Хорватия прекрасна, но Черчесов может ее обхитрить

От России ждут игры от соперника, но выгоднее не только скрыть свои слабости, но и надавить на хорватские. «Соккер.ру» желает Черчесову грамотных решений.

Дилемма первая. Три или два центральных?

После матча с Испанией Черчесов сознался, что команда вернулась к тройке центральных «мучительно». Футболисты отказывались играть, не выходя из «автобуса». Против Хорватии внутри сборной тоже будут дискуссии о тактике в защите, ведь на счету Граната уникальное достижение. За 75 минут на поле он не смог отдать ни одной точной передачи. Пять неудачных пасов, почти не касался мяча, трижды выносил его куда глаза глядят.

Вряд ли стоит так играть с теми, кто хорош на подборах и обладает сильной тройкой в центре полузащиты. Если даже осторожный Гаджи Гаджиев ждет от России три центральных, то лучше играть в два, Далич закрытый футбол прочитает. Тактика «Амкара» - вынужденный ход против Испании, но лишняя против Хорватии. Россия на ЧМ-18 неожиданно начала замечать соперников, а «шашечные» уступали в отборе именно таким командам - дважды по 1:0 Исландии и Турции. Оба соперника играли четыре в линию.

Вариант решения: играть в два центральных. Хорваты не давят числом по всей ширине поля, как испанцы, их важнее перехватывать выше, в полузащите.

Дилемма вторая. Как встречать Модрича?

Закройте лучшего хавбека чемпионата мира, не считая Де Брюйне – получите козырь, который не могли разыграть Нигерия, Аргентина, Исландия и Дания. Каждый соперник ждал, что Модрич или не сыграет в полную силу, или окажется слишком альтруистичным, как в «Реале», или же промажет, как с «точки» в борьбе со Шмейхелем. Но Лука справился с нервами, за четыре матча собрал выдающуюся статистику – 2 гола, 85 % точных передач, 2.5 паса под удар за вечер, а также успешная черновая работа.

Однако он одновременно ощущает давление. Модричу не простили смену показаний в суде против тамошнего «серого кардинала» Мамича, обвиненного в махинациях и воровстве. Но когда говорим о футболе, то у Модрича идеальная репутация. Сегодня Зобнин и его напарник должны остановить ключевого игрока «Реала» и Хорватии. Причем сразу же против него должны работать Головин и Черышев, ведь Брозович обычно бывает нижним углом треугольника, а Лука обожает нырять в поисках позиции для длинного заброса.

Вариант решения: отрезать адресатов передач. Лука или делает забросы вперед – на Ребича и Перишича, или работает в связке с Ракитичем и Брозовичем. Значит, что надо закрывать их, а Модрича прессинговать и встречать как можно выше.

Дилемма третья. Кузяев или снова Газинский?

Здесь важно исходить не только из задачи борьбы против звезд «Реала» и «Барселоны» - Модрича и Ракитича (а он тоже великолепен на ЧМ), но и из того, кто подходит для создания крутой схемы. Надо часто и успешно выходить в атаку. Отличительной чертой сборной России стала феноменальная реализация редких моментов – 9 голов после 12 ударов в створ. Такой КПД не встретишь даже у чемпионов мира (75 %). И первопричиной является удачный отбор, обеспеченный Зобниным и его напарниками.

Так что важно выбрать между Кузяевым и Газинским. Далер наелся против Испании, а Юрий отдыхал. Также важно отметить, что хорваты – третья по росту команда ЧМ-18, причем сборным Сербии и Швеции уступают всего на 0.2-0.6 сантиметра. В заявке России тоже крупные ребята – средний рост 184.3 сантиметра. И хотя Кузяев не сильно ниже, чем Газинский, но по игре наверху между ними пропасть. Юрий может и на стандартах пригодиться, но отбирает мяч не реже, чем Далер. А по длинным передачам Газинский лучше. Трудный выбор.

Вариант решения: кандидаты равноценные. Черчесову важно отталкиваться от свежести. Кто лучше готов физически – тот и сыграет. Про Зобнина в этом контексте не спрашиваем, у него два сердца, но Ракитича закрыть не менее важно, а он живет на ЧМ в зоне, где Самедов и Кузяев пока играли не очень успешно.

Дилемма четвертая. Как организовать левую бровку?

Заметили, чего не хватает Черышеву на чемпионате мира? Частоты включений в игру. Будучи мастером ударов – у Дениса их много и они невероятно успешные, ведь забил трижды, в командной игре Черышев намного лучше без мяча. Шикарно обеспечивал высокий свежий прессинг против Испании, появившись со скамейки. Но если сравнить с тем же Головиным – огромная разница по количеству пасов за матч.

Причем не сказать, что в сборной играют строго через Александра или специально игнорируют Дениса. У Самедова пасов тоже больше и их точность выше. Получается, Черчесов неслучайно рассматривал Черышева как игрока запаса изначально. Возвращение Дзагоева может подтолкнуть его к размышлениям, кто важнее слева. Но поскольку Алан не отличается скоростью, а у Дениса есть рывок – сегодня нужен его лучший матч на турнире. Ведь Кудряшов - это не Жирков, поддержку в атаке не обеспечит.

Вариант решения: подтягивать Головина к левой бровке по ситуации. Важно сформировать треугольник Федор – Денис – Александр. Полезно с учетом слабости Кудряшова в атаке, средней выносливости Черышева, а также из-за Модрича на этом же полуфланге.

Дилемма пятая. Сколько времени на поле нужен Дзюба?

