четыре гола, такой мастер, как Месси, не имел права забивать один раз.

2016 год. «Атлетико» - «Барселона» - 2:0, четвертьфинал ЛЧ

В 2015-м Месси в последний раз выиграл ЛЧ, и сыграл в плей-офф здорово. А через год снова вылетел от Симеоне. «Барселона» выиграла 2:1 первый матч, а в Мадрид ехала с задачей забивать и не проигрывать. Не удалось, ведь Гризманн стал героем – сделал дубль, а Месси по своей привычке в решающий момент ни разу не попал по воротам. 3 удара, 2 мимо, 1 заблокировали. Создал один момент – ужасный матч для Месси.

2016 год. Чили – Аргентина – 0:0 (4:2 по пенальти), финал Кубка Америки

После этого поединка Месси разревелся в раздевалке и отказался играть за сборную. Завершил международную карьеру и едва не увел за собой Маскерано, Ди Марию и многих других ветеранов. А потом вернулся, что подчеркнуло – убедительностью не блещет, когда надо принимать характерные решения. А с командой Пицци сыграл плохо, потом первым пошел бить пенальти и промазал. Решающий промах на счету Бильи, но снова вопрос: где Месси был два игровых часа?

2016 год. Бразилия – Аргентина – 3:0, отбор к ЧМ-18

В последнем туре отбора именно Месси хет-триком выручит, но когда сыграл против сильного соперника – провалился вместе с командой. Аргентина проиграла в отборе четыре матча, и одно из поражений было особенно болезненным. За Бразилию отличился бывший напарник Месси по «Барселоне» Неймар и два будущих одноклубника – Коутиньо и Паулиньо. Аргентинцев Лионель не спасает в подобных поединках, в них он бесполезен.

2017 год. «Ювентус» - «Барселона» - 3:0 и 0:0, четвертьфиналы ЛЧ

ПСЖ прошли без участия Месси, там были арбитр и Неймар героями, а в самом конце – Серхи Роберто. А вот в полуфинале с «Ювентусом» от аргентинца ждали мощной игры, но против слаженной обороны форвард снова выступил бледно. За два матча 11 ударов, но всего 2 точных и 0 голов Буффону. Дибала сделал дубль, а Месси провалил очередные четвертьфиналы ЛЧ. К слову, «Реал» разбил тот «Ювентус» в финале 4:1, и Роналду сделал дубль.

2018 год. «Рома» - «Барселона» - 3:0, четвертьфинал ЛЧ

Страшная серия собирается, минимум девятый провальный решающий матч высокого уровня в исполнении Лионеля. Причем кому проиграл? Раньше хотя бы «Атлетико» и «Ювентусу» - из финалов ЛЧ, а теперь бывшей команде Салаха. Три гола забили «волки», они красавцы, а Месси в Риме нанес 5 ударов, 3 – мимо, 0 голов, всего два созданных момента для напарников и 26 % брака.

2018 год. Аргентина – Исландия – 1:1, чемпионат мира

Матч пока не стал решающим – такой еще будет на турнире в России. Но Месси дошел до провалов с Исландией, а не с обороной «Атлетико». Ничьи ведь бывают разными. Роналду его мировая с Испанией превознесла, ведь Криштиану трижды огорчил испанцев. А Месси мировая унизила, не забил с пенальти исландскому голкиперу, 80 % его остальных ударов были неточными, и напарников не замечал – создал лишь три момента.

Причем Лионель знает, что пошла черная полоса по пенальти, но пошел бить, не передал право. 4 из последних 7 приговоров не реализовал. За всю карьеру до этого отрезка не забил всего двадцать пенальти, а за короткое время целых четыре. Этот гений сломался, несите нового? Месси хватает разве что на Эль Класико, но там сама «Барселона» настраивается, как на войну. Но не всегда получается, например, два финала Суперкубка Испании проиграли показательно.

У Лионеля объективно много очень слабых матчей, когда сюжет предполагает его включения. Но даже ничья с Исландией в такой группе может стать решающей, ведь Хорватия и Нигерия – крутые сборные. Новый промах Месси подчеркивает серьезную деградацию по шкале уверенности в себе, которую можно также связать с игровыми проблемами «Барселоны» и сборной Аргентины.

