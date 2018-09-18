Отсель грозить мы будем турку. «Галатасарай» - наш клиент! 

сегодня, 15:30

Футбольные выезды в Турцию – традиционная тема для запугивания российских клубов. Между тем, «Соккер.ру» напоминает, что «Галатасарай» только проигрывал нашим на своем поле.

«Добро пожаловать в ад», - надпись на старом стадионе «Галатасарая» «Али Сами Ен» стала культовой, а «львы» действительно одержали немало славных побед, благодаря горячей поддержке своей публики. Но у российских команд идеальная выездная статистика против «Галатасарая»: две победы в двух матчах. Да и сборная России недавно выиграла в раскаленном Трабзоне. В ожидании матча в Стамбуле, вместе с которым «Локомотив» вернется в Лигу чемпионов, вспоминает все битвы против «Галатасарая».

Лига чемпионов 1993/1994, групповой этап, 2 тур

«Спартак» - «Галатасарай» - 0:0 Видео

Формат Лиги чемпионов четвертьвековой давности предполагал раунды плей-офф до того момента, пока в розыгрыше останется восемь команд, после чего участники разбивались на две группы и определяли полуфиналистов по двухкруговой системе. На пути к групповой стадии «Спартак» без проблем убрал со своего пути «Сконто» и «Лех» - 16:2 по сумме двух встреч. «Галатасараю» этот маршрут дался сложнее: победа над ирландским «Корк Сити» с общим счетом 3:1, а затем соперничество с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала, в котором команды забили одинаковое количество голов. Но на «Олд Траффорд» была ничья 3:3, а в Стамбуле – 0:0. Правило выездного гола позволило туркам пройти «красных дьяволов».

Первая очная встреча состоялась восьмого декабря в Москве и не подарила забитых мячей. «Спартак» владел ощутимым игровым преимуществом и создавал более острые моменты, но многое в тот вечер сложилось не в пользу москвичей. В середине первого тайма «красно-белые» потеряли двух основных защитников: Дмитрий Хлестов получил травму, а Рамиз Мамедов – красную карточку. А в середине второго тайма «Спартак» и вовсе остался вдевятером, ведь вторую желтую карточку получил Виктор Онопко. Погодные условия и кадровые неприятности отодвинули команду Романцева от победы, хотя на поле была одна из сильнейших команд в истории «Спартака»: Онопко, Никифоров, Хлестов, Цымбаларь, Карпин, Пятницкий, Ледяхов, Бесчастных, Писарев.

Лига чемпионов 1993/1994, групповой этап, 6 тур

«Галатасарай» - «Спартак» - 1:2 Видео

Голы: Чихат 86 – Онопко 53; Карпин 83

Перед встречей в Стамбуле в заключительном туре «Спартак» и «Галатасарай» лишились шансов на выход в плей-офф, первое место в параллельной встрече разыгрывали «Монако» и «Барселона». Оставалось только «хлопнуть дверью» напоследок, и это удалось москвичам, которых не смутили турецкие болельщики, имевшие буйный нрав во все времена. В начале второго тайма Виктор Онопко открыл счет после подачи с угла поля, капитан «Спартака» словно извинился за удаление в первом матче против «Галатасарая». Своевременно забил второй мяч Карпин, которого прекрасным пасом вывел на ударную позицию Пятницкий. Через три минуты «Галатасарай» восстановил статус-кво во многом благодаря нелепой игре вратаря Гинтараса Стауче, но итоговая победа осталась за «Спартаком». В турнирном смысле этот успех ничего команде Олега Романцева не дал, но, по крайней мере, чемпион России покинул Лигу чемпионов на мажорной ноте, разделив в том розыгрыше 5-6 место с бременским «Вердером».

Лига чемпионов 2002/2003, групповой этап, 1 тур

«Локомотив» - «Галатасарай» - 0:2 Видео

Голы: Сарр 72; Эрдем 81

Четырнадцать лет назад «Локомотив» точно так же стартовал в Лиге чемпионов матчем против «Галатасарая», правда, принимал турок на своем поле. Точно так же тренерами команд были Юрий Семин и Фатих Терим, так что сегодня их очное соперничество продолжится. «Львы» оказались лучше готовы к старту в Лиге чемпионов, их игровой перевес рано или поздно должен был вылиться в забитые голы, а во второй половине второго тайма с разницей в десять минут отличились только-только появившийся на поле Мохаммед Сарр и Ариф Эрдем. К счастью, впереди у железнодорожников было еще пять матчей, чтобы исправить ситуацию в группе, а хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Лига чемпионов 2002/2003, групповой этап, 5 тур

«Галатасарай» - «Локомотив» - 1:2 Видео

Голы: Шаш 73 – Лоськов 70; Евсеев 75

«Локомотив» отвратительно стартовал в той Лиге чемпионов, набрав всего лишь одно очко после четырех туров, благодаря домашней нулевой ничьей с «Брюгге». Оба матча «Барселоне» были проиграны, да и поражение от «Галатасарая» застряло костью в горле. И это накануне выезда в Стамбул на «Али Сами Ен», имевший репутацию самого шумного стадиона в Европе. В общем, оптимистов было мало. А «Локомотив» взял и выиграл! Апофеозом встречи стала пятиминутка во втором тайме, когда команды забили три гола, причем мячи железнодорожников Лоськова и Евсеева «окружили» гол Хасана Шаша. «Локо» набрал три очка, в последнем туре переиграл дома «Брюгге» и вышел из группы со второго места вслед за «Барселоной».

Пока что российские клубы играют в Стамбуле против «Галатасарая» стабильно: два матча – две победы 2:1. Пожелаем Юрию Павловичу Семину и его команде не нарушать эту славную традицию сегодня.