Путь чемпиона. Самое важное о сетке плей-офф ЧМ-18

После определения пар плей-офф «Соккер.ру» советует обновить чемпионские прогнозы, ведь парочка записных фаворитов оказались в незавидном положении.

Франция – Аргентина

Где и когда? «Казань-Арена», сегодня, 17:00.

Фишка пары. Не встречались почти десять лет и в основном играют до первого гола, либо вовсе по нулям. Но дважды были перестрелки со счетом 3:4.

Сампаоли и Месси предложат Аргентине сыграть с чистого листа. А Дешам ответит попыткой убедить Францию прибавить, ведь на групповом этапе, мягко говоря, команда не форсировала события, особенно с датчанами. Аргентина наоборот пыхтела, играла вничью и крупно уступала. Но выползли в плей-офф. Где такие сборные, как у Сампаоли, бывают удачливее, чем записные фавориты. Играет самая старая команда ЧМ против самой молодой заявки в плей-офф. Опыт против задора, Месси против Гризманна – шикарная пара для начала.

Прогноз «Соккер.ру»: зная Францию и ее особенности в играх на выбывание, предположим проход Месси вопреки всему.



Уругвай – Португалия

Где и когда? «Фишт», Сочи, сегодня, 21:00.

Фишка пары. Роналду наиграл много матчей против Хименеса и Година в дерби Мадрида. Статистика впечатляющая – 31 игра, 22 гола и 8 ассистов.

Странно, но в официальных матчах Уругвай и Португалия не встречались. Не совпадали во времени. Когда уругвайцы правили в мировом футболе – португальцы только учились, а потом у заокеанских друзей не хватало сил, чтобы успевать за стабильно успешными европейцами. Поскольку благодаря Евро-2016 португальцы стали братьями уругвайцев по подходу, надо пожелать Роналду, Куарежме, Кавани и Суаресу голевой прыти, чтобы игра не скатилась в нули с ожиданием серии пенальти.

Прогноз «Соккер.ру»: раз уж Месси пройдет, то и Роналду проберется ему на встречу.



Испания – Россия

Где и когда? «Лужники», Москва, завтра, 17:00.

Фишка пары. Последние десять лет матчи Испании и России получаются результативными. На Евро-2008 будущий чемпион дважды устроил погромы, но в прошлом году счет был 3:3, а к пенальти испанцев есть большие вопросы.

Здесь может быть счет 4:0 в пользу Испании, а может быть ничья 1:1, фавориту пригодятся тренировки пенальти, которые проводит Йерро накануне плей-офф. Испанцы намного мастеровитее, но если говорим об их выступлениях в России, то пока себя не показали. И со сборными, как у Черчесова – Марокко и Иран тоже силовые и контратакующие, у «Красной Фурии» были проблемы.

Прогноз «Соккер.ру»: на эту игру оставляйте прогнозы сами. Ведь есть рассудочный вариант, а есть «усы надежды».

Хорватия – Дания

Где и когда? «Нижний Новгород», завтра, 21:00.

Фишка пары. Символично, что последние официальные матчи провели накануне ЧМ-98 в группе и потом в финальной части. Тогда хорватам поражение от датчан не помешало завоевать медали, а сейчас нужна победа.

Здесь нет фаворита, как правильно отметил Субашич. Но очевидно, что обе сборные будут болеть за Россию. Если победитель дуэли разных, но интересных команд Модрича и Эриксена выйдет в четвертьфинал на банду Черчесова, то поверит даже в полуфинал. На этой стороне сетки возможна сенсация, ведь испанцы не играют ярко, а хорватам будет сложно с датской командой, умеющей терпеть, отбиваться и контратаковать.

Прогноз «Соккер.ру»: хотелось бы, чтобы прошла Хорватия – красиво выступают. Но Дания крепкая и опасная.

Бразилия – Мексика

Где и когда? «Самара-Арена», 2 июля, 17:00.

Фишка пары. Мексиканцы заработали очки в 41 % матчей против бразильцев. Не у всех сборных такая статистика, особенно когда речь о тех, кто встречался часто. «Селесао» проигрывали «Ла Верде» в каждой четвертой игре.

Бедная Мексика, постоянно вылетает в первом раунде плей-офф, хотя стабильно выходит из группы. Здесь мог быть матч Бразилии и Германии, но реванш не случится. Зато фавориты четко понимают, что шутить в матчах на вылет нельзя ни с кем. Ни с теми, кого обыграли 7:1, ни со сборной, которая время от времени умеет укусить «селесао» в очных матчах. Команда Неймара – фаворит, но этот статус надо доказать.

