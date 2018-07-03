Бельгия – Япония: азиатский будильник

03 июля 2018, 00:00

Один из самых зрелищных триллеров чемпионата мира подарили бельгийцы и японцы. «Соккер.ру» впечатлен тем, какой урок получили фавориты.

Когда человек очень долго и часто смеется, у него болят щеки. Если бы какая-то часть организма отвечала за усталость от удивления, то она у всех смотрящих чемпионат мира не переставала бы болеть. Потому что когда кажется, что вот уже удивительнее ноги Акинфеева и победоносных усов надежды ничего нет, откуда-то с островов приплывает Япония. Которая едва не отправила домой еще одну топовую команду.

Надменный взгляд

Первый тайм получился достаточно сдержанным. Ощущалось, что обе команды друг друга побаиваются, не хотят рисковать лишний раз. Но это стремление у них имело разную природу. Бельгия просто чувствовала свое превосходство в классе, понимала, что может прибавить в нужный момент и рано или поздно дожать соперника. А до того не стоит утруждать себя. Японцы же с присущей этой нации старательностью утюжили газон, выполняя тренерскую установку, вымеряя линию прессинга линеечкой, убегая строго по заданной траектории и дорабатывая каждый эпизод сполна.

Поэтому даже великану Лукаку в посудной лавке штрафной Кавасимы было дискомфортно, когда защитники его облепляли и бросались всем, чем можно, под удары. Так работали классические весы: порядок против класса. Первый тайм имел напряжение, но скорее внутреннее, когда казалось, что вот-вот Япония, сваливающаяся на выносы, дрогнет, а она через несколько минут нестерпимых страданий поднимала пресловутую линию прессинга и даже показывала зубы, пока бельгийцы брали очередную высокомерную передышку. И так – до начала второго тайма.

Два звонка

Кажется, в перерыве Роберто Мартинес дал понять своим ребятам, чтобы те заканчивали шутки свои и взялись за дело, пока не добьются хотя бы приемлемой разницы в счете. Да, применительно к отношениям этих двух сборных все продолжали рассуждать в категории «С каким счетом обыграет Бельгия Японию?» И никому в голову не приходило, что бельгийцам еще спасаться придется. Уверовавшие в себя фавориты первую пощечину получили, когда Харагути умчался от зазевавшегося Вертонгена и пробил в дальний угол ворот Куртуа. Неповоротливость Яна в этом эпизоде подчеркнула потерю концентрации бельгийцев.

Но даже это их не мобилизовало толком. Потому что Инуи забивал второй гол без помех. Показательно, как рядом пешком шел Де Брюйне, просто глядя, как японец подрабатывает себе мяч под удар, а делал он это относительно продолжительное время. И вот только после второго гола бельгийцы реально поверили, что могут вылететь с чемпионата мира. До них просто не доходила эта угроза ранее – они были уверены в своем классе. И надо отметить решительные действия Мартинеса, который сразу перестроил игру – у него-то план Б был, как у любого нормального тренера.

И ясно совершенно, что не нужен никакой харизматичный Наингголан, когда есть джокер Феллаини, способный выйти на любую позицию и выполнять любую роль. Два из трех голов Бельгии были забиты как раз людьми, которых выпустил Мартинес для этого. Бельгийцы провели своеобразный краш-тест, который показал, что проигрывая за 20 минут до конца встречи со счетом 0:2, они могут вырвать победу.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 24 (8) – 11 (4)

Вряд ли кто-то сомневался, что картина будет примерно такой. Обе команды били часто, но бельгийцы более чем в два раза больше нанесли ударов, ровно в два раза больше – точных. Особенно старался, конечно, Лукаку, который пробивал шесть раз. Но с Ромелу были личные счеты у защитников Японии. Они блокировали все и гроздьями на нем нависали, мешая прицеливаться. С задачей нейтрализации Лукаку справились. Но еще ударами часто отличался Азар – запомнится его выстрел в штангу. Другие более равномерно делили удары – по два на человека. У Японии главным снайпером оказался Инуи, который трижды бил.

Владение мячом (точность передач): 57,3% (87%) - 42,7% (81%)

Нужно отметить, что по владению мячом, наверное, примерно ожидаемые показатели. Все же Бельгия обладает более располагающими к контролю мяча исполнителями. А вот интересна высочайшая точность передач у обеих команд. Ведь они часто использовали быстрые атаки, применяли и длинные переводы, но при этом сохраняли мяч, не допуская глупых потерь и грубых ошибок в контроле. Предельно внимательно старались работать и те, и другие.

Дриблинг (отборы): 16 (9) – 6 (11)

Матч не был жестким, отборов в принципе оказалось не так много – в основном все сводилось к командному противоборству, а не к индивидуальным столкновениям и отборам. Поэтому в этом показателе примерное равенство. А в дриблинге, конечно, ощутимое превосходство у Бельгии. Европейцы в два раза чаще пытались провести дриблинг, а успешных обводок вышло даже почти в три раза больше. Главным дриблером ожидаемо стал Азар, сделавший пять обводок. Четыре успел накрутить вышедший на замену Шадли.

В целом же матч стал одним из таких, когда поражение любой команды именно по конкретной игре оставляет осадок обидного для нейтральных болельщиков. Япония реабилитировалась после позорной игры с Польшей, отдав все на поле, сыграв просто изумительно в плане организации, самоотдачи, футбольного интеллекта. Не хватило только мастерских и антропометрических данных. Бельгия же проверила себя в режиме решения трудностей, по ходу матча сменила план игры, смогла завестись, перейдя из экономного настроения.

В общем, полезным для нее получился поединок, отрезвляющим. Такие нужны. И чтобы Де Брюйне добегал в следующий раз, и чтобы Вертонген жестче ногу ставил. А главный намек Бразилии Бельгия дала на последних секундах матча, проведя образцовую контратаку. Просто идеальную. Вот такая – настоящая Бельгия. И Тите сто раз покажет своим бразильцам перед четвертьфиналом эту контратаку как то, чего больше всего нужно опасаться у «красных дьяволов».