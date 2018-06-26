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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
17:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип ГерманияГермания146.961.18
17:00 сегодня Логотип МексикаМексика -:- Логотип ШвецияШвеция2.383.313.21
21:00 сегодня Логотип СербияСербия -:- Логотип БразилияБразилия6.274.241.56
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Аргентина и Месси в плей-офф. Нужны или нет?

вчера, 15:24
Аргентина и Месси в плей-офф. Нужны или нет?

Сегодня Аргентина сыграет свой первый и, возможно, последний финал на чемпионате мира. «Соккер.ру» размышляет, нужна ли турниру команда звезд без царя в голове.

Не нужны. Ужасная командная игра. Тут нужно смотреть шире двух матчей непосредственно на чемпионате мира. Давайте вернемся в прошлую осень и вспомним, что сборная Аргентины попала на мундиаль только по итогам заключительного тура в южноамериканском отборе, в котором Лионель Месси отгрузил трёшку в ворота Эквадора. Сильная команда не имела права доводить турнирную ситуацию в квалификации до крайней точки, когда или пан, или пропал. Хорошо для «Альбиселесте», что у Месси был «тот день», да и соперники по зоне КОНМЕБОЛ помогли частыми осечками. После ухода Алехандро Сабельи, который вывел Аргентину в финал ЧМ-2014 и подвергался нещадной критике на родине за излишне прагматичный футбол, команда с Лео Месси и другими звездами в составе больше не демонстрировала связной игры на отрезке длиннее 15 минут. Поэтому все, что происходит с Аргентиной сейчас – закономерно.

Матчи против Исландии и Хорватии – апофеоз кошмарной игры аргентинцев. Один в лес, другой – по дрова, третий – Лионель Месси. Игуаин и Дибала на скамейке запасных. Сампаоли ловким движением тактического пера меняет схему с 4-2-3-1 на 3-4-2-1, выворачивая свою команду наизнанку, и это уже похоже на агонию. Исландцы легко расправляются с безыдейным позиционным натиском, а хорваты на голову сильнее в центре поля, очередной оплеухой сбивают «Альбиселесте» с ног, а потом уже пинают лежачего. И правильно – не жалко! Непонятные кадровые решения, отсутствие даже намека на игровой баланс и размазанный рисунок игры, Тальяфико, Акунья, Павон и Меса на поле, Месси как будто бы тоже. Как любят повторять классики «Соккер.ру» - стыдно за Аргентину!

Или нет? Жертвы обстоятельств. У каждой медали есть две стороны. И хотя претензии к тренерскому штабу, игрокам и их совместным плодам работы действительно обоснованы, в темные вонючие дали Аргентину засунули еще и обстоятельства. В матче с Исландией мяч не шел в ворота, «Альбиселесте» втрое превзошли соперника по количеству ударов, один Лео Месси бил чаще, чем вся сборная Исландии, да еще и пенальти не реализовал. Кстати, оснащенные системой VAR арбитры должны были еще раз указывать на «точку», когда сбили Павона, а в игре с Хорватией все могло пойти по другому сценарию, попади Энцо Перес в пустые ворота в первом тайме и не покажи Вилли Кабальеро этюд в стиле Цирка дю Солей. Южноамериканцы – импульсивные ребята, ни для кого это не секрет, а Аргентина в каждом матче на чемпионате мира сталкивалась с происшествиями, ломающими мораль: нереализованный пенальти Месси и грубейшая ошибка вратаря. Реальность пока не предоставила аргентинцам шанса поймать позитивную волну.

Не нужны. Сенсационные провалы – шарм чемпионатов мира. Абстрагировавшись от сборной Аргентины и личных предпочтений, нужно признать, что в провале фаворитов на групповой стадии крупных турниров есть немалое роскошество, вносящее неожиданные коррективы в ход всего чемпионата. Какой интерес, если все время будет выигрывать и получать продвижение тот, чьи шансы выше «на бумаге». В XXI веке на чемпионатах мира действует чемпионское проклятие, и немцы все еще могут попасть под него, и когда проваливается большая и сильная сборная – это наравне с демонстрацией сиюминутной ущербности этой команды еще и очаровательная история для околотурнирных разговоров. Аргентину не нужно жалеть. Останутся за бортом плей-офф – отлично, будет тема для разговоров, горячих споров и плясок на костях. Признайте, вы это любите.

Или нет? Мундиалю жаль терять мегазвезду. В философии любителей сенсаций есть очевидная прореха: вместе с фаворитами чемпионат мира теряет лучших игроков, а лишаться звезд всегда жалко, если, конечно, у вас нет к тому или иному футболисту личной неприязни. Мундиаль-2018 жесток: Буффон, Бэйл, Видаль и другие славные ребята в Россию не приехали, а Салах и Левандовски потеряли шансы на продолжение борьбы уже после двух туров группового этапа. Не круто, если и Месси так быстро вылетит, ведь он один из тех, кто заведует футбольной магией, пусть пока и кажется, что забыл волшебную палочку дома. Лионель притягивает взгляды, собирает стадионы и телеаудиторию, обеспечивает ажиотаж вокруг турнира и заставляет любителей футбола жить ожиданием волшебства. Если уедет так рано – это обеднит чемпионат мира, хотя поклонники «Игры престолов» могут парировать: мол, избавляться от ключевых персонажей – это стильно, модно и даже полезно для шоу.

