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Гризманн выводит Францию в полуфинал!

вчера, 19:46
Гризманн выводит Францию в полуфинал!

«Трехцветным» повезло с лидером – Антуан умеет играть в плей-офф. О том, как сломали уругвайскую футбольную машину без Кавани - на «Соккер.ру».  

Зажатый футбол показали Уругвай и Франция до перерыва – зажатый мыслями о цене ошибки. Хотя такому ходу матча немало объяснений. Европейцы опасались, что латиноамериканцы встанут стеной – а так и было, 61 % игрового времени с мячом была  команда Дешама, но при этом смогут контратаковать – банда Табареса нанесла до перерыва семь ударов, причем четырежды мяч пошел в створ. 

За весь второй тайм у Уругвая всего четыре удара, поэтому французы правильно осторожничали. Дешам понял характер игры, что очевидно даже по стартовому составу с Толиссо, который прилепился к левому флангу, не позволяя Нандесу и Касересу свободно дышать. А также по тому, где принимал мяч Жиру. Франция поддалась на средней высоты прессинг Уругвай и игру соперника на отбой, ведь из двадцати одного касания до перерыва Оливье только два совершил в пределах чужой штрафной. 

Даже странно, что при такой «низовой» игре увидели и гол, и сэйвы капитана Франции, который до перерыва не только отразил удар Касереса – одно из самых ярких спасений чемпионата, но и успел поужинать каким-то кузнечиком, нагло залетевшим ему в рот в Нижнем Новгороде. Команда Табареса была в защите навязчивой, как то насекомое, но хором с первой попытки все фанаты скажут, кого Уругваю не хватило, чтобы успешно пойти в атаку – Кавани. 

Цифровое измерение поединка

1 удар мимо - уругвайские защитники хорошо встречали Мбаппе. За весь поединок Килиан запомнился разве что эпизодом, за который ему  во время замены выписал Дешам, но о нем – ниже. 

0 точных попыток было у Суареса. Луис без достойной поддержки не смог сыграть так же продуктивно и дико, как в паре с Кавани. Не факт, что у них очень близкие отношения, но в сборной нужны друг другу, как две палочки для поедания азиатской кухни.

3 передачи под удар – Гризманн снова показывает, что готов жертвовать собой ради сборной Франции. Антуан не выпячивает атакующие навыки, не передерживает мяч, играет просто, но интересно. 

5 отборов – еще один впечатляющий показатель Антуана в ту же копилку командной игры. Забил единственным точным ударом в матче (из двух), трижды зарабатывал угловые и даже разок выиграл борьбу на втором этаже. 

5 перехватов – рекорд для этого матча в исполнении Канте. Если Головину повезет играть вместе с французом в «Челси», то многому научится. Н’Голо великолепно читает игру. Благодаря ему Уругвай так и не связал команду с Суаресом. 

4 сэйва у Льориса – капитан сборной Франции отразил все удары в створ своих ворот, а Муслера пропустил дважды после двух точных выстрелов. 

Почему Уругвай вылетел? 

- не было Кавани, ошибались игроки обороны – короткий и справедливый вердикт, ведь Франция не сделала ничего невероятного в атаке, их единственные точные удары стали голевыми. 

- против команды Табареса сработало их же оружие – стандарт. Гризманн удачно подал, Варан круто выпрыгнул, а Стуани, формально заменивший Кавани, не смог выручить свою команду выносом головой;  

- тренер-ветеран зря не поменял тактику Уругвая без Эдинсона, ведь Бентанкур, Нандес и Стуани плохо обеспечивали мячом Суареса. Вернее, вообще не обеспечивали, Луис играл очень далеко от ударных позиций, работая вхолостую; 

- у Франции тактически выпали Погба, который стоял на месте правого полузащитника долгое время (будем считать, что им пожертвовали?), Мбаппе – играл левого вингера, но с теми же проблемами при попытках продвинуться к чужим воротам, и Эрнандес – его вжали в левую бровку; 

- в очередной раз при плотной и жесткой опеке часть молодых французов теряется. Вернее, все неопытные потерялись, кроме Умтити и Варана. Если бы не случайный гол Рафаэля – Дешаму пришлось бы рисковать и перестраивать Францию еще в перерыве; 

- Уругвай остался командой негибкой, хотя и мощной. Уступая в счете, им было сложно перейти к атакам, ведь Франция работала с мячом культурнее – брак по факту отличался очень сильно, 19 % против 36 % у ребят Табареса; 

- будь у сеньора Оскара хавбеки уровня хорватских, могли бы мечтать и о полуфинале, и даже о финале. А так Торрейра заработал комплименты по ходу чемпионата, но Весино и Нандес не показались топ-игроками. Ими и не являются.  