Лионель куда сильнее зависит от класса и готовности команды, чем Роналду, который тащил «Реал» в финал в первом сезоне Зидана – когда играли ужасно, снова выручал весной – и свой пенальти «Ювентусу» забил, а вчера подарил ничью странной Португалии. А вот Лионель очень часто сдается и начинает играть на автомате. Месси провалами со сборной Аргентины, где нет его испанских друзей, однозначно навредит репутации уникума.

Но и «Барселону» давно не выручает, когда никто другой не может. Проблема с игрой через силу существует, Лионель набрал столько слабых решающих матчей за последние годы, что его фанатам пора переживать. Ведь в истории полно великих игроков с лимитированным сроком годности. Если в следующих матчах на ЧМ-18 Месси сдастся, как сдался против Исландии, то вернуть себе репутацию будет сложно.

Ведь и «Барселона» не похожа на команду, которая вот-вот начнет собирать победы в ЛЧ сериями. А нынешний Лионель не похож на парня, который с годами станет играть сильнее. Месси по ходу путешествий полем не нашел то, чего ему всегда не хватало – мужского неприятия поражений. Роналду ненавидит уступать, а Лионель собирается сдаться в сборной Аргентины, если команда неудачно выступит на чемпионате мира.

Дело не в том, что не реализовал пенальти, а в том, что начал неуверенно играть в подобных матчах годами. Серия пугает. Быть может, Лионель превращается в того, кто забьет два гола между ног Куртуа, а потом проиграет «Роме» в три мяча, когда таких подарков соперника не будет. Ни команды, ни тренеры не способны его спасти. И Месси, если перечисленные поражения его сломают, запомнят именно как человека, который начал проигрывать после великих побед.

Опасный момент в карьере аргентинца – дошло до того, что над ним подшучивает Глушаков. Безупречную репутацию гения аргентинец может растерять буквально за пару лет однотипными ужасными матчами, когда Лионель или незаметен, или активен, но бесполезен. За четыре года потерял шанс на семь крупных трофеев и каждый раз виноват сам.

Кубок мира в России может стать восьмым случаем, в среднем получится по два провала за год. Многовато болезненных поражений, особенно с учетом, что у Роналду за то же время восемь великих командных и личных успехов. Превращение Месси в неудачника, который постоянно уступает Криштиану и выступает хуже, даже такого титулованного игрока, как Лионель, может сломать.

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Все комментарии
yasukuni
yasukuni ответил Сергей Халтурин 1
сегодня в 06:01
Сергей Халтурин 1:
Два матча ярко проиллюстрировали очевидные вещи: 1. Ты можешь быть самым талантливым игроком в истории футбола, но из-за безволия и лени оставаться гномиком. 2. Ты можешь не быть самым талантливым, но за счет воли, сумасшедшей мотивации, патриотизма и запредельного труда на протяжении многих лет тащить свои команды из любой безнадеги. 3. Когда федерация и главный тренер идут на поводу у игрока, сколь бы гениальным он ни был, ничем хорошим это не заканчивается. И вообще, пора бы всем хейтерам Рона и фанатам Лео осознать нехитрую истину: величие Лео - это Пуйоль, Иньеста, Хави. Это отеческая опека со стороны больших игроков Барсы. Величие Кришти - это он сам и его работа над собой. Резюме: КриРо - велик. Лео - гениальное ничто...
Это как в шахматах: Нимцович, Керес, Бронштейн. При них говорили: гениальный игрок, чемпионом мира не станет НИКОГДА.
yasukuni
yasukuni ответил usachev
сегодня в 05:59
usachev:
Не согласен. Где ваш хваленый рон был в последнем финале лч? Месси второй год подряд лучший бомбардир европейских чемпионатов. Да облажались с ромой, но это лига чемпионов. Не забывайте, что до реала никто не мог выиграть этот турнир даже два раза подряд. Барса выиграет лч когда к их классу прибавится везения и страсти. Да вспомните реал. Еще 4-5 лет назад их открыто называли неудачниками. У месси есть еще как минимум 2-3 года, чтобы продолжать играть на топе. Я уверен, что его новые звездные часы еще наступят
КриРо называют лучшим бомбардиром чемпионата трех команд, но Месси совсем наоборот - лучший бомбардир европейских чемпионатов. Самому не смешно?
Сергей Халтурин 1
Сергей Халтурин 1
сегодня в 05:36
Два матча ярко проиллюстрировали очевидные вещи:
1. Ты можешь быть самым талантливым игроком в истории футбола, но из-за безволия и лени оставаться гномиком.
2. Ты можешь не быть самым талантливым, но за счет воли, сумасшедшей мотивации, патриотизма и запредельного труда на протяжении многих лет тащить свои команды из любой безнадеги.
3. Когда федерация и главный тренер идут на поводу у игрока, сколь бы гениальным он ни был, ничем хорошим это не заканчивается.

