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ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Моуриньо: из Особенного - в Заурядного

вчера, 10:30

Мощный удар от «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо выносит с большим трудом. «Соккер.ру» не видит будущего у «Манчестер Юнайтед» с португальцем у руля.

Когда Жозе Моуриньо говорил о том, что матч с «Тоттенхэмом» станет для «Манчестер Юнайтед» важной проверкой на способность побороться за чемпионство, вряд ли он представлял даже смутно, к чему этот поединок способен привести. «Шпоры» много лет не побеждали на «Олд Траффорд» и вот добились этого, да еще с каким счетом – 3:0. Сокрушительный удар по МЮ и Моуриньо, чья дерзость в последнее время значительно превосходит достижения в игре. Начал с порога отмахиваться от заготовивших злые вопросы обиженных журналистов португалец сразу после игры:

Мы проделали отличную работу на тренировках в течение недели. Я видел, с каким отношением готовилась команда к предстоящему поединку. До перерыва счет мог бы быть 2:0, 2:1 или 3:0 в нашу пользу, но затем что-то поменялось. Счет стал 2:0 в пользу «Тоттенхэма». Было ощущение, что один наш гол может изменить ход встречи, но затем мы пропустили третий мяч, который убил игру.

Действительно, в первом тайме «Тоттенхэм» выглядел даже тусклее, чем обычно на «Олд Траффорд». МЮ жестко прессинговал, оказывал высокое давление и всем видом демонстрировал готовность смять лондонцев. К тому же сразу после возвращения в строй на поле вышли Валенсия и Матич, что воспринималось как значительное усиление. Вообще, Моуриньо состав после игры с «Брайтоном» ощутимо перетасовал, но не факт, что такие метания идут команде на пользу, они не способствуют как минимум установлению прочных связей между футболистами на поле. Поскольку каждый раз выходит новый набор. Именно набор, а не команда, поскольку взаимодействие оставляет желать лучшего.

Самое главное – не видно, над чем вообще работал Моуриньо летом, чем занимался, какова мысль и каков стиль игры, какая манера у его команды. Португалец словно только и делал, что надувал щеки и через губу бросал всем отговорки и презрительные комментарии, ожидая, что команда сама как-нибудь заиграет. Тяжело думать так о тренере, который завоевал многое, однако подобное ощущение не покидает, когда смотришь на то, как Моуриньо управляет командой, точнее, как он этого не делает.

И это давление на «Тоттенхэм» в первом тайме было ощутимым, однако Жозе в послематчевом комментарии говорит «затем что-то поменялось». Что именно? Почему тренер не знает, что поменялось до такой степени, что его команда, имея подобное преимущество, проигрывает в итоге со счетом 0:3? Такие слова звучат наподобие «потом упал метеорит», «потом прилетел волшебник в голубом вертолете», который вдобавок болел за «Тоттенхэм». Или Моуриньо признает, что случилось нечто, что он не контролирует? Ну, тогда это признание своей некомпетентности.

Моуриньо совершенно не знает степени готовности своих футболистов, не знает, во что его МЮ может играть. Для чего на скамейке запасных оказался Санчес? Он не в форме? Но почему? Ведь он в отличие от многих других на чемпионате мира не играл, он должен быть сейчас в самой потрясающей форме из всех, поскольку готовился целенаправленно к старту сезона, тогда как у того же Эриксена, Кейна, Алли из «Тоттенхэма» продолжается изнурительное лето, начавшееся еще в России. Они, однако, в порядке. Но Моуриньо держит Санчеса, выпуская не набравших форму игроков, чтобы потом бросить в бой и Алексиса, а тот – бесполезен. Эксперты в Англии недаром задаются вопросом о том, что совершенно неясно, чем занимался все лето Жозе.

Кстати, довольно удивительно, как это португалец после матча не стал трясти статистикой перед носом журналистов. Видимо, хватило рассудительности, чтобы понять, что при счете 0:3 делать это несколько нелепо. Хотя игра может войти в число образцовых по уровню несоответствия результата и статистических данных. Посудите сами.

Удары по воротам (в створ): 23 (5) – 9 (5)

Насколько суетливо и неэффективно использовал свои подходы к воротам Льориса МЮ! Этому поучиться еще надо, умудриться нужно. 23 удара и только пять в створ. «Тоттенхэм» тоже попал пять раз в створ, но из девяти попыток! И три из пяти попаданий закончились голами. Вот это и называется предельной эффективностью. Причем решающий вклад в атакующие достижения сделали Эриксен, Моура и Кейн – слаженных действий такого маленького партизанского отряда хватило, чтобы повергнуть в шок всю махину МЮ, которая пробовала скопом давить.

