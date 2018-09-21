«Акхисар» - «Краснодар». Победили – и ладно

сегодня, 10:15

Единственным российским клубом, который на неделе в еврокубках одержал победу, стал «Краснодар». «Соккер.ру» - об успехе «быков».

Справедливости ради надо отметить, что из всех российских еврокубковых бойцов, которые, кстати, как один начали поход за евротрофеями на выезде, «Краснодар» в первом туре получил наиболее приемлемого и проходного соперника. Конечно, кто-то скажет, что нужно было обыгрывать и «Викторию» ЦСКА , и «Копенгаген» «Зениту», и «Рапид» «Спартаку». Однако все эти оппоненты куда сильнее, чем турецкая команда, которая у себя в чемпионате находится в зоне вылета и не может победить пять туров подряд.

Настораживать в отношении «Акхисара» могла только сказочная история, которая приключилась с командой в прошлом сезоне, когда она пробила себе дорогу в Лигу Европы, выиграв сенсационно Кубок Турции, а по пути пройдя «Галатасарай» и «Фенербахче». Потом еще и Суперкубок «Акхисар» взял. При этом в чемпионате в минувшем сезоне был только 11-м. То есть клуб намеренно так настраивается по максимуму именно на более-менее сильных соперников, на ответственные матчи, идя неважно по дистанции он может собраться на конкретный поединок и выдать его гениально, от души.

В этом заключалась главная опасность для «Краснодара». Но когда у тебя в квартете еще есть «Севилья» и «Стандард», то для приближения к плей-офф такого соперника, как «Акхисар», надо обыгрывать и на выезде, и дома. С другими-то потери почти наверняка будут, а буфер в виде шести очков никому не помешал. К тому же не факт, что «Акхисар» отберет что-то у конкурентов – может ведь тоже подарить шесть баллов.

Атмосфера, как оказалось, не везде в Турции очень горячая. Сравнить было легко. Ведь матч «Локомотива» с «Галатасараем» проходил совсем недавно в Стамбуле. Безусловно, не тот градус, не тот накал, не то напряжение и давление, от которого дрогнули железнодорожники в дебюте встречи. От давления трибун в этой игре, кажется, больше дрогнули сами хозяева, которые стартовали робко и позволили «Краснодару» захватить инициативу. Снова можно сопоставить с тем, как начал лихо «Галатасарай».

Очевидно, нехватка опыта сказывалась, несмотря на то, что самих краснодарцев тоже нельзя назвать прожженными бойцами еврокубков. Сами вернулись туда после двухлетнего пропуска. Тут еще интересно и то, что матч был противостоянием не очень опытных тренеров. У «Краснодара» Мурад Мусаев, у «Акхисара» - Джем Кавчак, который впервые на таком уровне работает. Ведь к успеху эту команду приводил не он, а опытный Сафет Сушич, который недавно ушел из клуба. Так что робость и некоторая несуразность на старте матча объяснима командной и тренерской неопытностью.

Как и в матче с «Локомотивом», многое решалось, да даже судьба всего матча, именно в начальной фазе игры, когда одна из команд еще испытывает неуверенность. В Стамбуле это были железнодорожники, а тут – хозяева. И «Краснодару» было жизненно важно забить именно в первом тайме, пока «Акхисар» не вспомнил свою боевую манеру и способность бить фаворитов. Краснодарцы лишь отчасти выполнили установку, создали много моментов, но забили только один мяч. А после перерыва вполне прогнозируемо все поменялось. «Акхисар» пришел в себя, распробовал вкус к игре, приспособился к сопернику и уже не уступал «Краснодару», играя как минимум на равных, о чем говорят и цифры.

Удары по воротам (в створ): 18 (5) – 12 (2)

Владение мячом (точность передач): 41,6% (74%) - 58,4% (80%)

«Акхисару» к его старательности и эмоциональному напору не хватало добавить только простого мастерства, поскольку турки не могли взять мяч под свой контроль, проигрывая. «Краснодар» больше его держал, а также не могли добиться достаточной точности в своих комбинациях, теряя каждый четвертый пас. «Краснодар» оказался просто более готовым чисто технически, индивидуально и командно.

Однако сама эмоциональность и задор, с которыми заиграл «Акхисар», могли привести к неприятностям. Ведь дважды турецкие футболисты попадали в каркас ворот Крицюка, вратарь еще не раз выручал, да и по ударам хозяева «быков» превзошли. Отчасти «Акхисар» все же показал свою фирменную турецкую злость. Кстати, не стал искать выражений и тренер турок, охарактеризовавший игру хорошо нам знакомого Селезнева, который пробил по воротам «Краснодара» шесть раз.

Джем Кавчак («Акхисар»): «Не хотелось бы быть слишком резким, но сегодня сложилось ощущение, что Евгений Селезнев был 12-м игроком команды соперника. На протяжении 80 минут встречи он падал в простых ситуациях и сигнализировал судье о якобы нарушенных на нем правилах. Да, последние 10 минут Селезнев провел с гораздо большей самоотдачей за нашу команду, но в любом случае это никуда не годится.

Очень надеюсь, что данная манера игры была для меня лишь иллюзией, и я ошибаюсь. Он не играл четыре матча из-за дисквалификации и, возможно, потерял форму. Я проведу с ним отдельную беседу в спокойной обстановке, мы разберем данный матч и причины его низкого качества игры.

Если говорить о встрече в целом, то в первом тайме нам не хватило уверенности. Пропустили необязательный гол в ближний угол, но это футбол. Иногда одного момента хватает, чтобы выиграть матч. Во втором тайме мы хорошо атаковали, почувствовали импульс поддержки болельщиков, но подвела реализация».

Олег Фоменко («Краснодар»): «Начали встречу очень хорошо, создали несколько голевых моментов, однако смогли реализовать только один. В целом я доволен качеством игры футболистов „Краснодара“, однако во втором тайме неприятным моментом были ошибки в простых ситуациях, когда можно было сыграть проще. Рад, что ребята выиграли, будем готовиться к следующей игре.

Если говорить о сопернике, то хотелось бы выделить всю команду. Они пытались оказывать давление, эпизодами у них это получалось. Всем приезжающим командам здесь будет нелегко».

Действительно, сама победа «Краснодара» очень радует, однако то, как команда не смогла дожать более слабого соперника, менее готового технически, но рассчитывающего лишь на эмоциональный напор и почти успешно, это настораживает. «Быки» позволили создать неприятное напряжение у ворот Крицюка, а ведь более искушенные «Севилья» и «Стандард» могут это делать на другом уже уровне.