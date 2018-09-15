Нажали стоп-кран. Бессмысленный и утомительный «Локомотив»

сегодня, 13:00

Геркусу, Семину и футболистам «железнодорожников» не позавидуешь. «Соккер.ру» не понимает, почему чемпион играет хуже расформированных клубов.

Зачем государству платить за «Локомотив»?

У «Тосно» и «Кубани» футбол был лучше, чем сейчас у действующего чемпиона. Даже сравнение с «Амкаром» некорректно, ведь Гаджи Гаджиев был неправ и прав одновременно, когда назвал «автобус» пермяков средством для выживания, необходимостью. У «Амкара» не было миллиардов. А Семина никто не заставляет катать полем вату. Состав у «Локомотива» один из самых сбалансированных в лиге, они фавориты по статусу игроков.

Кто мощнее? Семак сам заявил, что в его команде нет звезд, кроме Паредеса (хорошо, что Маркизио не читает по-русски, а Ивановичу на такие оценки плевать). У Семина звезды есть. Летом «Локомотив» усилился под Лигу чемпионов, куда вернется спустя много лет. Но с таким качеством футбола, как на старте сезона, в сложной и равной группе им делать нечего, загремят на четвертое место. Надежда на переключение между турнирами – слабая попытка отвести взгляд от цифр, ведь счет давно пошел на десятки миллиардов.

РЖД – государственная компания, которая за год генерирует чистую прибыль в 140 млрд рублей. Уверены, что экономически обосновано отдавать миллиарды клубу, который стабильно в числе лидеров по бюджету, но при этом: а) не играет ярко и стабильно; б) неинтересен москвичам (посещаемость ниже, чем у «Рубина»); в) три из последних пяти сезонов провел на 6, 7 и 8 местах. Самые богатые – «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар», редко без дополнительной нагрузки. «Локомотив» тоже пробирается через кубки и чемпионат в Европу, но в чемпионате по сумме пяти лет – богатейший середняк.

Когда ты третий, потом седьмой или восьмой, затем вдруг первый, а следом опять в середине – речь о нестабильной команде, которой сложно влюблять в себя новых поклонников. И непросто выбить из РЖД много денег, ведь зачем корпорации эти траты?

Откуда такая тяга к постоянным ссорам?

Когда в коллективе токсичная атмосфера, друг к другу придираются, начальники маются дурью, издеваясь над подчиненными, то никакого движения вперед не будет. Нужно делегирование полномочий, доверие и умение ценить профессионалов, которые не подводят годами. Менеджмент высокого уровня в этом и состоит – когда каждый занимается своим и в чужое не вмешивается, зная границы и понимая ответственность.

ФК «Локомотив» сейчас токсичный клуб. Везли цистерну с опасным веществом, произошла разгерметизация. Отчасти виноват Семин. Обожает конфликты, ими питается, поскольку как личность не самый яркий экстраверт, не душа компании, зато достаточно желчный, если постарается. Смородской рядом нет – взялся за Геркуса. Бедный зенитовец виноват только в том, что вовремя не убежал в Санкт-Петербург. Ведь президент «Локомотива» обеспечил условия для чемпионства.

А затем летом вместе с «бездарным немцем» привез в РФ чемпиона мира, игрока из ПСЖ и лучшего снайпер РПЛ последних лет. Чего еще хочет Семин? Того самого, что хочет Фернандеш – уважения без требований. Мануэл просит новый контракт, перестал играть в футбол, но при этом никогда не был профессионалом. В каждом сильном клубе присматривают за игроками. Если зафиксировано, что португалец живет ночной московской жизнью – нет смысла выдавать ему большой оклад, клуб прав.

Впрочем, это лишь частный случай, а вот непонятное продолжение войны Геркуса и Семина, хотя не всегда влияло, сейчас будет мешать команде в кризисе.

Зачем фанаты опускаются до провокаций?

Непонятно, кто подставляет фанатов «Локомотива», но их явно подставляют. Создание культа Семина вредит, ведь не во всех случаях Юрий Павлович прав, а аксиома для части фанатов: «Геркус во всем виноват». Даже в том, что у команды одна тактика для всех соперников? Уханье в адрес Витиньо – позор. Фарфан, Эдер и Фернандеш как смотрят на подобное поведение? Брошенные на поле бутылки – клиника.



Осталось только по примеру фанатов «Спартака» подставить «Локомотив» в Лиге чемпионов матчами с пустыми секторами. Первый же выезд в Турцию опасный, и хотя в этот раз Тарасов не будет выделываться, а международного напряжения в этом направлении меньше, вряд ли в Стамбуле фанаты «железнодорожников» рискнут нарываться. И правильно, ведь турецкие фанаты связаны с кровавыми эпизодами.

Такое ощущение, что среди фанатов «Локомотива» много тех, кого легко использовать в своих целях. Так случилось в Марселе, так случилось в финале Суперкубка России против ЦСКА , так произошло вчера, ведь сорвавшийся переход Терри в «Спартак» не имеет никакого отношения к «Локомотиву». Зачем нужен баннер про «свиную исTERRYю»? Сами ведь купили чемпиона мира и не знают, куда пристроить.

