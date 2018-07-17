Как чемпионат мира повлиял на стоимость игроков сборной России?

17 июля 2018, 16:57

Портал «Трансфермаркт» после чемпионата мира произвел обновление ценников футболистов, сыгравших на ЧМ-2018. «Соккер.ру» изучает изменения для игроков сборной России.

Ветераны

Три футболиста сборной России, находящиеся уже в солидном по футбольным меркам возрасте, завершили международную карьеру, а Сергей Игнашевич повесил бутсы на гвоздь окончательно и бесповоротно. Ценники двух других опытных бойцов – Александра Самедова и Юрия Жиркова, остались без изменений.

Александр Самедов («Спартак») – 1.2 миллиона евро (=)

Юрий Жирков («Зенит») – 800 тысяч евро (=)

Игроки сборной России, чьи цены ЧМ-2018 не изменил

Девять игроков сборной России сохранили ценники, с которыми начинали чемпионат мира. Это легко объяснимо: в первую очередь, речь о футболистах, которые провели недостаточное количество игровых минут в рамках мундиаля. Скажем так, остались без оценки, поэтому «Трансфермаркт» и не внес в их профили никаких изменений. Но все они попали под июньский апдейт по окончании клубного сезона, так что ради составления общей картины о футболистах сборной России рассмотрим последнее обновление стоимости отдельно. Но еще раз подчеркну: чемпионат мира тут не при чем, это данные сезонного пересчета цен.

Алан Дзагоев (ЦСКА) – 15 миллионов евро (=)

Александр Ерохин («Зенит») – 5 миллионов евро (=)

Андрей Семёнов («Ахмат») – 3.5 миллиона евро (=)

Дзагоев, Ерохин и Семенов остались при своих ценниках во время предыдущего обновления.

Владимир Габулов («Брюгге») – 700 тысяч евро (-200 тысяч евро или 22.2%)

Федор Кудряшов («Рубин») – 3 миллиона евро (-200 тысяч евро или 6.3%)

Два игрока из созыва Черчесова поехали на чемпионат мира с отрицательной динамикой. Оставшиеся четыре футболиста после сезонного обновления прибавили, однако на мундиале себя проявить не смогли, или правильнее сказать, не получили шанса сделать это.

Владимир Гранат («Рубин») – 2 миллиона евро (+600 тысяч евро или 42.9%)

Андрей Лунёв («Зенит») – 8 миллионов евро (1 миллион евро или 14.3%)

Алексей Миранчук – 14 миллионов евро (+4 миллиона евро или 40%)

Антон Миранчук – 8 миллионов евро (+5.5 миллиона евро или 220%)

Самая внушительная прибавка у Антона Миранчука, который подорожал более чем в два раза после чемпионского сезона «Локомотива». Его брат-близнец убежал далеко и по-прежнему на несколько миллионов впереди. Алексей на ЧМ-2018 провел на поле один час, Антон в игру не вступал. Зато играл Владимир Гранат, который за 80 минут в матче с Испанией отдал 5 передач и все – неточные.

Игроки, чья стоимость поменялась после ЧМ-2018

Игорь Смольников («Зенит») – 6.5 миллиона евро (-500 тысяч евро или 7.1%). Смольников провалил свой отрезок на чемпионате мира: вышел с первых минут в матче с Уругваем и не доиграл даже до перерыва – получил красную карточку. Эта неудача нашла отражение в отчете «Трансфермаркта».

Федор Смолов («Краснодар») – 14 миллионов евро (-2 миллиона евро или 12.5%). Второй и последний игрок сборной России, который не выиграл по итогам чемпионата мира, а совсем наоборот. Смолов получил серьезный удар по репутации сильнейшего форварда России, ведь по ходу турнира проиграл конкуренцию Дзюбе, а в матче с Хорватией не забил пенальти, избрав совершенно неуместный подход к исполнению удара в столь напряженной ситуации.

Юрий Газинский («Краснодар») – 6 миллионов евро (+1 миллион евро или 15.4%). Автор первого гола ЧМ-2018 по ходу турнира присел на скамейку из тактических соображений, но успел показать толковую игру в центре поля. Газинскому – зачет.

Далер Кузяев («Зенит») – 8 миллионов евро (+1 миллион евро или 14.3%). В матчах группового раунда выходил на замену, зато против Испании и Хорватии в плей-офф играл в основе и снова подчеркнул свою исключительную толковость, гибкость, умение подстраиваться под обстоятельства.

Илья Кутепов («Спартак») – 5 миллионов евро (+1.6 млн евро или 47.1%). В основу сборной России на чемпионате мира Кутепов попал вследствие стечения ряда обстоятельств, и это вызывало опасения. Однако рядом с опытнейшим Сергеем Игнашевичем Илья сыграл уверенно и обратил на себя внимание ряда европейских команд. В его случае 5 миллионов – очень скромный ориентировочный ценник, «Спартак» защитника с российским паспортом за такие деньги не отпустит.

Роман Зобнин («Спартак») – 10 миллионов евро (+2 миллиона евро или 25%). Двужильный Зобнин больше всех бегал и перехватывал мячи на ЧМ-2018, Роман провел уникальный турнир с точки зрения выполненной черновой работы, самоотдачи и качества разрушительных акций. Определенно заслуживает такого «повышения».

Лучшие игроки сборной России на ЧМ-2018

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 12 миллионов евро (+2 миллиона евро или 20%). Акинфеев уже шел на понижение в силу возраста и неудач в международных играх (пропущенные мячи в Лиге чемпионов, ЧМ-2014), однако чемпионат мира в России вновь позволяет говорить об Акинфееве как о видном вратаре современности. Пусть не топ-класс, но крепкий второй мировой эшелон – наверняка.

Артем Дзюба («Зенит») – 10 миллионов евро (+3 миллиона евро или 42.9%). Еще несколько месяцев назад Дзюба сидел на скамейке «Зенита» и не мог растопить черствое сердце Манчини, но аренда в «Арсенал» пошла на пользу. Артем попал в заявку сборной России на чемпионат мира, а там и Смолова подвинул, став одним из героев нашей команды. Неудивительно, что большим форвардом, выигравшим больше всех верховых единоборств на ЧМ-2018, теперь интересуются и в других странах.

Марио Фернандес (ЦСКА) – 20 миллионов евро (+4 миллионов евро или 25%). Вовремя натурализованный бразилец – благо для команды. Фернандес на ЧМ подтвердил свой высокий уровень и выступил ничуть не хуже команды страны, в которой родился.

Денис Черышев («Вильярреал») – 8 миллионов евро (+5 миллионов евро или 166.7%). Черышева и в заявке-то на турнир не очень ждали после очередного сезона, испорченного травмами. Кто же мог подумать, что Денис забьет четыре гола, один краше другого, на чемпионате мира? В «Вильярреале» вернувшегося с домашнего мундиаля Черышева партнеры встретили аплодисментами.

Александр Головин (ЦСКА) – 25 миллионов евро (+7 миллионов евро или 38.9%). Самый востребованный российский футболист здесь и сейчас. О полузащитнике ЦСКА и сборной России много говорят и пишут в последнее время, эксперты дают ему лестные характеристики, а трансфер в европейский клуб близко. Прибавив 7 миллионов евро по итогам чемпионата мира, Головин стал самым дорогим в РФПЛ, опередив на миллион спартаковца Квинси Промеса.

Заявили о себе. Зарубежные клубы интересуются игроками сборной России