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11 героев ЧМ-18, заслуживших стать чемпионами

вчера, 16:53
11 героев ЧМ-18, заслуживших стать чемпионами

Кто-то из них еще сохраняет возможность достичь вершины, другие уже вылетели. «Соккер.ру» называет игроков из разных команд, которые достойны высшей награды мундиаля.

Футбол не всегда справедлив к отдельным личностям, так уж он устроен. Йохан Кройф и Мишель Платини не выигрывали мундиали, но можно назвать пару десятков фамилий неизвестных чемпионов. Можно даже не ходить далеко за примером: четыре года назад Лионель Месси проиграл вместе с Аргентиной финал ЧМ-2014, а победитель турнира четырехлетней давности в составе сборной Германии Кевин Гросскройц к тридцати годам докатился до третьего немецкого дивизиона. Да и персональных предпочтений никто не отменял: вы можете желать чемпионства Антуану Гризманну и Луке Модричу, но им не удастся сделать это вместе, зато с каждым из них привяжется свой Товен или Вида, которых вы на первой ступени пьедестала по разным причинам видеть не хотите. «Соккер.ру» выделил 11 футболистов, которые точно заслуживают Кубок мира. Главное условие – только по одному из каждой команды.

Неймар (Бразилия)

«Неоднозначный персонаж», - скажете вы и в чем-то будете правы, но нужно разделять имидж Неймара и его эффективность на футбольном поле. Конечно, много времени провел на газоне, но ведь и по ногам получал постоянно, а некоторые моменты злобные зрители априори трактовали не в пользу бразильца – например, когда не рассмотрели на повторах, как мексиканец Лайюн наступил Неймару на ногу. Но лидер «пентакампеонов» играл в футбол, делал это красиво и реально тащил сборную Бразилии, в том же матче с Бельгией Неймар создал массу моментов для партнеров, которые те не смогли реализовать. Собственно, по количеству и качеству созданных возможностей для товарищей форвард ПСЖ и сборной Бразилии с большим отрывом лидирует на ЧМ-2018. Если отбросить привычный троллинг и инерционные нападки, стоит признать, что Неймар сыграл классно.

Сергей Игнашевич (Россия)

11 героев ЧМ-18, заслуживших стать чемпионами

Акинфеев крут, Дзюба – зверь, Фернандеса вовремя сделали россиянином, Зобнин, Головин и Кутепов выступили сильно, но интуиция подсказывает, что системообразующее звено нашей сборной – это Сергей Игнашевич. Человек откликнулся на приглашение из национальной команды, где завершил карьеру два года назад, и перед уходом на заслуженный отдых выдал такой турнир, что остается только в ножки Сергею поклониться. Мне кажется, без опыта Игнашевича и Акинфеев не чувствовал бы себя так уверенно, и многие молодые ребята не смогли бы выдать максимум, как сделали это с такой скалой за спиной.

Йерри Мина (Колумбия)

Колоссальное впечатление произвел защитник сборной Колумбии – это такое сосредоточение мощи и спортивной ярости, что диву даешься. Ко всему прочему, Йерри забил три мяча в четырех матчах, центрбек в числе лучших бомбардиров ЧМ-2018 и уже пригрозил «Барселоне» уходом, ведь в Каталонии у него мало игровой практики и не все получается. Чемпионат мира показал, что проблема не обязательно в самом футболисте, ведь его индивидуальные качества впечатляют, да и частью команды он быть умеет.

Андреас Гранквист (Швеция)

11 героев ЧМ-18, заслуживших стать чемпионами

Наш добрый знакомый, теперь уже экс-игрок и экс-капитан «Краснодара». Гранквист обладает уникальной энергией и энергетикой, благодаря таким вожакам команды становятся колючими и злыми. Андреас подхватывал мяч на своей половине поля и несся к чужим воротам, либо грудью вставал на защиту собственных, реализовывал пенальти и всегда, в каждую секунду игры сохранял концентрацию, веру в успех и правильный настрой, чем заражал своих партнеров.

Каспер Шмейхель (Дания)

Каспер заставил своего знаменитого отца гордиться, на мундиале он был очень хорош, а игра против Хорватии в плей-офф стала настоящим бенефисом Шмейхеля, пусть этого и не хватило для выхода в следующий раунд. Каспер взял пенальти от Модрича в концовке овертайма, совершал сумасшедшие сэйвы в послематчевой серии, но бьющие товарищи подвели, что не отменяет героизма Шмейхеля.

