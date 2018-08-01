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Динозавры. 10 самых возрастных игроков РПЛ

01 августа 2018, 20:16

После ухода из футбола Игнашевича, братьев Березуцких и Карадениза список серьезно обновился. Зато Сергей Рыжиков снова с нами. «Соккер.ру» - о самых опытных футболистах РПЛ.

10 место. Александр Харитонов («Енисей»)

Возраст: 35 лет и 4 месяца (4 апреля 1983 года).

Александр Харитонов играл в РПЛ за «Томь» и «Волгу», провел в высшей лиге больше ста матчей, но последние пять лет карьеры посвятил ФНЛ. И вот вернулся в состав «Енисея», капитаном которого является. Правда, несмотря на особенное положение, пробиться в стартовый состав опытному полузащитнику будет проблематично. Вот и встречу первого тура против «Зенита» Харитонов провел на скамейке запасных.

9 место. Дмитрий Белоруков («Анжи»)

Возраст: 35 лет и 4 месяца (24 марта, 1983 года).

Белоруков всего на десять дней старше предыдущего ветерана, в отличие от которого почти всю карьеру провел в высшем эшелоне российского футбола. Дмитрий, в первую очередь, ассоциируется с «Амкаром», которому он отдал 12 лет жизни, в том числе отыграл на правах аренды из «Динамо» последний сезон в истории этого пермского клуба, ставшего достоянием истории. Сейчас Белоруков защищает цвета «Анжи», другого клуба, которому придется бороться не только с соперниками на футбольных полях, но и за существование.

8 место. Родолфо («Ахмат»)

Возраст: 35 лет и 9 месяцев (23 октября 1982 года).

Бразильский защитник впервые приехал в Россию в 2007 году: перешел из киевского «Динамо» в «Локомотив», в составе которого выиграл Кубок России. Потом бразилец провел пару лет на родине, чтобы откликнуться в начале 2015 года на предложение «Ахмата». И вот Родолфо выступает в Грозном уже больше трех лет. А когда повесит бутсы на гвоздь, возможно, перейдет на тренерскую работу в «Ахмате».

7 место. Александр Анюков («Зенит»)

Возраст: 35 лет и 10 месяцев (28 сентября 1982 года).

В начале календарного года Роберто Манчини, по его разумению, наводил порядок в «Зените»: отправил Дзюбу и Шатова по арендам, чтобы они потом забили в ворота «сине-бело-голубых» в очных встречах, а Анюкова списал во вторую команду. Возглавивший «Зенит» летом Сергей Семак вернул своего давнего боевого товарища в основу (Сергей Богданович играл с Анюковым в «Зените» и в составе сборной России, в частности на бронзовом Евро-2008). Многоопытный защитник с заслуживающим восхищения послужным списком был в заявке на игру с «Енисеем».

6 место. Адесойе Ойеволе («Оренбург»)

Возраст: 35 лет и 10 месяцев.

Защитник с нигерийскими корнями и российским паспортом родился в Москве и всю карьеру провел в России. Выступал за «Урал», «Сибирь» и «Оренбург», к которому присоединился на постоянной основе в 2015 году. Уже пережил одно повышение «газовиков» до РПЛ и спуск обратно в ФНЛ, дождался второго захода. В первом туре сыграл в стартовом составе против «Спартака» и заработал желтую карточку на молодом Ломовицком.

5 место. Илья Абаев («Ростов»)

Возраст: 37 лет без одного дня (2 августа 1981 года).

Завтра Илья Абаев отметит свой 37-й день рождения, а новый сезон он начал в качестве первого номера «Ростова», несмотря на присутствие в команде Сергея Песьякова, любимца Валерия Карпина из прошлого, который «хорошо играет ногами». Абаев долго искал свою команду, перебивался разными ролями, но сейчас Илья в порядке и на хорошем счету в Премьер-Лиге.

4 место. Тимофей Калачев («Ростов»)

Возраст: 37 лет и 3 месяца (1 мая 1981 года).

Преданность Калачева вызывает уважение. Впервые белорус стал игроком «Ростова» в 2006 году, когда ему было 25, сейчас уже не за горами окончание футбольной карьеры, а Тимофей по-прежнему в желто-синих цветах. Правда, отлучался на некоторое время в «Крылья Советов», но вскоре вернулся в Ростов-на-Дону, где беспрерывно выступает на протяжении восьми с половиной лет. Это его город и его команда.

