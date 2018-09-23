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​Рвение вместо качества. ЦСКА и «Спартак» упустили победу

вчера, 21:44

Голы показали, болельщики установили рекорд. И хотя легендарное дерби не порадовало «Соккер.ру» качеством футбола, его участники как минимум старались.  

ЦСКА изначально играл удобно для «Спартака», но отдаем должное плану Карреры и его реализации. «Красно-белые» отработали как взрослая команда, которая опасается молодую и голодную до больших побед. Сами ничего предметного у чужих ворот не создавали – нельзя считать удар со штрафного не по центру явным голевым моментом, даже когда бьет мастер. Но защищались высоко, прессинговали, нередко теряли мяч, но изредка упускали соперников и неправильно выбирали позиции.

«Спартак» поймал игру быстрее, даже когда условно вел ее ЦСКА. Тогда как команде Ганчаренко явно не хватало умения успокоиться и рациональнее распоряжаться богатством выбора атакующих направлений. Атаковать и доводить мяч до Чалова никто не мешал. Мешали это делать так, чтобы у Максименко возникали неподъемные задачи хотя бы с частотой, как в Краснодаре. Но сравнять счет ЦСКА, конечно же, мог в любую секунду. Ответный гол вытекал из логики начала второго тайма, а вот насчет второго были сомнения, и они оправдались. 

Цифры поединка ЦСКА и «Спартака»

29 тысяч 631 зритель показался на стадионе ЦСКА, чтобы установить новый рекорд посещаемости арены. Приходится вредничать, напоминая, что аншлага снова нет, но не хватило меньше тысячи человек. Но более 29 тысяч – результат, который должен стать обыденным через пару лет. 

3 победы и 1 ничья в 5 сыгранных дерби против ЦСКА у Карреры. Массимо остался большим специалистом по поединкам против «армейцев». И хотя сегодня не было захода на победу 3:0, как раньше, «Спартак» сыграл правильно и так, как смог себе позволить после двух поражений подряд. 

7 голов «Спартака» в РПЛ из 7 в новом сезоне забиты со стандартов. Пенальти от Промеса, пять голов после розыгрыша угловых и теперь мяч Фернандо со штрафного. А где голы с игры? Нет их, как и комбинационных атак. Огромные проблемы при выходе к чужим воротам.

0 точных ударов с игры нанесли футболисты «Спартака» в дерби, где поражение означало бы смену главного тренера, было бы третьим подряд. Вот такое отношение к «спартаковскому» футболу показали. Без Промеса «Спартак» еще больше сдал во всем, что касается создания моментов. Удар Фернандо был единственным точным, получается, Акинфеев не пропустил бы, если бы бразилец не попал. 

32 выноса от ворот было у «Спартака» в важном поединке. А у ЦСКА всего четыре. Это к разговору о качестве футбола. «Красно-белые» лупили куда подальше, и хотя это приводило к большему проценту владения у соперника, «Спартаку» важно было не проиграть. А поскольку брак у «армейцев» и их соперников был такой же, как у «Локомотива» в Санкт-Петербурге – счет не должен удивлять

3 удара в створ за матч на две команды. Давно не было такого беззубого дерби в этом плане. Пускай всего было 25 выстрелов, но когда на два вратаря один сэйв за полтора часа, то надо задуматься, что сделали неправильно. ЦСКА зря не искал Чалова, а Федор зря полагался на возможность обыграть соперников один в один. А у «Спартака» что Луис Адриано, что Зе Луиш, которого бразилец подменил, пока работают  бледно. 

11 лет не было ничьей со счетом 1:1 в дерби. Хотя были победы в один мяч – то есть сегодня не рекордно низкая результативность, для этого дерби по одному голу за вечер от каждой из команд – скучный итог. Раньше были ничьи 2:2 или 3:3, хотя куда чаще видели победу одной из сторон. Сегодня пошли на компромисс, 1:1 сыграли впервые с сентября 2007 года. 