Иско (Испания)

11 героев ЧМ-18, заслуживших стать чемпионами

Сборная Испании, по большому счету, провалила второй чемпионат мира после своей победы в 2010 году, «Красной Фурии» не хватило выстроенных командных взаимодействий в фазе атаки, но Иско был чудесен, несмотря на плачевный результат. В каждом матче хавбек «Реала» творил, создавал мини-шедевры, находил товарищей уникальными передачами. Наблюдать за игрой Аларкона – чистое удовольствие, и если бы на чемпионатах мира было такое веселое правило, что победитель может забрать одного игрока из побежденной команды, то выбор сборной России оказался бы очевиден.

Эдинсон Кавани (Уругвай)

Чемпионат мира трудно начинался для Кавани и досадно завершился, но Эдинсон сумел преодолеть трудности и стать ключом «Селесте» к победам. Долгожданный гол в ворота сборной России после нескольких упущенных шансов в предыдущих встречах раскрепостил Кавани, который стал героем первого раунда плей-офф, оформив дубль в ворота Португалии. К сожалению, травма помешала сыграть против Франции, и это потеря стала невосполнимой для Уругвая. С Эдинсоном на поле игра однозначно сложилась бы иначе, да и исход мог оказаться другим.

Киран Триппьер (Англия)

11 героев ЧМ-18, заслуживших стать чемпионами

Харри Кейн забил шесть мячей на ЧМ-2018 и с большой вероятностью получит «Золотую бутсу» турнира, но, несмотря на такое количество голов, форвард «Тоттенхэма» не делал чего-то выдающегося. Особенно если учесть, что половину своих мячей он забил с пенальти, два с угловых, а еще один стал следствием удачного стечения обстоятельств и рикошета. А вот партнер Кейна по клубу Триппьер выступил по-настоящему круто. Главным орудием Англии стали стандарты, а Киран был их постоянным исполнителем, без его точных подач и ударов (в ворота Хорватии забил прямым выстрелом) «Три Льва» вряд ли оказались бы в полуфинале. Берем Триппьера в компанию «моральных чемпионов мира».

Эден Азар (Бельгия)

Просто шикарная игра в исполнении Азара! Восторг! Эден делал с мячом все, что хотел, его скоростные маневры и дриблинг доставляли истинное эстетическое удовольствие, бельгиец не просто играл, часто он создавал волшебство на ровном месте. Результативные действия в виде голов и «ассистов» прилагаются, а «Whoscored» на данный момент дает Азару самый высокий рейтинг среди всех участников чемпионата мира.

Антуан Гризманн (Франция)

11 героев ЧМ-18, заслуживших стать чемпионами

Иногда Мбаппе зажигает ярче, но Гризманн остается ключевым персонажем в сборной Франции, и, думаю, нужно обратить внимание на то, что Антуан ставит командные интересы выше собственного эго, ведь он ломает свою игру под задачи сборной. В клубе действует совершенно в ином ключе, занимает позицию на острие, под руководством Дешама превращается чуть ли не в плеймейкера, участвует в отборе мяча и не проявляет ни капли звездности. При этом уже забил три мяча и сорит голевыми передачами в плей-офф. Антончик крут, он большая личность и командный игрок.

Лука Модрич (Хорватия)

Как говорит один из кандидатов в президенты России на последних выборах: «Маленький, страшненький и ничего не боится». От себя добавлю – неутомимый и невероятно полезный во всем, что делает на поле. Загадка века, откуда у Модрича столько сил после трех подряд сезонов в «Реале», завершавшихся в финалах Лиги чемпионов, и трех подряд раундов плей-офф на ЧМ-2018 с овертаймами. В овертайме матча с Англией Лука дышал уже точно не легкими, а чем-то другим. Модрич – на все ноги мастер, он и отдает, и забивает, и создает, и отбирает, и борется, и не сдается. Предполагаю, что многие любители футбола после этого мундиаля запишут Луку в список своих любимых футболистов. И он, пожалуй, заслужил Кубок мира как никто другой. 

