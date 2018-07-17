10 эпизодов ЧМ-2018, которые мы запомним 

Футбол – это не только голы, очки, финты, удары и счет на табло. Часто запоминается что-то мимолетное, смешное или грустное. «Соккер.ру» собрал такие моменты в кучу.

Усы надежды

Депрессивное настроение перед чемпионатом мира и абсолютное разочарование в сборной России попытался разогнать телеведущий Иван Ургант, запустивший флешмоб «Усы надежды» в поддержку нашей команды. Выступи сборная России на уровне ожиданий, история с «Усами надежды» не получила бы никакого продолжения, но оказалось, что это действительно фартовый флешмоб, о котором слышал каждый, кто интересовался чемпионатом мира.

#УсыНадежды – любовь к России над верхнею губой 👨🏻



Несмотря на прогнозы, мы продолжаем поддерживать нашу сборную! Нам предстоит сложный матч, но вместе мы команда, а #УсыНадежды творят чудеса 🏆 #ЧМ2018 #РоссияХорватия pic.twitter.com/gMA7LQPQ8Z — Вечерний Ургант (@Urgant_Show) 7 июля 2018 г.

Много раз по ходу турнира звучала фраза: «„Усы надежды“ работают!»

Между прочим, эту «фишку» подхватили французы, которые привлекали на свою сторону удачу, трогая за усы Адиля Рами. Так что без усов ЧМ-2018 был бы совершенно другим.

Катающийся Неймар

За пять матчей на ЧМ-2018 Неймар провел в горизонтальном положении, лежа на газоне, более 15 минут. Наверняка рекорд мировых первенств. Ужасные муки бразильца после столкновений с соперниками обросли шуткам и мемами, знаменитое «перекати-поле» в исполнении Неймара – одна из фишек завершившегося чемпионата мира.

Neymar really must be fuming. He left the #WorldCup as an embarrassment and now his PSG teammate and rival Mbappé is returning with a World Cup medal. One is loved by the masses, one is a meme to the masses. I know which one kids just getting into football will be inspired by. pic.twitter.com/YbCDUsYSfj — Billy (@BilboRocky) 17 июля 2018 г.

Впрочем, кое-кто должен благодарить бразильца за науку: вот эта мышка ушла от преследования кота с помощью техники Неймара, благодаря чему обрела популярность в Сети.

And the award for the actor of the year goes to «The Rat» 😂😂😂 pic.twitter.com/DuwrY7FbXC — Oluwaseyanubabaralayemi 📷 (@LifeOfSalman) 1 июля 2018 г.

«Факи» Робби Уильямса и Диего Марадоны

Робби Уильямс выступал на церемонии открытия чемпионата мира и в конце показал в камеру средний палец. Позже последовало объяснение: этот жест направлен в адрес парламента Великобритании и всем тем, кто оказывал давление на певца, призывал не ехать на чемпионат мира в Россию. Диего Марадона разразился «жестами Эффенберга» во время матча команды своей страны с Нигерией, в котором Месси и Ко завоевали путевку в плей-офф. То, как Диего Армандо смотрел игры мундиаля с трибуны, вообще отдельная тема с множеством нюансов, которые порождают самые разнообразные догадки.

Празднование Дзюбы и Черчесова

Артем Дзюба превратился из резервного форварда сборной России в основного по ходу матча с Саудовской Аравией: вышел на замену, забил гол и отпраздновал его с главным тренером. Черчесов и Дзюба отдали друг другу честь. Следующие свои голы Артем отмечал точно таким же способом, что определенно запомнилось.



Президент Хорватии

Колинда Грабар-Китарович очаровала весь мир, как и сборная Хорватии. Сначала президент Хорватии пошла на трибуну с обычными болельщиками, так как в вип-ложе по дресс-коду нельзя было находиться в футболке национальной сборной, потом это правило смягчили, но Колинда уже сфокусировала на себе внимание. Финальный матч она смотрела в компании с Путиным, президентом Франции Макроном и Инфантино, а после игры приняла участие в церемонии награждения команд, тепло обнимания и своих соотечественников, и французских триумфаторов. Благодаря выходу «Шашечных» в финал чемпионата мира, Хорватия установила новый рекорд популярности страны, а самой часто упоминаемой персоной стал не Модрич или Манджукич, а Грабар-Китарович.

Празднование Батшуайи

Один из самых веселых моментов мундиаля случился во время первого матча между Англией и Бельгией в третьем туре группового этапа. Миши Батшуайи в порыве радости после гола Янузая решил добить мяч в ворота, но попал в штангу и получил обратный удар в лицо. Несколько миллионов людей сложились от смеха, увидев этот момент. Сам Миши тоже не остался в стороне: «Ахахахахах! Блин, больно. И почему я такой тупой!?»

Аут Милада Мохаммади

Игрок грозненского «Ахмата» сыграл на чемпионате мира в составе сборной Ирана, а в матче с Испанией Милад хотел оригинально ввести мяч в игру из-за боковой линии. Получилось не слишком здорово, но за попытку – респект.

Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади во вчерашнем матче за сборную Ирана пытался ввести мяч из-за боковой линии с трюком, но что-то пошло не так 🙈 😁 pic.twitter.com/PZW7aSlWj4 — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) 21 июня 2018 г.

Весёлый бразилец

На всю Россию прославился бразильский болельщик Томер Савойя, прокричавший в камеру: «Бразилия – чемпион, Россия – о… *очаровательна*, братан!» Видео по ссылке содержит искаженную нецензурную лексику на русском языке.

Нога Игоря Акинфеева

Игорь Акинфеев в серии пенальти против Испании отразил решающий удар в исполнении Яго Аспаса ногой, а это спасение породило целую серию мемов, граффити и инсталляций под общим грифом «Нога Бога».



Творчество душевнобольных (на крыше автомобиля нога Акинфеева) pic.twitter.com/bYFGZ7RPgo — Русская Газета© (@rus_gazeta) 9 июля 2018 г.

Песня английских фанатов

Победная поступь сборной Англии вплоть до полуфинала чемпионата мира радовала болельщиков «Трех Львов» и настраивала их на музыкальный лад. Песня «It’s coming home» звучала в каждом российском городе, куда заглядывали родоначальники футбола.

Вот вам оригинал, написанный к домашнему для Англии Евро-1996, а также одно из спонтанных выступлений в России.

А напоследок еще попурри из ярких моментов чемпионата мира, которые не вошли в нашу подборку.