Владение мячом (точность передач): 57,3% (77%) - 42,7% (68%)

Понятно, что в этом компоненте преимущество будет на стороне МЮ, который и при равном счете больше гонял мяч, стараясь прижать «Тоттенхэм», правда, не очень понимая, зачем. А уж когда счет был открыт, «шпорам» вообще не имело смысла держать мяч. Низкий процент точности передач у гостей обусловлен как раз тем, что в атаку ходили малыми силами, за счет быстрых передач вперед, которые оказывались весьма рискованными и часто выходили неточными. Это стандартный цифровой расклад для контратакующей модели. А вот 77 процентов точности у МЮ – это низко для команды, которая подавляющее количество времени владела мячом.

Отборы: 11 – 23

Тоже очень интересный показатель. Футболисты «Тоттенхэма» в два раза чаще совершали отборы. Причем основная нагрузка ложилась на центральную зону: Дембеле и Алли делали отборы чаще всего. Затем только Вертонген и Алдервейрелд. Это говорит о том, что двухэшелонная оборона «шпор» отработала эффективно, как сыграла и ставка Почеттино на всего троих-четверых игроков, заточенных в атаку. Это и называется эффективным футболом.

Особых слов достойна оборона МЮ, конечно. Моуриньо может сколько угодно раздавать авансы Линделефу, возиться со Смоллингом и Джонсом, превращать Эрреру в знатного центрдефа, но когда эта разудалая компания встречается с более-менее организованной атакой, даже не «Тоттенхэма», а «Брайтона», от которого «Юнайтед» тоже трешку схватил, защитная линия оказывается посмешищем. И тут либо просто не те исполнители, либо снова некомпетентность Моуриньо, который решил, что достаточно велик для того, чтобы не тактику и стратегию с командой отрабатывать, а просто перемещать фишки на доске – они сами сыграют. Нет, так не бывает. Надо работать. И работа Почеттино, например, четко видна. Понятен был его замысел, понятны были его тактические установки, они читались даже, поскольку ничего сложного. Однако МЮ вышел развеселым табором, который похвастаться может только хвастовством своего предводителя:

3:0. Знаете, что означают эти цифры? Счёт на табло. Но ещё они означают три победы в Премьер-Лиге. Я завоевал больше титулов АПЛ в одиночку, чем остальные 19 тренеров вместе взятые. Три у меня, два у них. Уважение, мой друг, уважение. Уважение...

Если Моуриньо хочет уважения и отсутствия критики, то должен был после последнего чемпионского титула уйти на покой и становиться телеэкспертом или свадебным генералом. После завершения карьеры Моуриньо будут уважать наверняка, его имя войдет в историю, в учебники, но не по работе с МЮ. И пока он действующий тренер, его будут судить по всей строгости именно за текущие результаты. Иначе это не работает.

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RMUKMU
RMUKMU
вчера в 16:05
Опять всё свалят на игроков, а Моур не причём.
Бедный несчастный Моуринью. Все ему мешают, никто его не уважает.
Dinamikk
Dinamikk
вчера в 15:43
Ну вот просто явно не его команда. Я до сих пор не могу ассоциировать Маура и МЮ
ст_прапорщик
ст_прапорщик
вчера в 15:19
Благодарные болельщики МЮ - Жозику!!!
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 15:05
да чего докопались, Переводчик итак прыгнул выше крыши )) Он Особенный переводчик, это надо признать.
neverwin
neverwin
вчера в 14:17
Согласен, но там еще семейка Глейзеров сидит, еще те комерсы, мож сливают....хз...
neverwin
neverwin
вчера в 14:13
Автобус проканал в Интере не плохо, в Челси тоже что то получалось, но МЮ не его клуб, да я вообще не знаю кто сможет достойно сменить сэра Алекса, разница познаётся в сравнении. Это как Лобановский в Динамо, второго такого днем с огнем не нарисуешь.
dimagas1
dimagas1
вчера в 13:48
Тут скорее стиль игры Моура не сильно подходить МЮ.При Ферги МЮ редко играл откровенно от обороны.
Возможно еще ряд игроков после ЧМ не набрали игровую форму.
Думаю все покажет ЛЧ,если там будет такая же лажа,то Мавра погонят далеко .
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 13:03
Как я уже писал вчера, Моуру пора уходить. Не хочу говорить о том, хороший он тренер или плохой, просто команда и тренер должны пойти разными дорогами. Такое бывает

