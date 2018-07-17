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Как чемпионат мира повлиял на стоимость игроков сборной России?

17 июля 2018, 16:57

Портал «Трансфермаркт» после чемпионата мира произвел обновление ценников футболистов, сыгравших на ЧМ-2018. «Соккер.ру» изучает изменения для игроков сборной России.

Ветераны

Три футболиста сборной России, находящиеся уже в солидном по футбольным меркам возрасте, завершили международную карьеру, а Сергей Игнашевич повесил бутсы на гвоздь окончательно и бесповоротно. Ценники двух других опытных бойцов – Александра Самедова и Юрия Жиркова, остались без изменений.

Александр Самедов («Спартак») – 1.2 миллиона евро (=)

Юрий Жирков («Зенит») – 800 тысяч евро (=)

Игроки сборной России, чьи цены ЧМ-2018 не изменил

Девять игроков сборной России сохранили ценники, с которыми начинали чемпионат мира. Это легко объяснимо: в первую очередь, речь о футболистах, которые провели недостаточное количество игровых минут в рамках мундиаля. Скажем так, остались без оценки, поэтому «Трансфермаркт» и не внес в их профили никаких изменений. Но все они попали под июньский апдейт по окончании клубного сезона, так что ради составления общей картины о футболистах сборной России рассмотрим последнее обновление стоимости отдельно. Но еще раз подчеркну: чемпионат мира тут не при чем, это данные сезонного пересчета цен.

Алан Дзагоев (ЦСКА) – 15 миллионов евро (=)

Александр Ерохин («Зенит») – 5 миллионов евро (=)

Андрей Семёнов («Ахмат») – 3.5 миллиона евро (=)

Дзагоев, Ерохин и Семенов остались при своих ценниках во время предыдущего обновления.

Владимир Габулов («Брюгге») – 700 тысяч евро (-200 тысяч евро или 22.2%)

Федор Кудряшов («Рубин») – 3 миллиона евро (-200 тысяч евро или 6.3%)

Два игрока из созыва Черчесова поехали на чемпионат мира с отрицательной динамикой. Оставшиеся четыре футболиста после сезонного обновления прибавили, однако на мундиале себя проявить не смогли, или правильнее сказать, не получили шанса сделать это.

Владимир Гранат («Рубин») – 2 миллиона евро (+600 тысяч евро или 42.9%)

Андрей Лунёв («Зенит») – 8 миллионов евро (1 миллион евро или 14.3%)

Алексей Миранчук – 14 миллионов евро (+4 миллиона евро или 40%)

Антон Миранчук – 8 миллионов евро (+5.5 миллиона евро или 220%)

Самая внушительная прибавка у Антона Миранчука, который подорожал более чем в два раза после чемпионского сезона «Локомотива». Его брат-близнец убежал далеко и по-прежнему на несколько миллионов впереди. Алексей на ЧМ-2018 провел на поле один час, Антон в игру не вступал. Зато играл Владимир Гранат, который за 80 минут в матче с Испанией отдал 5 передач и все – неточные.

Игроки, чья стоимость поменялась после ЧМ-2018

Игорь Смольников («Зенит») – 6.5 миллиона евро (-500 тысяч евро или 7.1%). Смольников провалил свой отрезок на чемпионате мира: вышел с первых минут в матче с Уругваем и не доиграл даже до перерыва – получил красную карточку. Эта неудача нашла отражение в отчете «Трансфермаркта».

Федор Смолов («Краснодар») – 14 миллионов евро (-2 миллиона евро или 12.5%). Второй и последний игрок сборной России, который не выиграл по итогам чемпионата мира, а совсем наоборот. Смолов получил серьезный удар по репутации сильнейшего форварда России, ведь по ходу турнира проиграл конкуренцию Дзюбе, а в матче с Хорватией не забил пенальти, избрав совершенно неуместный подход к исполнению удара в столь напряженной ситуации.

Юрий Газинский («Краснодар») – 6 миллионов евро (+1 миллион евро или 15.4%). Автор первого гола ЧМ-2018 по ходу турнира присел на скамейку из тактических соображений, но успел показать толковую игру в центре поля. Газинскому – зачет.

Далер Кузяев («Зенит») – 8 миллионов евро (+1 миллион евро или 14.3%). В матчах группового раунда выходил на замену, зато против Испании и Хорватии в плей-офф играл в основе и снова подчеркнул свою исключительную толковость, гибкость, умение подстраиваться под обстоятельства.

Илья Кутепов («Спартак») – 5 миллионов евро (+1.6 млн евро или 47.1%). В основу сборной России на чемпионате мира Кутепов попал вследствие стечения ряда обстоятельств, и это вызывало опасения. Однако рядом с опытнейшим Сергеем Игнашевичем Илья сыграл уверенно и обратил на себя внимание ряда европейских команд. В его случае 5 миллионов – очень скромный ориентировочный ценник, «Спартак» защитника с российским паспортом за такие деньги не отпустит.

