Дзюба выручил предсказуемый «Зенит»

29 июля 2018, 17:30

Старательная команда Семака со знакомыми футболистами в основе выиграла у новичка «Енисея» благодаря удару Дзюбы. «Соккер.ру» разбирает игру «Зенита».

Насколько удачна тактика Семака?

Ганчаренко на сборах ЦСКА играл в два центральных, но ради убаюкивания «Локомотива» вернулся к игре с тройкой. Добился успеха, и от подобных решений во многом будет зависеть судьба сезона. Семак не поставит тройку центральных и не станет менять тактику три раза за игру, как Манчини в дни отчаянных провалов. А Сергей Богданович сегодня презентовал свое виденье тактики «Зенита». Сразу ошибся – модель «4-2-3-1» не сработала против «Енисея» с теми игроками, что тренер выбрал. Зато Семак тонко перестроил команду. Кузяев удачно вышел и поучаствовал в двух голах. Впрочем, Манчини в Хабаровске тоже спас именно Далер, а итог сезона помните.

Команде нужен фланговый защитник?

Жиркова пока не включили в заявку на РПЛ – восстанавливается после травмы. Но помним о возрасте Юрия и уходе Кришито. Набиуллину и Чернову тренер Семак будет доверять вынужденно, но оба не готовы работать в РПЛ , ЛЕ и Кубке России без сбоев. Не самые молодые и не самые стабильные. Да и класса маловато, чтобы хотя бы один фланг обороны «Зенита» не вызывал вопросов. Евгений и Эльмир никогда не умели защищаться на мировом уровне, «Зениту» важно купить сильного левого бека. Но загвоздка в том, что Набиуллин сегодня сыграл не хуже Смольникова. Может, это скорее Игорю нужен не Анюков в конкуренты, а сильный иностранец уровня Кришито?

Какой должна быть пара в защите?

По умолчанию ставишь на Ивановича и Мевлю, пока нет Мамманы. Луиш Нету это Луиш Нету – португалец и после возвращения из аренды не перестал чудить и не стал вдруг защитником уровня Гранквиста. Шведа вспомнил не просто так, ведь у «Зенита» и «Краснодара» времен Шалимова одна беда. У них есть привычка бросать пару защитников без поддержки. Иванович и Мевля справятся в матчах, где «Зенит» атакует 66 % времени, как сегодня. Но что будет в главных битвах? У Семака есть проблемы в защите, даже у «Енисея» прошли шесть атак, но подвела точность – 1 удар в створ.

Паредес боится ответственности?

Манчини создавал для хавбека условия, чтобы аргентинец спокойно брал на себя игру. Леандро якобы собирался уехать обратно в Италию, но вряд ли в интересах «Зенита» его отпускать. Особенно если не нашлось клуба, готового заплатить больше, чем потратили. Да и в основе не мешает. Вот только проблема Паредеса в отсутствии лидерской хватки. Это как разница между Витселем и Широковым. У одного набор данных – как у Леандро, а второй был лидером по натуре с голами и ассистами. Паредес в Тюмени 3 раза пробил по воротам, создал 3 момента. Но повести за собой не смог, пришлось Кузяеву.

Кто из россиян может прибавить?

Лунев, Смольников, Анюков, Набиуллин, Ерохин (пока восстанавливается), Чернов, Оздоев, Кузяев, Шатов, Дзюба и травмированные Жирков и Кокорин – россияне из основной обоймы старого-нового «Зенита». Отсеяв тех, кому скоро на пенсию, а также ребят, затормозивших в развитии, оставляем в списке кандидатов на качественный скачок в игре разве что Лунева и Кузяева. Если Далер заметно прибавит – выиграет и сборная, и «Зенит». Сегодня полузащитника не было в основе, и интенсивной работы в центре команде не хватало. Что доказал четкий выход Кузяева на замену!

Шатову снова выбирают новую роль?

Поздравляем Олега с днем рождения и отмечаем, что готовился к сезону – лучший рывок матча на его счету. Орлов говорил, что Шатова видят в «Зените» плеймейкером. Семак подсмотрел трюк у тренеров «Краснодара». Но что Шатов показал на этой позиции? Олег в «Краснодаре» создавал по 1 моменту за игру. Пожалуй, не хватает изобретательности, чтобы стать новым Данни, и напора, чтобы быть как Халк в сезоне с кучей голевых передач. Так что Олегу важно найти свою роль и напарника в центре, оставаясь скорее на фланге. Кузяев будет играть выше, а Нобоа и Паредес делить опорную зону? Не исключено.

