Россия – Хорватия и другие суперматчи ЧМ-18

Какой бой чемпионата мира в России понравился больше всего? «Соккер.ру», вдохновившись выбором Черчесова, составляет собственный рейтинг.
10 место. Германия – Мексика – 0:1
Почему здесь? Неожиданный результат. Классный поединок, ведь у немцев и шведов матч получился довольно скучным по содержанию – выручило только решение Крооса, но здесь есть сенсация, классная игра от мексиканцев по ходу всего поединка, сэйвы Очоа, а также атаки Германии, которая тогда еще не думала даже о провале. Мексика сыграла круто, чемпионы мира 2014 года – недостаточно хорошо для ничьей. «Зеленые» добавили остроты турниру.
9 место. Сербия – Швейцария – 1:2
Почему здесь? Качественный скандал. Запомнили все только празднования Джаки и Шакири, но на самом деле, помимо радости на албанских улицах – в мленькой стране выходили праздновать голы албанца и косовара за сборную Швейцарии, команды двух балканских специалистов сыграли невероятно крутой матч по напряжению и сюжету. Грубо встречали друг друга – как в дерби, жестко сражались за результат. Качество футбола было неплохим, а развязка шокировала Сербию.
8 место. Южная Корея – Германия – 2:0
Почему здесь? Провал чемпионов. Классика жанра для золотых медалистов на турнире с защитой титула – четвертое место в группе. Похоже, Франция в Москве праздновала сразу и вылет из турнира в Катаре. Посмотрим через четыре года, хотя даже немцев «проклятие» не обошло стороной. По вине Лёва, Нойера, Мюллера и команды. Южная Корея дралась за страну, параллельно унизила тогда еще чемпионов мира! Не без помощи самих немцев, но кто им доктор?
7 место. Франция – Хорватия – 4:2
Почему здесь? Странный и нескучный финал. Гол в дополнительное время стал классикой для решающих матчей, с девяностых было две серии пенальти в финалах, часто хватало побед 1:0 по сумме всех сыгранных минут. А тут шесть голов, решения арбитра – липовый штрафной, после которого Манджукич стал первым в истории автором автогола в финале, пенальти за игру рукой Перишича, крутизна гола Погба – удары двумя ногами по очереди, решения Мбаппе – внучок Пеле вовремя забил, а Хорватия сохранила лицо, невзирая на усталость. Финал удался, пускай и выиграл фаворит.
6 место. Бельгия – Япония – 3:2
Почему здесь? Исторический камбэк. Бельгия стала первой командой с 1970 года, которая в плей-офф проигрывала 0:2, но выиграла. С легендарного отыгрыша немцев против англичан в Мексике в четвертьфинале ничего подобного не было. Конечно, Бельгии было проще – японцы не ожидали, что поведут. Но ведь в тот вечер обе стороны сыграли великий матч. Самураи сражались отважно, но бельгийцы заслужили триумф, переродившись в конце. Поединок мог быть выше в рейтинге, но сама развязка тут забористее игры Бельгии, а вот сборная Японии – молодец, отработала фартовый выход в плей-офф.
5 место. Аргентина – Хорватия – 0:3
Почему здесь? Рождение финалиста. У Аргентины все матчи интересные – против Исландии не взломали «автобус» и Месси не забил с «точки», а против Нигерии сломали симпатичную молодую команду. А вот с хорватами команда Сампаоли попросту провалилась. Пожалуй, не хватало тройки в атаке вроде Ди Мария – Икарди – Месси, которая подходила бы под защиту Ловрена и Виды. Неудивительно, что мяч чаще был у Аргентины, а контролировала поединок Хорватия. Модрич и Ракитич выдали великую игру, Кабальеро допустил дикую ошибку – все сложилось так, как и должно было. Победила лучшая команда.
4 место. Бразилия – Бельгия – 1:2
Почему здесь? Трагедия фаворита. Можно все сделать верно, но вылететь – одно из правил беспощадного плей-офф любого такого турнира. Команда Тите сыграла в футбол лучше, но не грамотнее, чем команда Мартинеса. Будущий призер вырвал медаль именно в матче с Бразилией. Помним сэйвы Куртуа – в том матче заработал билет первым классом в Мадрид, личная беда Фернандиньо – снова его ненавидят в Бразилии, без вины виноватый, ситуация еще хуже, чем после 1:7 с немцами, шикарные контрвыпады Де Брюйне и напарников. Получилась битва очень высокого класса.
3 место. Россия – Хорватия – 2:2 (3:4 по пенальти)
Почему здесь? Ресторанное блюдо. Черчесов назвал игру лучшей на турнире, отталкиваясь от накала поединка и содержания игры. Одна из лучших – точно. Фон усталости у соперников, опыт пенальти у Субашича и Акинфеева – все было в тот вечер в Сочи. Но до серии только предстояло дожить. Команда России лучше сыграла в футбол с будущим финалистом, чем с Испанией. Здесь было четыре мяча, овертайм с голами, личные трагедии и триумфы – ужин в ресторане с отменным десертом. Игра оставила горькую радость на душе, ведь команды показали футбол краше, чем в двух полуфиналах. Сборная России заслужила высокую оценку.