Роман Зобнин («Спартак») – 10 миллионов евро (+2 миллиона евро или 25%). Двужильный Зобнин больше всех бегал и перехватывал мячи на ЧМ-2018, Роман провел уникальный турнир с точки зрения выполненной черновой работы, самоотдачи и качества разрушительных акций. Определенно заслуживает такого «повышения».

Лучшие игроки сборной России на ЧМ-2018

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 12 миллионов евро (+2 миллиона евро или 20%). Акинфеев уже шел на понижение в силу возраста и неудач в международных играх (пропущенные мячи в Лиге чемпионов, ЧМ-2014), однако чемпионат мира в России вновь позволяет говорить об Акинфееве как о видном вратаре современности. Пусть не топ-класс, но крепкий второй мировой эшелон – наверняка.

Артем Дзюба («Зенит») – 10 миллионов евро (+3 миллиона евро или 42.9%). Еще несколько месяцев назад Дзюба сидел на скамейке «Зенита» и не мог растопить черствое сердце Манчини, но аренда в «Арсенал» пошла на пользу. Артем попал в заявку сборной России на чемпионат мира, а там и Смолова подвинул, став одним из героев нашей команды. Неудивительно, что большим форвардом, выигравшим больше всех верховых единоборств на ЧМ-2018, теперь интересуются и в других странах.

Марио Фернандес (ЦСКА) – 20 миллионов евро (+4 миллионов евро или 25%). Вовремя натурализованный бразилец – благо для команды. Фернандес на ЧМ подтвердил свой высокий уровень и выступил ничуть не хуже команды страны, в которой родился.

Денис Черышев («Вильярреал») – 8 миллионов евро (+5 миллионов евро или 166.7%). Черышева и в заявке-то на турнир не очень ждали после очередного сезона, испорченного травмами. Кто же мог подумать, что Денис забьет четыре гола, один краше другого, на чемпионате мира? В «Вильярреале» вернувшегося с домашнего мундиаля Черышева партнеры встретили аплодисментами.

Александр Головин (ЦСКА) – 25 миллионов евро (+7 миллионов евро или 38.9%). Самый востребованный российский футболист здесь и сейчас. О полузащитнике ЦСКА и сборной России много говорят и пишут в последнее время, эксперты дают ему лестные характеристики, а трансфер в европейский клуб близко. Прибавив 7 миллионов евро по итогам чемпионата мира, Головин стал самым дорогим в РФПЛ, опередив на миллион спартаковца Квинси Промеса.