И вообще, пора бы всем хейтерам Рона и фанатам Лео осознать нехитрую истину: величие Лео - это Пуйоль, Иньеста, Хави. Это отеческая опека со стороны больших игроков Барсы. Величие Кришти - это он сам и его работа над собой.
Резюме: КриРо - велик. Лео - гениальное ничто...
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 05:14
Отличная статья. Месси вошел в длительную турбулентность. И у Роналду так серия была, и казалось вечный отрыв по трофеям он нивелировал: догнал по ЗМ, обогнал по ЛЧ, взял Евро, и это все после 30!

Жду ответа от Месси как болельщик. Пан или пропал, как говорится.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 04:55
Что за статья?). После одного матча вознесли до небес Головина с Черышеым, а хоббита, автор еще сильней к земле придавил). Вчера орки, в лице Исландии, стали стеной, да не забил пенальти, но от этого аргентинец не теряет величие. И че сравнивать с этим самым богатым геем Рони?). Вдохновения, поддержки...)
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 03:28
Месси, возможно, лучший ирок в мире сегодня.
Но при этом он невероятно зависим от команды.
Иногда кажется что он больше распасовщик чем завершатель.
При том что Марадону включить он может на раз, как то он в одиночку Реал обыграл не так давно. Но предпочитает он зиданить.
Мне кажется что он убил в себе забивалу коллективизмом.
Эдакое Роналду наоборот.
Абсолютно, кстати, имеющее право действо в исполнении Роналду, продолжать оставаться страйкером не взирая ни на что.

