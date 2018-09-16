Ключевая разница. Как изменился «Зенит» при Семаке

сегодня, 16:30

«Зенит» одержал третью победу в истории над «Оренбургом». И «Соккер.ру» на стороне Сергея Богдановича в оценке его команды – вопросы остаются.

«Оренбург» никогда не обыграет «Зенит»?

Семак – хороший тренер, морально «Зенит» изменил моментально. Перед нами фаворит сезона, еще и у Дзюбы игра встала и пошла. Но насколько банда в лазурной форме удачливая! Пока каждую грубую ошибку удается перекрыть стечением обстоятельств. Не могли затолкать гол «Енисею»? Дождались, когда соперник устанет, а Кузяев выйдет и добьет новичка лиги.

Не выходило забить «Арсеналу», хотя моменты были? Единственный мяч пришел после грубой ошибки голкипера соперника. Играли с «Динамо» из Минска ответную игру, а белорусы не привезли в Санкт-Петербург автора дубля в первом матче, воспалилось сухожилие. Работали против «Урала» - забили два быстрых мяча после пропущенного.

С «Мольде» не пропустили третий раз и не пошли в овертайм, хотя играли с огнем. А сегодня Флоров – один из лучших, если не лучший голкипер старта сезона, решил, что пора бы забить в собственные ворота. Так что «Зенит» Семака отличается от старого. А вот что не меняется – результаты с «Оренбургом».

В Европе достаточно клубов, где повторяются спонсоры – смотрите, что написано на футболках. Но спонсорство от владения отличается, в рамках одной лиги нельзя управлять двумя клубами. Запрещено и регламентом соревнований, и международными правилами. В еврокубки не допустят, если общий владелец. А сегодня сыграли два клуба корпорации «Газпром».

После выхода в высшую лигу в 2016 году президент «Газовика» - тогда называлась именно так команда, поколдовал с документами, поменяли устав и название. Формальности при себе, а по факту в РПЛ после возвращения «Оренбурга» снова два клуба с одним владельцем. И важно напомнить, что в прошлый раз на счету «Зенита» две победы по 1:0, причем вторая скандальная, со спорным пенальти.

«Оренбург» старается показывать, что для него «Зенит» - принципиальный соперник? Идеальная неопределенность – вроде и стараются, но проигрывают постоянно. Впрочем, похожие истории есть не только в России. А поскольку в УЕФА никогда не идут против миллиардных корпораций – у них претензий нет. Сегодня «Оренбург» в третий раз подряд проиграл «Зениту». Причем обошлось без арбитров и их ошибок, за это спасибо.

Зато огорчило, что «Оренбург» так плохо в новом сезоне в защите доселе не играл. У вратаря Фролова помним ляп со «Спартаком», но там его сбил собственный бек. А сегодня увидели нечто за гранью, как и второй гол, когда защитники оставили одного Ерохина перед воротами. Во втором тайме хозяева показали, что могут играть не хуже «Зенита»? Но почему-то остановились и камбэк не состоялся.

Заметно, что «Зенит» Семака прибавил в игре?

Сборная Италии страдает с тренером Манчини, а вот «Зенит» от Роберто уже спасли. Работать хуже, чем итальянец, Семак не смог бы, даже если бы постарался. Вот только «Зенит» не избавился от одной плохой привычки времен Манчини. Они - собиратели статистики. В прошлом году «Зенит», финишировав пятым, мог похвастаться шикарными цифрами.

Были проблемы с забитыми мячами – всего 46 голов (1.53 за матч), но пропустили всего 21 раз (0.7 за тур). Было по 9 допущенных ударов, зато по 15.4 выстрела по чужим воротам и 4.9 удара в створ вражеских ворот. 55.8 % владения, 81.1 % - точность передач, 16.5 верховых побед, 15 отборов, 12 перехватов и 6.8 удачных обводок за игру. Любопытно сравнить, изменились ли показатели?