Заявили о себе. Зарубежные клубы интересуются игроками сборной России

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Все комментарии
амурец
амурец
18 июля в 02:58
Смольников 6,5 млн. и Самедов 1.2 млн. смехота, а Смолов 14 млн., вообще анекдот, да и некоторых других за такие деньги не возьмут
Денис Суслов
Денис Суслов
18 июля в 00:23
выясняйте свои отношения где ни буть в другом месте
Фата лист
Фата лист
17 июля в 21:40
Головину стоимость еще после трансфера накинут.
Roger Young
Roger Young
17 июля в 20:40
Надеюсь наши ребята не будут сидеть в России и попытаются сыграть в европейских командах.
fcspartak
fcspartak
17 июля в 19:57
Байкал-38:
К чему вообще это общение сейчас? Я знаю, что это было и не раз, особенно когда ты меня оскорблял с акка "бакланы доедают крышу" думая, что я не догадываюсь, поэтому и загнал тебя в игнор! Скажу честно у меня к таким как ты нет уважения, а до вашего мне вообще по барабану, что ты сейчас хочешь мне доказать? Неинтересно и бессмысленно!!!
хочу сказать что у бакланов один бан за все время и с тобой он никак не связан
Байкал-38
Байкал-38
17 июля в 19:52
fcspartak:
это когда это меня банили из-за тебя? что за влажные мечты?) не присывай себе того, чего не было)))
К чему вообще это общение сейчас? Я знаю, что это было и не раз, особенно когда ты меня оскорблял с акка "бакланы доедают крышу" думая, что я не догадываюсь, поэтому и загнал тебя в игнор!
Скажу честно у меня к таким как ты нет уважения, а до вашего мне вообще по барабану, что ты сейчас хочешь мне доказать? Неинтересно и бессмысленно!!!
Байкал-38
Байкал-38
17 июля в 19:47
fcspartak:
да да) ты только минусишь, караулишь и жалуешься)
Кстати насчёт караулов, я вообще угораю, я редко вообще их нажимаю, а вы упорно кричите, что это я жму, у меня такое ощущение, что ваши спецом нажимают, что бы на меня сказать! Я с вас улыбаюсь!!!
fcspartak
fcspartak
17 июля в 19:46
Байкал-38:
Право дизлайк ставить у меня есть и какие вопросы ко мне могут быть по этому поводу? Когда ваша братия мне ставила дизы, что то никто из вас против не был, а тут запели! Не нравиться вот и ставлю, а жалобы я пишу только когда меня начинают оскорблять! Кстати если сравнить, то я делаю это не так часто, просто вас банят часто за оскорбления. Большинство из вас из банов не вылезают. Вот тебя банят за оскорбления в мою сторону частенько, а вот ты можешь сказать меня банили хоть раз за то, что я тебя оскорбил? Сразу скажу нет, так как наше воспитание очень сильно отличается и я не оскорбляю тебя. Есть по этому вопросы?
это когда это меня банили из-за тебя? что за влажные мечты?) не присывай себе того, чего не было)))
Байкал-38
Байкал-38
17 июля в 19:44
fcspartak:
да да) ты только минусишь, караулишь и жалуешься)
Право дизлайк ставить у меня есть и какие вопросы ко мне могут быть по этому поводу? Когда ваша братия мне ставила дизы, что то никто из вас против не был, а тут запели! Не нравиться вот и ставлю, а жалобы я пишу только когда меня начинают оскорблять! Кстати если сравнить, то я делаю это не так часто, просто вас банят часто за оскорбления. Большинство из вас из банов не вылезают. Вот тебя банят за оскорбления в мою сторону частенько, а вот ты можешь сказать меня банили хоть раз за то, что я тебя оскорбил? Сразу скажу нет, так как наше воспитание очень сильно отличается и я не оскорбляю тебя. Есть по этому вопросы?
fcspartak
fcspartak
17 июля в 19:36
Байкал-38:
Одно название говорит о тебе многое! Я до такого не опускаюсь!
да да) ты только минусишь, караулишь и жалуешься)
Tepliz
Tepliz
17 июля в 19:36
У Самедова вообще завышенный ценник. Он и 500 тысяч не стоит.
Байкал-38
Байкал-38
17 июля в 19:34
fcspartak:
а к твоему стоит?) если мне не изменяет память у тебя запасные аккаунты тоже имеются)
Одно название говорит о тебе многое! Я до такого не опускаюсь!
cska-78
cska-78
17 июля в 19:33
Байкал-38:
Разве к твоему мнению можно прислушиваться, особенно если у тебя очередной аккаун под ником "бакланы доедают крышу"? Так, что не пиши мне больше ересь!
Спартачи трещат про клонов, а у самих их как грязи :)
fcspartak
fcspartak
17 июля в 19:31
Байкал-38:
Разве к твоему мнению можно прислушиваться, особенно если у тебя очередной аккаун под ником "бакланы доедают крышу"? Так, что не пиши мне больше ересь!
а к твоему стоит?) если мне не изменяет память у тебя запасные аккаунты тоже имеются)
Байкал-38
Байкал-38
17 июля в 19:29
fcspartak:
Акинфеев не сделал на чемпионате НИЧЕГО! Отбитый пенальти это лотерея. в остальном на 10 сейвов 7 пропущенных голов.
Разве к твоему мнению можно прислушиваться, особенно если у тебя очередной аккаун под ником "бакланы доедают крышу"? Так, что не пиши мне больше ересь!
Байкал-38
Байкал-38
17 июля в 19:26
LOpp:
С чего вы решили, что я не болею за нашу сборную? Я просто хотел подчеркнуть, что у не которых футболистов цена на трансмаркете явно завышена.
Что то ты не упомянул ни одного спартаковца! Ну ка расскажи кто идиот, который может их купить? Или на них цена ещё и занижена!
