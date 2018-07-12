Полуфиналы ЧМ-18: новый подвиг Хорватии и третий финал Франции

Победы в один мяч, первая виктория в овертайме, вылет Англии и Бельгии, начинавших турнир в одной группе – теперь они сыграют в утешительном финале. «Соккер.ру» подводит итоги.

Цифры и факты

- 4 гола в двух матчах. В среднем 2 за игру. Для столь поздней стадии турнира, когда на кону выход в финал, показатель вполне нормальный и объяснимый. Хотя на ЧМ-2014 было забито в два раза больше голов в полуфиналах, причем в одном матче, но там случился необъяснимый разгром Бразилии Германией, а сейчас была упорная борьба в обеих парах.

- сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира, став 13-й по счету командой, которой удалось добраться до последней стадии турнира за все время существования мундиалей.

- Хорватия – вторая в истории чемпионатов мира команда, сыгравшая три овертайма подряд (против Дании, России и Англии). Первой была как раз Англия в 1990 году, но «Три Льва» тогда после побед в дополнительное время над Бельгией и Камеруном остановились в полуфинале, проиграв Германии в серии пенальти.

- На ЧМ-2018 по-прежнему всего лишь одна нулевая ничья – та самая достопамятная встреча Франции и Дании в последнем туре группового этапа. Остальные матчи – 61, если быть точным, получились результативными. Всего в состоявшихся 62 встречах забит 161 мяч (2.6 гола на игру).

- В плей-офф чемпионата мира сыграно 14 матчей, судьба девяти из них решилась в основное время, а пять других пошли по сложному пути. В первых четырех случаях овертаймы обязательно перетекали в серию пенальти, в матче Хорватии и Англии одной из команд впервые удалось обозначить свое преимущество в дополнительное время. Впрочем, «шашечные» всегда были близки к этому: не забили пенальти в конце второго экстра-тайма с Данией, вели в счете в игре с Россией, но пропустили в ответ, с англичанами сумели забить и избежать третьей серии пенальти подряд.- Гол Кирана Триппьера в ворота Хорватии стал шестым мячом, забитым прямым ударом со штрафного на ЧМ-2018.

- 9 голов со стандартных положений – новый рекорд чемпионатов мира. Отличилась сборная Англии, у которой на данный момент 75% забитых мячей – это следствие стандартных положений (всего островитяне забили 12 мячей). В свою очередь, сборная Хорватии 4 из 5 мячей пропустила со стандартов. Единственный игровой мяч в ворота «шашечных» забил Денис Черышев в четвертьфинале.

- Хорватия уже превзошла свой исторический результат на чемпионатах мира (до этого была «бронза» на ЧМ-1998). Бельгия сделает это, если выиграет матч за третье место, либо повторит максимальный результат (четвертое место на ЧМ-1986). Франция может только повторить свою лучшую попытку и только в случае победы в финале, ведь французы уже были чемпионами мира.

- Сборная Франции вышла в третий финал чемпионата мира за 20 лет. На этом отрезке никому чаще французов не удавалось участвовать в решающих битвах за Кубок мира. Все финалисты за последние 20 лет: Франция (3), Бразилия (2), Германия (2), Италия, Испания, Нидерланды, Аргентина, Хорватия.

- Нас ждет девятый в истории чемпионатов мира чисто европейский финал, а также в четвертый раз подряд сильнейшая команда планеты будет базироваться в Европе. С победы Бразилии в 2002-м Кубок мира достается только европейцам: Италии, Испании, Германии, теперь вот Франции или Хорватии.

У чемпионата мира будет новый финал. И это супер!

Событие полуфиналов. Исторический успех Хорватии

Не то чтобы победа Хорватии над Англией является сенсацией – «шашечные» и «на бумаге» выглядели ничуть не хуже родоначальников футбола, впечатляет сам путь, который проделала команда из страны с населением 4 миллиона человек. Они громили Аргентину на групповой стадии, попутно обыгрывая симпатичных нигерийцев и исландцев, в трудной борьбе выбили Данию с героическим Каспером Шмейхелем, а потом справились со сверхмотивированными хозяевами турнира. Наконец, переиграли Англию, в третий раз подряд доведя выяснение отношений в матче плей-офф до овертайма. Хорватия талантом, потом и кровью заслужила попадание в финал. Это уникальная команда, в которой звезды действуют в унисон и бьются так отчаянно, что невозможно оставаться к ним равнодушным.

Тенденция полуфиналов. Кто больше бьёт – тот побеждает

Команды, завоевавшие путевки в финал, перестреляли своих соперников вдвое. В матче Франция – Бельгия соотношение ударов 19 на 9 в пользу «Трехцветных», хорваты 22 раза били по воротам англичан, а в ответ получили только 11 ударов. Двукратное преимущество по числу попыток доставить мяч в чужие ворота обеспечило победы Франции и Хорватии.

Реплика. Тибо Куртуа

Вратарь сборной Бельгии был столь разочарован поражением от Франции, что сделал весьма резкое заявление после поражения в полуфинале: «Это был разочаровывающий матч. Сборная Франции не играла, она оборонялась 11 игроками в 40 метрах от своих ворот, в контратаке доставляли мяч очень быстрому Мбаппе. Это их право, но я чувствую разочарование, потому что мы проиграли команде, которая не лучше нас. Команде, которая не играет, а обороняется. С Уругваем они забили один гол со штрафного, к другому привела ошибка голкипера. Сегодня им помог угловой. Франция показала настоящий антифутбол. Я бы предпочел проиграть Бразилии в четвертьфинале, ведь эта команда стремилась играть в футбол, в отличие от французов».

Символическая сборная стадии

Вратарь: Льорис (Франция).

Защитники: Триппьер (Англия), Умтити (Франция), Вида (Хорватия), Врсалько (Хорватия).

Полузащитники: Погба (Франция), Модрич (Хорватия), Перишич (Хорватия).

Нападающие: Гризманн (Франция), Азар (Бельгия), Манджукич (Хорватия).

Тренер: Златко Далич (Хорватия).

Красота трибун