2 место. Португалия – Испания – 3:3
Почему здесь? Первая любовь турнира. Хронологически первый топ-матч выдался крутым. Пожалуй, позже не было настолько бестолковой и при этом грамотной игры на турнире. Обе стороны сыграли настолько сильно и одновременно невероятно слабо, когда дело касалось голов. Матч без ворот – у одних Коста редко виделся с мячом, без опорника Бускетса остался бы без голов, а у вторых Роналду сделал все сам, запомнился, как яркий аттракцион. Сочинские горки привели к 3:3 – невероятно крутая игра.
1 место. Франция – Аргентина – 4:3
Почему здесь? Лучшая перестрелка. Защита сыграла глупо, но матч получился на загляденье. Семь голов в поединке рациональной Франции и Аргентины, которая с хорватами попала в створ три раза. Конечно, это было дикое представление, ход которого ни Сампаоли, ни Дешам не контролировали. Просто так пошла игра – Гризманн забил, аргентинцы дважды ответили, Павар красиво открыл второй акт пьесы. А дальше на глазах у фанатов всего мира родился великий игрок, чем этот поединок тоже примечательный – Мбаппе включил скорость Болта. А ведь без второго мяча Килиана мог случиться овертайм и вылет Франции!
А кто в вашем рейтинге лучших игр ЧМ-18?
Приятно вспомнить и незачем забывать яркий мундиаль, ведь результаты турнира будут отражаться на футболе ближайших лет – большие кубки часто задают тон в настроении и тактике. В этот раз получилось очень результативно, понятие «аутсайдер» стало размытым – грамотная игра помогала унижать фаворитов разными методами.
Но даже рациональным командам вроде хитрой чемпионской Франции, порой приходилось встревать в перестрелки – в четвертьфинале и финале были размены голами и ошибками. Турнир получился великолепным, зрелищным и многогранным, так что неудивительно, если ваш список лучших матчей будет построен на иной логике. Делитесь своими ощущениями и рейтингом – праздники приятно оживлять в памяти!
я тут вспомнил лучший матч всех ЧМ полуфинал 70 года Италия-Германия те же 4-3. Правда основное время завершилось тогда в ничью 1-1, но то что потом произошло в дополнительное время, когда было забито еще 5 голов вошло в истории мундиалей.
PS Как по мне матч Бельгия 3-2 Корея должен быть третьим в списке. И тогда вместо матча Россия-Хорватия, где был чудовищный пендаль от Смолова, должен наоборот стоять матч Испания- Россия, там хоть по пенальти прошли, и Акинфеев божил.
Как можно ставить этот матч в ТОП?
Кстати матч финал Франция - Хорватия, когда Питана назначил пенальти за игру рукой, и тем самым предрешили исход встречи, я тут вспомнил, что не в первый раз Хорватов душать судьи, матч открытия 2014 года ЧМ - Бразилия Хорватия, где японский судья назначил пендаль на Фреде в ворота Плетикосы, и тем самым при счете 1-1 вывел хозяев вперед.
я тут вспомнил лучший матч всех ЧМ полуфинал 70 года Италия-Германия те же 4-3. Правда основное время завершилось тогда в ничью 1-1, но то что потом произошло в дополнительное время, когда было забито еще 5 голов вошло в истории мундиалей.
PS Как по мне матч Бельгия 3-2 Корея должен быть третьим в списке. И тогда вместо матча Россия-Хорватия, где был чудовищный пендаль от Смолова, должен наоборот стоять матч Испания- Россия, там хоть по пенальти прошли, и Акинфеев божил.
Как можно ставить этот матч в ТОП?
Кстати матч финал Франция - Хорватия, когда Питана назначил пенальти за игру рукой, и тем самым предрешили исход встречи, я тут вспомнил, что не в первый раз Хорватов душать судьи, матч открытия 2014 года ЧМ - Бразилия Хорватия, где японский судья назначил пендаль на Фреде в ворота Плетикосы, и тем самым при счете 1-1 вывел хозяев вперед.
Очень качественный футбол, очень крутые тренеры и игроки.
Мартинес обыграл Тите перед игрой, а Тите обыграл Мартинеса в перерыве.
Но обидно, конечно, было. Бельгия была чуть лучше в 1м тайме, Бразилия значительно лучше во втором, но при этом вылетела, обидно.
Но именно по качеству игры, был высший пилотаж с обеих сторон.
А насчет Франция-Аргентина... хз, французы забили, ходили пешком, получили 2, испугались, побежали, напихали полную авоську аргентосам, ну и в конце опять начали ходить пешком и получили еще один. не знаю, что тут выдающегося, кроме большого количества голов
Очень качественный футбол, очень крутые тренеры и игроки.
Мартинес обыграл Тите перед игрой, а Тите обыграл Мартинеса в перерыве.
Но обидно, конечно, было. Бельгия была чуть лучше в 1м тайме, Бразилия значительно лучше во втором, но при этом вылетела, обидно.
Но именно по качеству игры, был высший пилотаж с обеих сторон.
А насчет Франция-Аргентина... хз, французы забили, ходили пешком, получили 2, испугались, побежали, напихали полную авоську аргентосам, ну и в конце опять начали ходить пешком и получили еще один. не знаю, что тут выдающегося, кроме большого количества голов
Игра была никакая. Результат и только неожиданный.
А вот игра Швеция-Германия очень понравилась. Еще Хорватия-Аргентина
Игра была никакая. Результат и только неожиданный.
А вот игра Швеция-Германия очень понравилась. Еще Хорватия-Аргентина