А ты болел за наших? Вот тогда будь мужиком скажи честно ты рад за те голы, которые забивал Дзюба, а Акинфеев, который не раз спасал в матчах, вытащил с Испанией, да и с Хорватией более чем достойно смотрелся.
Почему весь мир о них только положительно говорит, а вы только насмехаетесь или вы считаете, что только спартачи были залогом успешного выступления?
Я считаю, что играет вся наша сборная и нет клубов! Зобнин был одним из лучщих, Кутепов в обороне достойно сыграл практический не допускал ошибок, единственный матч ему в минус это с Уругваем, но там можно всем предъявить.
Почему вы продолжаете ненавидеть нашу сборную?
Жду ответа про Дзюбу и Акинфеева!
fcspartak
fcspartak
17 июля в 19:11
Байкал-38:
Вот ты яркий представитель своей аватарки! Да если Смольников и особенно Смолов провалили чемпионат, то причём тут Дзюба, Акинфеев и Лунёв? Дзюба с Акинфеевым на ровне с Зобниным были лучшие в нашей сборной. Тот же Кутепов как бы его не ругали до чемпионата, отыграл очень прилично и то, что нашими игроками интересуются, это прежде всего плюс нашего футбола. Мне лично без разницы кто какой клуб представлял, ребята все за Россию играли!!! А судя по вашим комментариям, вы в серии пенальти за испанцев болели и когда Акинфеев отбил мяч ногой, что привело восторг весь мир (кроме Испании), такие как ты тоже рыдали от огорчения! Одним словом болельщик Спартака он и в Африки болельщик Спартака! Но есть же у Спартака нормальные болельщики, которые ещё и за Россию болеют, а не как ты против!!!!
Акинфеев не сделал на чемпионате НИЧЕГО! Отбитый пенальти это лотерея. в остальном на 10 сейвов 7 пропущенных голов.
LOpp
LOpp
17 июля в 19:02
С чего вы решили, что я не болею за нашу сборную?
Я просто хотел подчеркнуть, что у не которых футболистов цена на трансмаркете явно завышена.
cska-78
cska-78
17 июля в 18:41
Великолепный:
Свинси уже не торт, раз да же со сборной на чемпионате мира не играл!)))
Обычный негр - алкаш, как и Глушаков - дело Романцева живет!
cska-78
cska-78
17 июля в 18:40
LOpp:
Дзюба 10, Лунев 8, Смольников 6,5, Смолов 14, Акинфеев 12 ... не родились еще идиоты, которые бы купили этих игроков за такие деньги.
Дзюба бесплатно из пищевика сбежал, даже покупать не пришлось :)
Байкал-38
Байкал-38
17 июля в 18:36
LOpp:
Дзюба 10, Лунев 8, Смольников 6,5, Смолов 14, Акинфеев 12 ... не родились еще идиоты, которые бы купили этих игроков за такие деньги.
Вот ты яркий представитель своей аватарки! Да если Смольников и особенно Смолов провалили чемпионат, то причём тут Дзюба, Акинфеев и Лунёв? Дзюба с Акинфеевым на ровне с Зобниным были лучшие в нашей сборной. Тот же Кутепов как бы его не ругали до чемпионата, отыграл очень прилично и то, что нашими игроками интересуются, это прежде всего плюс нашего футбола. Мне лично без разницы кто какой клуб представлял, ребята все за Россию играли!!! А судя по вашим комментариям, вы в серии пенальти за испанцев болели и когда Акинфеев отбил мяч ногой, что привело восторг весь мир (кроме Испании), такие как ты тоже рыдали от огорчения!
Одним словом болельщик Спартака он и в Африки болельщик Спартака! Но есть же у Спартака нормальные болельщики, которые ещё и за Россию болеют, а не как ты против!!!!
Martini1987
Martini1987
17 июля в 18:14
Как по мне, так лучшим был Марио Фернандес, он пахал на поле от и до, хотя казалось бы, зачем ему это, как ни крути, он все-таки бразилец, но Марио оказался больше русским, чем все остальные вместе взятые, исключение только лишь Дзюба- мужик и лидер, старался как только мог, не сломался, не смотря на несправедливую ссылку в Тулу и заслуженно оказался в сборной.
scikuni
scikuni
17 июля в 18:12
кабинетным опять ни за что накинули цену
DanjaG
DanjaG
17 июля в 18:04
Зобнин много бегал, а толку?
Великолепный
Великолепный
17 июля в 17:54
Snake Plissken:
Как Головин мог Свинси обойти? Лёня "Бензоколонка" сказал, что Свинси минимум 50 стоит и нужен буквально всем, но не у всех есть столько зеркалец и бус!
Свинси уже не торт, раз да же со сборной на чемпионате мира не играл!)))
ОлегаТэ
ОлегаТэ
17 июля в 17:26
LOpp:
Дзюба 10, Лунев 8, Смольников 6,5, Смолов 14, Акинфеев 12 ... не родились еще идиоты, которые бы купили этих игроков за такие деньги.
Самедов - 1,2, Кутепов - 5, Зобнин - 10. Цвет Спартака...
З.Ы. Вот Илью с Ромой честно не хотелось троллить, отыграли офигенно, особенно с хорватами. Но, блин, что поделаешь, когда родные фаны-кроллики своих героев под танки бросают... ;)
LOpp
LOpp
17 июля в 17:16
Дзюба 10, Лунев 8, Смольников 6,5, Смолов 14, Акинфеев 12 ...


не родились еще идиоты, которые бы купили этих игроков за такие деньги.
any2key
any2key
17 июля в 17:15
Про Марио Фернандеса специально забыли? с 16 млн до 20. +4 млн. +25 %
Snake Plissken
Snake Plissken
17 июля в 17:12
Как Головин мог Свинси обойти? Лёня "Бензоколонка" сказал, что Свинси минимум 50 стоит и нужен буквально всем, но не у всех есть столько зеркалец и бус!
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