Логика простая - Артем должен быть в основе, поскольку попросту является лидером сборной России благодаря характеру, не только игре. Но если Черчесов продолжит игры разума, то учтет, что Вида и Ловрен могут оказаться восприимчивыми к работе Смолова на контратаках. Вот только сборной России куда проще сделать заброс, нежели развить комбинацию низом, как любит Федор.

Дзюба борется намного лучше, лучший на ЧМ-18 по количеству побед на втором этаже. А Смолов, хотя на него ставили до старта турнира, потерялся. С одной стороны, это даже хорошо – Федор сегодня может выйти на замену и показать себя во всей красе, ведь нераскрытый потенциал у него колоссальный. С другой, Дзюбу убирать не хочется как можно дольше. Черчесов сам признал, что с Испанией стоило дать Артему еще десять минут в бою.

Вариант решения: выпускать Дзюбу. Хорваты мощные, но резкие, а Смолов не настолько быстрый и техничный, чтобы стабильно убегать от Ловрена и Виды. Будет бой, Артем заставит защитников потеть.

Дилемма шестая. Не пора ли оставить Самедова на лавке?

Загвоздки как минимум две. Первая – нет именно правого вингера намного лучше. Вторая - Черчесов своих не бросает, невзирая на качество игры, а Самедов для него свой. Это значит, что будет на поле. Пусть Александра можно оправдать после Испании забавным аргументом про подачу, после которой Дзюба заработал пенальти ударом в высоко поднятую руку Пике, но все в курсе, что Самедов не проводит идеальный чемпионат. Даже в обороне, оказывается, собрал меньше удачных действий, чем Черышев.

Другое дело, что и Алексей Миранчук не выстрелил. Черышев не перейдет на правый фланг, а Дзагоев не мастак работы строго по бровке. Зато Алан выступал в центре поля у ЦСКА, когда Головин стабильно работал выше. Значит, по ходу матча можно попробовать удивить чужую защиту позицией Головина и добить Аланом в тройке в центре. У России есть любопытные схемы, которые могут сработать именно против Хорватии. Даже если Дзагоев выйдет вместо Черышева, а не неожиданно заменит Самедова – одним пасом может все изменить. Хорошо, что оправился.

Вариант решения: оставить Самедова в основе. Талисман так талисман. Когда устанет – найти оригинальную замену, чтобы удивить Далича неожиданной перестановкой.

Дилемма седьмая. Что делать с тотальным браком в передачах?

Есть у сборной России одна особенность, которая не нравится много лет. Во всех четырех матчах ЧМ-18 проявлялась, даже с саудовцами и египтянами. Речь о комбинационной работе с мячом. Такое ощущение, что Черчесов настолько настроился на простые эффективные решения, что пресекает на корню любую сложную импровизацию. Волевая игра это круто, но строгость тренера накладывается на пробелы в технической подготовке, поэтому получаете высоченные 27 % брака против 19 % у хорватов.

Но тут есть одна важная деталь, которую часто игнорируют. КПД дальних передач у России 55 % против 57 % у хорватов. Соперник просто чаще катает мяч, а по сложным пасам почти равенство. Что не отменяет фобию хозяев турнира – боятся мяча. И причина скорее в тренере, чем в мастерстве. В клубах у всех хавбеков, кроме Кузяева, брак ниже. Черчесов прямолинейный настолько, что даже во фразу «в моем возрасте мечтать поздно, надо действовать» поставил вместо «поздно» слово «нельзя». С комбинациями та же история – нельзя.

Вариант решения: не играть тупо на отбой. Хорваты могут отдать мяч России в надежде на обрезки и свои контратаки, но если двигаться к чужим воротам – можно показать комбинационный футбол. На таких турнирах надо эволюционировать во имя сенсаций.

Перед матчем Россия – Хорватия: битва за успех

Чтобы подравнять шансы, нужна тренерская победа

Хорватия - фаворит, но за счет игроков, как была Испания, а не за счет еще и тренера, как был Уругвай. Далич пришел в последний момент, а раньше работал в Саудовской Аравии и ОАЭ. А вот Черчесову не составило труда обыграть Лопетеги, ведь Хулен сидел дома. Йерро лишь исполнял обязанности обреченного на смерть. Конечно, тренеры в футбол не играют, как обожает повторять и оправдывать свой цех Моуриньо, но именно наставники на конкретно взятом чемпионате влияют на рисунок игры. Сегодня результат зависит не только от мастерства и настроя футболистов – стандартный фактор, но и от качества решений тренерского штаба сборной России.

Третий раз подряд у соперника России футболисты с опытом в топовых лигах, даже достаточно наглые, чтобы диктовать условия. Но лишь у Уругвая получилось сработать против России на классе. Скорее благодаря удачному для них стечению обстоятельств и переменам в основе сборной Черчесова, нежели собственной безупречности. Но хорваты научились на примере датчан и испанцев – нельзя недооценивать соперников. Даже если считаешь, что сам будешь определять их игру. Понятно, что команда Далича считает себя фаворитом – Златко это и заявил фразой «россияне сыграют, как мы им позволим». Может, в гостях надо вести себя скромнее?

На доминирование Хорватии все основания. Играют здорово, не так однообразно, как испанцы. Но если описанные выше дилеммы приведут к озарению Черчесова и его футболистов в Сочи – знаете, что случится. Хорватская игра проанализирована, осталось выбрать свой тактический наряд. Снова желаем сборной верить в чудо, как в матче с Испанией. И не сомневаться, что в части сетки, где сборная России, на финал претендует каждая из четырех оставшихся сборных. Тут не осталось записных фаворитов. Значит, пора осознать – судьба подарила первый и последний подобный шанс в жизни. Сборная играет для всей страны, поэтому тут не важно, верят в нее скептики или нет. Переиграть Хорватию сложно, но можно.