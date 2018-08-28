Моуриньо: из Особенного - в Заурядного

вчера, 10:30

Мощный удар от «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо выносит с большим трудом. «Соккер.ру» не видит будущего у «Манчестер Юнайтед» с португальцем у руля.

Когда Жозе Моуриньо говорил о том, что матч с «Тоттенхэмом» станет для «Манчестер Юнайтед» важной проверкой на способность побороться за чемпионство, вряд ли он представлял даже смутно, к чему этот поединок способен привести. «Шпоры» много лет не побеждали на «Олд Траффорд» и вот добились этого, да еще с каким счетом – 3:0. Сокрушительный удар по МЮ и Моуриньо, чья дерзость в последнее время значительно превосходит достижения в игре. Начал с порога отмахиваться от заготовивших злые вопросы обиженных журналистов португалец сразу после игры:

Мы проделали отличную работу на тренировках в течение недели. Я видел, с каким отношением готовилась команда к предстоящему поединку. До перерыва счет мог бы быть 2:0, 2:1 или 3:0 в нашу пользу, но затем что-то поменялось. Счет стал 2:0 в пользу «Тоттенхэма». Было ощущение, что один наш гол может изменить ход встречи, но затем мы пропустили третий мяч, который убил игру.

Действительно, в первом тайме «Тоттенхэм» выглядел даже тусклее, чем обычно на «Олд Траффорд». МЮ жестко прессинговал, оказывал высокое давление и всем видом демонстрировал готовность смять лондонцев. К тому же сразу после возвращения в строй на поле вышли Валенсия и Матич, что воспринималось как значительное усиление. Вообще, Моуриньо состав после игры с «Брайтоном» ощутимо перетасовал, но не факт, что такие метания идут команде на пользу, они не способствуют как минимум установлению прочных связей между футболистами на поле. Поскольку каждый раз выходит новый набор. Именно набор, а не команда, поскольку взаимодействие оставляет желать лучшего.

Самое главное – не видно, над чем вообще работал Моуриньо летом, чем занимался, какова мысль и каков стиль игры, какая манера у его команды. Португалец словно только и делал, что надувал щеки и через губу бросал всем отговорки и презрительные комментарии, ожидая, что команда сама как-нибудь заиграет. Тяжело думать так о тренере, который завоевал многое, однако подобное ощущение не покидает, когда смотришь на то, как Моуриньо управляет командой, точнее, как он этого не делает.

И это давление на «Тоттенхэм» в первом тайме было ощутимым, однако Жозе в послематчевом комментарии говорит «затем что-то поменялось». Что именно? Почему тренер не знает, что поменялось до такой степени, что его команда, имея подобное преимущество, проигрывает в итоге со счетом 0:3? Такие слова звучат наподобие «потом упал метеорит», «потом прилетел волшебник в голубом вертолете», который вдобавок болел за «Тоттенхэм». Или Моуриньо признает, что случилось нечто, что он не контролирует? Ну, тогда это признание своей некомпетентности.

Моуриньо совершенно не знает степени готовности своих футболистов, не знает, во что его МЮ может играть. Для чего на скамейке запасных оказался Санчес? Он не в форме? Но почему? Ведь он в отличие от многих других на чемпионате мира не играл, он должен быть сейчас в самой потрясающей форме из всех, поскольку готовился целенаправленно к старту сезона, тогда как у того же Эриксена, Кейна, Алли из «Тоттенхэма» продолжается изнурительное лето, начавшееся еще в России. Они, однако, в порядке. Но Моуриньо держит Санчеса, выпуская не набравших форму игроков, чтобы потом бросить в бой и Алексиса, а тот – бесполезен. Эксперты в Англии недаром задаются вопросом о том, что совершенно неясно, чем занимался все лето Жозе.

Кстати, довольно удивительно, как это португалец после матча не стал трясти статистикой перед носом журналистов. Видимо, хватило рассудительности, чтобы понять, что при счете 0:3 делать это несколько нелепо. Хотя игра может войти в число образцовых по уровню несоответствия результата и статистических данных. Посудите сами.

Удары по воротам (в створ): 23 (5) – 9 (5)

Насколько суетливо и неэффективно использовал свои подходы к воротам Льориса МЮ ! Этому поучиться еще надо, умудриться нужно. 23 удара и только пять в створ. «Тоттенхэм» тоже попал пять раз в створ, но из девяти попыток! И три из пяти попаданий закончились голами. Вот это и называется предельной эффективностью. Причем решающий вклад в атакующие достижения сделали Эриксен, Моура и Кейн – слаженных действий такого маленького партизанского отряда хватило, чтобы повергнуть в шок всю махину МЮ , которая пробовала скопом давить.

Владение мячом (точность передач): 57,3% (77%) - 42,7% (68%)

Понятно, что в этом компоненте преимущество будет на стороне МЮ , который и при равном счете больше гонял мяч, стараясь прижать «Тоттенхэм», правда, не очень понимая, зачем. А уж когда счет был открыт, «шпорам» вообще не имело смысла держать мяч. Низкий процент точности передач у гостей обусловлен как раз тем, что в атаку ходили малыми силами, за счет быстрых передач вперед, которые оказывались весьма рискованными и часто выходили неточными. Это стандартный цифровой расклад для контратакующей модели. А вот 77 процентов точности у МЮ – это низко для команды, которая подавляющее количество времени владела мячом.

Отборы: 11 – 23

Тоже очень интересный показатель. Футболисты «Тоттенхэма» в два раза чаще совершали отборы. Причем основная нагрузка ложилась на центральную зону: Дембеле и Алли делали отборы чаще всего. Затем только Вертонген и Алдервейрелд. Это говорит о том, что двухэшелонная оборона «шпор» отработала эффективно, как сыграла и ставка Почеттино на всего троих-четверых игроков, заточенных в атаку. Это и называется эффективным футболом.

Особых слов достойна оборона МЮ , конечно. Моуриньо может сколько угодно раздавать авансы Линделефу, возиться со Смоллингом и Джонсом, превращать Эрреру в знатного центрдефа, но когда эта разудалая компания встречается с более-менее организованной атакой, даже не «Тоттенхэма», а «Брайтона», от которого «Юнайтед» тоже трешку схватил, защитная линия оказывается посмешищем. И тут либо просто не те исполнители, либо снова некомпетентность Моуриньо, который решил, что достаточно велик для того, чтобы не тактику и стратегию с командой отрабатывать, а просто перемещать фишки на доске – они сами сыграют. Нет, так не бывает. Надо работать. И работа Почеттино, например, четко видна. Понятен был его замысел, понятны были его тактические установки, они читались даже, поскольку ничего сложного. Однако МЮ вышел развеселым табором, который похвастаться может только хвастовством своего предводителя:

3:0. Знаете, что означают эти цифры? Счёт на табло. Но ещё они означают три победы в Премьер-Лиге. Я завоевал больше титулов АПЛ в одиночку, чем остальные 19 тренеров вместе взятые. Три у меня, два у них. Уважение, мой друг, уважение. Уважение...