Не нужны. Грязные разборки. Признаться, для меня это главный пункт в антагонистическом ряду. Не может и не должна добиваться успехов команда с таким ворохом проблем и градусом внутреннего недовольства. Тренер Сампаоли утратил авторитет среди ряда игроков, а после поражения от Хорватии говорят, что Хорхе вообще отодвинут от принятия решений, ответственность за облик Аргентины в игре с Нигерией возьмут на себя Месси и Маскерано. Это вообще как? А еще футболисты нагрубили соперникам на поле в матче, который проиграли вчистую, не вышли к прессе, фанаты нападали на болельщиков сборной Хорватии, федерация футбола нарвалась на штраф от ФИФА. Плохие результаты вскрывают все гнойники: и непопадание в сборную Икарди, который нанес оскорбление другу Месси, и готовая связка из «Ювентуса» на лавке, а теперь к этому добавляются открытые конфликты и взаимные обвинения. Ужас. Нужно срочно лететь в Аргентину и снимать сериал по мотивам бурной жизнедеятельности сборной!

Или нет? Возможна встреча Месси и Роналду в четвертьфинале. А вот из-за этого турнирного фактора хочется попросить Аргентину задержаться на чемпионате мира. Будет невероятно, если Месси и Роналду сойдутся лицом к лицу в матче плей-офф чемпионата мира, который преподносится как их решающая дуэль. Португалия в 1/8 финала будет играть с Уругваем, аргентинцы смогут выйти из группы только со второго места и в этом случае попадут на соседнюю ветку с португальцами. Правда, в соперниках по первому раунду плей-офф будет, скорее всего, Франция, зато если команды Месси и Роналду преодолеют первый барьер в матчах на вылет, то сойдутся лицом к лицу в Нижнем Новгороде. Ой-ой. Только представьте!