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Все комментарии
boom4321
boom4321
сегодня в 00:41
"и в чем-то будете правы" дальше не стал читать этот бред. По чемпионату больше запомнилась сборная Ирана, чем 94ая бразилия. Не в чем то, а во всем, включая 77ю игру Неймара
Красный навсегда
Красный навсегда
вчера в 22:33
А вот кубок поднимет антуан а если серезна лутше неймара бал коутинё
Groove000
Groove000 ответил Red_team
вчера в 21:40
Red_team:
Неймар - герой? Автор это серьезно? Неймар - это сопля, намазанная на газон
раскатанная об газон, аха-ха)
Red_team
Red_team
вчера в 21:29
Неймар - герой? Автор это серьезно? Неймар - это сопля, намазанная на газон
creamboy
creamboy ответил Sully
вчера в 20:25
Он техничный без сомненья и по ногам его бьют часто но переигрывает он уж очень сильно!
Азара вон тоже постоянно бьют но он не валяется по 5 минут!
Как по мне,лучшая замена Роналду для Реала это Мбаппе,этот парень через 2-3 года будет лучшим в мире!
UrAn54
UrAn54 ответил romario 94
вчера в 20:16
romario 94:
Все перечисленные здесь персонажи-мужики, кроме одной бабы-Петушеймара. С какой стати он тут? Он запорол ключевой матч с Бельгией, в котором защитники противника легко его останавливали. Бесконечно валялся на газоне больше, чем играл. Кривлялся и вел себя непотребно. Среди всех я бы выделил двоих-Модрича и Игнашевича. Модрич на своих плечах втащил хорватов в финал. Игнашевич на своих плечах тащил оборону сборной России.
Модрич - маленький, сухой и костлявый (Стогниенко)
Sully
Sully ответил creamboy
вчера в 19:44
creamboy:
К сожалению болельщики не решают какие игроки будут играть в Реале!Будь моя воля,Неймар бы никогда за Реал не играл!
Неймар конечно клоун, циркач, симулянт и поп-звезда, но согласись, ноги у него не кривые, футболист отличный... конечно то что катится как колобок это не есть хорошо, но блин, его часто по ногам пи*****ат, смотрел матчи Бразилии, постоянно его по ногам лупили))
RoArt
RoArt
вчера в 19:42
Гнома - ГНОМА ЗАБЫЛИ!!!
Сейчас барсуки статью единичками закидают ))
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 19:20
У Гризмана 2 мяча с пенальти и один случайный, там Муслера больше начудил, по моему он провалил этот чемпионат на фоне Мбаппе того же. Может ещё в финале реабилитируется, но ожидал от него большего.
JackNorz
JackNorz
вчера в 19:14
Петух, он же плакса в этом списке? Да ладно?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 19:09
Вот Модрич и станет чемпионом
Gerz
Gerz
вчера в 18:56
Надеюсь Модрич заберёт этот кубок. А ещё хочется видеть Азара и Кавани в Реале в новом сезоне...
creamboy
creamboy ответил Sully
вчера в 18:54
К сожалению болельщики не решают какие игроки будут играть в Реале!Будь моя воля,Неймар бы никогда за Реал не играл!
Sully
Sully ответил creamboy
вчера в 18:37
creamboy:
Неймар даже не футболист,Неймар это поп-звезда!
когда Неймар будет пылить за Реал и отгрушать трешки каталонцам, будет хорошим футболистом, или тоже Поп-звездой?)) от любви до ненависти один шаг...

p.s. даже такое ему простите... :D
Sully
Sully ответил Литейный 4
вчера в 18:33
Литейный 4:
Кавани хорош. Если бы не его травма, прошли бы дальше.
Кутепов тоже на К, почти Кавани))
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 18:31
Кавани хорош. Если бы не его травма, прошли бы дальше.
creamboy
creamboy
вчера в 18:30
Неймар даже не футболист,Неймар это поп-звезда!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 18:16
Очоа Исландцы Нагатомо
romario 94
romario 94
вчера в 18:05
Все перечисленные здесь персонажи-мужики, кроме одной бабы-Петушеймара. С какой стати он тут? Он запорол ключевой матч с Бельгией, в котором защитники противника легко его останавливали. Бесконечно валялся на газоне больше, чем играл. Кривлялся и вел себя непотребно.
Среди всех я бы выделил двоих-Модрича и Игнашевича.
Модрич на своих плечах втащил хорватов в финал.
Игнашевич на своих плечах тащил оборону сборной России.
WAARLOT
WAARLOT
вчера в 17:52
а где Холовин?
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 17:44
Кавани а где Cуарес. Кавани конечно являлся ключевым игроком для Уругвая выигрывая единоборства впереди и т д. Но групповой этап протопил Cуарес. И только с плей-офф Суарес отошёл в полузащиту осуществляясь подносы мяча цн. Это обо игрока которые нужны были Уругваю и без которых Уругвай не Уругвай.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:38
Неймара на "Оскар" надо выдвигать!!!
kts
kts
вчера в 17:19
МОДРИЧ КРАСАВЕЦ
Pan43r zzzz
Pan43r zzzz
вчера в 17:12
Мистер Нырялду не попал в этот список? Видимо этот список составлял Месси не иначе .
Pan43r zzzz
Pan43r zzzz
вчера в 17:10
А где Кристинка ?
Groove000
Groove000
вчера в 17:05
Ну Неймар герой только если какого-нибудь фильма драмы-трагедии
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 17:02
Убрать из этого списка Неймара и останутся действительно заслуживающие.
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