Тактические нюансы московского дерби

- Каррера выбирал людей под схему – «4-3-3», как обычно. И хотя промахнулся по Попову, подвели в атаке Ханни и Самедов, не включался в игру Рассказов, не показал себя слева Мельгарехо – приглядывал за Фернандесом, «Спартак» не развалился. Но, выбрав людей под схему, Массимо не захватил контроль над игрой, хотя органично отбивался;

- ЦСКА поменял тактику еще по ходу первого тайма, переходя на двух центральных защитников, когда получалось атаковать большими силами. Бекао и Чернов хорошо начали сезон, ведь оба органично останавливают чужие атаки и не «привозят» Акинфееву моменты; 

- ширины остро не хватало ЦСКА в дерби в первом тайме, и виноват не Фернандес, а его напарник с левого края. Обляков, как и Ефремов в Чехии, не стал идеальным латералем, пожалуй, пора выпускать Щенникова, раз Магнуссон вне игры. Ведь когда Набабкину в перерыве объяснили, что важно играть смелее, именно Кирилл стал автором голевой передачи на Влашича; 

- успех Набабкина в атаке после перерыва хорошо связывается с тем, что Рассказов снова провел плохой поединок, и напоминает, сколько Самедову лет. Александр устал, ему стало труднее успевать обороняться, хотя до перерыва хавбек помогал защите, что и заставило Ганчаренко менять схему и убирать Облякова в центр;

- играя в оттяжке, Самедов не успевал в атаку, поэтому «Спартаку» не хватило людей на позиции Промеса. Ни Самедов, ни Ханни, будучи частью системы командного прессинга, не справились с задачами инсайдов. Атаковали так плохо, что на двоих собрали 3 передачи под удар за матч и 3 удара, но все безрезультатные; 

- из Попова получился ужасный Глушаков. Ивелин не смог ни в защите толком сыграть, ни в атаке не помог, ведь ходил к чужим воротам редко. Болгарин не готов играть в центре интенсивно, а поскольку Зобнин провел не лучший матч, пока не перешел ближе к атаке и не стал работать заметнее, «Спартак» не захватил центр поля; 

- обе команды сыграли средне, и если бы арбитр Карасев чаще оказывался на пути игроков с мячом, то «армейцы» и «спартаковцы» могли бы чаще проигрывать ему «единоборства», как Чалов в комичном эпизоде. Тактически ЦСКА был веселее с их блужданием между схемами, но где результат? Два точных удара за матч, когда играешь против обороны «Спартака» - плохой результат, у «Рапида» было 6 ударов, например.  

Герой поединка. Никола Влашич (ЦСКА)

Пожалуй, одного человека в таком коллективном и боевом поединке не назвать. Возможно, Марио Фернандес выделялся классом – но ему и положено, как и Зобнину в отдельных эпизодах. Все-таки это самые высококлассные полевые игроки команд. Но если искать человека, который стал героем, то выделяется именно Влашич. Без его крутого удара «Спартак» мог выиграть в один мяч, а так получилась ничья, которая позволяет считать ЦСКА, когда наберутся опыта, достойным претендентом на самые высокие места. 

Ничью в дерби можно назвать справедливой?

«Спартак» терпел, сражался, пользовался желанием соперника всенепременно не проигрывать борьбу. Молодые игроки ЦСКА поначалу чувствовали потребность идти в стыки, пускай не грубые, но жесткие. И поскольку не было утонченности действий, подходы у хозяев были, а конкретики не хватило. Нет у несыгранного коллектива умения работать первым номером против приличного соперника. Поэтому «Спартак» отдавал мяч, пространство и даже позволял ЦСКА переходить из одной схемы на другую, получая тот футбол, который был им выгодным. 

Повели в счете – угадали все, кто ставил на гол со стандарта, ведь голы Фернандо со штрафных не назвать редкими. Но при этом правильной была ставка и на то, что ЦСКА покажет себя после перерыва, когда скажется умение молодого состава адаптироваться. Как только «красно-белые» обозначили, что начинают уставать, допускать ошибки в простых передачах и отдавать мяч «армейцам» - сразу появилась смелость в действиях команды Ганчаренко. Конечно, ЦСКА очень рисковал нарваться на контратаку, но понимали – сами могут забить единственный гол в концовке. 

Общей надеждой на героическую развязку жили обе команды, при этом ни одна из сторон на чистую победу не наработала. Если в первом большом матче дня «Зенит» воспользовался грубыми ошибками «Локомотива», то в Москве ошибаться часто не захотела ни одна из сторон. Принимается аргумент, что ЦСКА больше старался сыграть в футбол, а «Спартак» ему активно мешал, ведь не в состоянии показать вразумительный атакующий комбинационный футбол. Но «армейцы» ведь не сломали оборону, которая до матча против «Ахмата» ошибалась только в Европе, и даже против «Зенита» сыграла без пропущенных мячей. 