Не хватает игроков экстра-класса?

Гарай, Кришито, Халк, Витсель и Данни – легионеры высокого класса. Даже опорника уровня лучших отрезков Хави Гарсии сейчас в заявке нет. Не считая Тимощука, но мы говорим о футболистах, а не тренерах. «Зенит» потерял в классе. Когда Дзюбу поддерживают, чем могут, Черышев и Головин – можно сварить кашу из топора. А если это делают Эрнани и Мак – получается куда хуже. Или Шатов, еще один не самый стабильный в РПЛ игрок. Лучшие годы легендарного Ивановича позади, Анюкову не 26 лет, а 36 скоро. А Дзюба – боец, но не форвард уровня Кавани или Суареса. «Зенит» раньше испепелял всех классом, теперь этого козыря нет. «Енисей» дожали, но со всеми такой футбол не пройдет.

Что нового могут предложить в атаке?

Почему Виллаш-Боаш, Луческу и Манчини по очереди провалили РПЛ с самым богатым клубом и записным фаворитом? Ответ на поверхности – к «Зениту» привыкли соперники. Переигрывать их вошло в привычку, не проигрывать стало нормой. Плюс тренеры не выжимали максимум из игроков «Зенита». Семаку достались яблоки, из которых уже выжали соки, но он спокоен. Поставил Дзюбу столбом в схеме «4-5-1» и ждет новый результат. Сегодня все отметят, что Артем забил. Но как быть с тем, что у центрального форварда за весь матч один момент? Гол – единственный его удар, причем на добивании, а не в результате комбинации.

«Зенит» больше похож на деда или папу?

Дедушка Мирча работал лучше непутевого папы Роберто, но оба не создали чемпионский коллектив. Дядя Сергей постарается это исправить, но ему оставили прежний состав со всеми проблемами. Судя по игре против «Енисея», «Зенит» больше похож на команду Мирчи, только тренер добрее. Луческу сразу хотел увидеть в Санкт-Петербурге еще один «Шахтер» по движению, а состав имени Кокорина не был готов к темпу, возник конфликт. Манчини наоборот не мог четко сформулировать, чего хочет. Поэтому Семак начал осторожно, и команда его доброту пока оценила трудной победой.

Почему команду рано перехваливать?

Это не три очка на командном классе. На классе это когда 2:0 еще в первом тайме, поскольку дальше бегать не могут или не хотят. А здесь пришлось потеть до конца. Переиграли новичка лиги с мячами на 81-й и 85-й минутах, не создав за полтора часа трудных задач для Юрченко, кроме голов. Даже ставку на Дзюбу не поддержали тактически. Прикажете Артему всегда забивать единственным ударом за игру? Так никто не умеет. «Зенит» может стать чемпионом, но им еще пахать и пахать.

Семак не успел выстроить игру. Как и предполагали, надежда на то, что Сергей Богданович – хороший человек и осторожный тренер. Сплотит коллектив, помирит иностранцев и россиян, даст шанс вернувшимся из аренды, что и сделал. Верят, что тренер не будет просить денег на новичков, доверит новому спортивному директору «Зенита» покупку от силы двух человек – парня с пасом в полузащиту и флангового защитника в основу, если понадобится. Одним словом, будут замаливать грехи прошлого.

«Зенит» доминировал в Тюмени, чему «Енисей» помешать не мог. Но фаворит ходил по грани ничьей 0:0. Выручили в концовке два игрока сборной – Кузяев и Дзюба, хотя индивидуальные решения могли не сработать, ведь «Енисей» не проваливался и держался достойно. Так что чемпионский класс, которого пока нет, этому «Зениту» еще нужно заслужить. Команда с Набиуллиным, Смольниковым, Паредесом, Маком, Шатовым и Эрнани в основе не имела тотального превосходства в мастерстве даже над дебютантом РПЛ с игроками «Амкара» на поле.

Неудивительно, ведь пермяки отбирали очки у «Зенита» последних лет в 5 матчах из 8. Но Семак не оступился, заполучил сложную победу. Желание, везение, минимальные перестроения, адаптация к искусственному газону – все сложилось вместе, и сегодня фаворит добился своего.