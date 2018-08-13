Сын президента, легенды и сверстники. С кем сыграет Головин

13 августа 2018, 19:00

Раскрыли футбольный секрет и продолжают пользоваться открытием, чтобы ковать чемпионов. «Соккер.ру» впечатлен подходом лиги, где есть не только чемпион ПСЖ .

278 игроков испытали удачу в первом туре Лиги 1. Из них 88 человек, без малого треть, моложе двадцати трех лет. Если учитывать и двадцатитрехлетних, ведь в футболе их тоже причисляют к молодым, то увидите уже 117 фамилий. Не все они из Франции – лишь 70 человек местные, но сам подход лишний раз напоминает, что и испанцы, и немцы, и французы добрались до короны чемпионов мира по одному пути.

Испанцы долго побеждали на международном юношеском уровне. А потом поняли, как перевести молодых талантов во взрослый футбол, сохранив чемпионский почерк. В Германии после серии провалов первой сборной пересмотрели устаревшие методы подготовки и тоже добились успехов. А французы после триумфа двадцать лет назад просто дождались, когда Лига 1 сможет порадовать появлением в основах такого количества молодых людей, как сейчас, случайно проиграли Евро и выиграли ЧМ -18.

Вдумайтесь в число – 117 человек, 42 % ото всех, кто вышел на поле, только начинают карьеры. Больше двух десятков таких игроков на выходных дебютировали. А Головин – еще один подходящий по возрасту, не смог стартовать с «Монако» лишь из-за травмы. На счету молодежи 15 голов в стартовом туре, а всего было забито 33 мяча. Почти половина на совести людей с будущим в футболе. Можно долго и нудно ставить на лимит, а можно всерьез развивать молодежный футбол. Свежее лидерство «Краснодара-2» в ФНЛ об этом лишний раз напоминает – юные умеют побеждать взрослых, если их правильно готовить.

Даже страшно сравнивать среднюю результативность одного французского тура и почти полностью сыгранных трех туров в РПЛ . Без учета двух матчей понедельника в России получается 1.5 гола за поединок, а во Франции – 3.3. И понятно, какой матч развлечет зрителя лучше, со счетом 0:0 или 3:4. Причем ставка на оборону ведь не гарантирует качество футбола. Зато выбор такого количества молодых людей гарантирует веселье.

И это прекрасно, ведь в футболе важно не бояться допускать ляпы. А еще важнее – уметь их анализировать и не повторять. Вчера Гвардиола повеселил, когда его спросили о французском защитнике МС : «Менди это Менди. Иногда мы хотим его убить, а иногда ты думаешь: „Вау, какой игрок у нас есть“. Он дает нам энергию». Француз Бенжамен словно символ такого подхода к игре, и он обошелся «горожанам» в 57.7 млн. евро, став на то время самым дорогим защитником в истории.

Воспитайте в РПЛ одного парня с таким ценником – сможете открыть целую академию футбола. «Монако» за последние годы продал Мбаппе (внутренний трансфер), Хамеса, Лемара, Марсьяля и Менди за сумасшедшие деньги. Теперь клуб может себе многое позволить, хотя не так давно едва не загнулись финансово. Ляказетт, Бернарду Силва, Фабиньо, Толиссо, Малком, Бакайоко, Батшуайи – список продаж огромный, и самому «старому» на момент перехода было 24 года.

Франция отпраздновала победу на ЧМ , потому что их система футбола наработала на появление молодой и талантливой сборной. Конечно, их юных игроков также готовят в Испании – Варана, Эрнандеса и Гризманна воспитывали в Мадриде и Сан-Себастьяне. Есть молодые французы в школах Англии – Погба из МЮ , а потом в «Ювентусе» опыта набирался. Павара после «Лилля» довел до ума «Штутгарт». Но и в гостях успешные – помните, как ревели российские девчонки в отеле, прощаясь со сборной Франции, и дома все налажено и работает, как часы.

Буффон выбрал правильную лигу для завершения карьеры, ведь в таком окружении не ощутит, что ему 40 лет. Ведь с такими задорными соперниками будет работа даже без ударов Тьяго Силвы по собственным воротам. ПСЖ – однозначный фаворит сезона, чемпионской интриги в Лиге 1 не будет, разве что сами вдруг провалят сезон, а «Монако» выстрелит, как недавно. Но Франция радует и без борьбы за первое место. Когда в чемпионате столько молодежи, то и футбол веселый, и будущее у лиги светлое.

Ведь кроме совсем молодых, во Франции хватает больших звезд. За ПСЖ играет и забивает Неймар, пока самый дорогой в истории футбола. Вроде не разучился падать, судя по вчерашней игре, но Тухель – дерзкий тренер, и даже если на словах немец готов потакать бразильцу, на деле спуску не даст. Депай, Пайет, Фекир, Товен, Кавани, Дани Алвес, Ди Мария, Фалькао и многие другие помогут сформировать атмосферу, где комфортно и опытным, и молодежи.

Стоит ли напоминать, что у Дешама была вторая самая молодая чемпионская заявка в истории? Моложе были только бразильцы в 1970 году – за счет семи человек до 23 лет. Но в случае с великой командой с Пеле в качестве «деда» только один молодой был основным – хавбек Клодоалдо. А у Франции Мбаппе, Павар, Эрнандес и Толиссо набрали по 6-7 матчей, а Дембеле появился на поле четырежды. Всем им 23 и меньше, а критикуемый Усман вчера принес «Барселоне» Суперкубок Испании шикарным голом.

На поле все равны, это закон Лиги 1. И сын президента Либерии – американец Тимоти Веа (родился в Нью-Йорке), и очередной пока никому не известный ребенок бедного иммигранта из Мали. Буффон дебютировал в чемпионате, где в первом туре забил сын Джорджа Веа, разве не круто? Когда Джанлуиджи сам стартовал за «Парму» в Серии А в далеком 1995 году – двадцать три года тому назад, то против него играл «Милан» с Веа-отцом в основе. Тогда Буффона не пробили, счет был 0:0. А теперь словно прикасаемся к перетеканию истории.

Головин определенно выбрал правильную лигу, чтобы расти и развиваться – будет драться с такими же молодыми ребятами, как сам. Причем удивится, насколько открыты к ошибкам защитные линии команд Лиги 1. Если уж в составе фаворита и чемпиона Тухель вчера нашел место в основе тройке парней по 19 лет и одному двадцатилетнему, а на замены вышли еще двое – девятнадцатилетний Диаби и восемнадцатилетний Веа, то нельзя не хвалить стратегию французов.

В стране чемпионов мира умеют давать молодежи шанс. И хотя позже опытные люди вернутся в основы таких клубов, как «Монако», «Лион», «Марсель» или ПСЖ , в Лиге 1 словно похвастались по ходу стартового уикенда богатством выбора. У них столько талантов, что четверо из каждых десяти участников первого тура – молодые футболисты. Сверстники новичка «Монако» Головина, которому не терпится залечить небольшую травму и дебютировать.

Монегаски в первом туре уверенно обыграли «Нант» 3:1 в гостях. На поле у Жардима рядом с опытными Гликом, Йоветичем, Фалькао и Бенальо было шесть человек не старше двадцати трех. Для сравнения, в первом туре АПЛ лишь 18 % участников проходят в эту категорию, а в Лиге 1 42 % вчерашних школьников и студентов. Огромная разница, в два раза. Не удивительно, что в Англии на поле вышло 19 французов, а во Франции один англичанин – хавбека Бостока занесло в «Тулузу».