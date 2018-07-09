Франция, Бельгия, Хорватия, Англия – выбираем чемпиона

Всего четыре претендента осталось на звание чемпиона мира. Напряжение нарастает. «Соккер.ру» предлагает вам взвесить «за» и «против» того или иного кандидата.

Франция

За. Класс игроков

Еще перед чемпионатом мира некоторые авторитетные издания подсчитали, что у сборной Франции самый дорогой состав на турнире. Куда ни тки – попадешь в звезду, что самое главное – в перспективную звезду. Поэтому и стоимость очень высока – все сплошь молодые ребята, но уже в таком статусе. У сборной Франции каждый несет угрозу, каждый невероятно силен.

За. Глубина состава

Дешам может себе позволить дать поиграть на чемпионате мира всем 23 футболистам, которых вызвал. А ведь это роскошь на самом деле. Причем визуально сложно будет отличить основной состав от неосновного, если такое разделение вообще уместно. В любой момент вместо подуставшей звезды на поле выйдет свежая не меньшая звезда.

За. Уверенность в себе

Эта сборная Франции молода, но уже достаточно уверена в себе. Можно вспомнить, как легко эти молодые ребята контролировали мяч, играя пятками даже накоротке, во время матча со сборной Уругвая в ответственном четвертьфинале. Они понимают, что они фавориты, и делают все, как должны делать претенденты на чемпионство.

Против. Слишком высокие ожидания

Однако это может выйти боком. Все-таки завышенные ожидания – далеко не всегда приносят пользу. Особенно когда дело доходит до завершающих стадий турнира, а все крутится вокруг вашей команды, вашей персоны. От французов просто ждут победы. И это давит.

Против. Уже проигрывали финал

На домашнем Евро-2016 эта же сборная Франции играла блестяще и тоже была главным фаворитом с определенного момента. Однако именно в финале случился ступор, именно в финале не удалось сыграть так, как умеют, как играли весь турнир. Это неприятное воспоминание может снова привести в оцепенение.

Против. Неумение проигрывать

Есть негативная сторона и у того, что каждый игрок сборной Франции – звезда. Уже отмечалось и на турнире, и перед ним в товарищеских матчах, что французы склонны сваливаться к полупаническому перетягиванию одеяла на себя, когда что-то идет не так. Разумеется, это не идет на пользу качеству футбола и очень раздражает Дешама. Это главное, что может подвести французов.

Бельгия

За. Подбор исполнителей

Такого звездного состава сборная Бельгии не знала никогда в истории. Поэтому если и выигрывать чемпионат мира, то сейчас самое подходящее время. Через четыре года все может быть совсем по-другому. Здесь ситуация схожа с французской – очень много уже состоявшихся в футбольном мире звезд.

За. Волевой характер

И этим звездам уже довелось проявлять характер, отыгрываясь с 0:2 меньше чем за тайм в матче с Японией. Конечно, сам по себе соперник по уровню не сравнится с Бельгией. Но тестом на силу воли этот матч стал хорошим. И бельгийцы показали, что в критический момент не теряются.

За. Вариативность стиля

Главная «фишка» этой сборной Бельгии – никогда не знаешь, как она сыграет и чем будет угрожать. Роберто Мартинес имеет в арсенале чуть ли не больше других схем и вариаций, под которые и подбирал свой состав, который для многих стал не бесспорным. Но, как видим, испанец знал, что делает. У него в голове уже был этот план.

Против. Отсутствие стиля

Однако, как всегда бывает, преимущество порой имеет обратной стороной какой-то недостаток. В данном случае это отсутствие идентификации. Можно ведь сказать, какой стиль у Испании, какой у Бразилии, у Германии, у Франции. Но вот про Бельгию этого не скажешь. В какой-то степени это хорошо, но есть риск раствориться и потеряться.

Против. Отсутствие победного опыта

Не каждому звездному поколению суждено выиграть все турниры. Именно из-за отсутствия опыта конкретно в составе сборной больших побед (не в конкретном матче, а в состязаниях) и таких выходов в финальные стадии крупных турниров. Нужно набивать шишки, быть близкими к триумфу какое-то время, чтобы однажды до него дотянуться. С первой попытки мало кому удается взять вершину.

Против. Психологическое давление

Положение, похожее на французское. От этого состава сборной Бельгии ждут только успеха. Особенно после победы над главным фаворитом чемпионата мира – Бразилией. С каждой следующей стадией груз ответственности давит все сильнее. Оплошать на глазах короля и королевы, перед армией болельщиков, которые уверены в победе, очень боязно.

