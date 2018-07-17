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10 эпизодов ЧМ-2018, которые мы запомним

вчера, 14:45
10 эпизодов ЧМ-2018, которые мы запомним

Футбол – это не только голы, очки, финты, удары и счет на табло. Часто запоминается что-то мимолетное, смешное или грустное. «Соккер.ру» собрал такие моменты в кучу.

Усы надежды

Депрессивное настроение перед чемпионатом мира и абсолютное разочарование в сборной России попытался разогнать телеведущий Иван Ургант, запустивший флешмоб «Усы надежды» в поддержку нашей команды. Выступи сборная России на уровне ожиданий, история с «Усами надежды» не получила бы никакого продолжения, но оказалось, что это действительно фартовый флешмоб, о котором слышал каждый, кто интересовался чемпионатом мира. 

 

Много раз по ходу турнира звучала фраза: «„Усы надежды“ работают!» 

 

Между прочим, эту «фишку» подхватили французы, которые привлекали на свою сторону удачу, трогая за усы Адиля Рами. Так что без усов ЧМ-2018 был бы совершенно другим.

Катающийся Неймар

За пять матчей на ЧМ-2018 Неймар провел в горизонтальном положении, лежа на газоне, более 15 минут. Наверняка рекорд мировых первенств. Ужасные муки бразильца после столкновений с соперниками обросли шуткам и мемами, знаменитое «перекати-поле» в исполнении Неймара – одна из фишек завершившегося чемпионата мира. 

 

Впрочем, кое-кто должен благодарить бразильца за науку: вот эта мышка ушла от преследования кота с помощью техники Неймара, благодаря чему обрела популярность в Сети. 

 

«Факи» Робби Уильямса и Диего Марадоны

Робби Уильямс выступал на церемонии открытия чемпионата мира и в конце показал в камеру средний палец. Позже последовало объяснение: этот жест направлен в адрес парламента Великобритании и всем тем, кто оказывал давление на певца, призывал не ехать на чемпионат мира в Россию. Диего Марадона разразился «жестами Эффенберга» во время матча команды своей страны с Нигерией, в котором Месси и Ко завоевали путевку в плей-офф. То, как Диего Армандо смотрел игры мундиаля с трибуны, вообще отдельная тема с множеством нюансов, которые порождают самые разнообразные догадки. 

 

Празднование Дзюбы и Черчесова

Артем Дзюба превратился из резервного форварда сборной России в основного по ходу матча с Саудовской Аравией: вышел на замену, забил гол и отпраздновал его с главным тренером. Черчесов и Дзюба отдали друг другу честь. Следующие свои голы Артем отмечал точно таким же способом, что определенно запомнилось. 
Головин и Дзюба

Президент Хорватии 

Колинда Грабар-Китарович очаровала весь мир, как и сборная Хорватии. Сначала президент Хорватии пошла на трибуну с обычными болельщиками, так как в вип-ложе по дресс-коду нельзя было находиться в футболке национальной сборной, потом это правило смягчили, но Колинда уже сфокусировала на себе внимание. Финальный матч она смотрела в компании с Путиным, президентом Франции Макроном и Инфантино, а после игры приняла участие в церемонии награждения команд, тепло обнимания и своих соотечественников, и французских триумфаторов. Благодаря выходу «Шашечных» в финал чемпионата мира, Хорватия установила новый рекорд популярности страны, а самой часто упоминаемой персоной стал не Модрич или Манджукич, а Грабар-Китарович. 

 

Празднование Батшуайи

Один из самых веселых моментов мундиаля случился во время первого матча между Англией и Бельгией в третьем туре группового этапа. Миши Батшуайи в порыве радости после гола Янузая решил добить мяч в ворота, но попал в штангу и получил обратный удар в лицо. Несколько миллионов людей сложились от смеха, увидев этот момент. Сам Миши тоже не остался в стороне: «Ахахахахах! Блин, больно. И почему я такой тупой!?» 

 

Аут Милада Мохаммади

Игрок грозненского «Ахмата» сыграл на чемпионате мира в составе сборной Ирана, а в матче с Испанией Милад хотел оригинально ввести мяч в игру из-за боковой линии. Получилось не слишком здорово, но за попытку – респект. 

 

Весёлый бразилец

На всю Россию прославился бразильский болельщик Томер Савойя, прокричавший в камеру: «Бразилия – чемпион, Россия – о… *очаровательна*, братан!» Видео по ссылке содержит искаженную нецензурную лексику на русском языке. 

Нога Игоря Акинфеева

Игорь Акинфеев в серии пенальти против Испании отразил решающий удар в исполнении Яго Аспаса ногой, а это спасение породило целую серию мемов, граффити и инсталляций под общим грифом «Нога Бога». 
10 эпизодов ЧМ-2018, которые мы запомним 

 

Песня английских фанатов

Победная поступь сборной Англии вплоть до полуфинала чемпионата мира радовала болельщиков «Трех Львов» и настраивала их на музыкальный лад. Песня «It’s coming home» звучала в каждом российском городе, куда заглядывали родоначальники футбола. 

 

Вот вам оригинал, написанный к домашнему для Англии Евро-1996, а также одно из спонтанных выступлений в России. 

А напоследок еще попурри из ярких моментов чемпионата мира, которые не вошли в нашу подборку. 

 

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Все комментарии
alex074
alex074
сегодня в 12:57
Непредсказуемый чемпионат. И он запомнится своей оригинальностью.
MALOVAR
MALOVAR ответил ВАЙПЕР
вчера в 22:54
сказал тот кто купил билет на возможные Германия-Бразилия а увидел Швеция-Швейцария?))
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 21:50
Почему на фото граффити где Кришито ногой отбивает пенальти?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответил MALOVAR
вчера в 20:53
Сказал тот кто смотрел у телека на диване
-ПиР@НьЯ-
-ПиР@НьЯ-
вчера в 16:48
не честь отдали а воинское приветствие
Happyboy Barca
Happyboy Barca
вчера в 15:09
по моему многие запомнят как путинка не дала зонт президенту Хорватии боясь что ботекс потечет
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 15:00
так себе чемпионат
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