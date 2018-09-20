Роналду изгнанный. Все удаления Криштиану

Первая в Лиге чемпионов и 11-я красная карточка в карьере довела Криштиану Роналду до слез. «Соккер.ру» вспоминает все случаи, когда португалец изгонялся с поля арбитрами.
1. «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» - 0:2 (15 мая 2004 года)
В последнем туре дебютного сезона Роналду в «Манчестер Юнайтед» португалец получил красную карточку в матче, в котором забил второй гол своей команды. Первое предупреждение Криштиану получил за симуляцию, а второе – за удар по воротам после свистка, фиксирующего офсайд. Правда, впоследствии дисциплинарная комиссия рассмотрела эти эпизоды и отменила первую желтую карточку, постановив, что Роналду не нырял, а упал из-за контакта с соперником, который остался незамеченным арбитрами.
2. «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 3:1 (14 января 2006 года)
Криштиану на дриблинге далеко отпустил мяч в центре поля и, пытаясь компенсировать неизбежную потерю, безрассудно прыгнул в ноги сопернику. Прямая красная карточка совершенно по делу. В дерби МЮ уступил своим соседям, которые тогда находились в другой весовой категории: «красные дьяволы» финишировали в турнирной таблице на втором месте, а «Сити» занял 15-е место. Любопытно, что нарушил правила Роналду против Энди Коула, бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» и любимца «Олд Траффорд».
3. «Портсмут» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1 (15 августа 2007 года)
В концовке матча против «Портсмута» манкунианцы подавали угловой, а Роналду повздорил в штрафной площади с полузащитником Ричардом Хьюзом, рефери показалось, что португалец боднул соперника, хотя акцентированное движение головой рассмотреть сложно. В итоге, Криштиану получил прямую красную карточку и три матча дисквалификации.
4. «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1 (30 ноября 2008 года)
За полгода до своего ухода из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» Роналду заработал еще одно удаление в манкунианском дерби. В первом тайме он сорвал атаку «горожан» на фланге, с нарушением правил остановив прорыв Шона Райта-Филлипса. Криштиану глазам своим не поверил, увидев в руках арбитра «горчичник», настаивал на том, что сфолил впервые в матче, а потом саркастически поаплодировал. Второе предупреждение Роналду заработал глупейшим образом: выходил на подачу, летящую с угла поля, и сыграл в мяч… двумя руками. То ли перепутал виды спорта и хотел забросить мяч в ворота непозволительным в футболе способом, то ли прикрывал лицо. Так или иначе, это намеренная игра рукой, даже руками, поэтому никаких вопросов к Ховарду Уэббу быть не может.
5. «Реал» - «Альмерия» - 4:2 (5 декабря 2009 года)
Не потребовалось много времени Роналду, чтобы получить первую красную карточку в Ла Лиге, которая одновременно стала дебютным удалением в домашнем матче. Обратите внимание, что все манчестерские изгнания происходили в выездных встречах. В игре с «Альмерией» Криштиану отдал результативную передачу, не реализовал пенальти и забил гол, который отпраздновал демонстрацией торса. За это полагается желтая карточка. Второе предупреждение португалец получил за удар по ногам соперника, который, по мнению Роналду, слишком плотно его опекал. Банально психанул и ушел с поля.
6. «Реал» - «Малага» - 2:0 (24 января 2010 года)
Буквально через полтора месяца Роналду снова явил «Сантьяго Бернабеу» шоу с голами и удалением. В концовке первого тайма Криштиану дважды поразил ворота «Малаги», а на 70-й минуте, пытаясь разогнать очередную атаку «сливочных», наотмашь ударил рукой пытавшегося его остановить Патрика Мтилигу.
7. «Реал» - «Атлетико» - 1:2 (17 мая 2013 года)
Главное, если можно так выразиться, удаление Криштиану Роналду. В ту ночь «Реал» впервые за 14 лет уступил в мадридском дерби, и все бы ничего, если бы это был рядовой матч, а не финал Кубка Короля. Сам Роналду в той игре открыл счет, а с поля ушел на 114-й минуте, когда «Мадрид» уже уступал в счете. После столкновения с капитаном «матрасников» Габи португалец намеренно махнул ногой, чтобы сделать больно противнику. И даже спорить не стал с этим решением. Любопытно, что Габи тоже схлопотал красную карточку через несколько минут.
8. «Атлетик Бильбао» - «Реал» - 1:1 (2 февраля 2014 года)
Роналду повздорил с защитником «Атлетика» Карлосом Гурпеги, парни немного пободались, а потом Криштиану применил прием «рука-лицо», только не на себе, а на сопернике, уложив его тем самым на газон. После этого Роналду готов был подраться со всеми басками вместе или по очереди, а затем увидел красную карточку, но выразил несогласие с решением арбитра. Как следствие, трехматчевая дисквалификация.
9. «Кордоба» - «Реал» - 1:2 (24 января 2015 года)
Красная карточка за удар соперника в неигровой ситуации, по крайней мере, так написано в протоколе, который составил Алехандро Эрнандес, арбитр встречи. Уходя с поля под свист трибун, Криштиану словно смахивал пыль с нашивки на форме, которая указывает, что «Реал» недавно выиграл Клубный чемпионат мира. Роналду в тот же вечер выступил в Твиттере: «Прошу прощения у всех, особенно у Эдимара за свой легкомысленный поступок».
10. «Барселона» - «Реал» - 1:3 (13 августа 2017 года)
В этой игре за Суперкубок Испании Роналду провел на поле всего лишь 24 минуты. Вышел на замену на 58-й, забил шикарный гол на 80-й и продемонстрировал свою футболку трибунам «Камп Ноу», а всего через две минуты рефери увидел в падении Криштиану симуляцию, хотя скорее португалец просто не удержал равновесие в борьбе с защитником. Слишком суровое решение.
11. «Валенсия» - «Ювентус» - 0:2 (19 сентября 2018 года)
Первого удаления в составе «Ювентуса» долго ждать не пришлось, а заработал его Роналду по привычке на территории Испании. Другое дело, что решение Феликса Бриха выглядит откровенно ошибочным. Да, Криштиану недобро потрепал по голове защитника после столкновения, но это максимум предупреждение. И, кстати, очередное напоминание о бесполезности арбитров за воротами, УЕФА стоит признать, что этот эксперимент полностью провалился. Мы вместе с Аллегри требуем VAR! Между тем, на Роналду заведено дисциплинарное дело, и если дяденьки из КДК УЕФА решат до конца стоять за Бриха, то Криштиану может получить длительную дисквалификацию. Под угрозой участие КриРо в матчах против «Манчестер Юнайтед». Правда, и «Ювентус» может подать апелляцию и добиться отмены красной карточки.