Пожалуй, сегодня каждая сторона показала, что умеет и на что способна в сентябре месяце. «Спартак» старался не проиграть и задачу выполнил, а ЦСКА не хватило зрелости, хотя не занимать желания. Группы на разогреве выступили веселее, но можно согласиться, что в двух центральных матчах дня и тура участникам не хватило класса. «Зениту» для уверенного погрома без приключений, а ЦСКА для победы над «Спартаком», который после восьми матчей (более 12 часов футбола) не забил в РПЛ ни одного мяча с игры.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Ваня лучший
сегодня в 16:34
Да мне это по барабану.Терпение лопнуло. Здесь нельзя писать ничего хорошего по отношению к ЦСКА, Зениту,Краснодару.Потому что стоит случиться малейшему промаху Спартака, как болелы этих клубов сообща начинают глумиться,а поражения желают даже перед еврокубковыми матчами.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 16:16
ЦСКА не выиграл, Спартак не проиграл. Жаль, не дожали хрюшек, а ведь могли...
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
сегодня в 13:37
Как видится очень много "знатоков" футбола вчера "слушали" игру через утюг, напирая на судейство карася в сторону Спартака. Тогда почему никто не хочет вспомнить штрафной (карась не свистнул) в добавленное время на Фернандо. Уж с такой точки игорян словил бы муху. Да и с Адриано в штрафной вопрос был. И почему то всё без повторов. Так чей карась??
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Правдин Семён
сегодня в 11:23
Бла-бла-бла..Кони не дожали..Бла-бла.. Отскочили кони чудом,вот что.И судьей опять не довольны.И верно,ведь хороший арбитр поставил бы 5-6 пенальти в ворота Спартака и удалил 3-4 человека. А беспредельщик Карасев даже Джикию не удалил,когда он лежал после столкновения с Бекао!
Дело в том, что в том эпизоде Джикия перепутал свое лицо с ногой. Ему наступили на ногу, а он держался за лицо как будто ему выкололи глаза. Раньше Джикия был мужиком, а теперь стал хряком.
ekliziast
ekliziast ответил Рейнгольд
сегодня в 10:42
Бла бла бла, и обидеть хочет, и сказать нечего. Отскочили при неограниченных ошибках судьи, и остались с очком на СВОЕМ поле. Теперь ждем подобного опуса от другана Чистякова.
Не ошибки , а проплаченные умышленные подсуживания.
ekliziast
ekliziast ответил Alean
сегодня в 10:36
«Спартак» старался не проиграть и задачу выполнил, а ЦСКА не хватило зрелости, хотя не занимать желания. Очень точно подмечено, ЦСКА сам виноват в том что не выйграл, не хватило зрелости удачи, возможно мастерства. И даже с учётом того что судья судил за Спартак, армецы могли, да по большому счёту и должны были выигрывать. Но сами виноваты в том, что игра закончилась в ничью.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    сегодня в 09:19
    Бла-бла-бла..Кони не дожали..Бла-бла..
    Отскочили кони чудом,вот что.И судьей опять не довольны.И верно,ведь хороший арбитр поставил бы 5-6 пенальти в ворота Спартака и удалил 3-4 человека. А беспредельщик Карасев даже Джикию не удалил,когда он лежал после столкновения с Бекао!
    Bekelman55
    Bekelman55
    сегодня в 07:54
    спорт фм закрыли епт.
    Думал по радио хоть послушаю.
    Общор глянул. Джикия - артист. Бекао даже практически то и не тронул. А Джикия упал. Лицо закрыл. Плачет. Господии
    Точно розовые
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 06:37
    29 тысяч- это их новый рекорд...смех да и только!!! у нас больше на товарищеские матчи ходит зрителей :))))
    Alean
    Alean
    сегодня в 05:54
    «Спартак» старался не проиграть и задачу выполнил, а ЦСКА не хватило зрелости, хотя не занимать желания.
    Очень точно подмечено, ЦСКА сам виноват в том что не выйграл, не хватило зрелости удачи, возможно мастерства. И даже с учётом того что судья судил за Спартак, армецы могли, да по большому счёту и должны были выигрывать.
    Но сами виноваты в том, что игра закончилась в ничью.
    Persenchik
    Persenchik
    сегодня в 04:37
    Что и следовало доказать. Рановато Цска нахваливать.Не доросли еще. Хвалили хвалили Чалова, и дохвалили. Где вчера он был? Где голы, где удары? :-)
    parallels
    parallels
    сегодня в 01:49
    при помощи судей, активно помогающих назначать несуществующие стандарты (за отдельную плату от федуна) , с которых тарасня только и способна забить - спартак продержался ровно 6 туров. теперь спартак стабильно имеет минус одну строчку в каждом туре (краснодар сегодня пнёт их на 4 место). путём несложных подсчётов установлено, что к зимнему перерыву спартак окажется в зоне вылета. из неожиданных плюсов: подгорание будет настолько сильным, что тарасовка зимой не станет платить за отопление и сильно сэкономит средства.
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 01:22
    Как всегда у пищевика, симуляции да валяния! Игры нет, расчет только на свистуна!
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 00:36
    Очень много можно прочитать комментариев, где фанаты ЦСКА брызгают слюной в сторону Спартака, делают это необоснованно, приплетая судей, погоду, тактику Спартака и так далее. Знаете, почему? Штука вот в чем: на многих порталах и сайтах, пабликах и каналах, фанаты ЦСКА писали, что полностью уверены в победе (ну как фанаты Зенита до матча Зенит-Спартак). Но в обоих случаях Спартак давал леща, отнимая у соперника 2 очка. Потому и те, и другие, дико злятся, ведь ЦСКА и Зенит так круто шли, а у обоих победную серию и яркую игру поломал, смял и выбросил в урну именно Спартак. А проигрывать вышеназванные клубы не умеют, вот и постят везде "крокодиловы слезы"
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Андрей Романыч Чикатило
    сегодня в 00:25
    Да ты сам человек-поэма, о тебе и строчить ничего не надо!
    Андрей Романыч Чикатило
    Андрей Романыч Чикатило ответил Великолепный
    сегодня в 00:22
    Как же вам ржалось перед матчем.

