​Рвение вместо качества. ЦСКА и «Спартак» упустили победу

вчера, 21:44

Голы показали, болельщики установили рекорд. И хотя легендарное дерби не порадовало «Соккер.ру» качеством футбола, его участники как минимум старались.

ЦСКА изначально играл удобно для «Спартака», но отдаем должное плану Карреры и его реализации. «Красно-белые» отработали как взрослая команда, которая опасается молодую и голодную до больших побед. Сами ничего предметного у чужих ворот не создавали – нельзя считать удар со штрафного не по центру явным голевым моментом, даже когда бьет мастер. Но защищались высоко, прессинговали, нередко теряли мяч, но изредка упускали соперников и неправильно выбирали позиции.

«Спартак» поймал игру быстрее, даже когда условно вел ее ЦСКА . Тогда как команде Ганчаренко явно не хватало умения успокоиться и рациональнее распоряжаться богатством выбора атакующих направлений. Атаковать и доводить мяч до Чалова никто не мешал. Мешали это делать так, чтобы у Максименко возникали неподъемные задачи хотя бы с частотой, как в Краснодаре. Но сравнять счет ЦСКА , конечно же, мог в любую секунду. Ответный гол вытекал из логики начала второго тайма, а вот насчет второго были сомнения, и они оправдались.

Цифры поединка ЦСКА и «Спартака»

29 тысяч 631 зритель показался на стадионе ЦСКА , чтобы установить новый рекорд посещаемости арены. Приходится вредничать, напоминая, что аншлага снова нет, но не хватило меньше тысячи человек. Но более 29 тысяч – результат, который должен стать обыденным через пару лет.

3 победы и 1 ничья в 5 сыгранных дерби против ЦСКА у Карреры. Массимо остался большим специалистом по поединкам против «армейцев». И хотя сегодня не было захода на победу 3:0, как раньше, «Спартак» сыграл правильно и так, как смог себе позволить после двух поражений подряд.

7 голов «Спартака» в РПЛ из 7 в новом сезоне забиты со стандартов. Пенальти от Промеса, пять голов после розыгрыша угловых и теперь мяч Фернандо со штрафного. А где голы с игры? Нет их, как и комбинационных атак. Огромные проблемы при выходе к чужим воротам.

0 точных ударов с игры нанесли футболисты «Спартака» в дерби, где поражение означало бы смену главного тренера, было бы третьим подряд. Вот такое отношение к «спартаковскому» футболу показали. Без Промеса «Спартак» еще больше сдал во всем, что касается создания моментов. Удар Фернандо был единственным точным, получается, Акинфеев не пропустил бы, если бы бразилец не попал.

32 выноса от ворот было у «Спартака» в важном поединке. А у ЦСКА всего четыре. Это к разговору о качестве футбола. «Красно-белые» лупили куда подальше, и хотя это приводило к большему проценту владения у соперника, «Спартаку» важно было не проиграть. А поскольку брак у «армейцев» и их соперников был такой же, как у «Локомотива» в Санкт-Петербурге – счет не должен удивлять.

3 удара в створ за матч на две команды. Давно не было такого беззубого дерби в этом плане. Пускай всего было 25 выстрелов, но когда на два вратаря один сэйв за полтора часа, то надо задуматься, что сделали неправильно. ЦСКА зря не искал Чалова, а Федор зря полагался на возможность обыграть соперников один в один. А у «Спартака» что Луис Адриано, что Зе Луиш, которого бразилец подменил, пока работают бледно.

11 лет не было ничьей со счетом 1:1 в дерби. Хотя были победы в один мяч – то есть сегодня не рекордно низкая результативность, для этого дерби по одному голу за вечер от каждой из команд – скучный итог. Раньше были ничьи 2:2 или 3:3, хотя куда чаще видели победу одной из сторон. Сегодня пошли на компромисс, 1:1 сыграли впервые с сентября 2007 года.