«Зенит» стал чаще забивать – уж 12 мячей в 7 матчах (1.71 гола за матч), пропустили всего 2 раза, понятно, что средний показатель лучше. Ударов больше не стало, зато они точнее, владение примерно такое же, как и точность паса. В отборе «Зенит» пока работает хуже, чем при Манчини, но тут отсылка к календарю. Проще говоря, ничего экстраординарного нет. Маленькие подвижки есть, но Сергей Богданович не переоценивает свою команду.

Семак словами и делом показывает, что игрой «Зенита» часто недоволен. Правильное отношение к грешной команде. Как только Спаллетти чуточку отпустил удила – команда его сожрала. Как только Луческу пережал гайки – получил увольнение, ведь за него «Зенит» не дрался. Нужна золотая середина. Например, сегодня Семак в перерыве не вразумил команду. Если бы спонсором «Оренбурга» был Лукойл, при такой вялой игре фаворита даже после 0:2 могли увидеть камбэк и счет 2:2.

«Зенит» - самая везучая команда Европы?

Живее двигают мяч. Появилось настроение у футболистов. Стали еще реже пропускать – хотя тут и календарь помог. А самое главное изменение, которое полезно для побед – «Зенит» стал жутко удачливой командой. Все складывается, словно по написанному сценарию. Забивают, сколько нужно – кроме матча со «Спартаком». Чужие вратари ошибаются, форварды атакуют вяло, и даже в Европе нарвались на «Динамо», но сумели ответить.

Все складывается идеально, но Семак вживается в роль Кассандры – подсказывает, что нельзя всегда ставить на то, что Байрамян оступится, Фролов забьет в свои ворота, а Беленова неожиданно оставят на скамейке на игру в Уфе. Добавьте эпичную игру минского «Динамо» и «Урала» в защите, когда приезжали к «Зениту» в гости – получите самую удачливую серию для петербуржцев за последние лет пять.

Соперники Семака в сезоне пока словно боятся побеждать. При этом в семи турах «Зенит» уже сыграл против двух новичков лиги, а также против «Уфы» и «Урала» из зоны вылета. И с «Арсеналом», который очнулся лишь вчера. Еще были трудные игры против «Рубина» и «Спартака», где светило два раза по 0:0. Получается, с «Ростовом», ЦСКА , «Динамо», «Локомотивом» и «Краснодаром» не пересеклись.

Календарь предложил максимально удобный старт, но одновременно подсунет восемь игр за один месяц и два дня, начиная с поединка в Копенгагене. Впереди «Локомотив», «Краснодар», московское «Динамо» и «Бордо» за несколько недель. Вот это серьезная серия, когда накопится усталость. А пока была разминка, по ходу которой соперники, словно перепуганные, «привозили» мячи в свои ворота.

Семак прав, критикуя свою команду – если их «Оренбург» поджимал эпизодами, то о превращении третьей-пятой команды лиги последних лет в коллектив уровня Лиги чемпионов говорить пока рано. «Зенит» получает победы, завоевывает их, выдавливает из соперников, словно коллектор долги. Но цифры не врут – разница с «Зенитом» Манчини небольшая.

Вернув из аренд ряд футболистов, Семак сделал неудачников везунчиками. Но главные испытания впереди, ситуация банальная. Если «Зенит» пройдет осень еще качественнее, чем начал сезон против аутсайдеров, середняков и «Рубина» со «Спартаком» - оба раза были ничейные матчи на грани поражения или победы в один мяч, то констатируем, что Семак сделал реставрацию, а не навесил рисунок нового фасада.

А если в очередной раз бодрый старт – и Луческу, и Манчини лидировали в лиге, сменится провальной поздней осенью, то будем знать, что сейчас использовали весь веселящий газ. В истории еврокубков было всего пять камбэков после поражения в четыре мяча, и именно этот «Зенит» сотворил последний. Явно пришли на перекресток улиц Везения и Класса. Игра пошла, голы забиваются, редко пропускают, но слушайте Семака – тренер редко доволен.