Антигерой матча. Фернандо Муслера (Уругвай)

Вирус Кариуса не щадит многих. Жаль Муслеру, но ошибка очень грубая и в решающий для матча момент. Если бы Уругвай перешел к атакам – французы могли дрогнуть. Но Гризманн нанес удар сухим листом, мяч только начал падать, но уже подкрутился, а поскольку Фернандо занял неправильную позицию, то пропустил. 

Опытный голкипер начудил, а его коллега Льорис стал тем, кто обеспечил Франции победу по итогу первого тайма и возможность успокоить игру после гола Гризманна. Грустная деталь – Муслера родился в Буэнос-Айресе, у него даже есть паспорт родины Месси. Снова аргентинец ошибся в матче против Франции… Впрочем, Фернандо уже пропускал такой гол – в прошлом от Сеска и Испании. 

Позор поединка. Потасовка во втором тайме

Дети учатся у Неймара плохому? Похоже, ведь вчерашний школьник Мбаппе вряд ли получил удар в живот от Родригеса, скорее нагло симулировал. А дальше пошла цепочка некрасивых действий. Килиан валялся на земле, Годин пробовал его поднять, Суарес орал на Килиана, словно тот уже играет за «Реал» и словно сам Луис никогда не симулировал. Футболисты двух команд сцепились, а Погба нагло взял за шею со стороны затылка Нандеса и нагнул на себя. Судья его не наказал, а стоило, как Родригеса и Мбаппе. 

Герой поединка. Антуан Гризманн (Франция) 

Почему лидер сборной Франции не праздновал гол в ворота сборной Уругвая? Из-за того, что автор важного удара и голевой передачи футбольного вечера в Нижнем Новгороде - фанат Уругвая со стажем. С футбольной юности в «Реал Сосьедаде» потомок европейцев – многих, от Германии до Португалии через Францию, подружился с уругвайским тренером и игроком. В результате стал фанатом «Пеньяроля» и даже в «Атлетико» сдружился в первую очередь с Годином. 

Но сегодня в поединке команд двух друзей дальше пошел тот, кто перспективнее. При всем уважении к замечательной сборной Уругвая, Франция заслужила полуфинал, по традиции обыграв команду из Южной Америки. Это давняя привычка – теперь в десяти матчах 6 побед и 4 ничьи, причем эта серия включает также поединок против Бразилии в финале ЧМ-98. Уругвайцы не сумели стать первыми за долгое  время латиноамериканцами, переигравшими «трехцветных», а вот Гризманн становится полноправным героем поединка и всего чемпионата. 

Пускай не всегда в центре внимания, но невероятно полезен. И пенальти реализует, и голевой навес сделает, и ударом в руки вратарю забьет. Не сказать, что играет в диком темпе, но победная незаметность Антуана снова выручила. Гризманн называл себя «наполовину уругвайцем» – чем задел Суареса, но в полуфинал вышла «вторая половина» звезды команды Дешама – французская. «Трехцветные» сегодня не сыграли ярко, но работали на результат и у них есть Антуан. У Гризманна в последних пяти матчах в плей-офф Евро и ЧМ шесть голов.

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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 06:12
франция -хорватия финал!
Mangur
Mangur
сегодня в 04:00
Всё идет к финалу Франция -Англия.
Lexand
Lexand
сегодня в 01:11
"Вчерашний школьник, Мбаппе" - как это по-русски, похамить и унизить человека.
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:30
Герой поединка. Антуан Гризманн

Антигерой матча. Фернандо Муслера
SkiNheD
SkiNheD
вчера в 21:50
Что бы не говорили сильна нынешняя Франция.
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 21:39
А вы говорите Месси, Неймар, Роналду. Аха-ха)

Результат делают трудяги, а не пижоны.

Гризман молоток!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:32
Не даром говорят, что вратарь это пол команды. К сожалению одна ошибка Муслера угробила Уругвай. 2:0 уже приговор.
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:28
Нормальная победа. Крепкая
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