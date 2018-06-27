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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Какой провал! Чемпионы едут домой

вчера, 20:24
Какой провал! Чемпионы едут домой

Хорошо, что сборная России не загадала выступить на ЧМ-2018, как немцы. Чемпионы мира заняли последнее место в своей группе, и «Соккер.ру» приготовил для них распятие.

Традиция. Чемпионское проклятие мундиалей

Немцы в очередной раз напомнили о существовании становящегося все могущественнее проклятия, действующего на чемпионов мира: в XXI веке только Бразилия после победы на ЧМ-2002 сумела на следующем турнире выйти из группы и вылететь в четвертьфинале. Все остальные чемпионы очень быстро сворачивали свои операции по защите титула. Так было с Францией в 2002-м, с Италией в 2010-м и с Испанией в 2014-м. Германия занимает заслуженное место в этом далеко не почетном ряду. Все сборные – европейские, может быть, вирус действует только на команды из Старого Света? Так или иначе, спустя четыре года после заслуженного триумфа на полях Бразилии Бундесманшафт бесславно завершила выступления на мундиале в России, заняв последнее место в своей группе. И ведь ничто вроде бы не предвещало провала перед стартом чемпионата мира, эксперты и букмекеры дружно записывали Германию в число главных фаворитов, а тут такой коллапс. Будем разбираться!

Просчёты в подготовке?

Стандартное оправдание для опростоволосившихся фаворитов на крупных турнирах: «Они просто рассчитывали пик формы на плей-офф». Применимо ли это к сборной Германии? На мой взгляд, категорически нет. В каждом из трех матчей вторые таймы немцам удавались лучше первых, даже в матче с Кореей, где поздние пропущенные голы стали следствием авантюрной игры. В концовке, причем играя в меньшинстве, сборная Германии дожала Швецию, превзошла мексиканцев после перерыва, создав достаточно шансов, чтобы уйти от поражения. Определенно, Йоахим Лёв допустил системные ошибки на этапе подготовки и во время ЧМ-2018, но они не связаны с физической готовностью. Бундестим оказалась не готова к турниру ментально, неоптимальными оказались несколько локальных решений – вот и весь «секрет» провала.

Ставка на Нойера не оправдалась

Задним умом сильны все, но ведь об этом много говорилось и до чемпионата мира, вратарская тема порождала дискуссии, и факты говорят о том, что Йоахим Лёв зря доверился Нойеру, который до этого год находился вне игры. Марк-Андре тер Штеген провел отличный сезон за «Барселону», не говоря о том, что на его стороне тонус. Мануэль точно не излучал спокойствие – припоминаете эпизод со штрафным ударом корейцев, когда вратарь сборной Германии выпустил мяч из рук? Нужно сказать, что и в эпизодах с голами мексиканцев и шведов Нойер в топ-форме мог сыграть иначе, и сегодняшний второй мяч корейцев состоялся после того, как вратарь потерял мяч у чужой штрафной площади, пустившись в дриблинг! Лёв не проявил гибкость, доверился «старичку» и поплатился. Нет, Мануэль – не ключевой фактор неудачи сборной Германии, но провал – это всегда совокупность причин.

Абсолютный провал в центре поля

Сборная Германии провалила работу на ключевом участке поля. Провалила абсолютно и показательно. И мексиканцы, и корейцы на скорости просто разрывали чемпионов мира, шведы могли бы подольше покататься на этом аттракционе, но их командный менталитет скомандовал действовать с большей оглядкой на свои ворота после забитого мяча. Сейчас все могут с удовольствием накинуться на Крооса, который тут и голевой передачей на соперника отметился в решающей встрече, но я выступлю адвокатом Тони и скажу, что Лёв не подобрал для полузащитника «Реала» правильного партнера и повесил на одного из лидеров сборной Германии полуторную ставку.

По сравнению с показателями в клубе у Крооса действительно возрос процент брака, но при этом у него и количество ТТД выросло на 20-25% - Тони вынудили играть на пределе. А почему ошибался чаще? Потому что за спиной не было Каземиро, который прикрывает спину, не было Иско и Модрича, всегда удобно открывающихся под передачи. Партнеры по сборной Германии плохо двигались, заставляли мельчить и просили пасы в борьбу. Хедира пробил дно на ЧМ-2018, вот кто свою миссию провалил с треском, именно Сами должен был караулить опорную зону сборной Германии, оставшуюся сиротой. И да, самый лучший свой отрезок на турнире команда Лёва провела в первой трети матча со Швецией, когда на поле был Руди. В тандеме с новичком «Баварии» у Крооса получалось сбалансировать игру, но потом Себастьян сломал нос и больше на чемпионате мира не играл.

Ужасная эффективность ударов

26 (9), 18 (6), 28 (6) – это общее количество ударов сборной Германии в каждом из трех матчей групповой стадии по порядку, а в скобках указаны попадания в створ. В сумме выходит 72 удара, 21 из которых пришелся в створ. Такое количество попыток потребовалось немцам, чтобы забить два гола – один коленкой, второй ударом со штрафного. Не знаю, как к этому относиться однозначно. С одной стороны, такая бедовая ударная статистика говорит о неряшливом подходе к игре и реализации моментов, а Германия действительно на этом турнире была не похожа сама на себя, от традиционной четкости и прагматизма не осталось и следа. В то же время можно кивнуть и на Фортуну – слишком мало залетело с таким количеством попыток, тем более было несколько ударов по каркасу ворот, мяч не шел в сетку.