Честно говоря, я бы помечтал увидеть эту парочку в одном Макларене:)
ВааС
ВааС
сегодня в 02:47
Автор своей статьей поджарил каталонское лгбт..
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 02:22
Мессизависимость мешает Аргентине.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 02:04
То что гномяро ни кто,узнали все!(кроме джина и инквизитора)....а г де они к стати???гному шнурки гладят...
амурец
амурец
сегодня в 01:59
То что Месси не лидер это давно ясно, ну ладно посмотрим на него с хорватами, хотя и так понятно что толку от него в сборной ноль (ну если конечно не играет с Эквадором) впрочем как и в Барселоне в матчах когда надо тянуть команду
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 01:56
Гном....раздутая "звезда"!!!!!!!!!!!
ᅠ
сегодня в 01:53
За эту статью Вадим Багров глорами Барселоны будет предан анафеме)
Но в ней всё по делу - аргентинец не даром имеет прозвище «король Осасун».
Как игрок Месси закончился в 2013-м году. С тех пор он просто набивает свой карман.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 01:42
Багров постоянно за Роналду, Горин за Месси. .Скука. .Но в жизни так всегда. У одного красный диплом, у второго затесались пара четверок,да тройка. Но один гений, все пятёрки -на вдохновении,а второй -зубрила.Большинство уважает обоих.Но одного с восторгом слушает вся аудитория, а другого лишь препод да пара студентов, видящих в нём пример для подражания.
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER
сегодня в 00:53
Это кто писал статью ахахах??? Все дружно вспоминаем Евро 2016. Португалия 1-1 Исландия. Роналду был дниной в том матче. Португалия давила, но недодавила. В другом матче Рон не забил пенку. Чем закончился чемпионат, все знают.
Не нужно судить команду по первой игре. Тем более с таким автобусом.
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина
сегодня в 00:47
Вот к чему делать выводы после одного матча ? Возьмет и выиграет турнир, потом данная статья окажется не в тему. Выводы можно будет делать после 15-го июля.
Major League Soccer
Major League Soccer
сегодня в 00:27
Сегодняшнюю оборону викингов только пушка страшная Дениса Колодина могла взломать, но его не было на поле.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 00:26
Обычные отмазки-дайте Месси топ напарников/отдохнуть/ и т.д.Уровень игроков Исландии-Астон Вилла и Ростов и ниже,не смогли переиграть их автобус- ваши проблемы.Не умеете ломать автобусы-третье место в зубы и вон с турнира.Лео даже не потерялся на поле, он навредил результату, пробей Димка,Агуэро, был бы гол.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 00:16
Ахах что вы несёте??
alex1990for
alex1990for
вчера в 23:57
а давайте вспомним евро2016 и как роналду играл против этого автобуса? его кто-то там видел? нет. а решающий пеналь австрии, который мог принести 3 очка?
не надо тут петь про яйца роналду. они появляются также только тогда, когда ему дают играть в свою игру, помноженную на огромное везение.
RoArt
RoArt
вчера в 23:49
Жалко Месси......
ВааС
ВааС
вчера в 23:48
Чего стоит тот момент,когда Ювентус отыграл 2 мяча,а Роналду всех подбадривал, и в конце принес гол..А месси проигрывая Рома был инертным..Их даже по видео сравнили..
football_
football_
вчера в 23:33
роналду забил три гола испании, но на первом месте в таблице - иран. роналду тоже теряет величие?
usachev
usachev
вчера в 23:27
Не согласен. Где ваш хваленый рон был в последнем финале лч? Месси второй год подряд лучший бомбардир европейских чемпионатов. Да облажались с ромой, но это лига чемпионов. Не забывайте, что до реала никто не мог выиграть этот турнир даже два раза подряд. Барса выиграет лч когда к их классу прибавится везения и страсти. Да вспомните реал. Еще 4-5 лет назад их открыто называли неудачниками. У месси есть еще как минимум 2-3 года, чтобы продолжать играть на топе. Я уверен, что его новые звездные часы еще наступят
ВааС
ВааС
вчера в 23:12
И не забываем тот факт,кто играет за аргентину, а кто за Португалию..Звезды аргентины, Агуэро,месси,Ди мария,Маскерано,Рохо,Игуаин,Дибала,Отаменди..-8 игроков играют в топ клубах..
Звезды Португалии-Роналду,Пепе,Моутиньо..И все..3 человека играет и играли в топ клубах..Вот и вся картина)
Roman73
Roman73
вчера в 23:09
Надо отметить ещё один факт --игра Португалии налажена уже давно, ещё к прошлому циклу. А Аргентина не команда, у неё есть игроки , но игры нет.
Аргентине ничего не светит, даже если Месси умрёт на поле.
ВааС
ВааС
вчера в 23:06
Никому не интересны финты и дриблинг на месте..Результат делает голы,хоть задницей, хоть головой..Ты сделай сто финтов и проиграй,или ноль обводок,но гол.. Оправдание глоров месськи -это «он хороший дриблер»)))
ВааС
ВааС
вчера в 23:04
Человек с легендой на аве..Никто не просит месси обыгрывать всех игроков соперника и от своих ворот забивать гол..Факт в том,что месси проваливает много матчей..И на минутку,даже сегодня при отвратной игре он мог принести победу,но снова про76: он мог забить пенку,но облажался,он мог отдать пенку,и снова обложался..
Roman73
Roman73
вчера в 23:04
дилетанты считают голы и только.
Голу предшествует сейв вратаря, плотная игра защиты, подбор и борьба в опорной зоне, первый пас и выход в атаку, пас плеймейкера , обводка и голевой пас и наконец удар по воротам какого-нибудь бомбардира.
Удачные действия в каждой стадии -- стоят голевого удара по воротам. Важнейшим является игра плеймейкера, связывающего линии и придающего осмысленность игре.
А болельщик отрывается от пива только с ударом по воротам и орёт --ГОЛ !
Помнит только Дзюбу.
Оперу надо уметь слушать, а футбол--смотреть !
Chatlan
Chatlan
вчера в 23:00
Но Месси дошел до провалов с Исландией, а не с обороной Атлетико
не хочу оправдывать посредственную игру месси, но чем сегодняшняя игра исландии отличалась от игры атлетико? 11 игроков в штрафной - никто бы не прошел, даже такой как месси.
ВааС
ВааС
вчера в 23:00
Да всем давно было понятно,что у Роналду крутые яйца,а у месси изюм..4 года подряд месси давали ЗМ,даже когда Роналду брал ла лигу(2012), но Роналду не сломался,он упорно шел к своей цели и настиг месси 5-5..А в ЛЧ и обошел 5-4..Роналду похож на Пеле,Марадону и Рональдо лидерскими качествами..А месси не такой, он творит если творит вся команда,если соперник не уступает,то месси плывет..Если Роналду после 30-ти еще лучше стал играть,то месси наоборот хуже..Я считаю Роналду лучше месси,но желаю месси вернуться в лучшую форму,их соперничество делает обоих лучше..!
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