Надеюсь, заменят его на Блана. Но Зидану тоже буду рад
Karkaz
Karkaz
вчера в 12:55
Вспомните кто играл у Моуриньо в его бывших командах? Было не мало игроков одарённых, стабильных и боевых. Вот за счёт них он и побеждал. Всегда был костяк из футболистов, которые могли сделать игру. В Челси так вообще это был весь скелет. Начиная Чехом, заканчивая Дрогба.
Сейчас в МЮ таких нет. А в трансферах он похоже ошибся. Хотя был один такой, Ибра. Всё. Такого типажа нужны игроки Моуриньо, без них он ничего серьёзного не выиграет.
Это не означает, что состав слабый у МЮ, это говорит о том что игроки делают его особенным, а без них он заурядный. Хотя как тренер он должен делать и игроков и команду.
Mi6
Mi6
вчера в 12:52
А ведь мог бы как слуц сказать - я им говорил, а они...
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 12:42
Samael:
Показательный пример, Джонс-Смоллинг при Сафе топ защита, при Мауре проходной двор. Ну и кто из них тренер?))
да, хуже они не стали, просто они не такие защитники, которые готовы долго оборонятся. При Мауре нагрузка на защитников увеличилась и они уже не выдерживают как правило. Чем-то нынешняя ситуация мне напоминает разрыв Челси и Конте... все всё понимали, но до последнего делали вид, что всё хорошо. Многие ставят пример Фергюнсона, что он тоже тяжёло начинал, но мало кто вспоминает, что в те годы М.Ю. не обладал таким статусом и финансовыми возможностями, как сейчас
dark_Akex
dark_Akex
вчера в 12:41
Дело именно в самом Моуриньо, а не в игроках. Как молодые футболисты должны постоянно прогрессировать, так и тренеры. Те схемы которые ему приносили трофеи в пошлом то в этом году уже не работают. Надо придумывать новое, уметь перестроиться во время матча. Даже самые успешные тренеры потоянно ищут новые тактики. На примере Челси. Конте ввёл 3 защитника, другие клубы были к этому не готовы. Конте стал чемпионом. В следующем году против Челси все стали играть высоким прессингом и схема перестала действовать. Та схема игры которая принесла победу Гвардиолы в прошлом году в этом работать не будет. Гвардиола умный тренер и постоянно учиться и предлогает новые варианты. Жозе не такой гибкий, он не учиться и ему с МЮ нечего ловить.
Samael
Samael
вчера в 12:17
Показательный пример, Джонс-Смоллинг при Сафе топ защита, при Мауре проходной двор. Ну и кто из них тренер?))
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 11:43
индус:
А мне кажется дело не в игроках совсем. Челси первого созыва Моура был командой, который сметал всех на пути - они Барселону на своём пике в газон вкатывали так, что только Эвребе смог тем помочь (наследие Моура, хоть его и не было уже - чемп выигрывали при нём, показывая яркую игру). Затем Интер и Реал он строил на игре в контратаки. Челси второго созыва Моура уже играть исключительно в автобус, за счастье принимая победы по 1-0. И вот логическое продолжение идей Моура - полный хаос в МЮ. Ни атаки, ни защиты, все футболисты превращаются в коряги... Дело не в игроках - Моур деградировал. Если раньше задавались вопросом: кто лучший тренер мира на данный момент - Моуриньо или Гвардиола, то теперь Моура в десятку ни один здравомыслящий человек не включит. Ему нужен сейчас условный Порту, чтобы воскресить себя, иначе совсем пропадёт.
Вполне возможно, но он привык жить на широкую ногу, добровольно не пойдёт на понижение. Вообще как тренера в этом плане Бенитеса уважаю, с его именем и той победой в ЛЧ с Ливерпулем (финал с Миланом, пожалуй, ещё долго будет лучшим в истории турнира) человек пошёл в средний клуб, Ньюкасл, и там уже в своё удовольствие занимается любимым делом, особо ничего не требуя от руководства.
индус
индус
вчера в 11:29
Илья Кузнецов:
Вот как я вижу, Моуриньо просто не подходит этот набор игроков. В Порту, Интере, Челси у него были ключевые игроки-работяги, которые могут пахать и пахать. Например: Рикарду Карвальо -Коштинья, Терри - Лэмпард, Вальтер Самуэль - Камбьяссо (туда же Дзанетти, Станкович) все эти игроки "бойцы", которые просто так не теряют мяч под прессингом. Посмотри матч с Тотэнхемом, сколько раз игроки М.Ю. подарили мяч в простых ситуациях? Первый тайм был хорош, потому что Тоттенхэм так не давил, М.Ю. владел мячом, именно под такой стиль заточены большинство игроков, а не под "терпильный", контр-атакующий стиль, в который любит играть Моуриньо.
А мне кажется дело не в игроках совсем. Челси первого созыва Моура был командой, который сметал всех на пути - они Барселону на своём пике в газон вкатывали так, что только Эвребе смог тем помочь (наследие Моура, хоть его и не было уже - чемп выигрывали при нём, показывая яркую игру). Затем Интер и Реал он строил на игре в контратаки. Челси второго созыва Моура уже играть исключительно в автобус, за счастье принимая победы по 1-0. И вот логическое продолжение идей Моура - полный хаос в МЮ. Ни атаки, ни защиты, все футболисты превращаются в коряги...
Дело не в игроках - Моур деградировал. Если раньше задавались вопросом: кто лучший тренер мира на данный момент - Моуриньо или Гвардиола, то теперь Моура в десятку ни один здравомыслящий человек не включит. Ему нужен сейчас условный Порту, чтобы воскресить себя, иначе совсем пропадёт.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 11:21
индус:
Сейчас придут фанаты МЮ и будут защищать Моура. Наверное они хотят, чтобы он тренировал долгие годы клуб. В общем-то, вообще никто не против этого - мы все сейчас вместе с вами, фанаты красного Манчестера, и желаем вам долгих лет сотрудничества с тренером, который в МЮ уже три трофея взял, да и вообще он такой клёвый...
Вот как я вижу, Моуриньо просто не подходит этот набор игроков. В Порту, Интере, Челси у него были ключевые игроки-работяги, которые могут пахать и пахать. Например: Рикарду Карвальо -Коштинья, Терри - Лэмпард, Вальтер Самуэль - Камбьяссо (туда же Дзанетти, Станкович) все эти игроки "бойцы", которые просто так не теряют мяч под прессингом. Посмотри матч с Тотэнхемом, сколько раз игроки М.Ю. подарили мяч в простых ситуациях? Первый тайм был хорош, потому что Тоттенхэм так не давил, М.Ю. владел мячом, именно под такой стиль заточены большинство игроков, а не под "терпильный", контр-атакующий стиль, в который любит играть Моуриньо.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 11:12
Ron09:
Почему то все всполочились на тренера, хотя игра в первом тайме показала что игра у Мю есть и просто временами не повезло. Интересно зачем взяли Лукаку теперь куда его девать
ну что бы Брайтонам забивать. А ведь в Эвертоне,как играл - восхитительно,а теперь и в пустые не попадает. Видать на изнурительных тренировках очень сильно подсел.
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:10
МЮ расклеился и это здорово.