У дублера Тарасова зарплата больше, чем «красно-белые» предложили всемирно известному защитнику Терри. Кроме того, «Локомотив» тоже московской клуб, куда жена Джона ехать отказалась. Откуда этот пафос и злой троллинг клуба с миллионом фанатов, когда средняя посещаемость трех домашних матчей «железнодорожников» 18 тысяч (на стадионе в 28 800)? Причем уже сыграли со «Спартаком» и «Динамо». А на игре с «Анжи» было 15 245 болельщиков – вот вам реальная поддержка.

«Локомотиву» как чемпиону хочется уважения, и к ним уважительно относились весной, когда заслужили. Но откуда взять уважение к тем, кто задирается, как школьник-хулиган?

У Семина вообще есть тренеры в штабе?

Юрий Павлович не справляется. Как правильно описал ситуацию коллега Чистяков: «У них нет никакой вертикальной или горизонтальной связи между линиями. Денисов - пустота - Крыховяк, Фернандеш, Миранчуки - пустота – нападающий». К флангам вопросы, к выбору форварда – тоже, Эдер и Смолов одинаково неорганично смотрятся. Особенно когда первого бросают на крупных защитников, а второго просят бороться, словно он Артем, а не Федор.

Сейчас удовольствие от футбола в форме «Локомотива» получает Крыховяк, но если команда не тянется за тем, кто старается кайфовать на поле – случаются удаления, как вчера в дерби. Не может Гжегош сыграть за всех, хотя и пытается, ведь остальные не всегда помогают так, как Гильерме в первых турах до встречи с хитрым ударом Сулейманова между ног. Но тут пора задать вопрос Лоськову. У легендарного хавбека есть тренерские амбиции?

Каррера справляется с сумбурным «Спартаком» при поддержке помощников, Семак может погореть, если класса его команды в «Зените» не хватит, но где помощники Семина? Юрий Павлович проиграл бой в «Уфе» тренеру, который впервые в жизни возглавил команду мастеров, проиграл «Спартаку» - 8:17 по ударам, и хотя старались, в целом уступили. С «Оренбургом» и «Крыльями Советов» плохо сработали. «Анжи» не обыграет только ленивый, но «Краснодару» уступили. А теперь Хохлов сожалеет, что «Динамо» не взяло победу.

Все по делу, надо чаще упоминать Пашинина, Оганесяна, Лоськова и Батуренко – каждый, кто на официальном сайте значится «тренером», свою работу на старте сезона выполняет ужасно плохо.

«Динамо» - гроза чемпионов. А за «Локо» тревожно

«Локомотив» должен был проигрывать чаще?

Тренер Семин провалил старт сезона, бесспорно. Но у него самая возрастная команда РПЛ после «Оренбурга», у которой в заявке есть чемпион мира и вице-чемпион мира – уникальный случай в истории российского футбола. Не имеют права игроки такого класса быть настолько унылыми. Не может быть никакой усталости – сезон уже разогнался, не может быть оправданий после первых матчей – форсируют набор формы к ЛЧ . Еврокубки на следующей неделе, а «Локомотив» стартовал лишь чуть лучше, чем чемпионский «Спартак» годом ранее.

Причем у команды Карреры был стиль. И не было Гильерме, чтобы брал пенальти на последних секундах и тащил все, что можно и нельзя. «Локомотив» в середине сентября – команда с ужасной игрой и клуб с непонятными перспективами. По итогам тура, если соседи в таблице наберут очки, может упасть ниже восьмого места. Если Семин и футболисты «Локомотива» не встрепенутся на неделе, показав футбол конца прошлого года в Стамбуле, то чемпион России будет последним в слабейшей по именам группе ЛЧ .

И все провалы будут заслуженными, ведь в клубе война босса и тренера, часть фанатов – провокаторы, чемпионство не привело к аншлагу, а игра вызывает зевоту. «Локомотив» из прошлого сезона забрал только незлое отношение к себе арбитров и фантастическое везение, ведь по-хорошему могли проиграть «Динамо», «Спартаку» и «Уфе». А можно даже грубее оценить. Только класс отдельных игроков – Гильерме, Чорлуки, Кверквелии и Крыховяка, спас от 6 поражений в 7 турах.

«Локомотив» набрал больше, чем наиграл, глубина командной деградации внушительнее, а это огорчает. Чемпион никакой, хотя один из самых богатых, никого летом не потерял, имеет звездный состав и возглавляется тренером, которого боготворят многие фанаты «Локомотива». Лига чемпионов – последний шанс сохранить лицо. Иначе нужно будет принимать волевое решение. Если игра не появится, то выход только один. Встряхнуть команду сменой главного тренера.

В таком решение не будет никакого «неуважения» к Семину. Даже легенд нельзя хвалить за грубые ошибки, а Юрий Павлович их допустил и ждет, что все магическим образом переменится. Разве так бывает?