Аргентина и Месси в плей-офф. Нужны или нет?

Сегодня Аргентина сыграет свой первый и, возможно, последний финал на чемпионате мира. «Соккер.ру» размышляет, нужна ли турниру команда звезд без царя в голове.

Не нужны. Ужасная командная игра. Тут нужно смотреть шире двух матчей непосредственно на чемпионате мира. Давайте вернемся в прошлую осень и вспомним, что сборная Аргентины попала на мундиаль только по итогам заключительного тура в южноамериканском отборе, в котором Лионель Месси отгрузил трёшку в ворота Эквадора. Сильная команда не имела права доводить турнирную ситуацию в квалификации до крайней точки, когда или пан, или пропал. Хорошо для «Альбиселесте», что у Месси был «тот день», да и соперники по зоне КОНМЕБОЛ помогли частыми осечками. После ухода Алехандро Сабельи, который вывел Аргентину в финал ЧМ-2014 и подвергался нещадной критике на родине за излишне прагматичный футбол, команда с Лео Месси и другими звездами в составе больше не демонстрировала связной игры на отрезке длиннее 15 минут. Поэтому все, что происходит с Аргентиной сейчас – закономерно.

Матчи против Исландии и Хорватии – апофеоз кошмарной игры аргентинцев. Один в лес, другой – по дрова, третий – Лионель Месси. Игуаин и Дибала на скамейке запасных. Сампаоли ловким движением тактического пера меняет схему с 4-2-3-1 на 3-4-2-1, выворачивая свою команду наизнанку, и это уже похоже на агонию. Исландцы легко расправляются с безыдейным позиционным натиском, а хорваты на голову сильнее в центре поля, очередной оплеухой сбивают «Альбиселесте» с ног, а потом уже пинают лежачего. И правильно – не жалко! Непонятные кадровые решения, отсутствие даже намека на игровой баланс и размазанный рисунок игры, Тальяфико, Акунья, Павон и Меса на поле, Месси как будто бы тоже. Как любят повторять классики «Соккер.ру» - стыдно за Аргентину!

Или нет? Жертвы обстоятельств. У каждой медали есть две стороны. И хотя претензии к тренерскому штабу, игрокам и их совместным плодам работы действительно обоснованы, в темные вонючие дали Аргентину засунули еще и обстоятельства. В матче с Исландией мяч не шел в ворота, «Альбиселесте» втрое превзошли соперника по количеству ударов, один Лео Месси бил чаще, чем вся сборная Исландии, да еще и пенальти не реализовал. Кстати, оснащенные системой VAR арбитры должны были еще раз указывать на «точку», когда сбили Павона, а в игре с Хорватией все могло пойти по другому сценарию, попади Энцо Перес в пустые ворота в первом тайме и не покажи Вилли Кабальеро этюд в стиле Цирка дю Солей. Южноамериканцы – импульсивные ребята, ни для кого это не секрет, а Аргентина в каждом матче на чемпионате мира сталкивалась с происшествиями, ломающими мораль: нереализованный пенальти Месси и грубейшая ошибка вратаря. Реальность пока не предоставила аргентинцам шанса поймать позитивную волну.

Не нужны. Сенсационные провалы – шарм чемпионатов мира. Абстрагировавшись от сборной Аргентины и личных предпочтений, нужно признать, что в провале фаворитов на групповой стадии крупных турниров есть немалое роскошество, вносящее неожиданные коррективы в ход всего чемпионата. Какой интерес, если все время будет выигрывать и получать продвижение тот, чьи шансы выше «на бумаге». В XXI веке на чемпионатах мира действует чемпионское проклятие, и немцы все еще могут попасть под него, и когда проваливается большая и сильная сборная – это наравне с демонстрацией сиюминутной ущербности этой команды еще и очаровательная история для околотурнирных разговоров. Аргентину не нужно жалеть. Останутся за бортом плей-офф – отлично, будет тема для разговоров, горячих споров и плясок на костях. Признайте, вы это любите.

Или нет? Мундиалю жаль терять мегазвезду. В философии любителей сенсаций есть очевидная прореха: вместе с фаворитами чемпионат мира теряет лучших игроков, а лишаться звезд всегда жалко, если, конечно, у вас нет к тому или иному футболисту личной неприязни. Мундиаль-2018 жесток: Буффон, Бэйл, Видаль и другие славные ребята в Россию не приехали, а Салах и Левандовски потеряли шансы на продолжение борьбы уже после двух туров группового этапа. Не круто, если и Месси так быстро вылетит, ведь он один из тех, кто заведует футбольной магией, пусть пока и кажется, что забыл волшебную палочку дома. Лионель притягивает взгляды, собирает стадионы и телеаудиторию, обеспечивает ажиотаж вокруг турнира и заставляет любителей футбола жить ожиданием волшебства. Если уедет так рано – это обеднит чемпионат мира, хотя поклонники «Игры престолов» могут парировать: мол, избавляться от ключевых персонажей – это стильно, модно и даже полезно для шоу.

Не нужны. Грязные разборки. Признаться, для меня это главный пункт в антагонистическом ряду. Не может и не должна добиваться успехов команда с таким ворохом проблем и градусом внутреннего недовольства. Тренер Сампаоли утратил авторитет среди ряда игроков, а после поражения от Хорватии говорят, что Хорхе вообще отодвинут от принятия решений, ответственность за облик Аргентины в игре с Нигерией возьмут на себя Месси и Маскерано. Это вообще как? А еще футболисты нагрубили соперникам на поле в матче, который проиграли вчистую, не вышли к прессе, фанаты нападали на болельщиков сборной Хорватии, федерация футбола нарвалась на штраф от ФИФА. Плохие результаты вскрывают все гнойники: и непопадание в сборную Икарди, который нанес оскорбление другу Месси, и готовая связка из «Ювентуса» на лавке, а теперь к этому добавляются открытые конфликты и взаимные обвинения. Ужас. Нужно срочно лететь в Аргентину и снимать сериал по мотивам бурной жизнедеятельности сборной!

Или нет? Возможна встреча Месси и Роналду в четвертьфинале. А вот из-за этого турнирного фактора хочется попросить Аргентину задержаться на чемпионате мира. Будет невероятно, если Месси и Роналду сойдутся лицом к лицу в матче плей-офф чемпионата мира, который преподносится как их решающая дуэль. Португалия в 1/8 финала будет играть с Уругваем, аргентинцы смогут выйти из группы только со второго места и в этом случае попадут на соседнюю ветку с португальцами. Правда, в соперниках по первому раунду плей-офф будет, скорее всего, Франция, зато если команды Месси и Роналду преодолеют первый барьер в матчах на вылет, то сойдутся лицом к лицу в Нижнем Новгороде. Ой-ой. Только представьте!