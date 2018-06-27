Какой провал! Чемпионы едут домой

Хорошо, что сборная России не загадала выступить на ЧМ-2018, как немцы. Чемпионы мира заняли последнее место в своей группе, и «Соккер.ру» приготовил для них распятие.

Традиция. Чемпионское проклятие мундиалей

Немцы в очередной раз напомнили о существовании становящегося все могущественнее проклятия, действующего на чемпионов мира: в XXI веке только Бразилия после победы на ЧМ-2002 сумела на следующем турнире выйти из группы и вылететь в четвертьфинале. Все остальные чемпионы очень быстро сворачивали свои операции по защите титула. Так было с Францией в 2002-м, с Италией в 2010-м и с Испанией в 2014-м. Германия занимает заслуженное место в этом далеко не почетном ряду. Все сборные – европейские, может быть, вирус действует только на команды из Старого Света? Так или иначе, спустя четыре года после заслуженного триумфа на полях Бразилии Бундесманшафт бесславно завершила выступления на мундиале в России, заняв последнее место в своей группе. И ведь ничто вроде бы не предвещало провала перед стартом чемпионата мира, эксперты и букмекеры дружно записывали Германию в число главных фаворитов, а тут такой коллапс. Будем разбираться!

Просчёты в подготовке?

Стандартное оправдание для опростоволосившихся фаворитов на крупных турнирах: «Они просто рассчитывали пик формы на плей-офф». Применимо ли это к сборной Германии? На мой взгляд, категорически нет. В каждом из трех матчей вторые таймы немцам удавались лучше первых, даже в матче с Кореей, где поздние пропущенные голы стали следствием авантюрной игры. В концовке, причем играя в меньшинстве, сборная Германии дожала Швецию, превзошла мексиканцев после перерыва, создав достаточно шансов, чтобы уйти от поражения. Определенно, Йоахим Лёв допустил системные ошибки на этапе подготовки и во время ЧМ-2018, но они не связаны с физической готовностью. Бундестим оказалась не готова к турниру ментально, неоптимальными оказались несколько локальных решений – вот и весь «секрет» провала.

Ставка на Нойера не оправдалась

Задним умом сильны все, но ведь об этом много говорилось и до чемпионата мира, вратарская тема порождала дискуссии, и факты говорят о том, что Йоахим Лёв зря доверился Нойеру, который до этого год находился вне игры. Марк-Андре тер Штеген провел отличный сезон за «Барселону», не говоря о том, что на его стороне тонус. Мануэль точно не излучал спокойствие – припоминаете эпизод со штрафным ударом корейцев, когда вратарь сборной Германии выпустил мяч из рук? Нужно сказать, что и в эпизодах с голами мексиканцев и шведов Нойер в топ-форме мог сыграть иначе, и сегодняшний второй мяч корейцев состоялся после того, как вратарь потерял мяч у чужой штрафной площади, пустившись в дриблинг! Лёв не проявил гибкость, доверился «старичку» и поплатился. Нет, Мануэль – не ключевой фактор неудачи сборной Германии, но провал – это всегда совокупность причин.

Абсолютный провал в центре поля

Сборная Германии провалила работу на ключевом участке поля. Провалила абсолютно и показательно. И мексиканцы, и корейцы на скорости просто разрывали чемпионов мира, шведы могли бы подольше покататься на этом аттракционе, но их командный менталитет скомандовал действовать с большей оглядкой на свои ворота после забитого мяча. Сейчас все могут с удовольствием накинуться на Крооса, который тут и голевой передачей на соперника отметился в решающей встрече, но я выступлю адвокатом Тони и скажу, что Лёв не подобрал для полузащитника «Реала» правильного партнера и повесил на одного из лидеров сборной Германии полуторную ставку.

По сравнению с показателями в клубе у Крооса действительно возрос процент брака, но при этом у него и количество ТТД выросло на 20-25% - Тони вынудили играть на пределе. А почему ошибался чаще? Потому что за спиной не было Каземиро, который прикрывает спину, не было Иско и Модрича, всегда удобно открывающихся под передачи. Партнеры по сборной Германии плохо двигались, заставляли мельчить и просили пасы в борьбу. Хедира пробил дно на ЧМ-2018, вот кто свою миссию провалил с треском, именно Сами должен был караулить опорную зону сборной Германии, оставшуюся сиротой. И да, самый лучший свой отрезок на турнире команда Лёва провела в первой трети матча со Швецией, когда на поле был Руди. В тандеме с новичком «Баварии» у Крооса получалось сбалансировать игру, но потом Себастьян сломал нос и больше на чемпионате мира не играл.

Ужасная эффективность ударов

26 (9), 18 (6), 28 (6) – это общее количество ударов сборной Германии в каждом из трех матчей групповой стадии по порядку, а в скобках указаны попадания в створ. В сумме выходит 72 удара, 21 из которых пришелся в створ. Такое количество попыток потребовалось немцам, чтобы забить два гола – один коленкой, второй ударом со штрафного. Не знаю, как к этому относиться однозначно. С одной стороны, такая бедовая ударная статистика говорит о неряшливом подходе к игре и реализации моментов, а Германия действительно на этом турнире была не похожа сама на себя, от традиционной четкости и прагматизма не осталось и следа. В то же время можно кивнуть и на Фортуну – слишком мало залетело с таким количеством попыток, тем более было несколько ударов по каркасу ворот, мяч не шел в сетку.

Хотя второе вполне себе может быть следствием первого. Повторюсь, сложилось впечатление, что сборная Германии растеряла свой менталитет по дороге в Россию и подобрала чей-то чужой, не подходящий по размеру и стилю. Сомнительные решения, системные тактические просчеты по ходу чемпионата мира, не цельный (скорее бесцельный) настрой, мало командной работы и ноль терпения и выдержки – так выглядела Бундесманшафт на ЧМ-2018, который покидает так рано. И кто скажет, что покидает не по делу? Поражения без забитых мячей от Мексики и Южной Кореи, а победа над шведами – не анализируемая и не прогнозируемая, исходя из хода встречи. Такие дела. Близким казался вылет вице-чемпионов мира, но упал другой тяжеленный шкаф.