Хорватия

За. Боевой характер

Балканцы бьются в каждом матче до последнего, яростно и безжалостно, даже когда нет сил и ресурсов. Это их отличительная черта. И она привела хорватов в полуфинал через две серии пенальти и сложную группу.

За. Нет психологического прессинга

В отличие от всех предыдущих команд Хорватия не испытывает большого морального давления. Ее не приписывали к числу явных фаворитов, на родине нет безумно наседающих СМИ, рвущих свою же сборную. Команда бьется и получает удовольствие.

За. Сбалансированный футбол

Златко Даличу удалось добавить к характеру своей команды еще и важные игровые элементы, которые сделали облик нынешней сборной Хорватии. Она имеет очень хорошо выстроенный баланс за счет качественной работы полузащитников, способных переключать режимы от атакующего к оборонительному и обратно.

Против. Малый резерв

В отличие от остальных сборных у Хорватии не такой глубокий резерв. Так что в случае неблагоприятного стечения обстоятельств спасения тем, кто на поле, ждать практически неоткуда. Сложно раздобыть джокера в таких условиях.

Против. Индивидуальные ошибки

Если с характером и командными взаимодействиями все сложилось у хорватов неплохо, то индивидуальное мастерство некоторых исполнителей порой дает сбой. Причем ошибки касаются не только игровых моментов, но и эмоциональных. Сколько раз хорваты привозили опасные стандарты на ровном месте из-за несдержанности или бывали на грани удаления.

Против. Усталость

Вроде все сборные сыграли поровну матчей. Но Хорватия провела два очень изнурительных матча в плей-офф до серий пенальти, отдав много физических и психологических сил. Запаса энергии может просто не хватить. К тому же, как мы говорили, резерв очень неглубокий. Уже заметно, как хорватские лидеры порой просто падают от изнеможения в конце матчей.

Англия

За. Командная игра

Гарету Саутгейту удалось собрать довольно сбалансированный состав, который на чемпионате мира начал показывать очень слаженную командную игру. Много комбинаций, много передач, явно наигранные ходы, интересные идеи в игре. Это то, чего не хватало даже звездным составам сборной Англии прошлых лет. Нынешняя по компоненту коллективной игры – самая привлекательная.

За. Ловит кураж

А еще это очень азартная команда, которая на волне эйфории и куража может смести кого угодно. Поэтому во всех матчах проводила безумные отрезки с невероятным давлением и градом опасных моментов. Если англичане поймают кураж, надежда только на их неважную реализацию моментов.

За. Есть ресурсы для изменения игры

Глядя на Магуайра, сложно сказать, что у англичан такая же россыпь звезд, как у Франции или Бельгии, однако Саутгейт неплохо сформировал и баланс резерва. Так что в какой-то критической ситуации он имеет план для изменения рисунка игры и замены конкретных исполнителей для придания футболу дополнительных красок в виде резкости от Рэшфорда, дриблинга и напора от Лофтус-Чика и так далее.

Против. Перманентные завышенные ожидания

А вот эти завышенные ожидания отличаются от тех, что давят на Францию и Бельгию. Кто-то из комментаторов очень верно отметил, что англичане иной раз играют «для завтрашних газет», то есть с оглядкой на то, что про них скажут. В Англии, где всеобщий культ футбола, злая пресса готова разорвать и обсасывает каждый шаг игрока и команды.

Против. «Просадка» по ходу матчей

А это обратная сторона куражного мощного футбола. Играть на эмоциональном подъеме и с полной физической выкладкой все 90 минут с лишним очень тяжело. Поэтому по ходу абсолютно всех матчей на турнире случались просадки. Причем порой очень жесткие, из-за которых даже матчи с тотальным превосходством могли быть проиграны.

Против. Отсутствие командного опыта

Для нынешней сборной Англии этот чемпионат мира – дорога к настоящей зрелости, к формированию облика, своего образа и стиля. И каждая новая игра добавляет штрихов. Но пока они добавляются, картину нельзя назвать идеальной. Каждый матч приносит с собой какие-то шишки и синяки, в какой-то момент опыта пока может не хватить.

Очевидно, что каждая из сборных, дошедших до полуфинала, имеет массу достоинств. Иначе их бы тут не было. Но у каждой из них есть и слабые места, зоны, на которых могут сыграть конкуренты. А какие вы видите у этих сборных основные преимущества и недостатки перед конкурентами?