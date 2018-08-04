Семак прав, «Зениту» нужны новички

вчера, 19:47

Невзирая на стартовые победы, тренеру важно убедить боссов, что для качественного сезона команде нужно усиление. На «Соккер.ру» - о потребностях «Зенита».

Не ищите «руку Москвы», где ее нет, когда слышите, что «Зенит» не готовый чемпион в этом составе в начале августа. Манчини и Луческу тоже были первыми-вторыми в таблице, но старта мало. Семаку нужны игроки высочайшего класса, точечное усиление. Хочется выигрывать РПЛ и добиваться побед в еврокубках – подписывайте тех, кто потащит команду.

Такой вывод после двух похожих матчей с «Енисеем» и «Арсеналом», когда было много желания и не хватало класса. И для реализации моментов, и для создания их тонкими, как струна. Вот не забил бы Шатов, каким получился бы счет? Правильно – 0:0. Не вышел бы Кузяев в первом туре – тот же результат. Разговор об усилении актуален, особенно после резонансного заявления Семака в стиле Луческу и Манчини.

Семак оговорился, но не ошибается

Сергей Богданович плохой говорун, всегда таким был. Фраза про усиление «каждой позиции» воспринимается буквально, хотя не исключено, что речь шла об усилении каждой линии, причем еще и без учета вратарской, раз подлили контракт с Бабуриным, а Лодыгин и Михаил Кержаков в заявке на Лигу Европы.

Но по сути Семак прав. Даже если благодаря трансферной деятельности Луческу, Манчини и директоров «Зенита» заявка раздута, чистка состава нужна, как нужны и качественные сильные игроки. Допускали грубейшие ошибки. Даже те, кто вроде может играть, ярко не выступали. Речь не обязательно о Паредесе. Например, Дриусси остается.

Разве Себастьян идеально подходит для работы с Дзюбой? Аргентинец будет в основе, когда вернется Кокорин? Таких нюансов в «Зените» полно, поскольку Семаку досталось наследие сразу двух тренеров, проваливших последние сезоны. При этом спрос на условных Новосельцевых не такой высокий, как петербуржцам хотелось бы. Даже новый спортивный директор Рибалта не сможет распродать всех с выгодой.

Поэтому увидим аренды – как Полоза и Цаллагова в «Рубин», увидим продажи – Джорджевич не заслужил торчать на скамейке, ведь молодой и талантливый парень. Наконец, увидим точечные подписания, приход нового руководителя, который раньше работал скаутом в «Ювентусе» и МЮ , автоматически означает, что ему надо показать себя. Скаут всегда думает о трансферах, невзирая на стандартные фразы о развитии академии «Зенита».

Зачем «Зениту» еще один центрбек?

Маммана приступил к занятиям, в команде есть Мевля и Иванович, в наличии Нету. Хотя португалец еще может уехать, а это значит, что «Зениту» не хватает четвертого центрального защитника, что для команды, в которой Кришито не раз переходил с левого фланга в центр, неприемлемо. Отсюда разговоры о Вериссимо, в которого едва не поверили в «Спартаке».

Но было это еще до того, как в дело включился «Зенит». Иванович – капитан команды Семака, может играть справа в защите, если хватит лимитных людей, а это значит, что Мевля может действовать как с Мамманой, когда аргентинец вернется, или с Вериссимо. Кроме того, бразилец несколько раз играл в опорной зоне, так что когда в заявке на квалификацию ЛЕ три центральных – покупка нужна.

Команде нужны Рохо или Лаксальт?

Кришито использовал слово «стрелка», встречая одноклубника Лаксальта после отпуска, связанного с участием на ЧМ -18. Но «стрелка» не обязательно связана с лого «Зенита». В «Дженоа» сидят хитрые жуки – даже если Рибалта заехал в гости и предложил за уругвайца хорошие деньги, «грифоны» устроят торги. Впрочем, не только итальянцы в деле, есть еще и МЮ . Рибалта может знать Рохо лично, и поэтому сделал по нему предложение.