Прогноз «Соккер.ру»: мексиканцам не повезло со жребием, Бразилия сыграет рационально и победит.

Бельгия – Япония

Где и когда? «Ростов-Арена», 2 июля, 21:00.

Фишка пары. Япония – неудобный соперник для сборной Бельгии. В пяти матчах всего одна победа, причем всего 1:0 в прошлом году. До этого было два поражения и два ничейных результата, в том числе в группе ЧМ-2002 со счетом 2:2.

Японская сборная – буквально случайный участник плей-офф, поскольку судить по количеству карточек – полагаться на волю случая. Каждый арбитр судит по-своему, это странный критерий. Даже жаль, что не Сенегал сыграет с Бельгией, у них команда колоритнее. У японцев сборная рациональнее, но Азар, Де Брюйне, Мертенс и Лукаку могут организовать самураям яркую битву и даже футбольное унижение.

Прогноз «Соккер.ру»: бельгийцы не удивят весь мир и пройдут дальше, обыграв Японию.

Швеция – Швейцария

Где и когда? «Санкт-Петербург», 3 июля, 17:00.

Фишка пары. Шведам нужна победа, чтобы сравняться по статистике личных встреч. Пока у них 10 побед против 11 у швейцарцев. Часто играли в отборочных группах, борьба была жесткой, а разница в счете минимальной.

В этой паре большая опасность увидеть силовой и, возможно, даже нудный матч. Швейцария бывала в плей-офф ЧМ, но играла там против другой «желто-синей» сборной – Украины, словно на первой минуте поставили на послематчевые пенальти. Так что Классону, Бергу и Гранквисту на заметку – швейцарцам нельзя позволять притворяться занудными, это сильная сборная, которая сейчас мощнее, чем тогда.

Прогноз «Соккер.ру»: соперники равные, но симпатии многих будут на стороне Швеции. «Три короны» пройдут дальше.

Колумбия – Англия

Где и когда? «Спартак», Москва, 3 июля, 21:00.

Фишка пары. Колумбийцы ни разу не обыграли англичан в футбол. Встречались пять раз, одна игра была официальной – на мундиале во Франции. Двадцать лет назад родоначальники победили 0:2.

Англичане так наивно ждут от своей молодой команды прорыва, что колумбийцы способны за такую беспочвенную дерзость наказать. Сам факт, что Англия испугалась обыграть Бельгию, чтобы не оказаться в одной стороне сетки с Бразилией, о многом говорит. У Саутгейта интересная команда, но ее основа сыграла с Тунисом и Панамой. Колумбия намного, намного круче и прошла более сложный групповой этап.

Прогноз «Соккер.ру»: поскольку это Англия, то не удивляйтесь проходу Колумбии в четвертьфинал.



Сетка турнира

Восемь стадионов, восемь матчей, восемь шансов удивить мир. А потом будут новые поединки. Победитель пары Франции сыграет с победителем пары Португалии. Успех с испанцами может отправить Россию к самому меткому стрелку в хорватском дуэте. Бельгии светит встреча с Бразилией, если фавориты победят в своих парах плей-офф. А Швеция окажется в полуфинале, если после Швейцарии обыграет победителя пары Колумбии и Англии, что вполне возможно.



Большинство людей ждали скучный вариант. Полуфиналы немцев и испанцев, а также французов и бразильцев. Но после вылета Германии, осторожной игры Бразилии и Франции, приличного футбола от Хорватии, приключений Португалии, Испании и Аргентины, прогнозы делать сложнее, но веселее. Понятно ведь, что Англия в состоянии проиграть Колумбии, а Швеция – Швейцарии. И тогда или колумбийцы, или швейцарцы точно будут в полуфинале ЧМ, хотя их там никто не ждал.

Более того, встретиться могут с хорватами даже, а не с испанцами! Да и сборной России нужно лишь два чуда – проход завтра и сильный матч с упрямыми, но не элитными датчанами в четвертьфинале. Прогноз полуфинала Испания – Англия имеет право на существование, но сами видите, там может быть пара Хорватия – Швеция. Или даже, например, Россия – Колумбия в случае серии неожиданностей и прорыва этих команд.

Ни одна команда не должна сдаваться, так что у Дзюбы правильный настрой. Многие эксперты говорят, что сегодня чемпионат мира только-только начинается. Не правы по форме, по сути все аккуратно. В матче Гризманна против Месси открывается чистая страница упорного турнира. А поскольку в футболе сенсации случаются, не ставьте на восемь побед формальных фаворитов – их вряд ли увидим.