    Теперь слышен лишь жалкий скулёж.

    Радио, написавшее поэму в честь меня, особенно доставило.
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 00:21
    Как по эмоциям, так и по футболу. У армейцев был отличный шанс победить, но соперника они не дожали. спартаку откровенно повезло.
    Sunny.
    Sunny.
    сегодня в 00:09
    Отставка Карреры откладывается на неделю
    MALOVAR
    MALOVAR
    вчера в 23:30
    армейцы играли без ворот ,как лондонский Арсенал Венгера
    Рейнгольд
    Рейнгольд ответил Scuderia Ferrari
    вчера в 22:45
    Чикатило/Самый добрый/Вцспс, а когда твоя команда последний раз на одной неделе набирала очки и в группе ЛЧ, и в матче РФПЛ с реально сильным соперником?
    Ты мне льстишь. Столько имен. Я ж не ты, о янус многликий. А где ж твои вирши, что Виктория не та команда которая достойна Великого ЦСКА, а Спартак так вообще должен ползать у Ваших немытых копыт.

    Теперь оказывается ДВА СИЛЬНЫХ соперника. Непонятки какие то. Ты уж следи за словами, а то каламбур получается.
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
    вчера в 22:44
    Самое обидное, что стало на одну команду меньше из тех, на которые интересно смотреть. Я про Спартак.
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 22:40
    ЦСКА до последнего играл на победу, в то время как травмированный Магнуссон в компании друзей соотечественников переживал за одноклубников на трибуне, его младший земляк Сигурдссон первым удостоился права вступить в игру с армейской лавки. Последующая выход на газон Жамалетдинова с Нисимурой только подтвердила намерение Ганчаренко до конца искать победный гол.
    112910415
    112910415
    вчера в 22:37
    переживём как-то
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Рейнгольд
    вчера в 22:28
    Чикатило/Самый добрый/Вцспс, а когда твоя команда последний раз на одной неделе набирала очки и в группе ЛЧ, и в матче РФПЛ с реально сильным соперником?
    parallels
    parallels
    вчера в 22:11
    всей стране стыдно за отскочивший спартак!
    Рейнгольд
    Рейнгольд
    вчера в 22:10
    Бла бла бла, и обидеть хочет, и сказать нечего. Отскочили при неограниченных ошибках судьи, и остались с очком на СВОЕМ поле.

    Теперь ждем подобного опуса от другана Чистякова.
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