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Все комментарии
Djamal67
Djamal67
вчера в 23:00
Где справедливости с видео повторами????? Раз Меси и Аргентина судья по указанию должен судить в их пользу. Как вчера против Марокко это не справедливо!!!!....
ATG
ATG
вчера в 20:20
Всем хейтерам на зло!!!
Тysоn
Тysоn
вчера в 20:19
Желаю удачи Мосси..И победы сегодня)
Cules2013
Cules2013
вчера в 20:14
Что значит "нужны"? У нас что команды в плей-офф выходят по интернет-голосованию на приз зрительских симпатий? Кто набрал больше очков, тот и прошёл. Все мы хотим видеть красивый футбол, но элемент везения и продуманную тактику ещё никто не отменял. Победят Нигерию, а викинги не смогут обыграть хорватов - значит так тому и быть. Нужно итоговым результатом на табло доказывать, кто чего стоит, а не абстрактными умозаключениями. У нас тут не философский диспут, а спортивное состязание.
Верг
Верг
вчера в 20:04
аргентина по чесноку не должна была с такой игрой на него попадать, вот чилийцы должны были, немного не свезло в игре с бразилией!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Князь
вчера в 20:00
Великий Князь:
Конечно нет, но спорт уже загадила коррупция. Арбитры вытягивают за уши прописных фаворитов - Германию, Испанию. Думаю и Аргов будут тянуть, но поболею за Нигерию и за чистоту футбола.
Бесспорно за негров , за чистоту! За Казахстан!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил RoArt
вчера в 19:51
RoArt:
По данным портала fifa.com игрока Пеналду не нашлось...Сэр похоже вы пьяны...
Мы трезвы, ! Это ты пьяный!
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 19:48
Пожелаю удачи Месси и Роналду! Два великих игрока! Особенно Суарес!
MSN-thebest
MSN-thebest
вчера в 19:41
Какой еще Рональду в четвертьфинале? Забыли, что они с уругами следующий матч играют?
11-и метровый
11-и метровый
вчера в 19:37
Лучше Аргентина, чем никакущие Франция с Данией, игравшие под свист трибун сегодня.
cevin cigan
cevin cigan ответил Непотопляемый Князь
вчера в 19:27
Непотопляемый Князь:
Он уже полез под администраторский стол. Настоящий котолунец. Аха-ха)
Их уже и вычислять не приходится,каталунское гнильё так и прёт!
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил cevin cigan
вчера в 19:26
cevin cigan:
ААААА!!!!!! дЫХДЫКАЙ1!!!!
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Томаш Хаберли
    вчера в 19:19
    Томаш Хаберли:
    Месси великий футболист
    Днарь и на руку не чист)
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Великий Князь
    вчера в 19:19
    ААААА!!!!!! дЫХДЫКАЙ1!!!!
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 19:18
    Сегодня сделают всё возможное,чтобы гномосборная прошла Нигерию(под суетятся все,от Инфантино,до судей)слишком много крутится бобла возле гнома и КО!(телевизионные,рекламные и др бизнес)Нигерии придётся сыграть так,что на один "левый"гол аргов,нужно будет ответить двумя чистыми!
    Gahi
    Gahi
    вчера в 19:13
    Да Аргентина больна и больна звездной болезнью если смогут найти вакцину то пройдут дальше, если нет то Нигерия будет достойно играть дальше. Удачи
    борька
    борька
    вчера в 18:17
    Красота для чемпионата, немцы и аргентинцы собирают
    рюкзаки! Фантастика! ,Букмерского ажиотажа нагнали, теперь все на привязи, ждут матчей! Пройдут обекоманды. Болею за Месси,желаюзабить сегодня четыре гола, хотяи трех хватит, хорваты больше двух мячейне подарят!
    RoArt
    RoArt ответил Storm-Shadow
    вчера в 18:13
    Storm-Shadow:
    Где вчера был твой Пеналду?
    По данным портала fifa.com игрока Пеналду не нашлось...Сэр похоже вы пьяны...
    Томаш Хаберли
    Томаш Хаберли
    вчера в 18:00
    Месси великий футболист
    Тysоn
    Тysоn ответил Storm-Shadow
    вчера в 17:48
    Роналду в 1/8 выходил,пока твой аргентинский гей плакал..))
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
    вчера в 16:48
    Вот есть на соккере такой пользователь: ДХТК. Говорит о себе, что великий знаток лучшей в мире лиги АПЛ, что болельщик Тоттенхэма, Ливерпуля и Саутгемптона одновременно, и вообще-вообще-вообще.
    И что мы видим в действительности? Он постоянно пишет: Нырялду, гей, дельфин - и почему-то именно в темах о Лионеле Месси, который - будем откровенны - проводит свои худшие годы. Однажды он, при живом Ливерпуле, назвал Барселону лучшим клубом мира и лучшим в истории клубом. Он призывал выгнать из ЛФК Клоппа, который поднял кризисный клуб на мало-мальски приличный европейский уровень.
    Вы думаете, это я весь такой мадридист / персофан Роналду / барсохейтер / хейтер Месси, видящий барсоглоров во всём? Нет, нашего героя в этом уличили даже вражины ТТХ - один из фанов Арсенала:

    Так Себе Аналитик
    ответ пользователю DXTK
    Лол)) Ты-то сам пару раз в год вспоминаешь, что за "Саут" и "Тоттенхэм" болеешь, давно уже стал обычным барсоглором, что тебе до "Арсенала"))
    Ответ ! 9

    Посмотрите на его ответ.
    06.05.2018, 20:21
    в ответ могу сказать, ты любитель Роналду, об этом сам говорил, а следовательно мадридист, переодетый под канонира.
    PS да я барсаглор и горжусь этим, тем более красиво звучит.

    Ссылка на это свидетельство преданности ДХТК Арсеналу, Тоттенхэму, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси и Ливерпулю:
    https://m.soccer.ru/news/1047796.shtml?comment=28030184comment-28030184
    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
    Распространяйте эту информацию по всем столбам! Страна должна знать своих героев!
    Великий Князь
    Великий Князь
    вчера в 16:39
    Конечно нет, но спорт уже загадила коррупция. Арбитры вытягивают за уши прописных фаворитов - Германию, Испанию. Думаю и Аргов будут тянуть, но поболею за Нигерию и за чистоту футбола.
    Storm-Shadow
    Storm-Shadow ответил Тysоn
    вчера в 16:37
    Тysоn:
    Роналду тащит вверх,а Моська вниз..Полурослик)))
    Где вчера был твой Пеналду?
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 16:27
    Аргентина в этом году не наработала на выход.
    Dominators
    Dominators
    вчера в 16:26
    Желаю выхода Исландии в 1/8. Чемодан ,вокзал ,Буэнос -айрес .
    kts
    kts
    вчера в 16:15
    Аргентина все таки выйдет. И Пенальду будет опущен.
    Тysоn
    Тysоn
    вчера в 16:13
    Роналду тащит вверх,а Моська вниз..Полурослик)))
    bublikyo
    bublikyo
    вчера в 16:03
    Удачи Нигерийцам, ваша игра мне больше понравилась
    DXTK
    DXTK
    вчера в 16:01
    4 года назад Португалия не вышла из группы, что -то ее и Нырялду никто не поносил, так еще и ЗМ дали.
    Groove000
    Groove000
    вчера в 15:57
    да, матч Аргентина-Португалия стал бы украшением турнира
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