Тактические нюансы московского дерби

- Каррера выбирал людей под схему – «4-3-3», как обычно. И хотя промахнулся по Попову, подвели в атаке Ханни и Самедов, не включался в игру Рассказов, не показал себя слева Мельгарехо – приглядывал за Фернандесом, «Спартак» не развалился. Но, выбрав людей под схему, Массимо не захватил контроль над игрой, хотя органично отбивался;

- ЦСКА поменял тактику еще по ходу первого тайма, переходя на двух центральных защитников, когда получалось атаковать большими силами. Бекао и Чернов хорошо начали сезон, ведь оба органично останавливают чужие атаки и не «привозят» Акинфееву моменты;

- ширины остро не хватало ЦСКА в дерби в первом тайме, и виноват не Фернандес, а его напарник с левого края. Обляков, как и Ефремов в Чехии, не стал идеальным латералем, пожалуй, пора выпускать Щенникова, раз Магнуссон вне игры. Ведь когда Набабкину в перерыве объяснили, что важно играть смелее, именно Кирилл стал автором голевой передачи на Влашича;

- успех Набабкина в атаке после перерыва хорошо связывается с тем, что Рассказов снова провел плохой поединок, и напоминает, сколько Самедову лет. Александр устал, ему стало труднее успевать обороняться, хотя до перерыва хавбек помогал защите, что и заставило Ганчаренко менять схему и убирать Облякова в центр;

- играя в оттяжке, Самедов не успевал в атаку, поэтому «Спартаку» не хватило людей на позиции Промеса. Ни Самедов, ни Ханни, будучи частью системы командного прессинга, не справились с задачами инсайдов. Атаковали так плохо, что на двоих собрали 3 передачи под удар за матч и 3 удара, но все безрезультатные;

- из Попова получился ужасный Глушаков. Ивелин не смог ни в защите толком сыграть, ни в атаке не помог, ведь ходил к чужим воротам редко. Болгарин не готов играть в центре интенсивно, а поскольку Зобнин провел не лучший матч, пока не перешел ближе к атаке и не стал работать заметнее, «Спартак» не захватил центр поля;

- обе команды сыграли средне, и если бы арбитр Карасев чаще оказывался на пути игроков с мячом, то «армейцы» и «спартаковцы» могли бы чаще проигрывать ему «единоборства», как Чалов в комичном эпизоде. Тактически ЦСКА был веселее с их блужданием между схемами, но где результат? Два точных удара за матч, когда играешь против обороны «Спартака» - плохой результат, у «Рапида» было 6 ударов, например.

Герой поединка. Никола Влашич ( ЦСКА )

Пожалуй, одного человека в таком коллективном и боевом поединке не назвать. Возможно, Марио Фернандес выделялся классом – но ему и положено, как и Зобнину в отдельных эпизодах. Все-таки это самые высококлассные полевые игроки команд. Но если искать человека, который стал героем, то выделяется именно Влашич. Без его крутого удара «Спартак» мог выиграть в один мяч, а так получилась ничья, которая позволяет считать ЦСКА , когда наберутся опыта, достойным претендентом на самые высокие места.

Ничью в дерби можно назвать справедливой?

«Спартак» терпел, сражался, пользовался желанием соперника всенепременно не проигрывать борьбу. Молодые игроки ЦСКА поначалу чувствовали потребность идти в стыки, пускай не грубые, но жесткие. И поскольку не было утонченности действий, подходы у хозяев были, а конкретики не хватило. Нет у несыгранного коллектива умения работать первым номером против приличного соперника. Поэтому «Спартак» отдавал мяч, пространство и даже позволял ЦСКА переходить из одной схемы на другую, получая тот футбол, который был им выгодным.

Повели в счете – угадали все, кто ставил на гол со стандарта, ведь голы Фернандо со штрафных не назвать редкими. Но при этом правильной была ставка и на то, что ЦСКА покажет себя после перерыва, когда скажется умение молодого состава адаптироваться. Как только «красно-белые» обозначили, что начинают уставать, допускать ошибки в простых передачах и отдавать мяч «армейцам» - сразу появилась смелость в действиях команды Ганчаренко. Конечно, ЦСКА очень рисковал нарваться на контратаку, но понимали – сами могут забить единственный гол в концовке.

Общей надеждой на героическую развязку жили обе команды, при этом ни одна из сторон на чистую победу не наработала. Если в первом большом матче дня «Зенит» воспользовался грубыми ошибками «Локомотива», то в Москве ошибаться часто не захотела ни одна из сторон. Принимается аргумент, что ЦСКА больше старался сыграть в футбол, а «Спартак» ему активно мешал, ведь не в состоянии показать вразумительный атакующий комбинационный футбол. Но «армейцы» ведь не сломали оборону, которая до матча против «Ахмата» ошибалась только в Европе, и даже против «Зенита» сыграла без пропущенных мячей.