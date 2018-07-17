10 эпизодов ЧМ-2018, которые мы запомним 

Футбол – это не только голы, очки, финты, удары и счет на табло. Часто запоминается что-то мимолетное, смешное или грустное. «Соккер.ру» собрал такие моменты в кучу.
Усы надежды
Депрессивное настроение перед чемпионатом мира и абсолютное разочарование в сборной России попытался разогнать телеведущий Иван Ургант, запустивший флешмоб «Усы надежды» в поддержку нашей команды. Выступи сборная России на уровне ожиданий, история с «Усами надежды» не получила бы никакого продолжения, но оказалось, что это действительно фартовый флешмоб, о котором слышал каждый, кто интересовался чемпионатом мира.
Много раз по ходу турнира звучала фраза: «„Усы надежды“ работают!»
Между прочим, эту «фишку» подхватили французы, которые привлекали на свою сторону удачу, трогая за усы Адиля Рами. Так что без усов ЧМ-2018 был бы совершенно другим.
Катающийся Неймар
За пять матчей на ЧМ-2018 Неймар провел в горизонтальном положении, лежа на газоне, более 15 минут. Наверняка рекорд мировых первенств. Ужасные муки бразильца после столкновений с соперниками обросли шуткам и мемами, знаменитое «перекати-поле» в исполнении Неймара – одна из фишек завершившегося чемпионата мира.
Впрочем, кое-кто должен благодарить бразильца за науку: вот эта мышка ушла от преследования кота с помощью техники Неймара, благодаря чему обрела популярность в Сети.
«Факи» Робби Уильямса и Диего Марадоны
Робби Уильямс выступал на церемонии открытия чемпионата мира и в конце показал в камеру средний палец. Позже последовало объяснение: этот жест направлен в адрес парламента Великобритании и всем тем, кто оказывал давление на певца, призывал не ехать на чемпионат мира в Россию. Диего Марадона разразился «жестами Эффенберга» во время матча команды своей страны с Нигерией, в котором Месси и Ко завоевали путевку в плей-офф. То, как Диего Армандо смотрел игры мундиаля с трибуны, вообще отдельная тема с множеством нюансов, которые порождают самые разнообразные догадки.
Празднование Дзюбы и Черчесова
Артем Дзюба превратился из резервного форварда сборной России в основного по ходу матча с Саудовской Аравией: вышел на замену, забил гол и отпраздновал его с главным тренером. Черчесов и Дзюба отдали друг другу честь. Следующие свои голы Артем отмечал точно таким же способом, что определенно запомнилось.
Президент Хорватии
Колинда Грабар-Китарович очаровала весь мир, как и сборная Хорватии. Сначала президент Хорватии пошла на трибуну с обычными болельщиками, так как в вип-ложе по дресс-коду нельзя было находиться в футболке национальной сборной, потом это правило смягчили, но Колинда уже сфокусировала на себе внимание. Финальный матч она смотрела в компании с Путиным, президентом Франции Макроном и Инфантино, а после игры приняла участие в церемонии награждения команд, тепло обнимания и своих соотечественников, и французских триумфаторов. Благодаря выходу «Шашечных» в финал чемпионата мира, Хорватия установила новый рекорд популярности страны, а самой часто упоминаемой персоной стал не Модрич или Манджукич, а Грабар-Китарович.
Празднование Батшуайи
Один из самых веселых моментов мундиаля случился во время первого матча между Англией и Бельгией в третьем туре группового этапа. Миши Батшуайи в порыве радости после гола Янузая решил добить мяч в ворота, но попал в штангу и получил обратный удар в лицо. Несколько миллионов людей сложились от смеха, увидев этот момент. Сам Миши тоже не остался в стороне: «Ахахахахах! Блин, больно. И почему я такой тупой!?»
Аут Милада Мохаммади
Игрок грозненского «Ахмата» сыграл на чемпионате мира в составе сборной Ирана, а в матче с Испанией Милад хотел оригинально ввести мяч в игру из-за боковой линии. Получилось не слишком здорово, но за попытку – респект.
Весёлый бразилец
На всю Россию прославился бразильский болельщик Томер Савойя, прокричавший в камеру: «Бразилия – чемпион, Россия – о… *очаровательна*, братан!» Видео по ссылке содержит искаженную нецензурную лексику на русском языке.
Нога Игоря Акинфеева
Игорь Акинфеев в серии пенальти против Испании отразил решающий удар в исполнении Яго Аспаса ногой, а это спасение породило целую серию мемов, граффити и инсталляций под общим грифом «Нога Бога».
Песня английских фанатов
Победная поступь сборной Англии вплоть до полуфинала чемпионата мира радовала болельщиков «Трех Львов» и настраивала их на музыкальный лад. Песня «It’s coming home» звучала в каждом российском городе, куда заглядывали родоначальники футбола.
Вот вам оригинал, написанный к домашнему для Англии Евро-1996, а также одно из спонтанных выступлений в России.
А напоследок еще попурри из ярких моментов чемпионата мира, которые не вошли в нашу подборку.