Конкуренты рады, Моуриньо продолжай в том же духе.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 11:09
индус:
Сейчас придут фанаты МЮ и будут защищать Моура. Наверное они хотят, чтобы он тренировал долгие годы клуб. В общем-то, вообще никто не против этого - мы все сейчас вместе с вами, фанаты красного Манчестера, и желаем вам долгих лет сотрудничества с тренером, который в МЮ уже три трофея взял, да и вообще он такой клёвый...
ещё есть фанаты Реала и некоторые из Ювы(Роналду).
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 11:08
Про Санчеса не согласен, правильно его на скамейке держат, вообще М.Ю. очень ошибся обменяв Мхитаряна на Санчеса, сейчас такого игрока как Генрих не хватает атаке М.Ю. "Бегунков" и технарей навалом, а вот "тонкого" распасовщика, плеймекера не хватает. Погба может таким быть, когда хочет, но его Моуриньо ближе к своим воротам использует, да и форма сейчас у него не идеальная.
П.С. но главный цирк сейчас в обороне, любой из защитников этого состава под прессингом теряет мяч.
индус
индус
вчера в 10:53
Сейчас придут фанаты МЮ и будут защищать Моура. Наверное они хотят, чтобы он тренировал долгие годы клуб. В общем-то, вообще никто не против этого - мы все сейчас вместе с вами, фанаты красного Манчестера, и желаем вам долгих лет сотрудничества с тренером, который в МЮ уже три трофея взял, да и вообще он такой клёвый...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:47
Особенным Моур, не боюсь этого сказать, останется, потому что выиграть ЛЧ с "Порту" и "Интером" - это вам не семечки лузгать и не слабые статьи на "Соккере" писать.

Но вот то, что он последнее время занимается не своим делом - это факт, я не знаю, в чем проблема, в Вудворте или в самом Моуре, но с таким подбором игроков трудно решить поставленные проблемы. В "Арсенале" один Санчес атмосферу портил, а тут Санчес и Погбун одновременно. Да и с защитой Линделеф-Смоллинг выиграть АПЛ вряд ли возможно.

Тут надо разобраться, чья была идея пригласить Санчеса на 500 тысяч в неделю. Если Вудворта, то ему уже давно нужно дать хороший пинок.

Это не отменяет того, что сам Жозе никакого языка с этим разношерстным коллективом не может найти.
Ron09
Ron09
вчера в 10:47
Почему то все всполочились на тренера, хотя игра в первом тайме показала что игра у Мю есть и просто временами не повезло. Интересно зачем взяли Лукаку теперь куда его девать
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