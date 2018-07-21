Россия – Хорватия и другие суперматчи ЧМ-18

Какой бой чемпионата мира в России понравился больше всего? «Соккер.ру», вдохновившись выбором Черчесова, составляет собственный рейтинг.

10 место. Германия – Мексика – 0:1

Почему здесь? Неожиданный результат. Классный поединок, ведь у немцев и шведов матч получился довольно скучным по содержанию – выручило только решение Крооса, но здесь есть сенсация, классная игра от мексиканцев по ходу всего поединка, сэйвы Очоа, а также атаки Германии, которая тогда еще не думала даже о провале. Мексика сыграла круто, чемпионы мира 2014 года – недостаточно хорошо для ничьей. «Зеленые» добавили остроты турниру.

9 место. Сербия – Швейцария – 1:2

Почему здесь? Качественный скандал. Запомнили все только празднования Джаки и Шакири, но на самом деле, помимо радости на албанских улицах – в мленькой стране выходили праздновать голы албанца и косовара за сборную Швейцарии, команды двух балканских специалистов сыграли невероятно крутой матч по напряжению и сюжету. Грубо встречали друг друга – как в дерби, жестко сражались за результат. Качество футбола было неплохим, а развязка шокировала Сербию.

8 место. Южная Корея – Германия – 2:0

Почему здесь? Провал чемпионов. Классика жанра для золотых медалистов на турнире с защитой титула – четвертое место в группе. Похоже, Франция в Москве праздновала сразу и вылет из турнира в Катаре. Посмотрим через четыре года, хотя даже немцев «проклятие» не обошло стороной. По вине Лёва, Нойера, Мюллера и команды. Южная Корея дралась за страну, параллельно унизила тогда еще чемпионов мира! Не без помощи самих немцев, но кто им доктор?

7 место. Франция – Хорватия – 4:2

Почему здесь? Странный и нескучный финал. Гол в дополнительное время стал классикой для решающих матчей, с девяностых было две серии пенальти в финалах, часто хватало побед 1:0 по сумме всех сыгранных минут. А тут шесть голов, решения арбитра – липовый штрафной, после которого Манджукич стал первым в истории автором автогола в финале, пенальти за игру рукой Перишича, крутизна гола Погба – удары двумя ногами по очереди, решения Мбаппе – внучок Пеле вовремя забил, а Хорватия сохранила лицо, невзирая на усталость. Финал удался, пускай и выиграл фаворит.

6 место. Бельгия – Япония – 3:2

Почему здесь? Исторический камбэк. Бельгия стала первой командой с 1970 года, которая в плей-офф проигрывала 0:2, но выиграла. С легендарного отыгрыша немцев против англичан в Мексике в четвертьфинале ничего подобного не было. Конечно, Бельгии было проще – японцы не ожидали, что поведут. Но ведь в тот вечер обе стороны сыграли великий матч. Самураи сражались отважно, но бельгийцы заслужили триумф, переродившись в конце. Поединок мог быть выше в рейтинге, но сама развязка тут забористее игры Бельгии, а вот сборная Японии – молодец, отработала фартовый выход в плей-офф.

5 место. Аргентина – Хорватия – 0:3

Почему здесь? Рождение финалиста. У Аргентины все матчи интересные – против Исландии не взломали «автобус» и Месси не забил с «точки», а против Нигерии сломали симпатичную молодую команду. А вот с хорватами команда Сампаоли попросту провалилась. Пожалуй, не хватало тройки в атаке вроде Ди Мария – Икарди – Месси, которая подходила бы под защиту Ловрена и Виды. Неудивительно, что мяч чаще был у Аргентины, а контролировала поединок Хорватия. Модрич и Ракитич выдали великую игру, Кабальеро допустил дикую ошибку – все сложилось так, как и должно было. Победила лучшая команда.

4 место. Бразилия – Бельгия – 1:2

Почему здесь? Трагедия фаворита. Можно все сделать верно, но вылететь – одно из правил беспощадного плей-офф любого такого турнира. Команда Тите сыграла в футбол лучше, но не грамотнее, чем команда Мартинеса. Будущий призер вырвал медаль именно в матче с Бразилией. Помним сэйвы Куртуа – в том матче заработал билет первым классом в Мадрид, личная беда Фернандиньо – снова его ненавидят в Бразилии, без вины виноватый, ситуация еще хуже, чем после 1:7 с немцами, шикарные контрвыпады Де Брюйне и напарников. Получилась битва очень высокого класса.

3 место. Россия – Хорватия – 2:2 (3:4 по пенальти)

Почему здесь? Ресторанное блюдо. Черчесов назвал игру лучшей на турнире, отталкиваясь от накала поединка и содержания игры. Одна из лучших – точно. Фон усталости у соперников, опыт пенальти у Субашича и Акинфеева – все было в тот вечер в Сочи. Но до серии только предстояло дожить. Команда России лучше сыграла в футбол с будущим финалистом, чем с Испанией. Здесь было четыре мяча, овертайм с голами, личные трагедии и триумфы – ужин в ресторане с отменным десертом. Игра оставила горькую радость на душе, ведь команды показали футбол краше, чем в двух полуфиналах. Сборная России заслужила высокую оценку.

2 место. Португалия – Испания – 3:3

Почему здесь? Первая любовь турнира. Хронологически первый топ-матч выдался крутым. Пожалуй, позже не было настолько бестолковой и при этом грамотной игры на турнире. Обе стороны сыграли настолько сильно и одновременно невероятно слабо, когда дело касалось голов. Матч без ворот – у одних Коста редко виделся с мячом, без опорника Бускетса остался бы без голов, а у вторых Роналду сделал все сам, запомнился, как яркий аттракцион. Сочинские горки привели к 3:3 – невероятно крутая игра.

1 место. Франция – Аргентина – 4:3

Почему здесь? Лучшая перестрелка. Защита сыграла глупо, но матч получился на загляденье. Семь голов в поединке рациональной Франции и Аргентины, которая с хорватами попала в створ три раза. Конечно, это было дикое представление, ход которого ни Сампаоли, ни Дешам не контролировали. Просто так пошла игра – Гризманн забил, аргентинцы дважды ответили, Павар красиво открыл второй акт пьесы. А дальше на глазах у фанатов всего мира родился великий игрок, чем этот поединок тоже примечательный – Мбаппе включил скорость Болта. А ведь без второго мяча Килиана мог случиться овертайм и вылет Франции!

А кто в вашем рейтинге лучших игр ЧМ-18?

Приятно вспомнить и незачем забывать яркий мундиаль, ведь результаты турнира будут отражаться на футболе ближайших лет – большие кубки часто задают тон в настроении и тактике. В этот раз получилось очень результативно, понятие «аутсайдер» стало размытым – грамотная игра помогала унижать фаворитов разными методами.

Но даже рациональным командам вроде хитрой чемпионской Франции, порой приходилось встревать в перестрелки – в четвертьфинале и финале были размены голами и ошибками. Турнир получился великолепным, зрелищным и многогранным, так что неудивительно, если ваш список лучших матчей будет построен на иной логике. Делитесь своими ощущениями и рейтингом – праздники приятно оживлять в памяти!