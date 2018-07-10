Франция vs Бельгия. Разборка соседей в Питере

Между столицами Франции и Бельгии чуть больше 300 километров, но эти сборные преодолели во всех смыслах большой путь, чтобы сойтись в полуфинале ЧМ в Санкт-Петербурге.

На ЧМ-2018. Франция и Бельгия провели уже по пять матчей на мундиале, им осталось сыграть еще по две игры, чтобы определиться с итоговым местом в диапазоне с 1-го по 4-е. «Красные дьяволы» - единственная команда ЧМ-2018, выигравшая все пять матчей в основное время. На групповом этапе были повержены Панама, Тунис и Англия, в плей-офф бельгийцы прошли японцев и бразильцев. У Франции есть ничья в заключительном матче группового этапа против Дании (то самое шоу уныния), а во всех остальных матчах – победы в рамах 90 минут. Над Австралией и Перу в группе, над Аргентиной и Уругваем в плей-офф. Как видим, «трехцветные» обыграли трех противников из Южной Америки и австралийцев, представляющих Азиатскую конфедерацию, в то время как Бельгия собрала королевский флеш, обыграв команды из всех частей света, представленных на мундиале. Панама (КОНКАКАФ – Северная и Центральная Америка), Тунис (Африка), Англия (Европа), Япония (Азия), Бразилия (КОНМЕБОЛ – Южная Америка) – вот список жертв сборной Бельгии. Впечатляющий пасьянс!

Чемпионат мира = чемпионат Европы. С полуфинальной стадии ЧМ-18 превратился в Евро, ведь сейчас мы точно знаем, что сильнейшей командой планеты станет представитель Старого Света. И еще кое-что: с 50-процентной вероятностью можем получить нового чемпиона мира, девятого по счету. Для Франции и Англии титул в 2018 году может стать вторым в истории, для Бельгии и Хорватии – первым.

История встреч. У Франции и Бельгии и на футбольном поле соседские отношения: играют друг против друга больше ста лет: с 1904 года провели 77 матчей, а преимущество, как ни странно, на стороне бельгийцев. «Красные дьяволы» одержали 31 победу при 26 поражениях и 20 ничьих. Сегодняшняя игра станет третьей в рамках финальных турниров чемпионатов мира. В далеком 1938-м играли в 1/8 финала, тогда Франция выиграла 3:1, а на ЧМ-1986 соседи сошлись в матче за третье место, снова победа «трехцветных» в два мяча – 4:2, правда, понадобился овертайм. Пока на чемпионатах мира у французов две победы в двух матчах над Бельгией. Продолжится ли эта серия или команда Роберто Мартинеса нарушит традицию?

Любопытный факт. Чемпионат мира никогда не выигрывала команда с тренером-иностранцем у руля. Из оставшихся на ЧМ-18 сборных такая ситуация только у Бельгии, которую возглавляет испанец.

Сборная Франции. Команда Дидье Дешама начала чемпионат мира ни шатко ни валко, но, как и предполагалось, прибавляла по ходу турнира. Безликие, в общем-то, победы над Австралией и Перу с выкалывающей глаза нулевой ничьей против датчан сменились уверенными победами над Аргентиной и Уругваем в плей-офф с бенефисами Гризманна и Мбаппе. Франция – многополярная команда с талантливыми игроками в каждой линии, игру «трехцветных» нелегко разрушить, потому что тактическая гибкость позволяет им перестраиваться и находить новые варианты построений и доставки мяча к чужим воротам. Классные игроки + сбалансированный футбол – вот козыри команды Дидье Дешама. Сыграв по схеме 4-3-3 в первом матче против Австралии, французы перешли на тактику 4-2-3-1 с Канте и Погба в центре поля. Это две ключевые фигуры для баланса игры, а впереди разноплановые Гризманн, Мбаппе и Жиру. Как могут проявить себя первые двое, мы уже видели, Оливье пока по большей части в тени, но и до него дойдет очередь. Может быть, даже сегодня.

Ориентировочный состав сборной Франции (4-2-3-1): Льорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Канте, Погба – Толиссо (Матюиди), Гризманн, Мбаппе – Жиру.

Сборная Бельгии. Бельгийцы играют в романтичный атакующий футбол, забили уже 14 голов, то есть в среднем почти три мяча за игру. В красивейшем стиле «Красные Дьяволы» исключили из числа участников чемпионата мира Японию, создав невероятную интригу, а потом и Бразилию опрокинули, хотя «пентакампеоны» очень хотели стать «гексакампеонами» в России. Многие сейчас желают победы на мундиале именно бельгийцам, у которых самый яркий футбол на чемпионате мира. Любопытно, что Роберто Мартинес играет по схеме с тремя центральными защитниками, хотя против Бразилии решил «зазеркалить» расстановку оппонентов, выдвинул Де Брюйне ближе к чужим воротам, а центр поля насытил физически мощными бойцами – Феллаини, Шадли, Витсель. Матч с Францией пропустит основной правый защитник Тома Менье, а это еще больше путает карты. Вернется ли Мартинес к расстановке с тремя классическими центральными защитниками или снова использует вариант из матча с Бразилией? В таком варианте на правый фланг отправится Вермален, в предпоследней линии будет четыре номинальных центральных защитника. Голосую за этот вариант.

Ориентировочный состав сборной Бельгии (4-3-3): Куртуа – Вермален, Алдервейрелд, Компани, Вертонген – Витсель, Феллаини, Шадли – Де Брюйне, Азар, Лукаку.

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Прогноз «Соккер.ру»: крутится на уме счет 2:1, но трудно выбрать сторону. Возможно, решающий мяч будет забит в овертайме и состоится первая победа в дополнительное время.