3 место. Дмитрий Андреев («Оренбург»)

Возраст: 37 лет и 10 месяцев (26 сентября 1980 года).

Защитник с внешностью коренного жителя Америки проделал большой путь, чтобы засветиться в элите российского футбола. Андреев дважды становился победителем второго дивизиона в зоне «Урал-Поволжье» (в 2010 году с нижегородской «Волгой» и в 2013-м с «Оренбургом»), дважды выходил из ФНЛ в РПЛ. В первом туре этого сезона сыграл против «Спартака» на «Открытие Арене» и не позволил Квинси Промесу и Зе Луишу чувствовать себя вольготно.

2 место. Сергей Рыжиков («Крылья Советов»)

Возраст: 37 лет и 10 месяцев (19 сентября 1980 года).

Сергей Рыжиков на протяжении десяти лет защищал цвета «Рубина», с которым выиграл два чемпионства и поиграл в Лиге чемпионов. Этим летом опытный вратарь покинул казанский клуб, где проиграл конкуренцию Сослану Джанаеву. Сразу заявил, что перчатки вешать на гвоздь пока не планирует, и сегодня пришло подтверждение этих слов: Рыжиков подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов».Теперь попробует потеснить из ворот своего коллегу Евгения Конюхова. Есть ли еще порох в пороховницах или согласится на роль опытного запасного вратаря?

1 место. Сесар Навас («Рубин»)

Возраст: 38 лет и 5 месяцев (14 февраля 1980 года).

Сесар Навас продлил контракт с «Рубином» еще на один сезон, он все еще важное звено в оборонительных построениях Курбана Бердыева. Если доработает нынешнее соглашение до конца, то встретит на поле свое 39-летие и отметит 10-летний юбилей пребывания в России, где работал почти всегда только с Курбаном Бекиевичем – в «Рубине» и «Ростове».

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Все комментарии
mikysss
mikysss
03 августа в 14:55
Фата лист:
А прочитать что-то кроме заголовков тяжело?
А че мне читать про нонэймов? тут Калачев раве что достоин внимания
Jack White
Jack White
02 августа в 21:37
Список, внушающий уважение.
А кто сыграл матч в РФПЛ в самом большом возрасте (в стартовом составе и выйдя на замену)?
Gahi
Gahi
02 августа в 18:34
Мои года мое богатство.
Казанский
Казанский
02 августа в 13:59
Цезарь Навас не сравним
Garrincha58
Garrincha58
02 августа в 09:51
аксакалы блин!!!
Фата лист
Фата лист
02 августа в 09:23
mikysss:
Анюков? его же списали кудато во второй состав нет?
А прочитать что-то кроме заголовков тяжело?
Фата лист
Фата лист
02 августа в 09:23
Dominators:
Согласен на 100 процентов .Этих ноуменов с Оренбурга и Енисея никто и не знает ,кроме болел их команд . Рыжиков красава , а Анюков давно болеет Новосельщиной прирос к лавке Зенита и сложно будет Богданычу его отрывать .
Анюков к лавке не прирастал, он за Зенит-2 играл.
mikysss
mikysss
02 августа в 09:14
Анюков? его же списали кудато во второй состав нет?
Аксинья
Аксинья
02 августа в 08:00
Вижу только четырех настоящих динозавров - Навас, Рыжиков, Калачев и Анюков - а остальные так себе птеродактили...
Dominators
Dominators
01 августа в 21:56
Правдин Семён:
Калачев и Навас даже сейчас смотрелись бы прилично и во многих клубах уровнем повыше своих.
Согласен на 100 процентов .Этих ноуменов с Оренбурга и Енисея никто и не знает ,кроме болел их команд . Рыжиков красава , а Анюков давно болеет Новосельщиной прирос к лавке Зенита и сложно будет Богданычу его отрывать .
Nickless
Nickless
01 августа в 21:01
juchok:
5 место, Илья Абаев. поправьте там фамилию Песьякова
Поправили, спасибо.
Xtraz
Xtraz
01 августа в 20:55
"несмотря на присутствие в команде Сергея Песькова, любимца Валерия Карпина".

Песькова, да?)
juchok
juchok
01 августа в 20:52
5 место, Илья Абаев. поправьте там фамилию Песьякова
Правдин Семён
Правдин Семён
01 августа в 20:39
Калачев и Навас даже сейчас смотрелись бы прилично и во многих клубах уровнем повыше своих.
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