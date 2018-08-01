Антисборная 1-го тура РПЛ: Смолов снова с нами!

вчера, 13:00

Пришло время назвать имена футболистов, у которых первый блин вышел комом. Кто-то не попал в игру, другие допустили результативные ошибки. «Соккер.ру» разбирается в неудачах.

Вратарь

Евгений Фролов («Оренбург»)

В двух стартовых матчах 1-го тура чемпионата России не обошлось без ошибок вратарей, которые привели к поражениям. Ярослав Годзюр не просчитал отскок от земли в исполнении полузащитника «Анжи» Паула Антона и не выручил «Урал», который проиграл при подавляющем преимуществе. Не менее обидным для «Оренбурга» вышел ляп Евгения Фролова, не сумевшего зафиксировать мяч в воздухе в самом дебюте встречи. Новичок «Спартака» Жиго вовремя подсуетился и наказал вратаря за оплошность. А ведь у спартаковских болельщиков засосало под ложечкой, когда они вспомнили о присутствии в рядах «Оренбурга» злого гения из прошлого сезона – Александра Довбни, однако Владимир Федотов решил доверить место в воротах Фролову, и тот подвел.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

В чемпионском сезоне Игнатьев совершил ряд героических поступков. В частности, на его счету спасение на линии ворот в весеннем снежном дерби со «Спартаком», а в золотом матче против «Зенита» именно Влад вложил мяч в голову Эдеру. Но в Уфе переквалифицировавшийся в правого защитника в недавнем прошлом игрок атаки отработал пассивно и не слишком качественно, а с чемпионов, как известно, спрос особый.

Андрей Семёнов («Ахмат»)

Для этого заслуженного мастера спорта, который был в заявке сборной России на чемпионат мира, но ни разу не появлялся на поле, новый чемпионат в составе клуба начался неудачно. Уже в середине первого тайма игры против «Ростова» Семенов компенсировал скорость Алексея Ионова нарушением правил и увидел перед собой сначала желтый, а потом красный свет – судья поменял решение, на ходу переквалифицировав фол в «последнюю надежду». В общем-то имел основания, а Андрей в любом случае стал антигероем ключевого эпизода.

Чико Флорес («Рубин»)

Испанский защитник в дебютном официальном матче за казанский «Рубин» допустил ошибку, которая стоила его команде пропущенного гола. Пошел играть верховой мяч, но плохо оценил свою позицию и не дотянулся, подставив Хорена Байрамяна, который в цейтноте не успел придумать ничего лучшего, чем скинуть мяч на Смолова. Но изначальная ошибка здесь именно за Чико, ему и достается уютное местечко в символической антисборной.

Михаил Меркулов («Урал»)

Пропущенный гол состоялся без участия Меркулова, да и вообще претензий по игре в обороне в особо крупных размерах не предъявишь, потому что «Анжи» атаковал не слишком часто. В такой игре на первый план выходят другие качества крайних защитников: умение поддержать атаку, держать ширину фронта, целить прострелами и навесами в штрафную площадь. У Михаила выходило не слишком здорово, мяч отказывался лететь в заданном направлении, а после пропущенного мяча именно Меркулова поменял Парфенов в попытке спастись от поражения.

Полузащитники

Абдул-Азиз Тетте («Динамо»)

Что должно быть в голове у человека, чтобы на седьмой минуте только-только стартовавшего чемпионата махать ногой в сторону соперника в неигровом моменте? В лучшем случае – пустота, в худшем Тетте – саботажник. Ганский хавбек оставил «бело-голубых» в меньшинстве в дебюте встречи, теперь его ждет дисквалификация, а Дмитрий Хохлов должен подумать: доверять ли такому неуравновешенному парню впредь место в стартовом составе?

Кантемир Берхамов («Арсенал»)

«Динамо» смирилось с ходом встречи и перестроилось на игру в меньшинстве, и дальше начинаются претензии к игрокам «Арсенала», которые не смогли извлечь бонусов из такого положения соперников. В первую очередь, вопросы возникают к средней линии, где должен был заправлять Кантемир Берхамов, однако он даже при поддержке партнеров не смог справиться с Соу, который сыграл за себя и за того парня. Последней каплей для Олега Кононова стала грубая игра Берхамова на желтую карточку против Жоаозиньо, после которой хавбек был заменен.

Маурисио Перейра («Краснодар»)

Пытался играть везде, но в действительности оказался нигде. Перейра даже необходимый объем передач с учетом стиля «Краснодара» не смог выдать: 29 точных пасов за час с хвостиком игры – это слишком мало, если учесть еще и степень остроты. По большому счету, атакующий кластер «быков» провалил игру в Казани, что признал Мурад Мусаев, заменив уругвайца на 63-й минуте.

Вандерсон («Краснодар»)

Под ручку с Маурисио ушел с поля и Вандерсон – еще одна плохо сработавшая ставка главного тренера «Краснодара». Бразилец показал декоративный футбол на левом фланге, об эффективности он не слышал. Адаптация Вандерсона в «Краснодаре» затягивается, пока вингер не демонстрирует той игры, которой от него ждали.

Нападающие

Зе Луиш («Спартак»)

Хорошо боролся и напрягал защитников «Оренбурга» в воздухе, но в такой игре от Зе Луиша нужен был забитый мяч, тем более моментов для этого у африканского форварда хватало, но каждый раз что-то ему мешало здраво разобраться в ситуации. То не добежит, то примет неправильное решение, как в эпизоде, когда стал обыгрывать вратаря после паса Зобнина, то банально смажет удар. И все это при скользком счете 1:0 на скользком под дождем поле. Упусти «Спартак» эту победу, и Зе Луиш был бы в числе первых виновников, ведь реализация моментов так же важна для результата, как и игра защитников.

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Даже забитый мяч после ошибки обороны «Рубина» не спасает Смолова, который перечеркнул все старания, свои и командные, нелепейшим действием. Федор из центра поля отдавал пас назад и умудрился вывести Сердара Азмуна на рандеву со Станиславом Крицюком. Иранский форвард подарком воспользовался, а этот гол оказался решающим в матче.

Тренеры

Олег Кононов («Арсенал») и Мурад Мусаев («Краснодар»)

Выделю бывшего и нынешнего наставников «Краснодара». Кононов ничего не смог поделать с «Динамо», хотя его команда почти весь матч имела преимущество в одного игрока, а Мусаев, похоже, не угадал с составом и настроем своих парней. Ряд игроков не попал в игру, а команда в целом не избавилась от своих хронических болезней.

Символическая сборная 1-го тура РПЛ : Жиго, Дзюба и Азмун наступают

Разочарование тура. Результативность