Роналду изгнанный. Все удаления Криштиану

сегодня, 16:00

Первая в Лиге чемпионов и 11-я красная карточка в карьере довела Криштиану Роналду до слез. «Соккер.ру» вспоминает все случаи, когда португалец изгонялся с поля арбитрами.

1. «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» - 0:2 (15 мая 2004 года)

В последнем туре дебютного сезона Роналду в «Манчестер Юнайтед» португалец получил красную карточку в матче, в котором забил второй гол своей команды. Первое предупреждение Криштиану получил за симуляцию, а второе – за удар по воротам после свистка, фиксирующего офсайд. Правда, впоследствии дисциплинарная комиссия рассмотрела эти эпизоды и отменила первую желтую карточку, постановив, что Роналду не нырял, а упал из-за контакта с соперником, который остался незамеченным арбитрами.

2. «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 3:1 (14 января 2006 года)

Криштиану на дриблинге далеко отпустил мяч в центре поля и, пытаясь компенсировать неизбежную потерю, безрассудно прыгнул в ноги сопернику. Прямая красная карточка совершенно по делу. В дерби МЮ уступил своим соседям, которые тогда находились в другой весовой категории: «красные дьяволы» финишировали в турнирной таблице на втором месте, а «Сити» занял 15-е место. Любопытно, что нарушил правила Роналду против Энди Коула, бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» и любимца «Олд Траффорд».

3. «Портсмут» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1 (15 августа 2007 года)

В концовке матча против «Портсмута» манкунианцы подавали угловой, а Роналду повздорил в штрафной площади с полузащитником Ричардом Хьюзом, рефери показалось, что португалец боднул соперника, хотя акцентированное движение головой рассмотреть сложно. В итоге, Криштиану получил прямую красную карточку и три матча дисквалификации.

4. «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1 (30 ноября 2008 года)

За полгода до своего ухода из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» Роналду заработал еще одно удаление в манкунианском дерби. В первом тайме он сорвал атаку «горожан» на фланге, с нарушением правил остановив прорыв Шона Райта-Филлипса. Криштиану глазам своим не поверил, увидев в руках арбитра «горчичник», настаивал на том, что сфолил впервые в матче, а потом саркастически поаплодировал. Второе предупреждение Роналду заработал глупейшим образом: выходил на подачу, летящую с угла поля, и сыграл в мяч… двумя руками. То ли перепутал виды спорта и хотел забросить мяч в ворота непозволительным в футболе способом, то ли прикрывал лицо. Так или иначе, это намеренная игра рукой, даже руками, поэтому никаких вопросов к Ховарду Уэббу быть не может.

5. «Реал» - «Альмерия» - 4:2 (5 декабря 2009 года)

Не потребовалось много времени Роналду, чтобы получить первую красную карточку в Ла Лиге, которая одновременно стала дебютным удалением в домашнем матче. Обратите внимание, что все манчестерские изгнания происходили в выездных встречах. В игре с «Альмерией» Криштиану отдал результативную передачу, не реализовал пенальти и забил гол, который отпраздновал демонстрацией торса. За это полагается желтая карточка. Второе предупреждение португалец получил за удар по ногам соперника, который, по мнению Роналду, слишком плотно его опекал. Банально психанул и ушел с поля.

6. «Реал» - «Малага» - 2:0 (24 января 2010 года)

Буквально через полтора месяца Роналду снова явил «Сантьяго Бернабеу» шоу с голами и удалением. В концовке первого тайма Криштиану дважды поразил ворота «Малаги», а на 70-й минуте, пытаясь разогнать очередную атаку «сливочных», наотмашь ударил рукой пытавшегося его остановить Патрика Мтилигу.

7. «Реал» - «Атлетико» - 1:2 (17 мая 2013 года)

Главное, если можно так выразиться, удаление Криштиану Роналду. В ту ночь «Реал» впервые за 14 лет уступил в мадридском дерби, и все бы ничего, если бы это был рядовой матч, а не финал Кубка Короля. Сам Роналду в той игре открыл счет, а с поля ушел на 114-й минуте, когда «Мадрид» уже уступал в счете. После столкновения с капитаном «матрасников» Габи португалец намеренно махнул ногой, чтобы сделать больно противнику. И даже спорить не стал с этим решением. Любопытно, что Габи тоже схлопотал красную карточку через несколько минут.

8. «Атлетик Бильбао» - «Реал» - 1:1 (2 февраля 2014 года)

Роналду повздорил с защитником «Атлетика» Карлосом Гурпеги, парни немного пободались, а потом Криштиану применил прием «рука-лицо», только не на себе, а на сопернике, уложив его тем самым на газон. После этого Роналду готов был подраться со всеми басками вместе или по очереди, а затем увидел красную карточку, но выразил несогласие с решением арбитра. Как следствие, трехматчевая дисквалификация.

9. «Кордоба» - «Реал» - 1:2 (24 января 2015 года)

Красная карточка за удар соперника в неигровой ситуации, по крайней мере, так написано в протоколе, который составил Алехандро Эрнандес, арбитр встречи. Уходя с поля под свист трибун, Криштиану словно смахивал пыль с нашивки на форме, которая указывает, что «Реал» недавно выиграл Клубный чемпионат мира. Роналду в тот же вечер выступил в Твиттере: «Прошу прощения у всех, особенно у Эдимара за свой легкомысленный поступок».

10. «Барселона» - «Реал» - 1:3 (13 августа 2017 года)

В этой игре за Суперкубок Испании Роналду провел на поле всего лишь 24 минуты. Вышел на замену на 58-й, забил шикарный гол на 80-й и продемонстрировал свою футболку трибунам «Камп Ноу», а всего через две минуты рефери увидел в падении Криштиану симуляцию, хотя скорее португалец просто не удержал равновесие в борьбе с защитником. Слишком суровое решение.

11. «Валенсия» - «Ювентус» - 0:2 (19 сентября 2018 года)