Вот только главные проблемы обоих латиноамериканцев, которых связывают с «Зенитом», на поверхности. Они нестабильные и не чистокровные левые оборонцы. Семаку не помешает новый Кришито, а Рохо это бывший защитник «Спартака», и в его случае это точное описание проблемы оборонца МЮ , который не нужен команде Моуриньо, уступает место слева столетнему Янгу и может оказаться в ПСЖ в качестве дублера основного флангового игрока Курзава.

Тогда остается Лаксальт – уругваец показал себя в некоторых матчах ЧМ -18, например, неплохо сыграл против России. Но там и удаление Смольникова помогло, и ставки выиграть у команды Табареса очевидно не было. Зато позже Диего работал не настолько круто, ведь не левый защитник, а хавбек. И если за шустрого крепыша уцепится Анчелотти и «Наполи», то Лаксальт скорее выберет клуб Серии А, нежели уедет в РПЛ . Так что Жирков и Набиуллин могут и не получить именно этих конкурентов.

Дзюбомания обернется проблемами?

Подстраховкой для «Зенита» в атаке является Кокорин. Но Александр даже не такой стабильный и результативный форвард, как Смолов – легко доказать элементарным сравнением статистики. У Кокорина за два с половиной сезона в «Зените» 32 гола, у Смолова за два последних года в «Краснодаре» – 39. Так что наличие влюбленной пары друзей Александра и Артема не гарантирует, что у них на поле будет такой же медовый месяц, как в социальных сетях.

Более того, даже в первом матче против «Енисея» и сегодня против «Арсенала» тактика с Дзюбой на острие работала плохо. Артем много боролся, но в первом случае у него 1 удар за матч, а сегодня – 3, но лишь 1 точный. При этом Шатов и Мак не Сане и Салах, чтобы не важно было, как часто Артем забивает мячи. Смешно после одного-двух матчей делать громкие заявления, как «Зенит» крут и совсем не похож на тот, что был раньше. Это неправда, ведь для перемен не хватает нового Данни.

Даже с Халком, Гарсией, Гараем, Витселем и Мигелем были третьими, уступив боевитому «Ростову». Без них нет преимущества по умолчанию, приходится пыхтеть, бороться, пахать, ждать ошибки соперников. Но даже если Семак придумает гениальную тактику, способную решить очень важную проблему «Зенита» еще со времен Виллаш-Боаша – слабую позиционную атаку против закрытых команд, разыграть пьесу некому. Даже если Дзюба проведет идеальный сезон, его группа поддержки – игроки средние и уже списанные самим «Зенитом» раньше.

«Зенит» без новичков останется прежним?

По характеру не останется, Семак навел порядок в раздевалке, команды не было, а теперь она есть. Но если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. Когда у Семака заявка Манчини и Луческу, а в основе половина тех, от кого Роберто отказался, раздав по арендам, то не стоит ждать откровений. Даже против «Енисея» - а они держались хорошо, но устали, или против «Арсенала» дома.

Божович вообще раздавил «Зенит» Манчини, а Кононов выступил осторожнее, но грамотно. Ошибся голкипер, но без этого момента вспомнили бы подходы, а не голы. «Пушкари» дрались в Санкт-Петербурге, рискуя проиграть крупнее, но никакой победы «Зенита» 6:0 не увидели. А все потому, что снова у «Зенита» симптомы знакомой болезни. Хорошо возят мяч, когда надо возить соперников. Предсказуемые, форвард без моментов, фланги без резкости – хотя Мак и Шатов много бегают.

Набиуллин и Смольников на двоих создали один момент, у Паредеса тоже один пас. Назвать такую игру великолепной нельзя, а ведь в соперниках не «Спартак» и ЦСКА , а «Арсенал». Никто в тренерском штабе Семака не потребует привезти Халка, это невозможно, да и подобные покупки сейчас в два раза дороже, чем раньше. Но неправы те, кто заявляет о легком чемпионстве «Зенита» в составе с Набиуллиным, Мевлей, Луневым, Паредесом, Кузяевым, Маком и Дзюбой в основе, а также Дриусси, Ригони и Краневиттером в качестве резерва.