Хотя второе вполне себе может быть следствием первого. Повторюсь, сложилось впечатление, что сборная Германии растеряла свой менталитет по дороге в Россию и подобрала чей-то чужой, не подходящий по размеру и стилю. Сомнительные решения, системные тактические просчеты по ходу чемпионата мира, не цельный (скорее бесцельный) настрой, мало командной работы и ноль терпения и выдержки – так выглядела Бундесманшафт на ЧМ-2018, который покидает так рано. И кто скажет, что покидает не по делу? Поражения без забитых мячей от Мексики и Южной Кореи, а победа над шведами – не анализируемая и не прогнозируемая, исходя из хода встречи. Такие дела. Близким казался вылет вице-чемпионов мира, но упал другой тяжеленный шкаф.

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Все комментарии
usachev
usachev
сегодня в 03:52
Мне кажется зря Лёв изобразил на кубке конфедераций, что приехал с молодым составом, но у него есть еще сильнее. По факту сильнее нет. 9 игроков из чемпионата 2014 года - это бред ребята, при том, что молодняк играл просто шикарно на КК. Надо было делать ставку на молодых. Но уже поздно. Будем ждать новые попытки Бундестим на чемпионатах мира, хотя по статистике они побеждают примерно 1 раз в 20 лет.
Argentino78
Argentino78
сегодня в 03:15
Не выдержала русская земля матушка потомков немецких.Почувствовала и парализовала.
Mangur
Mangur ответил ProTest_85
сегодня в 02:40
ProTest_85:
У патриотиков пластинка заела на одной теме? Самим не смешно одно и тоже друг за дружкой повторять?
Ладно.Патриотов понять можно.А ты то что ноешь?
Mangur
Mangur
сегодня в 02:38
Есть такое слово -невезуха.Вот и все.
ᅠ
сегодня в 01:03
Наверное, Кроос - слабейший полузащитник основы Реала. Точные передачи прекрасно, но когда он увлекается, всегда есть Модрич, который подчищает за ним. Модрич вообще лучший полузащитник в мире на данный момент. У Германии не оказалось своего Модрича.
С Мюллером в составе немцы как в меньшинстве изначально. Ну и края не работают совершенно. Киммих правильно про себя сказал - он не второй Лам, он первый Киммих, которому до второго Лама как до Луны пешком. И напа нет у немцев, как оказалось. Вернер - это уже минус два с Мюллером вместе.
Не думаю, что будь Сане что-то сильно бы изменилось - Бранд в общем-то неплохо играл на его месте.
Пепс
Пепс
сегодня в 00:38
Вляпалась немчура )))) не прет им на русской земле... Ох не прет... Че удивляться то
da da da
da da da
вчера в 23:43
как ушел Пеп из Баварии,немцы и посыпались.)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 23:40
яйки не понюхал - в плей офф не попал. нет ножек - нет мультиков)
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Так Себе Аналитик
вчера в 23:31
Так Себе Аналитик:
Смена поколений не прошла просто, и очень зря Лев-таки Сане отцепил. Казалось, что он с очередной раз на одном и том же составе пытался выехать, хотя Мюллера уже давно к сборной на километр нельзя подпускать, я уже не говорю про Озила.
Может и Сандро Вагнера стоило взять, Гомес смотрелся на порядок лучше Вернера - бесполезного бегунка, его стоимость должна упасть после такого провального ЧМ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:18
Смена поколений не прошла просто, и очень зря Лев-таки Сане отцепил. Казалось, что он с очередной раз на одном и том же составе пытался выехать, хотя Мюллера уже давно к сборной на километр нельзя подпускать, я уже не говорю про Озила.
rector
rector
вчера в 23:02
старуха Меркель не поддержала своих. Парни расслабились без присмотра.
ProTest_85
ProTest_85 ответил Dmitrii Borzunov
вчера в 22:57
Dmitrii Borzunov:
Ибо нефиг немцам на Русской Земле побеждать!!!
У патриотиков пластинка заела на одной теме? Самим не смешно одно и тоже друг за дружкой повторять?
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 21:52
У одного Хумельса в концовке 3 момента было,то в плечо, то 2 раза мимо, бранд обстучал все штанги.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
вчера в 21:45
Это их бог наказывает за 41й нечего им тут делать!
spartach n1
spartach n1
вчера в 21:37
Dmitrii Borzunov
Dmitrii Borzunov
вчера в 21:34
Ибо нефиг немцам на Русской Земле побеждать!!!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:56
во всем виноват Месси и его проблемы с Икарди. Кто следующий?
Deville
Deville
вчера в 20:53
Корейские солдаты не только Игорю картошку подарили в 2014 году, а в этом немцам в мундирах дали 2-0.

2018 год явно не год Немцев. сначала Клопп плакал после Финала ЛЧ, теперь и Лева отправился домой на групповой стадии.
sir-5
sir-5
вчера в 20:52
Поделом.
dargo
dargo
вчера в 20:41
больше всех рада Меркель - не придется вынужденно ехать в Россию, а Мей молится, чтобы Англия вылетела и не даи бог дошла до финала, а то придется под давлением общественности ехать в Россию - о какой ужас !!!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:41
Да. Обидно
борька
борька
вчера в 20:35
С такой игрой, какую показывают лидеры, сборной России любой срперник по плечу, и Испанию они пройдут, если построят игру типа по корейски. Или по ирански. Испанцы будут пешком ходить, сил у них нет и мозгов на что то новое , как у немцев!
Россия победит, хотя до этого думал, что наша команда дыра! Команды -дыры это Испания,,Германия, Бразилия, Аргентина, Франция, ни кто из них до полуфинала не дойдет.
Эти команды показывают футбол, типа ,я кручу собственные яйца, в собственных трусах! Н
DXTK
DXTK
вчера в 20:32
Что поиграем в вампиров?

Если Соккер приготовил для Германии Распятие, тогда Корейцы вогнали им Кол.
saha100
saha100
вчера в 20:29
германия уровня саудитов
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